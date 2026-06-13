Bürgergeld: Jobcenter zahlt Betriebskostennachzahlung auch ohne Bürgergeld-Bezug

Eine hohe Betriebskostennachzahlung kann zur Sache des Jobcenters werden, auch bei Menschen, die noch nie Bürgergeld bezogen haben. Das Bundessozialgericht hat entschieden: Die Nachforderung zählt im Monat ihrer Fälligkeit in voller Höhe als Wohnkostenbedarf, und wer dadurch in diesem einen Monat rechnerisch hilfebedürftig wird, hat für genau diesen Monat einen Leistungsanspruch (BSG, 08.05.2019, B 14 AS 20/18 R).

Der Haken: Der Antrag muss noch im Fälligkeitsmonat beim Jobcenter eingehen, sonst ist der Anspruch verloren. Ab dem 1. Juli 2026 verschärft das neue Grundsicherungsgeld zudem die Vermögensprüfung für genau diese Ein-Monats-Anträge.

Betriebskostennachzahlung: Warum das Jobcenter auch für Berufstätige zuständig ist

Die meisten Berufstätigen halten das Jobcenter für schlicht nicht zuständig. Das Gegenteil ist richtig, denn Hilfebedürftigkeit wird im SGB II für jeden Kalendermonat einzeln geprüft.

Unterkunfts- und Heizkosten werden nach § 22 Abs. 1 SGB II in tatsächlicher Höhe anerkannt, einschließlich einer einmaligen Nachforderung aus der Betriebskosten- oder Heizkostenabrechnung. Sie wird nicht auf zwölf Monate verteilt, sondern erhöht den Wohnkostenbedarf des Monats, in dem sie fällig wird.

Das Bundessozialgericht formuliert es so: Die Bedarfe eines Monats sind den Deckungsmöglichkeiten desselben Monats gegenüberzustellen, „eine Unterdeckung in diesem Zeitraum begründet den Leistungsanspruch für diesen Monat”.

Im entschiedenen Fall hatte eine fünfköpfige Familie mit Eigenheim 1.385,23 Euro für den Heizmaterial-Jahresvorrat aufgewendet, bei einem Nettoeinkommen von rund 2.457 Euro, das den normalen Monatsbedarf deutlich überstieg. Das Jobcenter lehnte ab und verwies auf Ansparungen.

Das Gericht verurteilte die Behörde zur Zahlung von 1.015,40 Euro für diesen einen Monat: Wer eine einmalige Wohnkostenspitze nicht aus dem laufenden Einkommen decken kann, darf weder auf Rücklagen aus der Vergangenheit noch auf künftiges Einkommen verwiesen werden.

Drei Voraussetzungen müssen erfüllt sein: Die Wohnung wird weiterhin bewohnt, die Nachforderung ist in dem Monat tatsächlich fällig, und das Einkommen des Monats reicht nicht aus, um Regelbedarf, Warmmiete und Nachzahlung zusammen zu decken. Dass die Abrechnung Zeiträume betrifft, in denen keinerlei Hilfebedürftigkeit bestand, schadet nicht. Entscheidend ist allein der Fälligkeitsmonat.

Rechenbeispiel: So entsteht der Anspruch für einen einzigen Monat

Eine alleinstehende Vollzeitkraft verdient 1.750 Euro netto und zahlt 720 Euro Warmmiete. Ihr sozialrechtlicher Bedarf liegt bei 563 Euro Regelbedarf plus 720 Euro Miete, zusammen 1.283 Euro.

Vom Nettoeinkommen bleiben nach den Freibeträgen für Erwerbstätige 348 Euro anrechnungsfrei, anrechenbar sind also 1.402 Euro. Ergebnis in einem normalen Monat: kein Anspruch, das Einkommen übersteigt den Bedarf.

Im Juni 2026 wird eine Betriebskostennachzahlung von 1.400 Euro fällig. Der Bedarf dieses Monats springt auf 2.683 Euro. Davon abgezogen werden die anrechenbaren 1.402 Euro, es bleibt ein Anspruch von 1.281 Euro für diesen einen Monat.

Die Nachzahlung trägt damit ganz überwiegend das Jobcenter, nicht der Haushalt. Je höher die Nachforderung und je niedriger das Einkommen, desto größer der übernommene Anteil.

Antrag nur im Fälligkeitsmonat: Diese Frist entscheidet über alles

Leistungen gibt es nach § 37 SGB II nicht für Zeiten vor der Antragstellung; der Antrag wirkt aber auf den Ersten des Antragsmonats zurück. Daraus folgt die harte Regel: Der Antrag muss in dem Kalendermonat beim Jobcenter eingehen, in dem die Nachforderung fällig wird.

Wer die Abrechnung im Juni erhält und erst im Juli beantragt, geht leer aus, denn der Juli-Antrag reicht nur bis zum 1. Juli zurück, der Bedarf lag aber im Juni.

Viele verlassen sich dabei auf veraltete Ratgeber: Für Heizkosten-Jahresabrechnungen gab es früher ein Zeitfenster von drei Monaten nach dem Fälligkeitsmonat. Diese Sonderregel galt nur für Anträge bis zum 31. Dezember 2023 und ist ersatzlos ausgelaufen. Heute gilt für Heizkosten dasselbe wie für kalte Betriebskosten: Fälligkeitsmonat oder nie.

Fällig wird die Nachforderung mit Zugang der Abrechnung oder zu dem darin genannten Zahlungsziel. Kommt die Abrechnung am Monatsende an, wird die Zeit knapp. Der Berliner Mieterverein empfiehlt für diesen Fall, beim Vermieter Belegeinsicht anzufordern:

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Das geltend gemachte Zurückbehaltungsrecht schiebt die Fälligkeit nach seiner Einschätzung um bis zu 30 Tage auf und verschafft einen vollen weiteren Monat für den Antrag. Wer diesen Weg geht, sollte die Anforderung schriftlich dokumentieren.

Ab 1. Juli 2026: Grundsicherungsgeld verschärft die Vermögensprüfung

Mit dem Dreizehnten SGB-II-Änderungsgesetz (BGBl. 2026 I Nr. 107) wird das Bürgergeld zum 1. Juli 2026 zum Grundsicherungsgeld. Der Ein-Monats-Anspruch selbst bleibt bestehen, denn Monatsprinzip und Fälligkeitsregel ändern sich nicht. Verschärft wird aber genau die Stelle, an der Berufstätige mit Rücklagen bisher geschont wurden: das Vermögen.

Bis zum 30. Juni 2026 gilt noch die Karenzzeit des Bürgergelds: Vermögen bleibt im ersten Bezugsjahr bis 40.000 Euro für die erste und 15.000 Euro je weiterer Person unangetastet. Bei Ein-Monats-Anträgen wegen einer Nachzahlung genügt nach § 12 Abs. 6 SGB II sogar die Erklärung im Antrag, dass kein erhebliches Vermögen vorhanden ist; Nachweise verlangt das Jobcenter nur auf Aufforderung.

Ab dem 1. Juli 2026 entfällt beides: Die Karenzzeit wird gestrichen, die Vermutungsregel fällt ersatzlos weg. Wer dann eine Nachzahlung übernommen haben will, stellt einen regulären Antrag mit voller Vermögensprüfung samt Kontoauszügen. Geschützt bleiben nach den verkündeten Neuregelungen nur noch altersgestaffelte Freibeträge zwischen 5.000 und 20.000 Euro je Person, wobei Ältere die höheren Beträge behalten.

Auch bei den Wohnkosten zieht die Reform eine neue Grenze ein: Selbst in der Karenzzeit erkennen die Jobcenter Unterkunftskosten künftig höchstens bis zum 1,5-Fachen der örtlichen Mietobergrenze an. Wer sehr teuer wohnt, riskiert, dass eine Nachzahlung nur noch teilweise übernommen wird.

Für Betroffene heißt das: Eine Abrechnung, die noch im Juni fällig wird, läuft nach den günstigeren alten Regeln. Wer sie liegen lässt, bis der Bedarf in den Juli rutscht, verhandelt mit einem strengeren Gesetz.

So stellen Sie den Antrag richtig

Der Antrag kann formlos gestellt werden: ein Schreiben an das Jobcenter am Wohnort, dass die Übernahme der in diesem Monat fällig werdenden Betriebskostennachzahlung beantragt wird, dazu eine Kopie der Abrechnung. Entscheidend ist der nachweisbare Eingang noch im Fälligkeitsmonat, etwa per Einwurf mit Zeugen oder Einschreiben mit ausreichend Vorlauf.

Die ausführlichen Formulare schickt das Jobcenter anschließend zu; wer die gesetzte Rückgabefrist nicht schafft, beantragt schriftlich eine Verlängerung, bevor die Behörde wegen fehlender Mitwirkung ablehnt.

Lehnt das Jobcenter ab, weil Sie „nicht zum berechtigten Personenkreis” gehörten oder die Nachzahlung „Privatsache” sei, widersprechen Sie innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheids und berufen Sie sich auf das Urteil B 14 AS 20/18 R; solche Begründungen widersprechen der höchstrichterlichen Rechtsprechung.

Gegen den Widerspruchsbescheid bleibt die Klage vor dem Sozialgericht, ebenfalls binnen eines Monats. Nur die versäumte Antragsfrist im Fälligkeitsmonat heilt kein Widerspruch.

Häufige Fragen zur Betriebskostennachzahlung vom Jobcenter

Mein Vermieter hat statt der Nachzahlung die monatlichen Vorauszahlungen erhöht. Gilt der Anspruch dann auch?

Meist nicht. Höhere Abschläge verteilen die Kosten auf zwölf Monate, sodass in keinem einzelnen Monat eine Unterdeckung entsteht. Sozialrechtlich ist die Abschlagserhöhung für Geringverdiener deshalb die ungünstigere Variante, obwohl sie finanziell vernünftig wirkt.

Eine vom Vermieter wirksam verlangte, aber nicht gezahlte Abschlagserhöhung kann die spätere Übernahme des darauf entfallenden Nachforderungsteils sogar ausschließen.

Im Fälligkeitsmonat habe ich Weihnachtsgeld bekommen. Zählt das gegen mich?

Ja. Das Monatsprinzip wirkt in beide Richtungen: Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld oder ausgezahlte Überstunden erhöhen das anrechenbare Einkommen genau dieses Monats und können den Anspruch vollständig aufzehren. Bei planbaren Sonderzahlungen lohnt der Blick, in welchem Monat die Nachforderung fällig wird.

Ich bin Rentnerin. Gilt der Ein-Monats-Anspruch auch für mich?

Der Weg führt dann nicht zum Jobcenter, sondern zum Sozialamt: Menschen ab der Regelaltersgrenze beantragen für den Fälligkeitsmonat Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII. Die Logik, dass einmalige Wohnkosten den Bedarf des Fälligkeitsmonats erhöhen, gilt dort nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts entsprechend.

Die Abrechnung betrifft ein Jahr, in dem ich gut verdient habe. Schließt das den Anspruch aus?

Nein. Das Bundessozialgericht stellt allein auf die Fälligkeit ab: Auch Verpflichtungen, die vor Eintreten der Bedürftigkeit entstanden sind, gehören zu den übernahmefähigen Wohnkosten, wenn das Mietverhältnis fortbesteht und die Forderung erst im Bedarfsmonat fällig wird (BSG, 24.11.2011, B 14 AS 121/10 R). Anders liegt es nur bei Mietschulden, also Beträgen, die schon früher fällig waren und nicht gezahlt wurden.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 08.05.2019, B 14 AS 20/18 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 24.11.2011, B 14 AS 121/10 R

Gesetze im Internet: §§ 11b, 12, 22, 37 SGB II

Tacheles e.V.: Zusammenfassung der SGB-II-Änderungen zum Dreizehnten SGB-II-Änderungsgesetz

Berliner Mieterverein: Info 129 – Übernahme von Nachzahlungen aus einer Betriebskostenabrechnung durch das Jobcenter