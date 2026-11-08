Rentenentwurf steht: Rente für Jahrgänge 1965, 1966 und 1967 hat einen bitteren Haken

Rentenreform: Jahrgang 1967 könnte trotz Schonfrist 138 Euro Rente verlieren

Die Jahrgänge 1965, 1966 und 1967 könnten bei einer weiteren Anhebung der Regelaltersgrenze zunächst verschont bleiben. Doch ein Arbeitsentwurf zur Rentenreform enthält für den Jahrgang 1967 einen möglichen Einschnitt: Der abschlagsfreie Ruhestand mit 65 wäre für viele Versicherte trotz 45 Versicherungsjahren nicht mehr erreichbar.

In einer Berechnung würde das bei einem unveränderten Rentenbeginn mit 65 rund 138 Euro weniger Bruttorente im Monat bedeuten.

Was für die Jahrgänge 1965 bis 1967 heute gilt

Für alle drei Jahrgänge liegt die Regelaltersgrenze nach § 35 SGB VI bei 67 Jahren. Der Jahrgang 1965 erreicht dieses Alter 2032, der Jahrgang 1966 im Jahr 2033 und der Jahrgang 1967 im Jahr 2034.

Wer die Wartezeit von 45 Jahren erfüllt, kann nach § 38 SGB VI bereits mit 65 Jahren die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ohne Abschläge beziehen. Diese Rentenart lässt sich nicht noch früher durch die Hinnahme eines Abschlags beanspruchen.

Mit mindestens 35 Versicherungsjahren kommt stattdessen die Altersrente für langjährig Versicherte ab 63 infrage. Bei einem Beginn genau vier Jahre vor der Altersgrenze von 67 beträgt der dauerhafte Abschlag 14,4 Prozent.

Die Unterschiede zwischen den Rentenarten erläutert auch unser Beitrag zur abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren für jüngere Jahrgänge. Das genaue Zahlungsdatum hängt vom Geburtstag, den erfüllten Voraussetzungen und dem Rentenantrag ab.

Die mögliche Schonfrist endet bei zwei verschiedenen Jahrgängen

Der heikle Unterschied im Arbeitspapier liegt zwischen der Regelaltersrente und der besonderen Altersrente nach 45 Versicherungsjahren. Wie die Auswertung des Industrie-Pensions-Vereins beschreibt, wären die Jahrgänge bis einschließlich 1967 bei der Regelaltersgrenze zunächst bei 67 geblieben.

Beim allgemeinen Übergangsschutz für die abschlagsfreie Rente mit 65 wäre dagegen bereits nach Jahrgang 1966 Schluss gewesen. Für 1967 Geborene hätte es nach diesem Modell einen besonderen Schutzgrund gebraucht, etwa eine rechtzeitig verbindlich vereinbarte Altersteilzeit.

Geltendes Recht und mögliche Änderungen nach dem Arbeitsstand vom 21. August 2026 Geburtsjahrgang Heute: abschlagsfrei nach 45 Jahren Regelaltersgrenze im Arbeitspapier Rente mit 65 nach 45 Jahren im Arbeitspapier 1965 Mit 65 Jahren Weiterhin 67 Jahre Bliebe erhalten 1966 Mit 65 Jahren Weiterhin 67 Jahre Bliebe erhalten 1967 Mit 65 Jahren Weiterhin 67 Jahre Nur bei besonderem Vertrauensschutz 1968 bis 1971 Mit 65 Jahren Kopplung an die Lebenserwartung; Ausnahme bei Vertrauensschutz Nur bei besonderem Vertrauensschutz Ab 1972 Mit 65 Jahren Kopplung an die Lebenserwartung Allgemeiner Zugang entfiele; dargestellter Altersteilzeitschutz wäre nicht anwendbar

Für die abschlagsfreie Rente ist jeweils die Erfüllung der 45-jährigen Wartezeit vorausgesetzt. Der bei Table.Media veröffentlichte Arbeitsentwurf enthält außerdem besondere Ausnahmen für bestimmte vom Kohleausstieg betroffene Beschäftigte.

So könnten aus 1.913 Euro Rente rund 138 Euro weniger werden

Für eine nachvollziehbare Rechnung werden 45 Entgeltpunkte unterstellt, beispielsweise aus 45 Jahren mit jeweils durchschnittlichem Verdienst. Mit dem seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro ergeben sich daraus 1.913,40 Euro monatliche Bruttorente ohne Abschlag.

Entfiele für eine 1967 geborene Person der besondere Zugang mit 65, könnte sie bei erfüllten Voraussetzungen weiterhin die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren nutzen. Ein Beginn mit 65 läge dann 24 Monate vor der abschlagsfreien Altersgrenze von 67.

Nach der heutigen Berechnung gemäß § 77 SGB VI beträgt der Abschlag für jeden vorgezogenen Monat 0,3 Prozent. Für zwei Jahre ergeben sich 7,2 Prozent und damit in diesem Beispiel 137,76 Euro weniger Bruttorente im Monat.

Eigene Modellrechnung für einen Rentenbeginn mit 65 bei 45 Entgeltpunkten Berechnung Ergebnis Rente ohne Abschlag: 45 × 42,52 Euro 1.913,40 Euro brutto monatlich Vorgezogener Beginn gegenüber 67 Jahren 24 Monate Angenommener Abschlag: 24 × 0,3 Prozent 7,2 Prozent Monatliche Minderung 137,76 Euro brutto Rente nach Abschlag 1.775,64 Euro brutto monatlich Rechnerische Minderung über 20 Jahre Rund 33.000 Euro brutto

Die Rechnung unterstellt einen über 20 Jahre unveränderten Rentenwert und unveränderte Berechnungsregeln für den Abschlag. Sie berücksichtigt keine künftigen Rentenanpassungen, Steuern oder Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge; die tatsächliche Nettodifferenz wäre daher anders.

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Der Abschlag wäre nach den heutigen Regeln dauerhaft und würde mit dem 67. Geburtstag nicht verschwinden. Die rund 33.000 Euro sind eine Modellgröße für 240 Rentenmonate, keine feststehende persönliche Verlustsumme.

Zwei Jahre länger arbeiten ist eine andere Rechnung

Wer stattdessen bis 67 weiterarbeitet und dabei pro Jahr einen weiteren Entgeltpunkt erwirbt, hätte im Modell insgesamt 47 Entgeltpunkte. Beim Rentenwert von 2026 entspräche das 1.998,44 Euro Bruttorente und damit 85,04 Euro mehr als der ursprünglichen abschlagsfreien Rente mit 65.

Allerdings würde die Rentenzahlung erst zwei Jahre später beginnen, während bei Weiterbeschäftigung in dieser Zeit Arbeitsentgelt fließt. Für einen finanziellen Vergleich müssen deshalb auch Verdienst, Abgaben und die zusätzliche Arbeitszeit berücksichtigt werden.

Altersteilzeit könnte schützen – ein Vertrag garantiert das heute nicht

Im früheren Arbeitspapier knüpft der besondere Altersteilzeitschutz an eine verbindliche Vereinbarung vor dem späteren Kabinettsbeschluss an. Das Datum selbst ist dort als Platzhalter enthalten; einen daraus bereits verbindlich geltenden Stichtag gibt es nicht.

Für die Jahrgänge 1967 bis 1971 könnte eine vom späteren Gesetz erfasste Vereinbarung nach diesem Modell den Zugang zur abschlagsfreien Rente mit 65 erhalten. Ob der Gesetzgeber diese Voraussetzung tatsächlich übernimmt, ist offen.

Ein Gespräch mit dem Arbeitgeber über bestehende Möglichkeiten kann sinnvoll sein. Vor einer Unterschrift sollten jedoch die finanziellen Vertragsfolgen und der vorgesehene Rentenbeginn individuell geprüft werden, denn eine heute vereinbarte Altersteilzeit schafft noch keinen garantierten Schutz vor einer künftigen Rentenreform.

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Ab Jahrgang 1968 wären weitere Altersgrenzen betroffen

Für Versicherte ab Jahrgang 1968 sah das Papier eine Kopplung der Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung vor. Beim vorgezogenen Zugang nach 35 Versicherungsjahren sollte der früheste Beginn grundsätzlich drei Jahre vor dieser Grenze liegen, zunächst also bei etwa 64 statt 63 Jahren.

Die von der Bundesregierung erläuterte Kommissionsempfehlung beschreibt unter den zugrunde gelegten Annahmen einen Anstieg der Regelaltersgrenze um ungefähr sechs Monate zwischen 2031 und 2041. Daraus lässt sich keine bereits festgelegte Altersgrenze von 67 Jahren und sechs Monaten für den Jahrgang 1968 ableiten.

Bei den 45 Jahren zählt der Versicherungsverlauf

Unabhängig von der Reformdebatte sollten Beschäftigte prüfen, ob sie die erforderlichen 540 anrechenbaren Kalendermonate tatsächlich erreichen. Für den Rentenzugang zählt die anerkannte Versicherungsdauer; die Entgeltpunkte hängen vor allem vom versicherten Verdienst ab.

Nach § 51 SGB VI können neben Pflichtbeiträgen aus Beschäftigung unter anderem anerkannte Kinderberücksichtigungszeiten, versicherungspflichtige Pflege und bestimmte Zeiten mit Krankengeld zählen. Freiwillige Beiträge werden nur unter zusätzlichen Voraussetzungen berücksichtigt.

Reine Schul- und Studienzeiten zählen zur 45-jährigen Wartezeit grundsätzlich nicht, eine betriebliche Ausbildung mit Pflichtbeiträgen dagegen schon. Beim Arbeitslosengeld werden die letzten zwei Jahre vor Rentenbeginn grundsätzlich nicht mitgerechnet; Ausnahmen bestehen bei einer durch Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers bedingten Arbeitslosigkeit.

Gerade Eltern sollten kontrollieren, ob ihre Kindererziehungs- und Kinderberücksichtigungszeiten vollständig erfasst sind. Überschneidende Zeiten werden für die Wartezeit nicht doppelt gezählt.

Eine Rentenauskunft schafft eine belastbare Grundlage

Für die persönliche Planung empfiehlt sich eine aktuelle Rentenauskunft zusammen mit einem geklärten Versicherungsverlauf. Die Rentenversicherung kann die möglichen Rentenarten und Berechnungen für einen Beginn mit 63, 65 und 67 gegenüberstellen.

Auch andere Zugänge verdienen eine Prüfung: Anerkannte schwerbehinderte Menschen können bei erfüllten 35 Versicherungsjahren nach § 37 SGB VI grundsätzlich mit 65 abschlagsfrei in Rente gehen. Deshalb betrifft ein möglicher Wegfall der Rente nach 45 Jahren nicht jeden Versicherten auf dieselbe Weise.

Eine Rentenauskunft schreibt das heutige Recht allerdings nicht für die Zukunft fest. § 109 SGB VI verlangt ausdrücklich den Hinweis auf den Vorbehalt künftiger Rechtsänderungen.

Praxis: Ein Geburtsjahr könnte den Unterschied machen

Die Kollegen Thomas, Jahrgang 1966, und Andreas, Jahrgang 1967, würden bis zu ihrem jeweiligen 65. Geburtstag beide die 45-jährige Wartezeit erfüllen. Beide hätten dann 45 Entgeltpunkte und planen den Ruhestand mit 65.

Nach heutigem Recht könnten beide ohne Abschläge gehen. Würden die beschriebenen Übergangsregeln Gesetz und hätte Andreas keinen einschlägigen Schutz oder anderen abschlagsfreien Rentenzugang, müsste er für denselben Rentenbeginn einen Abschlag von 7,2 Prozent hinnehmen.

Mit dem Rentenwert von 2026 bekäme Thomas dann 1.913,40 Euro und Andreas 1.775,64 Euro brutto monatlich. Genau deshalb reicht die Nachricht, ein Jahrgang bleibe bei der Rente mit 67 verschont, für eine verlässliche Ruhestandsplanung allein nicht aus.

Sieben Fragen und Antworten zur Rentenreform

Ist die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren schon abgeschafft?

Nein, sie besteht weiterhin. Für die Jahrgänge ab 1964 ist sie nach geltendem Recht mit 65 Jahren möglich, wenn die erforderliche Wartezeit erfüllt ist.

Wann können die Jahrgänge 1965 und 1966 heute in Rente gehen?

Die Regelaltersgrenze liegt bei 67 Jahren; mit 45 anrechenbaren Versicherungsjahren ist ein abschlagsfreier Beginn mit 65 möglich. Mit mindestens 35 Versicherungsjahren kommt ein Beginn mit 63 infrage, dann grundsätzlich mit 14,4 Prozent dauerhaftem Abschlag.

Warum könnte ausgerechnet Jahrgang 1967 schlechter stehen?

Der frühere Arbeitsentwurf sah für diesen Jahrgang weiterhin die Regelaltersgrenze von 67 vor, aber keinen allgemeinen Übergangsschutz für die abschlagsfreie Rente mit 65 nach 45 Jahren. Dafür wäre ein besonderer Schutzgrund erforderlich gewesen; diese Regelung ist bisher kein geltendes Recht.

Sichert eine jetzt vereinbarte Altersteilzeit die bisherigen Altersgrenzen?

Das lässt sich derzeit nicht garantieren. Entscheidend wären die Voraussetzungen und der Stichtag eines später tatsächlich beschlossenen Gesetzes.

Verschwindet ein Abschlag von 7,2 Prozent mit 67?

Nein, nach den heutigen Regeln bleibt der Abschlag wegen eines vorgezogenen Altersrentenbeginns dauerhaft bestehen. Das Erreichen der Regelaltersgrenze hebt ihn nicht auf.

Zählen Schule, Studium und Kinderzeiten gleichermaßen für die 45 Jahre?

Nein, reine Schul- und Studienzeiten zählen dafür grundsätzlich nicht, anerkannte Kinderberücksichtigungszeiten dagegen schon. Für die Wartezeit von 35 Jahren gelten weitergehende Anrechnungsmöglichkeiten.

Schützt eine Rentenauskunft vor späteren Gesetzesänderungen?

Nein, sie zeigt die Ansprüche auf Grundlage des geltenden Rechts und der gespeicherten Versicherungszeiten. Sie hilft bei der Planung, steht aber ausdrücklich unter dem Vorbehalt künftiger Rechtsänderungen.