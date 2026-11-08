Bonbon oder Schokolade zur Rechnung ist kein Geschenk für Kunden

Die Rechnung kommt, daneben liegt ein Bonbon oder ein Stück Schokolade: Eine kleine Aufmerksamkeit kann beim Bezahlen mehr bewirken, als Gäste vermuten. Untersuchungen zeigen, dass solche Geschenke die Höhe des Trinkgelds beeinflussen können.

Das ist kein Grund, jeder freundlichen Bedienung Berechnung zu unterstellen. Gäste sollten jedoch wissen, warum sie plötzlich großzügiger aufrunden – besonders dann, wenn das eigene Haushaltsbudget wenig Spielraum lässt.

Was die Forschung über Süßigkeiten und Trinkgeld zeigt

Der Zusammenhang wurde bereits 2002 von David Strohmetz, Bruce Rind, Reed Fisher und Michael Lynn untersucht. Ihre im Journal of Applied Social Psychology veröffentlichte Studie umfasste zwei Versuche zum Trinkgeldverhalten.

Im ersten Versuch gaben Gäste mehr Trinkgeld, wenn sie mit der Rechnung ein kleines Stück Schokolade erhielten. Im zweiten Versuch hing die Höhe auch davon ab, wie viele Süßigkeiten überreicht wurden und auf welche Weise dies geschah.

Die Forscher hielten das Prinzip der Gegenseitigkeit, auch Reziprozität genannt, für die überzeugendste Erklärung. Wer etwas bekommt, möchte sich dafür erkenntlich zeigen – beim Bezahlen bietet das Trinkgeld dafür eine unmittelbare Gelegenheit.

Aus solchen Ergebnissen lässt sich allerdings keine feste Zusatzsumme für jeden Restaurantbesuch ableiten. Ebenso wenig belegen sie, dass hinter jedem Bonbon eine bewusst geplante Verkaufstaktik steckt.

Warum der Zeitpunkt des Geschenks einen Unterschied macht

Wie viel der Zeitpunkt ausmachen kann, beschreiben Sascha Hoffmann und Frederic Hilkenmeier in ihrem Fachbeitrag in der Zeitschrift WiSt, Ausgabe 12/2025. Sie berichten über einen Feldversuch, bei dem Restaurantgäste einen kostenlosen Schnaps zu unterschiedlichen Zeitpunkten bekamen.

Wurde das Getränk unmittelbar beim Bezahlen überreicht, fiel das Trinkgeld im Durchschnitt 24 Prozent höher aus als bei Gästen, die es bereits während des Essens erhalten hatten. Die Aufmerksamkeit und die Gelegenheit, sich dafür zu bedanken, lagen dann besonders dicht beieinander.

Die Zahl beschreibt einen relativen Unterschied beim Trinkgeld, keine zusätzliche Belastung von 24 Prozent der gesamten Rechnung. Rein rechnerisch würden beispielsweise aus vier Euro Trinkgeld bei einem Anstieg um 24 Prozent insgesamt 4,96 Euro; das ist eine Veranschaulichung und kein gemessener Eurobetrag aus dem Versuch.

Die Zehn-Prozent-Regel ist eine Faustregel

Für Restaurants und Cafés nennt der NDR-Ratgeber zum Trinkgeld fünf bis zehn Prozent des Rechnungsbetrags als übliche Orientierung. Bei kleinen Beträgen wird häufig aufgerundet.

Eine feste Vorgabe für jeden Besuch ergibt sich daraus nicht. Wie großzügig jemand sein möchte und kann, hängt auch von der Zufriedenheit und den eigenen finanziellen Möglichkeiten ab.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Eurobeträge hinter verschiedenen Prozentsätzen stehen. Die Spalte mit 20 Prozent dient dem Vergleich mit höheren Trinkgeldvorschlägen am Kartenterminal.

Rechnungsbetrag 5 Prozent Trinkgeld 10 Prozent Trinkgeld 20 Prozent Trinkgeld 20 Euro 1 Euro 2 Euro 4 Euro 40 Euro 2 Euro 4 Euro 8 Euro 50 Euro 2,50 Euro 5 Euro 10 Euro 80 Euro 4 Euro 8 Euro 16 Euro 100 Euro 5 Euro 10 Euro 20 Euro

Bei einer Rechnung über 80 Euro liegen zwischen zehn und 20 Prozent Trinkgeld acht Euro. Wer eine solche Differenz bei vier Besuchen im Monat bezahlt, gibt dadurch 32 Euro zusätzlich aus.

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Ein Bonbon begründet keine Zahlungspflicht

Trinkgeld bleibt in Deutschland freiwillig. § 107 Absatz 3 der Gewerbeordnung beschreibt es als zusätzliche Zahlung eines Dritten an einen Arbeitnehmer, die ohne rechtliche Verpflichtung erfolgt.

Wer eine kostenlose Süßigkeit annimmt, muss deshalb weder ein Trinkgeld geben noch einen bereits geplanten Betrag erhöhen. Auch bei gutem Service entsteht aus einer gesellschaftlichen Erwartung kein Anspruch auf zehn Prozent.

Für Menschen mit kleiner Rente oder knappem Einkommen ist diese Unterscheidung im Alltag wichtig. Ein Restaurantbesuch sollte sich einschließlich eines selbst gewählten Trinkgelds planen lassen, ohne dass beim Bezahlen eine gefühlte Zusatzschuld entsteht.

Am Kartenterminal kommt der nächste Impuls

Neben kleinen Geschenken können auch vorgegebene Trinkgeldbeträge die Entscheidung beeinflussen. Eine im März 2026 veröffentlichte Bitkom-Befragung von 1.004 Menschen ab 16 Jahren zeigt, wie verbreitet diese Einschätzung ist.

64 Prozent der Befragten meinten, vorgeschlagene Beträge führten dazu, dass mehr Trinkgeld gegeben werde als ursprünglich geplant. 68 Prozent fanden es unangemessen, am Terminal ausschließlich Trinkgeldoptionen ab zehn Prozent anzuzeigen.

Das sind Einschätzungen aus einer Befragung, keine Messung tatsächlich gezahlter Trinkgelder. Die Ergebnisse zeigen dennoch, dass viele Menschen die Vorgaben als Einfluss auf ihre Entscheidung wahrnehmen.

Eine mittlere Auswahl auf dem Display muss zum eigenen Wunschbetrag nicht passen. Hilfreich ist deshalb, vor der Bestätigung auf den Gesamtbetrag zu schauen und bei Bedarf nach einer individuellen Eingabe oder dem Bezahlen ohne Trinkgeld zu fragen.

Bar oder Karte: Nachfragen schafft Klarheit

Wer die Rechnung mit Karte bezahlt, kann das Trinkgeld auch getrennt in bar überreichen. Der NDR weist darauf hin, dass die Weitergabe digital gezahlter Trinkgelder an die Servicekraft von der Handhabung im jeweiligen Unternehmen abhängt.

Gäste können deshalb nachfragen, wie das Geld verteilt wird und ob es in eine gemeinsame Trinkgeldkasse fließt. Eine pauschale Behauptung, Kartentrinkgeld komme grundsätzlich nicht beim Personal an, wäre daraus nicht abzuleiten.

Auch bei Essensbestellungen lohnt sich ein genauer Blick darauf, wann und unter welchen Bedingungen Trinkgeld gezahlt wird. Mit den Fragen bei einer stornierten Bestellung beschäftigt sich unser Beitrag über die Trinkgeld-Regel bei Lieferando.

Wertschätzung braucht eine freie Entscheidung

Aufmerksamer Service verdient Anerkennung, und ein freiwilliges Trinkgeld kann diese ausdrücken. Die Grenze verläuft dort, wo Gäste aus Verlegenheit einen Betrag bestätigen, den sie selbst gar nicht geben wollten.

Beschäftigte wiederum müssen regulär entlohnt werden: § 107 Absatz 3 der Gewerbeordnung verbietet es, die Zahlung regelmäßigen Arbeitsentgelts wegen erhaltener Trinkgelder auszuschließen. Die Verantwortung für die Bezahlung lässt sich deshalb nicht auf die Großzügigkeit der Gäste abschieben.

Wer selbst Trinkgeld erhält und ergänzend Leistungen vom Jobcenter bezieht, sollte auch dessen sozialrechtliche Behandlung prüfen. Die Einzelheiten erläutert unser Beitrag „Bürgergeld: Jobcenter darf Trinkgeld unter diesen Voraussetzungen nicht anrechnen“.