Bürgergeld: Jobcenter meldet Eltern ans Jugendamt weil sie drei Termine verpasst haben

Wer drei Meldetermine beim Jobcenter verpasst, verliert seinen kompletten Leistungsanspruch – auch dann, wenn dahinter eine Krankenhauseinweisung steckt, eine psychische Krise oder schlicht ein Brief, der nie ankam. Das ist keine Drohung mehr, sondern beschlossenes Recht: Der Bundestag hat das 13. Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch am 5. März 2026 mit 320 zu 268 Stimmen verabschiedet.

Die schärfsten Regelungen zu Meldeversäumnissen treten zum 1. Juli 2026 in Kraft. Im Familienhaushalt trifft die Konstruktion alle – nicht nur die Person, gegen die sie sich richtet.

Was das Gesetz regelt: Sanktionskette und Nichterreichbarkeitsfiktion

Das 13. SGB-II-Änderungsgesetz führt bei Meldeversäumnissen eine dreistufige Sanktionslogik ein. Wer einen Meldetermin unentschuldigt verpasst, bekommt den Regelbedarf im laufenden Monat um 10 Prozent gekürzt. Beim zweiten Versäumnis in Folge steigt die Kürzung auf 30 Prozent. Beim dritten aufeinanderfolgenden Termin greift § 7b Abs. 4 SGB II n.F. – die sogenannte Nichterreichbarkeitsfiktion.

Ab diesem Punkt läuft eine Monatsfrist: Die betroffene Person muss sich innerhalb von vier Wochen persönlich beim Jobcenter melden. Tut sie das nicht, gilt sie rechtlich als „nicht erreichbar” – unabhängig davon, ob sie tatsächlich unter ihrer Anschrift lebt und faktisch erreichbar wäre.

Die Fiktion ist eine juristische Unterstellung, kein Tatsachenbefund. Die Folgen sind vollständig: Es entfallen nicht nur der Regelbedarf, sondern auch die Kosten der Unterkunft und Heizung sowie die Absicherung über die gesetzliche Krankenversicherung.

Das ist eine andere Qualität als alle bisherigen Sanktionen im Bürgergeld-System. Selbst bei vollständiger Arbeitsverweigerung blieb die Miete bislang gesichert. Nach § 7b Abs. 4 SGB II n.F. gilt das nicht mehr.

Wie das im Familienhaushalt wirkt

Das Gesetz betont, dass der Anspruchsverlust nur die betroffene Person erfassen soll. Partner und Kinder sollen ihren Leistungsanspruch formal behalten. Das ist die Schutzbehauptung des Gesetzes – und sie scheitert an der Realität eines gemeinsamen Haushalts.

Eine konkrete Konstellation macht das greifbar: Eine Mutter, zwei Kinder, drei Termine nicht wahrgenommen – wegen einer stationären Behandlung, von der das Jobcenter nicht rechtzeitig erfuhr. Die Monatsfrist läuft, sie meldet sich nicht persönlich. Ab diesem Punkt gilt sie als „nicht erreichbar”, ihr Regelbedarf und ihre Unterkunftskosten entfallen.

Die Kinder bleiben formal leistungsberechtigt. Aber der Kühlschrank wird trotzdem leerer, der Strom bleibt derselbe, der Schulausflug kostet dennoch Geld – und die Miete ist nicht mehr automatisch gesichert. Was die Verwaltung als Individualfall führt, ist in der Wohnung ein Haushaltsdefizit.

Bedarfsgemeinschaften funktionieren nicht wie getrennte Konten. Wenn ein Erwachsener keinen Regelbedarf mehr erhält, fehlen im Alltag Mittel für Lebensmittel, Mobilität, Schulbedarf, Medikamente, Zuzahlungen – Ausgaben, die nicht bis zur nächsten Auszahlung warten können.

Der Verwaltungseinwand, die anderen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft erhielten doch weiterhin Leistungen, geht an dieser Haushaltsrealität vorbei.

Besonders heikel wird es in Konstellationen, in denen die herausgefallene Person bislang die einzige Schnittstelle zur Verwaltung war – diejenige, die Termine wahrnahm, Unterlagen beschaffte, Briefe beantwortete. Wenn genau diese Person wegbricht, droht nicht nur ein finanzieller, sondern auch ein organisatorischer Zusammenbruch der Leistungsbeziehung.

Terminversäumnisse entstehen selten aus Verweigerung

Das Gesetz setzt eine Prämisse, die der Jobcenter-Alltag widerlegt. Dreimalige Terminversäumnisse gelten im Konstrukt der Nichterreichbarkeitsfiktion offenbar als Indiz für aktive Unkooperativität.

Tatsächlich ist der Weg zu drei verpassten Terminen meist kein Akt der Verweigerung, sondern das Ergebnis einer Lebenslage, die keine Ablagestruktur für Behördenpost mehr kennt. Wer stationär behandelt wird, steckt nicht im Wartezimmer des Jobcenters. Wer in einer psychischen Krise ist, öffnet keine amtlichen Schreiben.

Wer umzieht, weil die Beziehung auseinandergegangen ist, hat andere Prioritäten als die Terminbestätigung für einen Sachbearbeiter, den er nie persönlich kennengelernt hat.

Ein System, das auf diese Komplexität mit einer starren Fiktionskonstruktion antwortet, produziert Fehlentscheidungen. Die Konflikte, die daraus entstehen, landen anschließend in Widerspruchs- und Eilverfahren – während die Versorgungslücke im Haushalt bereits klafft.

Direktzahlung der Miete: Kein dauerhafter Schutz

Ein verbreitetes Missverständnis zur neuen Regelung lautet, die Miete sei durch Direktzahlung an den Vermieter gesichert, auch wenn ein Elternteil den Anspruch verliert. Das stimmt nur für die Übergangsphase des ersten Monats nach den drei versäumten Terminen – also für den Zeitraum, in dem die betroffene Person noch persönlich beim Jobcenter erscheinen kann.

Sobald die Nichterreichbarkeitsfiktion nach § 7b Abs. 4 SGB II n.F. vollständig greift, entfallen auch die Kosten der Unterkunft und Heizung. Die Wohnung ist dann nicht mehr gesichert.

Das ist die eigentliche sozialpolitische Sprengkraft der Regelung: Wer in einer Krise steckt, nicht zur Tür geht, keine Post öffnet und die Monatsfrist verstreichen lässt, riskiert nicht nur den Regelbedarf – sondern die Wohnung. Für Familien mit Kindern bedeutet das, dass aus einem Verwaltungskonflikt innerhalb weniger Wochen eine akute Wohnungslosigkeitsgefahr entstehen kann.

Hinzu kommt die Abhängigkeit von fehlerfreier Verwaltung in der Übergangsphase: Zuständigkeitswechsel im Jobcenter, veraltete Vermieterdaten, verspätete Bearbeitung, falsch zugeordnete Nebenkosten – jeder dieser Fehler kann dazu führen, dass der Vermieter mahnt, bevor die Behörde reagiert hat. Für Betroffene sieht das Ergebnis dann gleich aus, unabhängig davon, wer formal zuständig ist.

Härtefallprüfung: Widerspruch im System

Das Gesetz sieht eine Härtefallprüfung vor, sobald minderjährige Kinder betroffen sind. Unverhältnismäßige Auswirkungen auf die Familie sollen geprüft und verhindert werden. Das ist als Korrektiv gedacht – und offenbart zugleich den Konstruktionsfehler der gesamten Regelung.

Ein Vater, zwei Kinder im Grundschulalter, seit sechs Wochen kein Kontakt zum Jobcenter. Die Meldebriefe stapeln sich ungeöffnet, weil er sich nach einem psychiatrischen Aufenthalt noch nicht wieder im Alltag stabilisiert hat.

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Das Jobcenter soll jetzt prüfen, ob ein Härtefall vorliegt – hat aber weder Rückmeldung noch aktuelle Informationen zur Familiensituation. Die Prüfung läuft formal ab, das Ergebnis ist eine Standardentscheidung. Genau dieser Fall sollte durch die Härtefallklausel aufgefangen werden.

Die Prüfung soll in genau jenen Fällen greifen, in denen der Kontakt typischerweise bereits abgerissen ist. Wenn eine Person drei Termine nicht wahrgenommen hat und nun als „nicht erreichbar” gilt, fehlen dem Jobcenter oft genau die Informationen, die eine sachgerechte Härtefallprüfung erfordern würde.

Die Prüfung läuft dann entweder oberflächlich oder in Richtung Standardentscheidung – und trifft damit exakt die Fälle, die eigentlich Schutz bräuchten.

Hinzu kommt die Eskalationslogik, die das Gesetz mitdenkt: Wenn minderjährige Kinder betroffen sind und das Jobcenter die Versorgungssituation nicht einschätzen kann, soll die Kinder- und Jugendhilfe einbezogen werden, einschließlich datenschutzrechtlicher Übermittlungsmöglichkeiten und einer möglichen Kette bis zu familiengerichtlichen Maßnahmen.

Aus einem Leistungskonflikt beim Jobcenter kann so ein Behördenvorgang werden, der weit über die ursprüngliche Frage hinausgeht – ohne dass die materielle Not sofort gelindert wird.

Kritisch ist dabei nicht die Rolle der Jugendhilfe an sich. Kritisch ist der Mechanismus: Ein Gesetz, das Härtefallprüfung als Schutzinstrument vorsieht, baut zugleich eine Struktur, die in Überforderungssituationen Druck erhöht und Vertrauen zerstört – ausgerechnet in Haushalten, die ohnehin am Limit sind.

Was Betroffene jetzt wissen müssen

Für Familien im Leistungsbezug bedeutet die Reform eine deutliche Erhöhung des Verwaltungsdrucks. Termine beim Jobcenter dürfen nicht mehr stillschweigend verpasst werden – jedes Fernbleiben muss unverzüglich schriftlich begründet werden, idealerweise mit Nachweis.

Wer krank ist, schickt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung noch vor dem Termin oder am selben Tag per Fax oder E-Mail. Wer einen Termin nicht wahrnehmen kann, beantragt schriftlich Verlegung.

Wer bereits einen Bescheid wegen Nichterreichbarkeit erhalten hat, muss innerhalb der Widerspruchsfrist von einem Monat handeln. Entscheidend ist dabei: Ein Widerspruch kann die Sanktion nicht rückwirkend aufheben, selbst wenn der wichtige Grund für die Terminversäumnisse nachträglich anerkannt wird.

Das bedeutet, dass in existenzgefährdenden Situationen – besonders wenn Kinder betroffen sind oder die Wohnung in Gefahr ist – der Eilantrag beim Sozialgericht das entscheidende Instrument ist, nicht der Widerspruch allein. Nur über einstweiligen Rechtsschutz lässt sich eine sofortige Wiederherstellung der Leistungen erreichen, bevor das Widerspruchsverfahren abgeschlossen ist.

Bei Familien mit minderjährigen Kindern ist im Widerspruch ausdrücklich auf die Härtefallklausel hinzuweisen und deren Prüfung zu beantragen. Sozialberatungsstellen und Wohlfahrtsverbände können bei der Formulierung unterstützen.

Fazit

Das Schutzversprechen des Gesetzes – nur die betroffene Person treffen, nicht die Familie – ist administrativ gemeint, aber haushaltlich nicht einzulösen.

Was die Verwaltung als Individualfall führt, ist in der Wohnung ein Haushaltsdefizit. Und das trifft vor allem dort, wo es am wenigsten aufgefangen werden kann: bei Kindern, bei Haushalten ohne Rücklagen, bei Familien, die den Kontakt zur Behörde gerade verloren haben.

Das 13. SGB-II-Änderungsgesetz erhöht die Fallhöhe, in der Fehler, Überforderung und Kommunikationsabbrüche Konsequenzen haben. Die Direktzahlung der Miete schützt nur in der Übergangsphase – sobald die Nichterreichbarkeitsfiktion vollständig greift, ist auch der Wohnraum nicht mehr gesichert.

Die Härtefallprüfung schützt dort am wenigsten, wo sie am dringendsten wäre. Nicht mehr die Situation entscheidet, sondern die Akte – und das ist kein Verwaltungsdetail, sondern eine sozialpolitische Entscheidung mit realen Folgen für Kinder, Ernährung und Stabilität ganzer Familien.

FAQ

Trifft der Anspruchsverlust automatisch die gesamte Bedarfsgemeinschaft?

Nach dem Gesetz soll der Ausfall nur die als „nicht erreichbar” eingestufte Person betreffen. Für den Haushalt ändert das praktisch wenig: Ein fehlender Regelbedarf wirkt im gemeinsamen Budget sofort, unabhängig davon, ob die übrigen Mitglieder formal weiter Leistungen erhalten.

Bleibt die Wohnung gesichert, wenn ein Elternteil als nicht erreichbar gilt?

Nein – nicht dauerhaft. Die Miete kann in der ersten Übergangsphase von einem Monat direkt an den Vermieter gezahlt werden. Sobald die Nichterreichbarkeitsfiktion nach § 7b Abs. 4 SGB II n.F. vollständig greift, entfallen auch die Kosten der Unterkunft. Akute Mietschulden und Wohnungslosigkeit sind dann eine reale Gefahr.

Was tun, wenn das Jobcenter den Anspruch wegen Nichterreichbarkeit streicht?

Innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen und die tatsächlichen Gründe für die Terminversäumnisse dokumentieren. Wichtig: Ein Widerspruch hebt die Sanktion nicht rückwirkend auf – selbst wenn ein wichtiger Grund anerkannt wird.

Bei akuter Versorgungsgefährdung oder drohender Wohnungslosigkeit ist deshalb ein Eilantrag beim Sozialgericht auf einstweiligen Rechtsschutz das entscheidende Mittel. Bei Familien mit Kindern zusätzlich ausdrücklich eine Härtefallprüfung beantragen.

Warum wird das Jugendamt im Gesetz erwähnt?

Bei minderjährigen Kindern sieht das Gesetz eine engere Einbeziehung der Kinder- und Jugendhilfe vor, wenn das Jobcenter die Versorgungssituation nicht beurteilen kann. Das Problem: Aus einem Leistungskonflikt kann so ein Behördenverfahren werden, das die finanzielle Not nicht unmittelbar behebt, aber Vertrauen und Handlungsspielraum der Familie weiter reduziert.

Ab wann gilt die neue Regelung?

Das 13. SGB-II-Änderungsgesetz tritt in zwei Stufen in Kraft. Seit dem 23. April 2026 können Jobcenter bei Arbeitsverweigerung bereits 100-Prozent-Sanktionen verhängen. Die Nichterreichbarkeitsfiktion und die verschärften Sanktionen bei Meldeversäumnissen gelten ab dem 1. Juli 2026.

Quellen

Bundesregierung: Bürgergeld wird zur neuen Grundsicherung, bundesregierung.de

Deutscher Bundestag: Umgestaltung des Bürgergelds zur Grundsicherung beschlossen, 5. März 2026, BT-Drs. 21/3541, 21/4087, Ausschussfassung 21/4522, bundestag.de