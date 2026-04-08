Bürgergeld: Jobcenter dürfen Betroffene früher unter die schärfere Grundsicherung zwingen

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Ab dem 1. Juli 2026 heißt das Bürgergeld nicht mehr Bürgergeld. Der Bundestag hat am 5. März 2026 das 13. Gesetz zur Änderung des SGB II mit 321 zu 268 Stimmen beschlossen – das Bürgergeld wird zum Grundsicherungsgeld, die Regeln werden drastisch verschärft. Rund 5,5 Millionen Menschen sind betroffen.

Die erste Frage, die sich viele stellen: Müssen sie jetzt einen neuen Antrag stellen? Die Antwort ist nein – aber sie führt direkt in die nächste Falle. Denn was danach kommt, hängt von einem Datum ab, das die meisten auf ihrem Bescheid noch nie richtig gelesen haben.

Automatische Überführung: Was das Jobcenter ohne Zutun der Betroffenen tut

Die Bundesregierung ist in diesem Punkt eindeutig: Wer Bürgergeld bezieht, wird nicht aufgefordert, in die neue Grundsicherung zu wechseln. Die Umstellung geschieht durch die Jobcenter selbst. Ein eigener Antrag ist nicht nötig. Bestehende Bewilligungen laufen unter dem bisherigen Rechtsrahmen weiter – solange der Bewilligungszeitraum gilt.

Das klingt beruhigend, schützt aber nur vor dem bürokratischen Aufwand eines Neuantrags, nicht vor den Konsequenzen der Reform selbst. Die entscheidende Weiche stellt nicht der 1. Juli 2026, sondern das Enddatum des aktuellen Bescheids.

Wer dieses Datum kennt und versteht, was es bedeutet, hat einen konkreten Vorteil. Wer es ignoriert, läuft ab dem nächsten Weiterbewilligungsantrag unvorbereitet in ein deutlich härteres System.

Rechtlich bleibt das System im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch verankert. Zuständig bleiben die Jobcenter. Die neue Leistung heißt fortan offiziell Grundsicherungsgeld – dieser Begriff ersetzt das Wort Bürgergeld in sämtlichen Paragrafen des SGB II und in allen künftigen Bescheiden.

Am Zahlbetrag ändert sich zunächst nichts: Die Regelsätze bleiben auf dem Niveau von 2024, Alleinstehende erhalten weiter 563 Euro monatlich. Der eigentliche Bruch liegt nicht im Geldbetrag, sondern in den Bedingungen, unter denen dieses Geld gezahlt wird – und wie schnell und hart das Jobcenter es kürzen kann.

Der Bewilligungszeitraum entscheidet: Wann das neue Recht wirklich greift

Wer jetzt einen laufenden Bürgergeld-Bescheid hat, der über den 1. Juli 2026 hinausgeht, bleibt für diesen Zeitraum im alten Rechtsrahmen. Laufende Bewilligungen werden nicht rückwirkend auf das neue Recht umgestellt. Die neuen Regeln – härtere Sanktionen, engere Mietgrenzen, keine Vermögenskarenz – greifen erst mit dem ersten Bescheid, der nach dem 1. Juli 2026 erlassen wird.

Das bedeutet konkret: Wer einen Zwölf-Monats-Bescheid erhalten hat, der bis Ende 2026 oder ins Jahr 2027 reicht, hat für diese Zeit noch den alten Schutz. Wer hingegen nur bis Ende Juni oder bis August 2026 bewilligt wurde, fällt beim nächsten Weiterbewilligungsantrag direkt unter das neue Recht – mit allen Verschärfungen, die der Gesetzgeber beschlossen hat.

Der Bewilligungszeitraum ist damit keine verwaltungstechnische Formalie. Er ist die Grenzlinie zwischen zwei Rechtssystemen.

Sabine M., 47 Jahre alt, bezieht seit Jahren Bürgergeld in Leipzig. Ihre Wohnung kostet 690 Euro Kaltmiete, der örtliche Richtwert liegt bei 470 Euro. Unter dem alten Recht war sie durch die Karenzzeit geschützt: Im ersten Bezugsjahr wird die tatsächliche Miete ohne Prüfung übernommen. Ihr Bescheid läuft bis Oktober 2026.

Wenn sie im September den Weiterbewilligungsantrag stellt, greift das neue Recht unmittelbar: Die 1,5-fache Deckelung der Angemessenheitsgrenze bedeutet, dass das Jobcenter höchstens 705 Euro anerkennt. Die Lücke von 75 Euro im Monat soll sie aus ihrem Regelsatz begleichen – aus denselben 563 Euro, aus denen auch Lebensmittel, Strom, Kleidung und Nahverkehr bezahlt werden müssen.

Sechs-Monats-Bescheide: Wie Jobcenter den Systemwechsel vorziehen können

In diesem Zusammenhang verdient eine Praxis besondere Aufmerksamkeit, die zuletzt zunehmend berichtet wird: Jobcenter stellen in einzelnen Fällen Bescheide aus, die nicht die üblichen zwölf Monate, sondern nur sechs Monate Gültigkeit haben – mit dem Effekt, dass der Bewilligungszeitraum genau zum Systemwechsel ausläuft.

Wer einen solchen Sechs-Monats-Bescheid erhält und pünktlich zum 1. Juli 2026 einen Weiterbewilligungsantrag stellen muss, tritt direkt unter das neue, schärfere Recht.

Das Problem: Nach § 41 SGB II ist die Bewilligungsdauer beim Bürgergeld grundsätzlich auf zwölf Monate angelegt. Eine Verkürzung ist nur in gesetzlich geregelten Ausnahmefällen zulässig – etwa bei vorläufigen Entscheidungen wegen schwankenden Einkommens, bei unangemessenen Unterkunftskosten oder in bestimmten aufenthaltsrechtlichen Konstellationen.

Ein Sechs-Monats-Bescheid, der ausschließlich deshalb ausgestellt wird, damit der Bewilligungszeitraum pünktlich vor dem Stichtag endet, hat keine gesetzliche Grundlage.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld: Jobcenter darf jetzt Vermieter befragen ohne Zustimmung und Vorwarnung

Marcus T., 38, aus Frankfurt, hatte im November 2025 seinen Bürgergeld-Bescheid erhalten – diesmal nur für sechs Monate, obwohl er seit drei Jahren immer zwölf Monate bewilligt bekommen hatte. Eine Begründung fehlte im Bescheid. Auf Nachfrage kam keine überzeugende Antwort.

Ein Sozialrechtsberater riet ihm zum Widerspruch. Der Bescheid wurde korrigiert – Marcus T. erhielt rückwirkend die volle Zwölf-Monats-Bewilligung und war damit bis November 2026 nach altem Recht geschützt.

Wer ohne erkennbaren gesetzlichen Grund nur einen Sechs-Monats-Bescheid erhält, kann dagegen Widerspruch einlegen. Die Frist beträgt einen Monat ab Zustellung.

Ein formloser Satz genügt als erster Schritt: „Hiermit lege ich Widerspruch gegen den Bescheid vom [Datum] ein.” Die Begründung kann nachgereicht werden. Wichtig ist, zuerst schriftlich zu fragen, warum der Bewilligungszeitraum verkürzt wurde – fehlt die Antwort oder trägt sie nicht, ist der Widerspruch das richtige Mittel.

Mietschutz endet mit dem ersten Folgebescheid nach Juli 2026

Eines der gravierendsten materiellen Risiken der Reform betrifft Betroffene mit hohen Mietkosten. Unter dem Bürgergeld galt: Im ersten Jahr des Leistungsbezugs wurde die tatsächliche Kaltmiete übernommen, ohne Prüfung der Angemessenheit.

Diese Karenzzeit war eine zentrale Schutzregel für Menschen in angespannten Wohnungsmärkten. Nach Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung lebten 35,3 Prozent aller Haushalte, die 2022 neu in die Grundsicherung kamen, bereits am ersten Tag in Wohnungen, die das Jobcenter für zu teuer hält – insgesamt 243.079 Menschen. Für Alleinerziehende lag der Anteil bei fast jeder zweiten Familie.

Die Reform streicht diese Schonfrist für Neufälle ab dem 1. Juli 2026. Wer ab diesem Datum erstmals Grundsicherung beantragt und in einer Wohnung lebt, deren Miete das Eineinhalbfache des örtlichen Richtwerts übersteigt, bekommt im ersten Bescheid bereits weniger als die tatsächliche Miete. Die Differenz muss aus dem Regelsatz aufgefüllt werden.

Für Bestandsbezieher gilt: Bestandsschutz besteht bis zum Ende des aktuellen Bewilligungszeitraums. Die neue Deckelung greift erst ab dem ersten Folgebescheid, der nach dem 1. Juli 2026 erlassen wird. Wer aber diesen Punkt passiert, verliert den alten Mietschutz vollständig – unabhängig davon, wie lange er bereits im Leistungsbezug ist.

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Auch im laufenden Bewilligungszeitraum darf das Jobcenter nicht stillschweigend kürzen. Vor jeder Absenkung der Unterkunftskosten muss eine schriftliche Kostensenkungsaufforderung ergehen. Dieses Schreiben muss die konkrete Angemessenheitsgrenze benennen, transparent darlegen wie sie berechnet wurde, und eine Frist setzen – in der Praxis meist sechs Monate.

Fehlt diese Aufforderung oder ist sie inhaltlich zu unbestimmt, ist eine Kürzung regelmäßig rechtswidrig. Betroffene, die ein solches Schreiben erhalten, sollten es nicht ungeprüft akzeptieren. Wer außerdem belegen kann, dass günstiger Wohnraum in der eigenen Stadt schlicht nicht verfügbar ist – durch dokumentierte Wohnungssuche, gesammelte Absagen, nachgewiesene Inserate – hat gute Chancen, die Kürzung zu verhindern oder hinauszuzögern.

Vermögen und Sanktionen: Was sich mit dem Weiterbewilligungsantrag grundlegend ändert

Die Vermögenskarenzzeit entfällt vollständig. Wer bisher im ersten Bezugsjahr bis zu 40.000 Euro Erspartes unangetastet lassen durfte, verliert diesen Schutz ab dem ersten Bescheid, der unter neuem Recht erlassen wird.

Stattdessen gelten altersabhängige Freibeträge: Die genauen Grenzen sind im Gesetz verankert, aber für viele Betroffene deutlich niedriger als die bisherige Karenzschutzgrenze. Wer Ersparnisse oberhalb des altersabhängigen Schonvermögens besitzt, muss diese einsetzen, bevor überhaupt Grundsicherung gezahlt wird.

Für Menschen, die nach einer Kündigung oder Krankheit in den Leistungsbezug rutschen und noch Rücklagen aus besserem Zeiten haben, bedeutet das: Die Ersparnisse werden früher und vollständiger aufgebraucht als je zuvor.

Das Sanktionsregime verschärft sich grundlegend. Das bisherige Stufenmodell mit abgestuften Kürzungen von 10, 20 und schließlich 30 Prozent entfällt.

Ab dem 1. Juli 2026 gilt eine einheitliche Standardkürzung von 30 Prozent des Regelbedarfs für drei Monate bei erheblichen Pflichtverletzungen – etwa bei der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit oder dem Abbruch einer Maßnahme ohne wichtigen Grund. Das entspricht einem monatlichen Abzug von rund 169 Euro vom Regelsatz.

Wer drei Jobcenter-Termine hintereinander ohne wichtigen Grund versäumt, riskiert den vollständigen Entzug des Regelbedarfs für einen Monat. In diesem Monat werden die Mietkosten direkt an den Vermieter überwiesen, der Krankenversicherungsschutz bleibt bestehen – aber für den Lebensunterhalt bleibt nichts.

Bereits bei wiederholten Meldeversäumnissen greift nach dem zweiten Versäumnis eine 30-Prozent-Kürzung. Wer die Vorsprache innerhalb des Entzugsmonats nachholt, kann den Anspruch wiederbeleben – wer gar nicht mehr erreichbar ist, verliert ihn vollständig.

Ein zeitlich wichtiges Detail: Teile des verschärften Sanktionsrechts greifen nicht erst am 1. Juli 2026. Voraussichtlich rund zwei Wochen nach Verkündung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt – erwartet wird Mitte April 2026 – beginnt das neue Sanktionsregime für Arbeitsverweigerung.

Wer eine Einladung des Jobcenters erhält oder einen konkreten Vermittlungsvorschlag bekommt, sollte Ablehnungsgründe sofort schriftlich und mit Datum beim Jobcenter einreichen – formlos per Post oder durch Abgabe am Schalter gegen Quittung.

Was Bestandsbezieher jetzt konkret tun sollten

Den aktuellen Bewilligungsbescheid heraussuchen und das Enddatum des Bewilligungszeitraums prüfen. Wer bis weit ins Jahr 2027 bewilligt ist, hat Zeit. Wer bis Juni oder Juli 2026 bewilligt ist, sollte jetzt prüfen, was beim nächsten Weiterbewilligungsantrag konkret auf ihn zukommt – für Miete, Vermögen und Sanktionen.

Wer einen Sechs-Monats-Bescheid erhalten hat und keinen der gesetzlich geregelten Ausnahmegründe erkennen kann, sollte die Verkürzung schriftlich beim Jobcenter anfragen. Kommt keine überzeugende Begründung, ist ein Widerspruch innerhalb eines Monats ab Zustellung der richtige Schritt.

Wer eine Kostensenkungsaufforderung für die Miete erhält, sollte diese nicht kommentarlos akzeptieren, sondern prüfen, ob die Angemessenheitsgrenze korrekt berechnet wurde und ob günstiger Wohnraum im eigenen Ort tatsächlich verfügbar ist.

Wer Ersparnisse hat, sollte sich vor dem nächsten Weiterbewilligungsantrag beraten lassen, welche Beträge nach neuem Recht geschützt sind. Die Beratungsangebote der Wohlfahrtsverbände, Erwerbslosenberatungen und sozialrechtliche Fachberatungsstellen sind kostenlos.

Laufende genehmigte Weiterbildungen und Maßnahmen laufen grundsätzlich weiter – das Jobcenter kann aber genauer prüfen, ob die Qualifizierung weiterhin als sinnvoll gilt. Wer die Relevanz seiner Maßnahme für die eigene Eingliederung in den Arbeitsmarkt dokumentieren kann, ist besser geschützt.

Wer den nächsten Weiterbewilligungsantrag unvorbereitet einreicht, unterschreibt damit gleichzeitig seinen Eintritt in ein System, das bei Miete, Vermögen und Sanktionen weniger Spielraum lässt als alles, was davor galt. Das Enddatum des aktuellen Bescheids entscheidet, wann dieser Moment kommt – nicht der 1. Juli 2026.

Häufige Fragen zur Umstellung auf das Grundsicherungsgeld

Muss ich nach dem 1. Juli 2026 zum Jobcenter und einen neuen Antrag stellen?

Nein. Die Überführung vom Bürgergeld auf das Grundsicherungsgeld erfolgt automatisch durch die Jobcenter. Ein eigener Antrag ist für laufende Bewilligungen nicht nötig. Der reguläre Weiterbewilligungsantrag, den Betroffene ohnehin stellen müssen wenn ihr Bewilligungszeitraum ausläuft, ist davon getrennt zu betrachten.

Gilt das neue Recht sofort für meinen laufenden Bescheid?

Grundsätzlich nicht. Laufende Bewilligungszeiträume laufen unter dem bisherigen Rechtsrahmen weiter. Die neuen Regeln greifen erst ab dem ersten Bescheid, der nach dem 1. Juli 2026 erlassen wird. Ausnahme: Die schärferen Sanktionen bei Arbeitsverweigerung gelten bereits voraussichtlich ab Mitte April 2026.

Was ist der Unterschied zwischen “keine Neuantragspflicht” und “automatische Überführung”?

Die automatische Überführung bedeutet, dass bestehende Ansprüche nicht gekappt werden und kein bürokratischer Neustart nötig ist. Sie bedeutet nicht, dass sich für Betroffene nach dem Ende ihres Bewilligungszeitraums nichts ändert. Ab dem ersten Folgebescheid nach dem 1. Juli 2026 gelten die neuen Regeln vollumfänglich.

Warum bekomme ich plötzlich nur noch einen Sechs-Monats-Bescheid?

Eine verkürzte Bewilligungsdauer ist nach § 41 SGB II nur in gesetzlich geregelten Ausnahmefällen zulässig. Wer ohne erkennbaren Grund nur sechs Monate bewilligt bekommt, hat das Recht, eine schriftliche Begründung zu verlangen und bei unbefriedigender Antwort innerhalb eines Monats ab Zustellung des Bescheids Widerspruch einzulegen.

Ändert sich der Betrag, den ich monatlich erhalte, durch die Umbenennung?

Nein. Die Regelsätze bleiben 2026 auf dem Niveau von 2024. Der Regelbedarf für Alleinstehende liegt weiter bei 563 Euro monatlich. Kosten der Unterkunft werden weiterhin nach Angemessenheit übernommen – allerdings gelten ab dem ersten Bescheid nach dem 1. Juli 2026 engere Grenzen für die Mietübernahme.

Was passiert mit meiner laufenden Weiterbildung nach dem Systemwechsel?

Genehmigte und laufende Maßnahmen werden nicht automatisch abgebrochen. Das Jobcenter kann aber künftig genauer prüfen, ob die Qualifizierung weiterhin als sinnvoll gilt. Wer belegen kann, dass die Weiterbildung die eigenen Eingliederungschancen verbessert, ist besser geschützt als jemand, der das nicht nachweisen kann.