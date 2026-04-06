Bürgergeld: Jobcenter verlangt auch noch Rechtsverzicht

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Marianne K., 61 Jahre, Bürgergeld-Beziehende aus Gelsenkirchen, nutzt kein Smartphone. Sie hat kein E-Mail-Konto. Als ihr Jobcenter sie im Herbst 2025 aufforderte, sich im Portal jobcenter.digital zu registrieren und einer Klausel zuzustimmen, die besagt, dass Bescheide und Schreiben fortan nur noch online bereitstellt werden, unterschrieb sie – weil die Sachbearbeiterin sagte, anders gehe es nicht.

Wenige Wochen später flatterte eine Meldeaufforderung ins digitale Postfach, das Marianne K. nicht mehr öffnete. Das Jobcenter sanktionierte ihren Regelbedarf. Sie wusste wochenlang nicht warum.

Die Bundesagentur für Arbeit baut ihren Online-Kanal zum führenden Kommunikationsweg aus, fährt E-Mail-Erreichbarkeit zurück, schafft das Scheckverfahren für kontolose Beziehende ab und verlangt beim Portal einen Verzicht auf analoge Zustellung – auch dort, wo die Rechtsgrundlage fehlt.

Die BA-Weisung: Online wird Pflicht – ob Betroffene können oder nicht

Ein internes Dokument der Bundesagentur für Arbeit legt die Strategie offen. Darin heißt es, Ziel sei es, den Online-Kanal „als führenden Kommunikationskanal weiter auszubauen und zu stärken”. Die Bearbeitung von E-Mails sei „oft zeitintensiv” – deshalb solle dieser Kanal zugunsten strukturierter Alternativen zurückgefahren werden.

Seit Umsetzung dieser Weisung berichten Bürgergeld-Beziehende und Sozialberatungsstellen bundesweit, dass E-Mails an Jobcenter unbeantwortet bleiben, direkte Faxnummern abgeschaltet wurden und telefonischer Kontakt nur noch über eine zentrale Hotline ohne Fallkenntnisse möglich ist.

Wer digital kommunizieren kann und will, profitiert tatsächlich von schnelleren Abläufen. Das Problem ist nicht die Digitalisierung selbst. Es ist die fehlende Alternative. Eine Behörde, die ihren analogen Kanal systematisch abwürgt, ohne ihn offen zu halten, verletzt das gesetzliche Gebot der einfach zugänglichen Sozialleistung – und handelt gegenüber einem erheblichen Teil ihrer Kundschaft schlicht rechtswidrig.

Was jobcenter.digital wirklich verlangt – und wo das Recht fehlt

Das Portal jobcenter.digital verlangt beim Einstieg eine Erklärung, die alle Schriftstücke ausschließlich digital bereitstellt: Bescheide, Schreiben, Anträge, Postfachnachrichten. Für Verwaltungsakte ist das formal gedeckt: Nach § 37 Abs. 2a SGB X darf die Behörde Bescheide mit ausdrücklicher Einwilligung digital bekanntgeben.

Es gilt dann eine Zustellfiktion am vierten Tag nach der Benachrichtigungs-E-Mail – egal, ob der Betroffene den Bescheid tatsächlich abgerufen hat. Wer nicht regelmäßig ins Postfach schaut, riskiert ablaufende Widerspruchsfristen, ohne es zu wissen.

Für Meldeaufforderungen, Anhörungen und Jobangebote fehlt die Rechtsgrundlage vollständig. Diese Schreiben sind keine Verwaltungsakte. Die BA kann für sie weder den Postweg-Verzicht verlangen noch eine Zustellfiktion konstruieren.

Dennoch verlangt das Portal genau das. Wer diese Erklärung unterschrieben hat und eine Meldeaufforderung verpasst, dem drohen Sanktionen – auf der Grundlage eines Verzichts, den die BA rechtlich nie hätte einfordern dürfen. Diese Konstellation macht jeden Sanktionsbescheid, der auf einer ausschließlich digital zugestellten Meldeaufforderung beruht, zum ernsthaften Widerspruchsfall.

Wer die Einwilligung bereits erteilt hat, kann sie jederzeit widerrufen: im Nutzerprofil unter „Profil bearbeiten” → „Online-Kommunikation”. Danach muss das Jobcenter wieder postalisch zustellen.

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Kein Konto, kein Geld: Die Abschaffung des Scheckverfahrens seit Januar 2026

Seit dem 1. Januar 2026 gibt es das ZzV-Verfahren nicht mehr – das ermöglichte bislang, Bürgergeld ohne Bankkonto als Verrechnungsscheck zu empfangen. Die Postbank stellte den Betrieb zum Jahresende ein.

Rund ein Prozent aller Bedarfsgemeinschaften – bundesweit schätzungsweise zwischen 30.000 und 40.000 Menschen – waren darauf angewiesen. Für sie gibt es seither eine Bezahlkarte, die monatlich aufgeladen wird und wie eine Visa-Prepaidkarte funktioniert.

Das klingt nach einer Lösung. Aber mehrere Jobcenter schrieben Betroffenen schlicht: Nur noch Überweisung auf ein Konto sei möglich, andernfalls keine Leistungen. Das ist eine Fehlinformation und ein Rechtsverstoß. Nach § 47 SGB I haben Leistungsbeziehende das Wahlrecht, in welcher Form sie Sozialleistungen erhalten.

Das Bundessozialgericht hat das 2022 ausdrücklich bestätigt (B 8 SO 3/20 R, 16.02.2022). Das Bundesarbeitsministerium hat in einer Weisung vom 4. Juni 2025 klargestellt: Auch ohne Konto müssen Barzahlungen in Ausnahmefällen möglich bleiben, um das verfassungsrechtlich garantierte Existenzminimum zu sichern.

Hamza E., 34, lebt in einem Übergangswohnheim in Frankfurt am Main. Er hat kein Konto – drei Banken haben seinen Antrag auf ein Basiskonto abgelehnt. Sein Jobcenter teilte ihm schriftlich mit, Überweisung sei die einzige Option. Er widersprach.

Das Jobcenter schickte ihn an eine Beratungsstelle ohne Auszahlungsmöglichkeit. Erst nach anwaltlichem Druck erhielt er drei Monatsbeträge rückwirkend bar ausgezahlt. Was der Fall zeigt: Das gesetzliche Wahlrecht gilt – aber man muss es einfordern, mitunter hartnäckig.

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Was § 17 SGB I vorschreibt – und wen der Digitalzwang trifft

Die Rechtsgrundlage steht seit Jahrzehnten im Gesetz und wird bei der aktuellen Digitaloffensive der BA systematisch ignoriert. Nach § 17 SGB I sind alle Sozialleistungsträger verpflichtet, dafür zu sorgen, dass jeder Berechtigte Leistungen in zeitgemäßer Weise umfassend und zügig erhält und dass der Zugang zu Leistungen möglichst einfach gestaltet wird. Verwaltungsgebäude müssen barrierefrei zugänglich sein – nicht nur physisch.

„Zeitgemäß” bedeutet im Jahr 2026 selbstverständlich auch digital. Aber „zeitgemäß” bedeutet nicht ausschließlich digital.

Ältere Menschen ohne Computerkenntnisse, Wohnungslose ohne stabilen Internetzugang, Menschen mit Behinderungen, die auf analoge Beratung angewiesen sind, und alle, die Bescheide auf Papier brauchen, um sie zu verstehen und im Zweifel anzufechten – sie alle gehören strukturell zum typischen Empfängerkreis von Bürgergeld. Wer diese Gruppe digital aussperrt, hat seinen gesetzlichen Auftrag aufgegeben. Die Kostenfolge trägt dann nicht das Jobcenter, sondern der Rest des Sozialsystems.

So setzen Sie Ihr Recht auf analoge Bearbeitung durch

Wer die Einwilligung zur ausschließlich digitalen Kommunikation auf jobcenter.digital bereits erteilt hat, widerruft diese schriftlich – im Nutzerprofil unter „Online-Kommunikation”. Das Jobcenter muss danach wieder postalisch kommunizieren. Den Widerruf per Einschreiben zu bestätigen sichert den Nachweis des Zeitpunkts.

Wer ohne Konto ist und die Aussage erhält, Überweisung sei die einzige Zahlungsoption, widerspricht schriftlich unter Hinweis auf das gesetzliche Wahlrecht bei der Zahlungsform und die BMAS-Weisung vom 4. Juni 2025. Wer bereits Leistungen verwehrt bekommen hat, beantragt sie rückwirkend und legt gegen jeden ablehnenden Bescheid Widerspruch ein.

Wer eine Sanktion erhalten hat, weil er eine ausschließlich digital zugestellte Meldeaufforderung verpasste, greift im Widerspruch die fehlende Rechtsgrundlage an: Für Nicht-Verwaltungsakte wie Meldeaufforderungen kann die BA keinen rechtswirksamen Postweg-Verzicht verlangen.

Diese Argumentation ist im Widerspruchs- und Klageverfahren tragfähig. Bei Unsicherheiten hilft z.B. Tacheles Sozialhilfe e.V. mit Musterschreiben und Beratungsangeboten; eine erste Orientierung geben auch die Sozialberatungsstellen der Wohlfahrtsverbände.

Wer analoge Beratung einfordert und auf das Portal verwiesen wird, besteht darauf: Die Beratungspflicht der Behörden ist gesetzlich verankert und kann durch den bloßen Verweis auf ein Onlineportal nicht abgegolten werden.

Wer den persönlichen Kontakt am Schalter verweigert bekommt, legt eine Dienstaufsichtsbeschwerde beim Jobcenter-Träger ein – beim Landkreis oder der kreisfreien Stadt als kommunalem Träger, beim Regionaldirektionsbüro der BA im Falle einer gemeinsamen Einrichtung.

FAQ: Ihre Rechte gegen den Digitalzwang beim Jobcenter

Kann das Jobcenter mich zwingen, ausschließlich über jobcenter.digital zu kommunizieren?

Nein. Die Portalnutzung ist freiwillig. Wer bereits die Einwilligung erteilt hat, kann sie jederzeit widerrufen. Eine erzwungene Umstellung auf den digitalen Kanal widerspricht dem gesetzlichen Gebot der einfach zugänglichen Sozialleistung.

Ich habe kein Bankkonto. Darf das Jobcenter Leistungen verweigern?

Nein. Das gesetzliche Wahlrecht bei der Zahlungsform gilt auch ohne Konto. Das Bundessozialgericht hat das ausdrücklich bestätigt (B 8 SO 3/20 R, 16.02.2022). Das Bundesarbeitsministerium hat klargestellt, dass Barzahlungen als letztes Mittel sichergestellt sein müssen. Jobcenter, die das ignorieren, handeln rechtswidrig – legen Sie Widerspruch ein.

Was passiert, wenn ich eine Meldeaufforderung nur digital erhalten habe und den Termin verpasste?

Meldeaufforderungen sind keine Verwaltungsakte. Für ihre ausschließlich digitale Übermittlung fehlt die gesetzliche Grundlage. Eine Sanktion, die darauf beruht, ist angreifbar. Legen Sie Widerspruch ein und verweisen Sie darauf, dass der erzwungene Portalverzicht für Nicht-Verwaltungsakte keine Rechtsgrundlage hat.

Was ist mit der Bezahlkarte – muss ich sie akzeptieren?

Wer ein Konto führen kann, hat weiterhin Anspruch auf reguläre Überweisung. Die Bezahlkarte ist ein Übergangsinstrument für kontolose Personen und kein dauerhafter Standard. Sie schränkt die Verfügungsfreiheit ein und ist kein gleichwertiger Ersatz für ein eigenes Konto.

Wo bekomme ich Hilfe, wenn das Jobcenter meinen analogen Zugang verweigert?

Tacheles Sozialhilfe e.V. stellt Musterschreiben und Beratungsangebote bereit. Schuldnerberatungsstellen helfen bei Kontoproblemen. Sozialrechtliche Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände begleiten Widersprüche. Bei Sanktionsverfahren empfiehlt sich eine anwaltliche Erstberatung bei einem auf Sozialrecht spezialisierten Anwalt oder der Verbraucherzentrale.

Quellen

Der Paritätische: Wegfall der Zahlungsanweisung zur Verrechnung

Bundestag Wissenschaftlicher Dienst: Die Beratungspflicht gemäß § 14 SGB I (WD 6-084-21)