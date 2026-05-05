Bürgergeld: Begehe nicht diesen Fehler beim Änderungsbescheid

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Wer beim Bürgergeld einen Änderungsbescheid erhält, während bereits ein Widerspruch läuft, steckt in einer dreifachen Falle. Das Jobcenter kürzt sofort. Ein zweiter Widerspruch ist rechtlich unzulässig. Und wer trotzdem einen einlegt, läuft einem toten Verfahren hinterher, während das eigentliche Verfahren still weiterläuft.

Das Bundessozialgericht hat diese Konstellation 2017 beschrieben und dem Jobcenter wegen falscher Rechtsbehelfsbelehrung die Kosten aufgebürdet. Wer den Mechanismus dahinter nicht kennt, verliert.

Bürgergeld-Änderungsbescheid: Drei Fallen in einem Dokument

Das Jobcenter schickt einen Bescheid, auf dem „Änderungsbescheid” steht. Der Betroffene hat gerade Widerspruch gegen einen früheren Bescheid eingelegt. Was liegt näher, als auch gegen diesen neuen Bescheid Widerspruch einzulegen? Diese Reaktion ist verständlich, verfahrensrechtlich aber ein Fehler.

Der Bürgergeld-Änderungsbescheid ist die gefährlichste Bescheidform im laufenden Verfahren, weil er drei Fallstricke gleichzeitig enthält. Er wirkt sofort, auch wenn Widerspruch eingelegt wird. Er wird kraft Gesetzes automatisch Teil des laufenden Widerspruchsverfahrens, ohne dass es eines Handelns bedürfte.

Und ein separater Widerspruch gegen ihn ist unstatthaft und eröffnet ein Parallelverfahren, das den Blick vom eigentlich entscheidenden Verfahren ablenkt.

Hinzu kommt, dass Jobcenter diesen Bescheid regelmäßig mit einer falschen Rechtsbehelfsbelehrung versehen, dem Hinweis, dass Widerspruch möglich sei. Genau das hat das Bundessozialgericht im Urteil vom 5. Juli 2017 (Az. B 14 AS 36/16 R) zum Anlass genommen, dem Jobcenter die Hälfte der Verfahrenskosten aufzubürden.

Für die Betroffenen ist das ein Pyrrhussieg: Sie stehen nach wie vor mit einem unzulässigen Verfahren da. Das richtige Verfahren müssen sie selbst im Blick behalten.

Der § 86 SGG-Mechanismus: Automatische Einbeziehung kraft Gesetzes

§ 86 des Sozialgerichtsgesetzes legt in einem einzigen Satz fest, was mit einem Änderungsbescheid im laufenden Widerspruchsverfahren passiert: Wird während des Vorverfahrens der Verwaltungsakt abgeändert, so wird auch der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Vorverfahrens. Dieser Satz hat weitreichende Konsequenzen.

Die Einbeziehung erfolgt automatisch: in dem Moment, in dem der Änderungsbescheid erlassen wird. Kein Schreiben, kein Antrag, kein Widerspruch ist nötig. Der neue Bescheid ist Teil des Verfahrens, das bereits läuft. Sein Inhalt, ob Änderung, Kürzung oder neue Festsetzung, wird zusammen mit dem Ausgangsbescheid geprüft.

Das Jobcenter muss die Widerspruchsstelle über den neuen Bescheid unverzüglich informieren; der Betroffene kann das ebenfalls tun, ist dazu aber nicht verpflichtet.

Das Bundessozialgericht hat in seiner Entscheidung vom 5. Juli 2017 diese Automatik ausdrücklich auf Fälle ausgedehnt, in denen ein Bescheid nicht nur abgeändert, sondern ersetzt wird. Das betrifft vor allem den Übergang von einer vorläufigen zu einer abschließenden Entscheidung nach § 41a SGB II, ein Vorgang, der bei Bürgergeld-Empfängern mit schwankendem Einkommen oder selbständiger Tätigkeit regelmäßig auftritt.

Auch dort gilt: Der neue Bescheid wird Teil des laufenden Widerspruchs. Ein separater Widerspruch dagegen ist unstatthaft.

Was das für Betroffene bedeutet: Wer während eines laufenden Widerspruchsverfahrens einen Änderungsbescheid erhält, muss nichts einlegen. Er sollte aber sofort prüfen, ob die Widerspruchsbegründung den Inhalt des neuen Bescheids abdeckt und sie bei Bedarf ergänzen, wenn das nicht der Fall ist.

Bleibt das aus, prüft die Widerspruchsstelle den neuen Bescheid zwar formal, aber ohne Einwände des Betroffenen kann das Verfahren inhaltlich leer laufen.

BSG B 14 AS 36/16 R: Jobcenter stellt die Falle selbst

Der Fall, den das Bundessozialgericht 2017 entschied, illustriert das Problem in aller Schärfe. Der Kläger hatte einen vorläufigen Bürgergeld-Bescheid erhalten und dagegen Widerspruch eingelegt.

Während dieses Widerspruchsverfahrens erließ das Jobcenter am 12. Dezember 2013 eine abschließende Entscheidung nach § 41a SGB II für Januar 2014, versehen mit der Rechtsbehelfsbelehrung: Widerspruch. Der Kläger legte Widerspruch ein.

Das war rechtlich falsch — nicht weil der Bescheid unangefochten bleiben musste, sondern weil er bereits durch die Automatik des § 86 SGG Teil des laufenden Widerspruchsverfahrens geworden war. Das Jobcenter hätte den zweiten Widerspruch als unzulässig ablehnen müssen.

Stattdessen erließ es im ersten Verfahren einen Widerspruchsbescheid, ohne den neuen Bescheid ausreichend zu berücksichtigen, und behandelte das zweite Widerspruchsverfahren als eigenständig.

Das Bundessozialgericht stellte klar: Die abschließende Entscheidung hatte die vorläufige ersetzt und war damit kraft Gesetzes Gegenstand des ersten Widerspruchsverfahrens geworden. Der Widerspruchsbescheid im zweiten Verfahren war rechtswidrig.

Und die unzutreffende Rechtsbehelfsbelehrung hatte diesen Fehler erst ausgelöst. Das BSG trug dem Jobcenter die Hälfte der Kosten für beide Instanzen auf.

Was diese Entscheidung für die Praxis bedeutet: Falsche Rechtsbehelfsbelehrungen in Jobcenter-Bescheiden sind kein Einzelfall. Das BSG hat 2017 sogar ausdrücklich festgehalten, dass die fehlerhafte Belehrung des Jobcenters das vorliegende Verfahren mitveranlasst hatte.

Das schützt Betroffene nicht: Es erklärt nur, warum das Jobcenter zahlen musste. Die Konsequenz bleibt dieselbe: Wer auf eine falsche Belehrung vertraut und einen unzulässigen Widerspruch einlegt, führt das falsche Verfahren, während das richtige unbemerkt fortläuft.

Sofortige Vollziehbarkeit: Das Geld ist weg, bevor das Verfahren endet

Zur verfahrensrechtlichen Falle kommt die materielle hinzu. § 39 Nr. 1 SGB II schließt die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Klage für die meisten belastenden Änderungsbescheide aus: für Bescheide, die Leistungen aufheben, zurücknehmen, widerrufen oder entziehen, und für solche, die die Minderung des Auszahlungsanspruchs feststellen.

Im Klartext: Wenn das Jobcenter mit einem Änderungsbescheid die monatliche Auszahlung kürzt, greift diese Kürzung sofort — auch wenn bereits Widerspruch eingelegt ist. Das Jobcenter zahlt den neuen, niedrigeren Betrag bereits ab dem nächsten Fälligkeitstag.

Wer das nicht weiß, stellt möglicherweise erst Wochen später fest, dass weniger Geld auf dem Konto ist. Bis dahin sind Fristen verstrichen, Mietrückstände entstanden, Energiekosten aufgelaufen.

Die einzige Möglichkeit, die sofortige Wirkung zu stoppen, ist der Eilrechtsschutz. Der Betroffene kann bei der Behörde die Aussetzung der Vollziehung beantragen oder beim zuständigen Sozialgericht einen Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung stellen.

Dieser Eilantrag muss parallel zum Widerspruch gestellt werden, er ersetzt ihn nicht. Bei existenzsichernden Leistungen sind die Anforderungen an die Glaubhaftmachung nach der Rechtsprechung nicht überzogen. Wer plausibel macht, dass ihm aktuell Mittel zum Lebensunterhalt fehlen, hat gute Erfolgsaussichten beim Sozialgericht.

Renate K., 52, aus Leipzig, arbeitet gelegentlich auf Honorarbasis. Das Jobcenter hatte ihr Bürgergeld vorläufig bewilligt, weil ihr Einkommen schwankt. Im Mai 2025 legte sie Widerspruch ein, weil die Berechnung nach ihrer Einschätzung fehlerhaft war.

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Im September 2025 erhielt sie einen „Änderungsbescheid — abschließende Entscheidung” mit einer Rückforderung von mehreren hundert Euro. Am Ende des Bescheids stand: „Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen.” Renate K. legte Widerspruch ein, wartete auf einen Widerspruchsbescheid und erhielt stattdessen die Mitteilung, der Widerspruch sei unzulässig.

Ihr erstes Widerspruchsverfahren war inzwischen entschieden worden, ohne dass sie das bemerkt hatte.

Klageverfahren: Die gleiche Falle mit § 96 SGG

Nach einer erfolglosen Widerspruchsentscheidung und Klageerhebung gilt das Pendant: Ein nach Klageerhebung ergangener Verwaltungsakt wird Teil des Klageverfahrens, wenn er nach Erlass des Widerspruchsbescheids ergangen ist und den angefochtenen Verwaltungsakt abändert oder ersetzt. Auch hier: automatische Einbeziehung kraft Gesetzes, kein neuer Widerspruch, kein gesonderter Klageantrag.

Wer einen solchen Änderungsbescheid während einer laufenden Klage erhält, muss dem Sozialgericht eine Abschrift übermitteln und seine Klageanträge anpassen. Das Gericht entscheidet dann über den Ausgangsbescheid in der Fassung, die er durch den Änderungsbescheid erhalten hat.

Wichtig dabei: Bescheide für Folgezeiträume werden seit der Gesetzesänderung 2008 nicht mehr automatisch in das Klageverfahren einbezogen. Wer einen neuen Bewilligungszeitraum anfechten will, muss zunächst ein eigenes Widerspruchsverfahren durchführen.

Was Betroffene sofort und richtig tun müssen

Nach Eingang eines Änderungsbescheids ist der erste Schritt, den Verfahrensstand zu klären. Läuft bereits ein Widerspruchsverfahren, und wurde der Widerspruchsbescheid noch nicht erlassen? Dann ist der neue Bescheid automatisch Teil davon. Kein separater Widerspruch.

Stattdessen: die Widerspruchsstelle über den neuen Bescheid informieren und die eigene Widerspruchsbegründung um die darin enthaltenen Punkte ergänzen. Wer das versäumt, riskiert, dass inhaltliche Einwände gegen den neuen Bescheid im Verfahren nicht behandelt werden.

Kürzt der Änderungsbescheid laufende Leistungen, muss parallel zum Widerspruch ein Eilantrag geprüft werden. Der Widerspruch allein stoppt die Kürzung nicht. Wer die erste Auszahlung nach dem Bescheid abwartet und dann handelt, hat möglicherweise bereits Geld verloren, das nur mit erheblichem Aufwand zurückgefordert werden kann.

Der Eilantrag beim Sozialgericht muss eigenständig begründet werden: warum die sofortige Vollziehung unbillig ist, welche finanziellen Nachteile drohen.

Läuft bereits eine Klage beim Sozialgericht, sind dieselben Grundsätze anzuwenden, mit dem zusätzlichen Schritt, das Gericht unverzüglich über den neuen Bescheid zu informieren und die Klageanträge so zu formulieren, dass sie den geänderten Bescheid ausdrücklich einschließen.

Wer das nicht tut, riskiert, dass das Gericht zwar formell über den neuen Bescheid entscheidet, inhaltlich aber nur mit den ursprünglichen Argumenten arbeitet.

Das häufigste Scheitern bei Bürgergeld-Widersprüchen liegt nicht am materiellen Fehler im Bescheid, den es oft gibt. Es liegt am verfahrensrechtlichen Fehler des Betroffenen selbst. Der Bürgergeld-Änderungsbescheid ist die häufigste Ursache dieses Fehlers, und das Jobcenter erklärt den Mechanismus dahinter nicht.

Häufige Fragen zum Bürgergeld-Änderungsbescheid

Muss ich gegen einen Änderungsbescheid Widerspruch einlegen, wenn bereits ein Widerspruchsverfahren läuft?

Nein. Ein Änderungsbescheid während eines laufenden Widerspruchsverfahrens wird nach § 86 SGG automatisch Teil dieses Verfahrens. Ein separater Widerspruch ist unstatthaft und wird als unzulässig abgelehnt. Was stattdessen zu tun ist: die Widerspruchsstelle informieren und die eigene Widerspruchsbegründung um den Inhalt des neuen Bescheids ergänzen.

Warum hat mein Widerspruch beim Bürgergeld keine aufschiebende Wirkung?

§ 39 Nr. 1 SGB II schließt die aufschiebende Wirkung für Bescheide aus, die Bürgergeld-Leistungen aufheben, kürzen oder den Auszahlungsanspruch mindern. Das gilt im Bürgergeld, anders als in vielen anderen Sozialleistungsbereichen. Um eine Kürzung vorläufig zu stoppen, muss ein Eilantrag beim Sozialgericht oder ein Aussetzungsantrag beim Jobcenter gestellt werden.

Woran erkenne ich, ob ein Änderungsbescheid eine abschließende Entscheidung nach § 41a SGB II ist?

Die Überschrift allein entscheidet nicht. Entscheidend ist, ob der Bescheid eine endgültige Festsetzung der Leistungshöhe für einen Zeitraum enthält, für den zuvor vorläufig bewilligt wurde. Das BSG hat in der Entscheidung B 14 AS 36/16 R ausdrücklich klargestellt, dass auch ein nur als „Änderungsbescheid” bezeichneter Bescheid inhaltlich eine abschließende Entscheidung sein kann.

Was nützt mir die falsche Rechtsbehelfsbelehrung des Jobcenters?

Wenig. Sie macht den dagegen eingelegten Widerspruch nicht zulässig. Sie kann aber kostenrechtliche Konsequenzen für das Jobcenter haben: Das BSG hat im Fall B 14 AS 36/16 R dem Jobcenter die Hälfte der Prozesskosten auferlegt, weil die falsche Belehrung das Verfahren mitverursacht hatte. Der Betroffene blieb trotzdem mit einem unzulässigen Widerspruch.

Gilt die automatische Einbeziehung auch im Klageverfahren?

Ja, aber eingeschränkt. Im Klageverfahren gilt das Pendant in § 96 Abs. 1 SGG: Einbezogen werden nur Bescheide, die nach dem Widerspruchsbescheid ergangen sind und den konkret angefochtenen Bescheid abändern oder ersetzen. Bescheide für andere Zeiträume werden nicht automatisch Teil der Klage. Für sie ist zunächst ein eigenes Widerspruchsverfahren durchzuführen.

Quellen:

Sozialgerichtsgesetz: § 84 SGG — Widerspruchsfrist

Sozialgerichtsgesetz: § 86 SGG — Neuer Bescheid während des Vorverfahrens

Sozialgerichtsgesetz: § 86a SGG — Aufschiebende Wirkung

Sozialgerichtsgesetz: § 86b SGG — Einstweiliger Rechtsschutz

Sozialgerichtsgesetz: § 96 SGG — Neuer Bescheid nach Klageerhebung (Fassung 26.03.2008, BGBl. I S. 444)

Sozialgesetzbuch II: § 39 SGB II — Sofortige Vollziehbarkeit

Sozialgesetzbuch II: § 41a SGB II — Vorläufige Entscheidung

Sozialgesetzbuch X: § 39 Abs. 2 SGB X — Wirksamkeit des Verwaltungsakts

Bundessozialgericht: Urteil vom 05.07.2017 — B 14 AS 36/16 R — SozR 4-1500 § 86 Nr. 3

Bundesagentur für Arbeit: Praxishandbuch Sozialgerichtsgesetz, Stand 06/2022