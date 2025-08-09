Bürgergeld: Jobcenter-Forderungen – Diese Fristen schützen das eigene Geld

Lesedauer 3 Minuten

Rückforderungen des Jobcenters verjähren in vielen Fällen nach vier Jahren. Die 30-Jahres-Frist gilt nur unter besonderen Voraussetzungen. Dieser Ratgeber erklärt klar, wie Sie die richtige Frist erkennen, welche Schritte jetzt sinnvoll sind und wie Sie die Einrede der Verjährung wirksam erheben.

Vier Jahre sind der Regelfall bei Erstattungen

Grundlage jeder Rückforderung ist ein Erstattungsbescheid. Darin steht, für welche Monate Sie Leistungen zurückzahlen sollen. Für diese Ansprüche gilt regelmäßig eine vierjährige Verjährungsfrist. Die Frist beginnt mit dem Jahresende, in dem der Bescheid bestandskräftig wurde.

Ab diesem Zeitpunkt zählt jeder Tag. Nach Ablauf der Frist darf das Jobcenter den Anspruch nicht mehr durchsetzen. Sie müssen die Verjährung aber aktiv einwenden. Ohne Einrede wird nicht geprüft.

Wann die 30 Jahre überhaupt eine Rolle spielen

Die 30-Jahres-Frist entsteht nicht automatisch. Sie greift nur, wenn die Behörde einen Durchsetzungsbescheid erlässt. Das ist ein Verwaltungsakt, der speziell die Durchsetzung regelt. Ein typischer Fall ist ein gesonderter Aufrechnungsbescheid.

Er ordnet an, künftige Leistungen in Raten einzubehalten. Ab diesem Bescheid kann die längere Frist relevant werden. Eine Mahnung oder ein erfolgloser Pfändungsversuch ersetzt diesen Bescheid nicht. Beides genügt nicht, um die 30 Jahre „einzuschalten“.

Vollstreckung und Neubeginn: So läuft die Uhr neu

Die Verjährung kann neu beginnen, wenn die Behörde wirksam vollstreckt. Das gilt zum Beispiel bei einer erfolgreichen Kontopfändung. Auch ein Anerkenntnis durch den Schuldner setzt die Frist neu in Gang. Dazu zählt in der Regel eine unterschriebene Ratenzahlungsvereinbarung. Ob jede Ratenabrede den Neubeginn auslöst, wird weiterhin diskutiert. Handeln Sie deshalb vorsichtig. Lassen Sie Formulierungen prüfen, bevor Sie unterschreiben.

Aufrechnung: ein oder zwei Bescheide – das ändert viel

Jobcenter gehen zunehmend zweistufig vor. Zuerst kommt der Erstattungsbescheid. Danach folgt ein separater Aufrechnungsbescheid. Diese Trennung hat Folgen. Der erste Bescheid unterliegt meist der vierjährigen Frist.

Der zweite Bescheid kann für die Durchsetzung die längere Frist eröffnen. Prüfen Sie daher immer beide Dokumente getrennt. Notieren Sie jeweils das Zugangsdatum. Daraus ergeben sich unterschiedliche Fristen und Rechtsmittel.

So prüfen Sie Ihre Fristen systematisch

Arbeiten Sie mit drei Daten: Bescheid, Bestandskraft, Maßnahmen der Behörde. Der Bescheid wird bestandskräftig, wenn die Widerspruchsfrist endet. Das ist in der Regel ein Monat nach Zugang. Ab dem folgenden 31. Dezember startet die vierjährige Frist.

Jede spätere Vollstreckung kann die Uhr neu starten. Das gilt nur, wenn die Maßnahme rechtlich greift. Eine nicht erfolgreiche Pfändung reicht dafür nicht. Halten Sie alles schriftlich fest. Bewahren Sie Bescheide, Umschläge und Nachweise auf.

Verjährung richtig einwenden: So gehen Sie vor

Das Jobcenter prüft die Verjährung nicht von selbst. Sie müssen die Einrede geltend machen. Geben Sie Aktenzeichen, Bescheiddatum und betroffene Monate an. Fordern Sie die Behörde auf, die Vollstreckung zu unterlassen und offene Titel zu prüfen. Bestehen Sie auf einem schriftlichen Bescheid. So sichern Sie Rechtsmittel und Fristen.

Musterbaustein Einrede der Verjährung

„Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erhebe hiermit die Einrede der Verjährung gegen Ihren Erstattungsanspruch aus dem Bescheid vom \[Datum], bestandskräftig seit \[Datum]. Die vierjährige Verjährungsfrist ist abgelaufen. Ich bitte um schriftliche Bestätigung, dass Sie die Forderung nicht weiter durchsetzen. Sofern Sie sich auf einen Durchsetzungsbescheid oder Maßnahmen berufen, teilen Sie mir bitte Datum und Inhalt dieser Entscheidungen mit.“

Ratenzahlung mit Bedacht: Fallen vermeiden

Eine Ratenzusage klingt oft nach Frieden. Sie kann aber die Verjährung neu starten. Das gilt besonders bei Formulierungen, die ein Anerkenntnis enthalten. Verhandeln Sie daher zuerst über Stundung oder Niederschlagung. Bitten Sie um eine Ermessensprüfung. Verweisen Sie auf Ihre wirtschaftliche Lage, Familie und Gesundheitskosten. Reichen Sie Nachweise ein. Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht prüfen konnten.

Aufrechnung angreifen: Punkte mit Wirkung

Eine Aufrechnung setzt einen wirksamen Bescheid voraus. Er muss verständlich sein, die Rechtsgrundlage nennen und die Höhe der Raten sauber berechnen. Außerdem muss das Jobcenter Ermessen ausüben. Es muss also prüfen, ob die Aufrechnung in Ihrer Lage angemessen ist. Fehlt diese Prüfung, können Sie den Bescheid anfechten. Ein Widerspruch hat hier oft gute Chancen. Achten Sie auf die Monatsfrist.

Praxisbeispiel: Fristberechnung mit klaren Daten

Sie erhalten einen Erstattungsbescheid am 10. März 2020. Sie widersprechen nicht. Der Bescheid wird am 11. April 2020 bestandskräftig. Die Verjährung beginnt am 31. Dezember 2020. Die vier Jahre enden am 31. Dezember 2024. Eine Mahnung im Jahr 2022 ändert nichts. Eine erfolgreiche Pfändung im Oktober 2023 würde die Frist neu starten. Dann läuft sie wieder bis Ende 2027. Eine gescheiterte Pfändung löst den Neubeginn nicht aus.

Unterlagen ordnen und Prioritäten setzen

Sortieren Sie Ihre Akte. Legen Sie Bescheide, Rechtsbehelfe und Vollstreckungsakten getrennt ab. Markieren Sie Zugangsdaten und Ablaufdaten. Erstellen Sie eine einfache Zeitleiste. So erkennen Sie, wann die Einrede greift. Fügen Sie Kontoauszüge und Lohnnachweise an. Das erhöht die Glaubwürdigkeit Ihrer Einwendungen. Antworten Sie stets schriftlich und fristgerecht. Fordern Sie eine Eingangsbestätigung an.

Wenn Inkasso schreibt: Ruhig bleiben, schriftlich reagieren

Private Inkassobüros arbeiten im Auftrag des Jobcenters oder der Stadtkasse. Sie dürfen keine weitergehenden Rechte beanspruchen als die Behörde. Verlangen Sie Belege: Bescheide, Aufrechnungsentscheidung, Vollstreckungstitel. Prüfen Sie die Verjährung. Senden Sie die Einrede auch an das Inkasso. Bitten Sie um Aktenauskunft. Bestehen Sie auf Stillstand, bis die Verjährungsfrage geklärt ist.

Fristen kennen, Einrede erheben, Druck herausnehmen

Die vierjährige Verjährung ist Ihr wichtigster Hebel gegen alte Rückforderungen. Die 30 Jahre gelten nur bei gesonderter Durchsetzungsgrundlage. Achten Sie auf Bestandskraft, Jahresende und spätere Maßnahmen. Erheben Sie die Einrede früh und präzise. Unterschreiben Sie keine Anerkenntnisse ohne Prüfung. So vermeiden Sie vermeidbare Zahlungen und gewinnen Ruhe.