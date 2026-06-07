Bürgergeld: 150 Euro weniger wegen eigentlich freiwilliger Auskunft

Wer Bürgergeld bezieht, muss an der Klärung seiner Erwerbsfähigkeit mitwirken, wenn das Jobcenter dafür nachvollziehbare Gründe hat. Das gilt auch dann, wenn einzelne Erklärungen, wie etwa eine Schweigepflichtentbindung, nicht mit Zwang durchgesetzt werden können.

Das Sozialgericht Karlsruhe hat bestätigt, dass ein Jobcenter Bürgergeld-Leistungen teilweise entziehen darf, wenn Leistungsberechtigte die Aufklärung ihrer gesundheitlichen Situation erheblich erschweren. Im entschiedenen Fall bedeutete das eine Kürzung um 150,60 Euro monatlich.

Worum es in dem Verfahren ging

Der Kläger, geboren im Jahr 1978, bezog seit längerer Zeit Bürgergeld. Für den Zeitraum von Mai 2023 bis April 2024 hatte das Jobcenter ihm den Regelbedarf in Höhe von 502 Euro monatlich bewilligt.

Kosten der Unterkunft wurden nicht gezahlt, weil der Mann unentgeltlich bei seinen Eltern wohnte. Im Mai 2023 verlangte das Jobcenter von ihm, einen Gesundheitsfragebogen auszufüllen und eine Schweigepflichtentbindung zu unterzeichnen.

Beides sollte dem sozialmedizinischen Dienst ermöglichen, aktuelle Befundberichte bei behandelnden Ärzten und Psychologen einzuholen. Ziel war eine neue Einschätzung, ob der Mann weiterhin erwerbsfähig im Sinne des Bürgergeld-Rechts war.

Warum das Jobcenter neue Unterlagen verlangte

Die Aufforderung beruhte nicht auf bloßer Vermutung. Das letzte medizinische Gutachten stammte aus dem Jahr 2020 und war damit zum Zeitpunkt der Aufforderung bereits rund drei Jahre alt.

In diesem Gutachten war eine tägliche Leistungsfähigkeit von drei bis vier Stunden festgestellt worden. Damit lag der Kläger genau in einem besonders sensiblen Bereich des Sozialrechts.

Erwerbsfähigkeit im Bürgergeld-System setzt voraus, dass jemand unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann. Wenn die Leistungsfähigkeit nur knapp über dieser Grenze liegt, kann eine spätere gesundheitliche Verschlechterung erhebliche Folgen für die Zuständigkeit und den Leistungsanspruch haben.

Hinzu kam, dass das frühere Gutachten selbst eine Wiederholungsbegutachtung nach 24 Monaten empfohlen hatte. Diese erneute Prüfung war bis Mai 2023 nicht erfolgt.

Außerdem hatte der Kläger dem Jobcenter im Oktober 2022 schriftlich mitgeteilt, sein Gesundheitszustand werde sich nicht verbessern, sondern eher verschlechtern. Aus Sicht des Gerichts durfte das Jobcenter deshalb aktuelle medizinische Informationen verlangen.

Die Ablehnung des Leistungsberechtigten

Der Kläger verweigerte die geforderten Unterlagen nicht schweigend, sondern teilte seine Haltung per E-Mail mit. Er erklärte, dem ärztlichen Dienst lägen bereits alle medizinischen Unterlagen vor.

Außerdem verwies er darauf, dass das Ausfüllen des Gesundheitsfragebogens grundsätzlich freiwillig sei. Er schreibe ohnehin jedes Mal dasselbe hinein und werde den Bogen deshalb nicht mehr ausfüllen.

Diese Begründung überzeugte das Gericht nicht. Entscheidend war aus Sicht der Richter nicht, ob es irgendwann ältere Unterlagen gegeben hatte, sondern ob aktuelle medizinische Erkenntnisse vorlagen.

Mehrere Jahre alte Befunde reichen nach der sozialgerichtlichen Rechtsprechung regelmäßig nicht aus, um die gegenwärtige Erwerbsfähigkeit zuverlässig zu beurteilen. Gerade bei gesundheitlichen Einschränkungen kann sich die Lage innerhalb weniger Jahre deutlich verändern.

Warum die Freiwilligkeit nicht vor Folgen schützt

Der Fall zeigt eine häufig missverstandene Unterscheidung. Niemand kann körperlich gezwungen werden, eine Schweigepflichtentbindung zu unterschreiben oder einen Gesundheitsfragebogen auszufüllen.

Das bedeutet aber nicht, dass eine Verweigerung folgenlos bleiben muss. Wer Bürgergeld erhält, muss leistungsrelevante Tatsachen angeben und an der Aufklärung des Sachverhalts mitwirken.

Die rechtliche Grundlage ergibt sich aus den allgemeinen Mitwirkungspflichten im SGB I. Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, muss unter anderem Tatsachen angeben, Beweismittel vorlegen und der Einholung notwendiger Auskünfte zustimmen.

Im Karlsruher Verfahren war die Mitwirkung nach Auffassung des Gerichts erforderlich, weil ohne aktuelle Angaben keine verlässliche Prüfung der Erwerbsfähigkeit möglich war. Das Jobcenter konnte den Gesundheitszustand nicht allein anhand veralteter Unterlagen bewerten.

Die Kürzung um 30 Prozent

Das Jobcenter hatte den Kläger zuvor schriftlich auf die möglichen Folgen hingewiesen. Es setzte ihm eine Frist bis zum 26. Mai 2023.

Für den Fall der Nichtmitwirkung kündigte es an, den Bürgergeld-Anspruch ab dem 1. Juli 2023 um 30 Prozent zu kürzen. Bei einem Regelbedarf von 502 Euro entsprach das 150,60 Euro monatlich.

Da der Kläger die verlangten Unterlagen nicht einreichte, setzte das Jobcenter die Kürzung mit Bescheid vom 1. Juni 2023 um. Das Sozialgericht Karlsruhe bestätigte diese Entscheidung mit Urteil vom 11. April 2024.

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Aspekt Einordnung Ausgangsleistung 502 Euro Regelbedarf monatlich Verlangte Mitwirkung Gesundheitsfragebogen und Schweigepflichtentbindung zur aktuellen medizinischen Prüfung Grund der Prüfung Altes Gutachten aus 2020, empfohlene Wiederholungsbegutachtung und Hinweis auf mögliche Verschlechterung Folge der Verweigerung Teilweiser Leistungsentzug nach § 66 SGB I Höhe der Kürzung 30 Prozent des Regelbedarfs, also 150,60 Euro monatlich

Was § 66 SGB I verlangt

Eine Kürzung wegen fehlender Mitwirkung ist kein Automatismus. § 66 SGB I erlaubt eine vollständige oder teilweise Versagung beziehungsweise Entziehung von Leistungen nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Die betroffene Person muss einer Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen sein. Außerdem muss dadurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert werden.

Das Jobcenter muss zusätzlich ein bestimmtes Verfahren einhalten. Es muss schriftlich auf die möglichen Rechtsfolgen hinweisen und eine angemessene Frist zur Nachholung setzen.

Im entschiedenen Fall sah das Gericht diese Anforderungen als erfüllt an. Die gesetzte Frist von rund drei Wochen wurde als angemessen bewertet.

Warum das Ermessen des Jobcenters wichtig ist

Auch wenn die Voraussetzungen des § 66 SGB I vorliegen, darf das Jobcenter nicht schematisch kürzen. Die Behörde muss erkennbar abwägen, ob und in welcher Höhe Leistungen entzogen werden.

Im Bescheid muss nachvollziehbar werden, warum gerade diese Entscheidung getroffen wurde. Dazu gehört auch die Frage, ob die Kürzung im Verhältnis zum Zweck der Mitwirkung steht.

Im Karlsruher Fall begründete das Jobcenter, warum es bei einer Kürzung von 30 Prozent blieb. Es verwies darauf, dass das verfassungsrechtlich geschützte Existenzminimum nach der Kürzung noch gewahrt sei.

Das Gericht hielt diese Begründung für ausreichend. Der Bescheid war daher nach Auffassung des Sozialgerichts nicht zu beanstanden.

Datenschutz und Schweigepflichtentbindung

Der Kläger wandte ein, er müsse keine pauschale Schweigepflichtentbindung abgeben. Aus seiner Sicht sei nicht klar gewesen, warum und in welchem Umfang diese Erklärung benötigt werde.

Das Gericht sah das anders. Das Jobcenter hatte ausreichend erklärt, dass aktuelle Befundberichte bei behandelnden Ärzten und Psychologen eingeholt werden sollten.

Zudem bestand die Möglichkeit, die Unterlagen in einem verschlossenen Umschlag direkt an den ärztlichen Dienst zu übermitteln. Dadurch sollte verhindert werden, dass Mitarbeitende des Jobcenters selbst Einblick in sensible Gesundheitsdaten erhalten.

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Diese Ausgestaltung bewertete das Gericht als verhältnismäßig. Die Mitwirkungspflicht wurde damit nicht weiter gefasst, als es für die medizinische Prüfung erforderlich war.

Nahtlosigkeitsregelung hilft nicht bei blockierter Prüfung

Im Bürgergeld-Recht gibt es eine sogenannte Nahtlosigkeitsregelung. Sie soll verhindern, dass Menschen ohne Leistungen bleiben, wenn unklar ist, ob das Jobcenter oder ein anderer Sozialleistungsträger zuständig ist.

Nach § 44a SGB II muss das Jobcenter bei ungeklärter Erwerbsfähigkeit grundsätzlich weiter zahlen, bis die Frage abschließend geklärt ist. Dieser Schutz ist für Betroffene sehr wichtig.

Er schützt jedoch nicht davor, an der Klärung mitzuwirken. Wer eine notwendige Prüfung verhindert, kann sich nicht darauf berufen, dass die Erwerbsfähigkeit noch ungeklärt ist.

Das Bundessozialgericht hat bereits klargestellt, dass die Mitwirkungsvorschriften des SGB I auch bei der Feststellung der Erwerbsfähigkeit im Bürgergeld-Verfahren gelten. Die Nahtlosigkeitsregelung ersetzt also nicht die Pflicht, zumutbare Angaben zu machen.

Wann Mitwirkung unzumutbar sein kann

Mitwirkungspflichten haben Grenzen. § 65 SGB I bestimmt, dass eine Mitwirkung nicht verlangt werden kann, wenn sie außer Verhältnis zur Leistung steht oder aus einem wichtigen Grund unzumutbar ist.

Auch wenn der Leistungsträger sich die nötigen Informationen mit geringerem Aufwand selbst beschaffen kann, kann eine Pflicht entfallen. Diese Ausnahmen müssen aber konkret begründet werden.

Im Karlsruher Fall lag nach Auffassung des Gerichts kein solcher Ausnahmegrund vor. Der Kläger hatte lediglich erklärt, er werde den Fragebogen nicht mehr ausfüllen.

Wer aus gesundheitlichen, psychischen oder anderen gewichtigen Gründen nicht in der Lage ist, Unterlagen auszufüllen oder Erklärungen abzugeben, sollte das dem Jobcenter möglichst genau mitteilen. Sinnvoll kann es sein, Nachweise beizufügen oder um eine andere Form der Mitwirkung zu bitten.

Keine Sanktion im klassischen Sinn

Die Kürzung nach § 66 SGB I ist von einer Bürgergeld-Sanktion wegen Pflichtverletzungen zu unterscheiden. Es geht nicht um eine Bestrafung, sondern um die Folgen einer ungeklärten Anspruchsvoraussetzung.

Wenn das Jobcenter wegen fehlender Mitwirkung nicht prüfen kann, ob ein Anspruch in der bewilligten Form besteht, darf es Leistungen ganz oder teilweise entziehen. Die Kürzung endet nicht zwingend nach einem festen Zeitraum.

Sie kann so lange fortwirken, wie die Mitwirkung nicht nachgeholt wird und der Leistungsbezug andauert. Das kann auch über Bewilligungszeiträume hinweg praktische Folgen haben.

Wird die Mitwirkung später nachgeholt, muss das Jobcenter die Situation neu bewerten. Ob zuvor einbehaltene Beträge rückwirkend ausgezahlt werden, steht nach § 67 SGB I im Ermessen der Behörde.

Was Betroffene bei einem Bescheid prüfen sollten

Wer einen Bescheid nach § 66 SGB I erhält, sollte zunächst prüfen, ob das Jobcenter vorher ordnungsgemäß auf die Folgen hingewiesen hat. Ohne schriftlichen Hinweis und angemessene Frist kann ein solcher Bescheid angreifbar sein.

Ebenso wichtig ist die Begründung der Behörde. Das Jobcenter muss erkennen lassen, warum es Leistungen entzieht und warum es die gewählte Höhe für angemessen hält.

Fehlt diese Abwägung oder wirkt der Bescheid schematisch, kann rechtlicher Widerspruch Aussicht auf Erfolg haben. Entscheidend ist immer der konkrete Einzelfall.

Betroffene sollten außerdem unterscheiden, ob sie die Mitwirkung vollständig ablehnen oder ob sie berechtigte Datenschutz- oder Gesundheitsbedenken haben. Häufig lässt sich eine datenschutzschonende Lösung finden, etwa durch direkte Übersendung an den ärztlichen Dienst.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Bürgergeld-Bezieherin erhält vom Jobcenter einen Gesundheitsfragebogen, weil ihr letztes Gutachten mehrere Jahre alt ist. Sie möchte nicht, dass Sachbearbeiter im Jobcenter ihre Diagnosen lesen.

Statt den Fragebogen pauschal zu verweigern, schreibt sie dem Jobcenter, dass sie bereit ist mitzuwirken, die Unterlagen aber nur direkt an den ärztlichen Dienst senden möchte. Sie bittet um einen verschlossenen Umschlag oder eine genaue Anschrift des medizinischen Dienstes.

Damit zeigt sie, dass sie die Prüfung nicht blockiert, sondern ihre Gesundheitsdaten schützen will. Eine solche Reaktion ist rechtlich deutlich weniger riskant als eine vollständige Ablehnung ohne nachvollziehbaren Grund.

Häufige Fragen und Antworten

1. Darf das Jobcenter Bürgergeld kürzen, wenn ein Gesundheitsfragebogen nicht ausgefüllt wird?

Ja, das ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Wenn der Gesundheitsfragebogen für die Prüfung der Erwerbsfähigkeit erforderlich ist und die betroffene Person die Mitwirkung verweigert, kann das Jobcenter Leistungen teilweise entziehen. Voraussetzung ist, dass die Aufklärung des Sachverhalts dadurch erheblich erschwert wird.

2. Ist die Schweigepflichtentbindung nicht eigentlich freiwillig?

Eine Schweigepflichtentbindung kann nicht mit körperlichem Zwang durchgesetzt werden. Das bedeutet aber nicht, dass eine Verweigerung immer folgenlos bleibt. Wenn aktuelle ärztliche Informationen für die Leistungsprüfung notwendig sind, kann die fehlende Zustimmung rechtliche Folgen haben.

3. Warum reichten die alten medizinischen Unterlagen im entschiedenen Fall nicht aus?

Das letzte Gutachten war mehrere Jahre alt und konnte den aktuellen Gesundheitszustand nicht mehr zuverlässig abbilden. Gerade bei eingeschränkter Leistungsfähigkeit kann sich die gesundheitliche Situation verändern. Deshalb durfte das Jobcenter aktuelle Befundberichte anfordern lassen.

4. Wie hoch war die Kürzung im Fall des Sozialgerichts Karlsruhe?

Das Jobcenter kürzte den Regelbedarf um 30 Prozent. Bei einem monatlichen Regelbedarf von 502 Euro entsprach das 150,60 Euro weniger pro Monat. Das Sozialgericht Karlsruhe hielt diese Kürzung im konkreten Fall für rechtmäßig.

5. Muss das Jobcenter vor einer Kürzung warnen?

Ja. Vor einer Leistungsentziehung nach § 66 SGB I muss das Jobcenter schriftlich auf die möglichen Folgen hinweisen. Außerdem muss es eine angemessene Frist setzen, damit die betroffene Person die Mitwirkung noch nachholen kann.

6. Ist eine Kürzung nach § 66 SGB I dasselbe wie eine Bürgergeld-Sanktion?

Nein. Eine Kürzung nach § 66 SGB I ist keine Sanktion im klassischen Sinn, sondern eine Folge fehlender Mitwirkung. Das Jobcenter kann dann nicht vollständig prüfen, ob die Anspruchsvoraussetzungen weiterhin vorliegen.

7. Was sollten Betroffene tun, wenn sie Bedenken wegen ihrer Gesundheitsdaten haben?

Betroffene sollten die Mitwirkung nicht pauschal verweigern, sondern ihre Bedenken schriftlich erklären. Sinnvoll ist es, dem Jobcenter anzubieten, medizinische Unterlagen direkt und verschlossen an den ärztlichen Dienst zu senden. So lässt sich der Datenschutz wahren, ohne die Prüfung der Erwerbsfähigkeit zu blockieren.

Fazit

Das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe macht deutlich, dass Bürgergeld-Beziehende bei der Klärung ihrer Erwerbsfähigkeit aktiv mitwirken müssen. Die Berufung auf die Freiwilligkeit eines Formulars schützt nicht automatisch vor finanziellen Folgen.

Wer die Prüfung seiner Erwerbsfähigkeit verhindert, riskiert eine teilweise Entziehung der Leistungen. Gleichzeitig muss das Jobcenter sauber arbeiten, klare Hinweise geben, Fristen setzen und seine Entscheidung nachvollziehbar begründen.

Für Betroffene ist deshalb entscheidend, nicht vorschnell jede Mitwirkung abzulehnen. Wer Bedenken hat, sollte diese konkret benennen und eine zumutbare, datenschutzgerechte Alternative anbieten.

Quellen

Sozialgericht Karlsruhe, Urteil vom 11. April 2024, Az. S 3 AS 1443/23.

Bundessozialgericht, Urteil vom 26. November 2020, Az. B 14 AS 13/19 R.

§§ 60 bis 67 SGB I und § 44a SGB II.