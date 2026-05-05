Pflegegeld: Darf eine Pflegeperson selbst einen Pflegegrad haben?

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Ja, eine Pflegeperson darf selbst einen Pflegegrad haben. Auch eine Behinderung schließt nicht aus, dass jemand als Pflegeperson benannt wird. Entscheidend ist nach dem Gesetz nicht, ob die Pflegeperson vollkommen gesund, körperlich belastbar oder frei von eigener Pflegebedürftigkeit ist.

Die gesetzliche Definition findet sich in § 19 SGB XI. Dort heißt es, dass Pflegepersonen Menschen sind, die nicht erwerbsmäßig eine pflegebedürftige Person im Sinne des § 14 SGB XI in deren häuslicher Umgebung pflegen. Eine Einschränkung, wonach die Pflegeperson selbst keinen Pflegegrad haben darf, enthält diese Vorschrift nicht.

Was das Gesetz tatsächlich verlangt

Aus § 19 SGB XI ergeben sich vor allem drei Voraussetzungen. Die Pflege muss nicht erwerbsmäßig erfolgen, sie muss sich auf eine pflegebedürftige Person beziehen, und sie muss in der häuslichen Umgebung stattfinden. Ob die pflegende Person selbst gesundheitlich eingeschränkt ist, wird in dieser Definition nicht als Ausschlussgrund genannt.

Damit ist klar: Eine Person mit eigenem Pflegegrad kann rechtlich trotzdem Pflegeperson sein. Das gilt auch dann, wenn ihre praktische Hilfe nur begrenzt möglich ist. Pflege kann nicht nur aus körperlicher Unterstützung bestehen, sondern auch aus Beaufsichtigung, Anleitung, emotionaler Begleitung, Organisation des Alltags oder schlicht verlässlicher Anwesenheit.

Gerade bei psychischen Erkrankungen, Demenz, Angststörungen, Orientierungslosigkeit oder sozialer Isolation kann Anwesenheit eine erhebliche Entlastung bedeuten. Wer eine pflegebedürftige Person beruhigt, erinnert, begleitet oder ihr Sicherheit vermittelt, kann zur häuslichen Versorgung beitragen. Das Gesetz verlangt nicht, dass jede Pflegeperson alle denkbaren Pflegehandlungen selbst ausführt.

Warum es in der Praxis trotzdem zu Missverständnissen kommt

In Beratungsgesprächen mit Pflegekassen, Pflegestützpunkten oder dem Medizinischen Dienst kann der Eindruck entstehen, eine Pflegeperson müsse selbst vollständig belastbar sein. Das ist jedoch nicht mit dem Wortlaut des § 19 SGB XI gleichzusetzen. Der Medizinische Dienst prüft im Begutachtungsverfahren vor allem die Pflegebedürftigkeit der antragstellenden Person und ob die Versorgung in geeigneter Weise sichergestellt ist.

Daraus folgt eine wichtige Unterscheidung: Die Anerkennung als Pflegeperson ist nicht dasselbe wie die Frage, ob diese Person allein die gesamte Versorgung tragen kann.

Eine pflegebedürftige Pflegeperson kann also durchaus benannt werden, während zusätzliche Angehörige, Nachbarn, Freunde oder ein Pflegedienst ebenfalls an der Versorgung beteiligt sind. Die Pflege muss nicht an einer einzigen Person hängen.

Problematisch wird es erst, wenn die tatsächliche Versorgung nicht gesichert ist. Dann kann die Pflegekasse Nachfragen stellen oder Empfehlungen aussprechen. Das ändert aber nichts daran, dass ein eigener Pflegegrad der Pflegeperson für sich genommen kein gesetzlicher Ausschlussgrund ist.

Pflegeperson sein heißt nicht, alles allein zu leisten

Viele häusliche Pflegesituationen beruhen auf einem Zusammenspiel mehrerer Menschen. Eine Person übernimmt vielleicht die emotionale Begleitung, eine andere hilft bei Einkäufen, eine dritte Person unterstützt bei Körperpflege oder Medikamenten. Zusätzlich kann ein ambulanter Dienst eingebunden sein.

Das SGB XI schließt eine solche Aufteilung nicht aus. Im Gegenteil: Die Praxis der häuslichen Pflege ist häufig arbeitsteilig. Eine benannte Pflegeperson muss daher nicht zwingend die einzige Person sein, die hilft.

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Auch die körperliche Leistungsfähigkeit ist nicht allein entscheidend. Wer selbst Pflegegrad 2, 3, 4 oder 5 hat, kann je nach Lage dennoch Unterstützung leisten. Das kann im Alltag wenig sichtbar sein, aber für die pflegebedürftige Person trotzdem große Bedeutung haben.

Soziale Sicherung ist gesondert zu prüfen

Wichtig ist jedoch ein weiterer Punkt: Die bloße Eigenschaft als Pflegeperson bedeutet nicht automatisch, dass alle Leistungen für Pflegepersonen greifen. Für Leistungen zur sozialen Sicherung nach § 44 SGB XI gelten zusätzliche Voraussetzungen. Nach § 19 SGB XI werden solche Leistungen nur gewährt, wenn eine oder mehrere pflegebedürftige Personen wenigstens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage pro Woche, gepflegt werden.

Das betrifft vor allem Fragen wie Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige. Hier wird genauer geprüft, wie viel Pflege tatsächlich erbracht wird. Eine Person mit eigenem Pflegegrad kann also Pflegeperson sein, erfüllt aber nicht automatisch jede weitere Leistungsvoraussetzung.

Diese Unterscheidung ist für Betroffene wichtig. Wer nur wissen möchte, ob eine Person als Pflegeperson benannt werden darf, kann sich auf § 19 SGB XI berufen. Wer zusätzlich Ansprüche auf soziale Sicherung geltend machen möchte, muss die gesonderten zeitlichen und sachlichen Voraussetzungen beachten.

Überblick: Was gilt für Pflegepersonen mit eigenem Pflegegrad?

Frage Einordnung Darf eine Pflegeperson selbst einen Pflegegrad haben? Ja. § 19 SGB XI enthält keinen Ausschluss wegen eigener Pflegebedürftigkeit. Darf eine Pflegeperson eine Behinderung haben? Ja. Auch eine Behinderung schließt die Eigenschaft als Pflegeperson nicht automatisch aus. Muss die Pflegeperson alle Pflegeleistungen allein erbringen? Nein. Häusliche Pflege kann durch mehrere Personen und Dienste gemeinsam geleistet werden. Reicht auch psychosoziale Unterstützung? Sie kann Teil der Pflege sein, etwa durch Anwesenheit, Beruhigung, Begleitung oder Struktur im Alltag. Gibt es automatisch Rentenversicherungsbeiträge? Nein. Dafür gelten zusätzliche Voraussetzungen, unter anderem ein Mindestumfang der Pflege.

Was Betroffene bei falschen Auskünften tun können

Wenn eine Pflegekasse, ein Pflegestützpunkt oder eine begutachtende Stelle pauschal erklärt, eine Pflegeperson dürfe keinen eigenen Pflegegrad haben, sollte man um die konkrete Rechtsgrundlage bitten. Eine solche pauschale Aussage lässt sich aus § 19 SGB XI nicht ableiten. Sinnvoll ist es, schriftlich auf den Gesetzeswortlaut hinzuweisen.

Betroffene sollten außerdem sauber trennen zwischen der Benennung als Pflegeperson und der Frage, ob die Versorgung insgesamt ausreichend organisiert ist. Die Pflegekasse darf sich für die tatsächliche Versorgung interessieren. Sie darf aber nicht allein wegen eines eigenen Pflegegrades behaupten, die Person könne rechtlich keine Pflegeperson sein.

Wer unsicher ist, sollte die Pflegesituation möglichst konkret beschreiben. Dazu gehören körperliche Hilfen, Anwesenheit, Beaufsichtigung, Gespräche, Erinnern an Medikamente, Tagesstruktur, Begleitung und Organisation. Gerade nicht körperliche Unterstützung wird in der Praxis leicht unterschätzt.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Frau mit Pflegegrad 3 lebt mit ihrem Ehemann zusammen, der nach einem Schlaganfall ebenfalls pflegebedürftig ist. Sie kann ihn nicht heben und übernimmt keine körperlich schweren Tätigkeiten. Dennoch erinnert sie ihn täglich an Medikamente, beruhigt ihn bei Angst, achtet darauf, dass er isst und trinkt, und ist fast ständig anwesend.

Zusätzlich kommt morgens ein ambulanter Pflegedienst, und die Tochter erledigt Einkäufe sowie Arztfahrten. Die Ehefrau kann trotzdem als Pflegeperson benannt werden, weil sie nicht erwerbsmäßig zur häuslichen Versorgung beiträgt. Ihr eigener Pflegegrad schließt das nicht aus.

Fazit

Eine Pflegeperson darf selbst einen Pflegegrad haben. Weder § 19 SGB XI noch die gesetzliche Definition der Pflegeperson verlangen, dass die pflegende Person frei von Behinderung oder eigener Pflegebedürftigkeit ist. Entscheidend ist, ob sie nicht erwerbsmäßig eine pflegebedürftige Person in der häuslichen Umgebung pflegt.

Die praktische Leistungsfähigkeit kann für die Frage wichtig sein, ob die Versorgung ausreichend gesichert ist. Sie ändert aber nicht automatisch die rechtliche Einordnung als Pflegeperson. Wer eine andere Auskunft erhält, sollte nach der Rechtsgrundlage fragen und auf den Wortlaut des § 19 SGB XI verweisen.