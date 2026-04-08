Rentner fährt 54 km/h auf der Autobahn und verliert gleich den Führerschein

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Ein Vorfall, der weit über eine gewöhnliche Verkehrsmeldung hinausgeht

Was auf den ersten Blick wie eine kuriose Nachricht klingt, ist bei näherem Hinsehen ein ernstes Beispiel für die Risiken ungeeigneter Fahrweise im Schnellverkehr. In den Niederlanden musste ein 85 Jahre alter Mann seinen Führerschein unmittelbar abgeben, nachdem Polizeibeamte ihn auf der A2 bei Leende mit nur 54 Stundenkilometern beobachtet hatten.

Nach Angaben der berichtenden Medien fuhr der Rentner nicht nur auffallend langsam, sondern zeigte auch eine unsichere Linienführung.

Die Polizei schilderte, dass er über mehrere Kilometer hinweg immer wieder mit zwei Rädern auf dem Standstreifen unterwegs gewesen sei. Anschließend wurde er von der Autobahn geholt und musste seinen Führerschein sofort abgeben.

Warum langsames Fahren auf der Autobahn gefährlich sein kann

In der öffentlichen Wahrnehmung wird riskantes Verhalten im Straßenverkehr häufig fast ausschließlich mit zu hoher Geschwindigkeit verbunden. Der Fall aus Leende zeigt jedoch, dass auch das Gegenteil hochproblematisch sein kann. Autobahnen sind auf einen gleichmäßigen und vergleichsweise schnellen Verkehrsfluss ausgelegt.

Wer dort deutlich langsamer fährt als der übrige Verkehr, erzeugt abrupte Geschwindigkeitsunterschiede, zwingt andere Fahrer zu überraschenden Reaktionen und erhöht damit das Risiko von Auffahrunfällen, riskanten Spurwechseln und Fehlentscheidungen in Sekundenbruchteilen.

In den Niederlanden liegt das allgemeine Tempolimit auf Autobahnen tagsüber üblicherweise bei 100 km/h, nachts je nach Abschnitt bei 100, 120 oder 130 km/h. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie gravierend die Abweichung bei nur 54 km/h tatsächlich war.

Der Standstreifen ist kein regulärer Fahrraum

Besonders brisant wird der Vorfall durch den Umstand, dass der Fahrer laut den Berichten fortlaufend mit zwei Rädern auf dem Standstreifen unterwegs gewesen sein soll. Der Standstreifen ist auf Autobahnen kein normaler Verkehrsraum, sondern für Notfälle vorgesehen.

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Wer ihn ohne zwingenden Grund benutzt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch liegengebliebene Fahrzeuge, Pannenhelfer, Rettungskräfte und Personen, die sich in einer ohnehin verletzlichen Situation am Fahrbahnrand befinden.

In den Verkehrsregeln ist ausdrücklich festgehalten, dass Verkehrsteilnehmer den Standstreifen auf Autobahnen und Schnellstraßen grundsätzlich nicht benutzen dürfen, es sei denn, es liegt ein Notfall vor. Dass der Mann gleichzeitig sehr langsam und unsicher fuhr, ließ die Situation deshalb noch problematischer erscheinen.

Weshalb der Führerschein sofort eingezogen wurde

Die unmittelbare Abgabe des Führerscheins ist ein deutliches Signal dafür, dass die Behörden nicht bloß von einem geringfügigen Verstoß ausgegangen sind. In einem solchen Fall steht regelmäßig nicht allein die Frage im Raum, ob eine Verkehrsregel missachtet wurde, sondern ob die betroffene Person noch in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu führen.

Darauf deuten auch die Strukturen des niederländischen Systems hin. Das niederländische CBR, also die für Fahreignung und Fahrerlaubnisse zuständige Stelle, führt eigene Verfahren bei Unsicherheiten über medizinische Eignung oder Fahrkompetenz.

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Die dortigen Informationen zeigen, dass unsicheres Fahrverhalten und Zweifel an der Fahreignung zu weitergehenden Prüfungen führen können. Der Fall aus Leende fügt sich genau in dieses Muster ein: Nicht die Zahl 54 allein dürfte den Ausschlag gegeben haben, sondern das Gesamtbild aus unangepasster Geschwindigkeit, Schlangenlinien und Nutzung des Standstreifens.

Was gilt in Deutschland für Rentner?

In Deutschland gibt es für ältere Autofahrer bei der normalen Pkw-Fahrerlaubnis der Klassen B und BE derzeit keine feste Altersgrenze, keine automatische Pflicht zur erneuten Fahrprüfung und auch keine generelle regelmäßige Gesundheitsuntersuchung nur wegen des Alters. Wer also im hohen Alter Auto fährt, darf das grundsätzlich weiterhin, solange keine konkreten Zweifel an der Fahreignung bestehen.

Allerdings kann die Fahrerlaubnisbehörde ein ärztliches Gutachten oder weitere Nachweise verlangen, wenn Tatsachen auf gesundheitliche oder geistige Einschränkungen hindeuten.

Wichtig ist außerdem der Unterschied zwischen Fahrerlaubnis und Führerscheindokument: Der EU-Kartenführerschein muss zwar regelmäßig erneuert werden, diese Erneuerung betrifft bei Pkw-Fahrern aber in der Regel nur das Dokument und ist nicht mit einer neuen Fahrprüfung verbunden.

Anders ist die Lage bei Lkw- und Busklassen wie C oder D, denn diese Fahrerlaubnisse sind befristet und werden nur verlängert, wenn medizinische und augenärztliche Anforderungen erfüllt werden.

Das heikle Thema Alter am Steuer

Solche Meldungen lösen fast automatisch eine Debatte über ältere Menschen am Steuer aus. Diese Diskussion ist notwendig, verlangt aber Augenmaß. Ein hohes Lebensalter allein sagt noch nichts darüber aus, ob jemand sicher fahren kann. Viele Seniorinnen und Senioren bewegen Fahrzeuge auch im fortgeschrittenen Alter verantwortungsvoll, aufmerksam und unfallfrei.

Problematisch wird es dort, wo Wahrnehmung, Reaktionsvermögen, Orientierung oder körperliche Belastbarkeit nachlassen, ohne dass die Betroffenen selbst die Veränderung realistisch einschätzen. Genau darin liegt die gesellschaftliche Empfindlichkeit solcher Fälle.

Was der Fall für die Debatte über Fahreignung bedeutet

Die Nachricht dürfte die Diskussion darüber neu beleben, ob regelmäßige Eignungsprüfungen im höheren Alter sinnvoll sind. Befürworter verweisen auf die Verantwortung des Staates, erkennbare Risiken frühzeitig zu begrenzen. Kritiker warnen davor, Alter mit Untauglichkeit gleichzusetzen und damit Millionen Menschen unter Generalverdacht zu stellen.

Der Fall von Leende spricht allerdings für einen differenzierten Zugang. Nicht starre Altersgrenzen, sondern konkrete Hinweise auf mangelnde Fahrsicherheit sind der entscheidende Maßstab.

Wenn jemand auf einer Autobahn über längere Strecke extrem langsam fährt, dabei schwankt und den Standstreifen benutzt, dann ist der Zeitpunkt für ein behördliches Eingreifen offenkundig erreicht. Die öffentliche Wirkung solcher Ereignisse ist deshalb groß, weil sie vielen Menschen vor Augen führt, wie schmal der Grat zwischen Gewohnheit und Überforderung im Straßenverkehr sein kann.

Quellen

Omroep Brabant, Bericht vom 7. April 2026 zum Vorfall auf der A2 bei Leende:

Focus Online, Meldung vom 7. April 2026 zum selben Vorfall:

Niederländische Verkehrsregeln, Government of the Netherlands, Vorschriften zu Autobahnen und Standstreifen