Bürgergeld: Arbeitsagentur will 75 Euro Bonus zahlen – doch daran ist einiges falsch

75 Euro zusätzlich im Monat für eine Weiterbildung. Dieses Angebot steht auf einer Internetseite der Arbeitsagentur Hannover zum Grundsicherungsgeld.

Der frühere Bürgergeldbonus wurde aber zum März 2024 abgeschafft. Trotzdem beschreibt die Behördenseite die Zahlung als künftigen „Grundsicherungsgeldbonus“. Bei unserer Prüfung war diese Angabe weiterhin abrufbar.

Neuer Name auf der Seite, alte Förderung im Text

Die Seite trägt die Überschrift „Grundsicherungsgeld und Weiterbildung“. Sie richtet sich an Menschen, die Leistungen vom Jobcenter erhalten und ihre beruflichen Chancen durch eine Qualifizierung verbessern möchten.

Bei Weiterbildungen ohne Berufsabschluss stellt sie einen monatlichen Bonus von 75 Euro in Aussicht. Daneben verweist der Text noch auf Regelungen ab Juli 2023. Ein Hinweis auf die Abschaffung des Bonus fehlt.

Damit entsteht der Eindruck, die Zahlung gehöre zur heutigen Förderung beim Grundsicherungsgeld. Tatsächlich wurde die frühere Leistung durch die Umbenennung des Bürgergeldes nicht wieder eingeführt. Im geltenden § 16j SGB II steht lediglich „weggefallen“.

Die Arbeitsagentur hat die Abschaffung selbst festgehalten

Die Rechtslage lässt sich aus einer eigenen Weisung der Bundesagentur für Arbeit ablesen. Bereits am 28. März 2024 erklärte sie, dass ab diesem Tag keine neuen Förderungen mit dem Bürgergeldbonus mehr möglich sind.

Entscheidend ist der tatsächliche Beginn der Teilnahme. Wer eine damals förderfähige Maßnahme vor dem Stichtag begonnen hatte, konnte den Bonus bis zum Abschluss oder Austritt weiter erhalten. Diese Übergangsregel schützt alte Förderfälle, eröffnet aber keinen Anspruch für einen Kursbeginn im Jahr 2026.

Auch eine frühere Planung ersetzt den rechtzeitigen Maßnahmebeginn nicht. Wer heute eine Weiterbildung auswählt, sollte die 75 Euro deshalb nicht in sein monatliches Budget einrechnen.

Bei sechs Monaten fehlen in der Planung 450 Euro

Wie sich eine solche Fehlinformation auswirken kann, zeigt ein fiktives Beispiel. Eine arbeitslose Person plant einen sechsmonatigen Kurs, der nicht zu einem Berufsabschluss führt. Nach dem Lesen der Behördenseite rechnet sie mit 75 Euro zusätzlich pro Monat.

Über sechs volle Monate wären das 450 Euro. Für eine neu begonnene Maßnahme besteht dieser Bonusanspruch aber nicht. Die Rechnung zeigt die mögliche Lücke in der Haushaltsplanung, keinen dokumentierten Schadensfall.

Eine allgemeine Internetinformation ist keine individuelle Leistungsbewilligung. Wer bereits eine schriftliche Förderentscheidung erhalten hat, sollte deren Inhalt gesondert prüfen lassen.

Das Weiterbildungsgeld von 150 Euro besteht weiter

Die Abschaffung des 75-Euro-Bonus bedeutet nicht, dass alle zusätzlichen Zahlungen bei einer Weiterbildung weggefallen sind. Das Weiterbildungsgeld von monatlich 150 Euro ist weiterhin in § 87a SGB III geregelt.

Es kommt bei einer geförderten Weiterbildung in Betracht, die auf einen anerkannten Berufsabschluss ausgerichtet ist. Für den Ausbildungsberuf muss eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren vorgeschrieben sein. Gemeint ist die reguläre Ausbildungsdauer des Berufs, nicht zwingend die Länge des einzelnen Kurses.

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Auch Beschäftigte, die ergänzend Leistungen nach dem SGB II erhalten, können unter den gesetzlichen Voraussetzungen Weiterbildungsgeld bekommen. Ein beliebiger Computerkurs oder ein Bewerbungstraining genügt dafür nicht.

Welche Förderung neben dem Lebensunterhalt möglich ist, erläutert unser Beitrag zum Weiterbildungsgeld und den Prämien für bestandene Prüfungen.

Diese Zahlungen müssen auseinandergehalten werden

Leistung Betrag Entscheidende Voraussetzung Früherer Bürgergeldbonus 75 Euro monatlich Keine Neuförderung seit dem 28. März 2024. Übergangsregel für vorher begonnene förderfähige Maßnahmen. Weiterbildungsgeld 150 Euro monatlich Teilnahme an einer förderfähigen abschlussbezogenen Weiterbildung unter den gesetzlichen Voraussetzungen. Prämie für eine Zwischenprüfung oder den ersten Teil einer gestreckten Abschlussprüfung 1.000 Euro Bestehen der gesetzlich vorgesehenen Prüfung innerhalb einer entsprechend geförderten Weiterbildung. Prämie für die Abschlussprüfung 1.500 Euro Bestehen der Abschlussprüfung innerhalb einer entsprechend geförderten Weiterbildung.

Die Prüfungsprämien sind einmalige Zahlungen. Sie ersetzen weder das monatliche Weiterbildungsgeld noch die Übernahme bewilligter Lehrgangskosten. Nicht jede Weiterbildung enthält eine prämienfähige Zwischenprüfung.

Vor dem Kursbeginn die tatsächliche Förderung klären

Seit Januar 2025 erfolgt die finanzielle Förderung beruflicher Weiterbildung auch für Kundinnen und Kunden der Jobcenter durch die Agentur für Arbeit. Betroffene sollten deshalb vor Beginn klären, welche Leistungen für ihren konkreten Kurs bewilligt werden.

Dabei geht es nicht nur um zusätzliches Geld zum Lebensunterhalt. Je nach Voraussetzungen können auch Lehrgangsgebühren, Fahrkosten, Kinderbetreuung sowie notwendige auswärtige Unterbringung und Verpflegung übernommen werden. Diese Kosten sind von Bonuszahlungen zu unterscheiden.

Für die eigene Planung zählt eine nachvollziehbare Förderentscheidung mit den bewilligten Leistungen. Wer im Beratungsgespräch auf den beworbenen 75-Euro-Bonus verweist, sollte sich erklären lassen, welche tatsächlich bestehende Förderung stattdessen infrage kommt.

Auch der neue Vermittlungsvorrang schließt Qualifizierung nicht in jedem Fall aus. Unser Beitrag erklärt, wann Weiterbildung bei der Grundsicherung weiterhin Vorrang haben kann.

Häufige Fragen

Kann ich den 75-Euro-Bonus noch für einen neuen Kurs bekommen?

Nein. Seit dem 28. März 2024 gibt es keine Neuförderung mit dem früheren Bürgergeldbonus. Eine Übergangsregel betrifft förderfähige Maßnahmen, die bereits vor diesem Tag begonnen wurden.

Bekomme ich stattdessen immer 150 Euro Weiterbildungsgeld?

Nein. Dafür muss die Weiterbildung die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen und auf einen entsprechenden Berufsabschluss ausgerichtet sein. Das Weiterbildungsgeld ist kein pauschaler Ersatz für den gestrichenen Bonus.

Was sollte ich tun, wenn mir die 75 Euro bereits zugesagt wurden?

Lassen Sie prüfen, ob lediglich eine allgemeine Auskunft vorliegt oder eine persönliche schriftliche Förderentscheidung. Bewahren Sie die Zusage und die zugrunde liegenden Unterlagen auf und verlangen Sie eine schriftliche Klärung durch die zuständige Stelle.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit, regionale Seite Hannover „Grundsicherungsgeld und Weiterbildung“, abgerufen am 30. Oktober 2026

Bundesagentur für Arbeit, Weisung vom 28. März 2024 zur Abschaffung des Bürgergeldbonus