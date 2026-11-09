Beim Bonusplan der Merz-Regierung würden viele Arbeitnehmer leer ausgehen

Stefan arbeitet 40 Stunden pro Woche und verdient 20 Euro brutto je Stunde. Für zehn zusätzliche Stunden erhält er 200 Euro Grundvergütung und einen vereinbarten Zuschlag von 25 Prozent, also weitere 50 Euro.

Die Bundesregierung will solche Zuschläge steuerlich begünstigen. Doch Stefan könnte daraus weder einen Anspruch auf 250 Euro steuerfreien Lohn ableiten noch mit 50 Euro zusätzlichem Netto rechnen.

Die angekündigte Steuerfreiheit gilt bisher nicht

Stand 8. November 2026 ist die angekündigte allgemeine Steuerbefreiung für gewöhnliche Überstundenzuschläge nicht in Kraft. Die Lohnsteuer-Hinweise des Bundesfinanzministeriums stellen ausdrücklich klar, dass Zuschläge allein wegen Mehrarbeit nicht unter die bestehende Begünstigung für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit fallen.

Bereits in einer Regierungsantwort vom 6. Juli 2026 auf die schriftliche Frage 19 hieß es, einen konkreten Zeitplan für die Umsetzung gebe es nicht. Aus der politischen Ankündigung entsteht deshalb bislang kein Anspruch auf eine günstigere Abrechnung gewöhnlicher Überstundenzuschläge.

Begünstigt werden soll der Zuschlag auf die Mehrarbeit

Bei einer bezahlten Überstunde sind zwei Beträge zu unterscheiden: die Vergütung für die zusätzliche Arbeitszeit und ein gegebenenfalls zusätzlich gezahlter Zuschlag. Die angekündigte Steuerfreiheit betrifft diesen Aufschlag; der Stundenlohn selbst soll grundsätzlich steuerpflichtig bleiben.

Die beim Portal Sozialpolitik veröffentlichte Übersicht zu einem Referentenentwurf vom 12. September 2025 beschreibt eine Begünstigung bis zu 25 Prozent des Grundlohns. Diese Grenze ist ein damaliger Planungsstand und keine bereits geltende Steuerregel.

Für Stefans Beispiel wären damit allenfalls die 50 Euro Zuschlag begünstigt. Auf die 200 Euro Vergütung für seine zusätzlichen Arbeitsstunden würde weiterhin grundsätzlich Steuer anfallen.

Was von 50 Euro steuerfreiem Zuschlag tatsächlich übrig bliebe

Die folgende Modellrechnung unterstellt, dass alle zehn Überstunden begünstigt wären und der Zuschlag vollständig steuerfrei gestellt würde. Für die zusätzliche Einkommensteuer wird vereinfachend ein persönlicher Grenzsteuersatz von 30 Prozent angenommen.

Bestandteil der Beispielrechnung Betrag Zehn Überstunden zu jeweils 20 Euro 200 Euro brutto Vereinbarter Zuschlag von 25 Prozent 50 Euro brutto Gesamte zusätzliche Bruttovergütung 250 Euro Im Modell weiterhin steuerpflichtige Vergütung 200 Euro Im Modell steuerfreier Zuschlag 50 Euro Vereinfachte Einkommensteuerersparnis: 30 Prozent von 50 Euro 15 Euro

Die mögliche Entlastung läge in diesem Beispiel also bei 15 Euro Einkommensteuer. Die 50 Euro Zuschlag zahlt der Arbeitgeber bereits; durch eine Steuerbefreiung entfiele lediglich die darauf entfallende Steuer.

Die Rechnung lässt Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag und individuelle Besonderheiten außer Betracht und unterstellt unveränderte Sozialabgaben. Sie veranschaulicht den möglichen Steuereffekt, eine verbindliche Nettoabrechnung ersetzt sie nicht.

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34 oder 40 Stunden: Die Grenzen stammen aus dem Koalitionsvertrag

Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD stellt auf Mehrarbeit oberhalb der tariflich vereinbarten beziehungsweise an Tarifverträgen orientierten Vollzeit ab. Für tarifliche Regelungen nennt er mindestens 34 Wochenstunden, für nicht tariflich festgelegte oder vereinbarte Arbeitszeiten 40 Stunden.

Die Zahl 34 bedeutet damit auch im angekündigten Modell keine einheitliche Zuschlagsgrenze für alle Tarifbeschäftigten. Beträgt die einschlägige Vollzeit beispielsweise 38 Wochenstunden, würde sich die Begünstigung nach diesem Ansatz an dieser höheren Arbeitszeit orientieren.

Allerdings beschreibt die Entwurfsübersicht vom September 2025 Überstunden anhand der individuell festgelegten, auf den Monat umgerechneten Normalarbeitszeit. Das weicht vom Vollzeitansatz des Koalitionsvertrags ab und zeigt, warum Einzelheiten erst mit einer verabschiedeten Regelung verlässlich feststehen würden.

Teilzeitkräfte dürfen deshalb nicht vorschnell abgeschrieben werden

Nach einem Modell mit Vollzeitschwelle würden viele Teilzeitkräfte keine steuerliche Entlastung erhalten, obwohl sie zusätzliche Stunden übernehmen. Wer etwa statt vereinbarter 28 Stunden insgesamt 33 Stunden arbeitet, bliebe unter einer Vollzeitgrenze von 38 Stunden.

Die abweichende Definition in der Entwurfsübersicht könnte Teilzeitkräfte dagegen anders einbeziehen. Ein endgültiger Ausschluss sämtlicher Teilzeitbeschäftigter lässt sich aus dem bisherigen Planungsstand deshalb nicht ableiten.

Unabhängig davon können Teilzeitkräfte bereits heute arbeitsrechtliche Ansprüche auf Mehrarbeitszuschläge haben. Warum eine einheitliche Vollzeitgrenze bei der Auszahlung unzulässig sein kann, erläutert unser Beitrag zu Mehrarbeitszuschlägen für Teilzeitbeschäftigte.

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Die Zahl von 31 Cent wird häufig missverstanden

Wie begrenzt die Reichweite des Vollzeitmodells wäre, zeigt eine WSI-Analyse aus dem Jahr 2025. Auf Grundlage der Verdiensterhebung vom April 2024 errechnete sie, dass rund 1,4 Prozent der Beschäftigten von der geplanten Steuerbefreiung profitieren könnten.

Die dabei genannten 31 Cent monatliche Steuerersparnis beziehen sich auf den Durchschnitt aller Beschäftigten, einschließlich der großen Mehrheit ohne Vorteil. Es wäre falsch, daraus abzuleiten, jeder tatsächlich Begünstigte spare lediglich 31 Cent im Monat.

Nach der Untersuchung würden rund 95 Prozent des Entlastungsvolumens auf die obere Hälfte der Entgeltverteilung entfallen. Die Ergebnisse beziehen sich auf das untersuchte Modell und die damaligen Beschäftigtendaten; sie sind keine Abrechnung eines bereits beschlossenen Gesetzes.

Steuerfreiheit würde nicht automatisch Beitragsfreiheit bedeuten

Eine Befreiung gewöhnlicher Überstundenzuschläge von Sozialversicherungsbeiträgen war nach der Regierungsantwort zur Steuerfreistellung vom Juli 2025 nicht vorgesehen. Auch die Entwurfsübersicht beschreibt steuerfreie, aber weiterhin beitragspflichtige Zuschläge.

Selbst bei einer späteren Steuerbefreiung könnte deshalb ein Teil des Zuschlags weiterhin für Sozialabgaben abgezogen werden. Welche Beträge tatsächlich zusätzlich auf dem Konto ankämen, hinge von der persönlichen Abrechnung und der endgültigen gesetzlichen Ausgestaltung ab.

Für Nachtarbeit und Sonntagsarbeit bestehen bereits andere Regeln

Zuschläge für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit können unter den Voraussetzungen des § 3b Einkommensteuergesetz bereits heute steuerfrei sein. Diese Begünstigung hängt von den besonderen Arbeitszeiten und den gesetzlichen Grenzen ab.

Eine zusätzliche Sonntagsstunde kann daher einen steuerfreien Sonntagszuschlag auslösen. Ein daneben gezahlter gewöhnlicher Überstundenzuschlag wird dadurch jedoch nicht automatisch ebenfalls steuerfrei.

Ohne bezahlten Zuschlag läuft die Entlastung ins Leere

Für gewöhnliche Überstunden besteht kein allgemeiner gesetzlicher Anspruch auf einen zusätzlichen prozentualen Aufschlag. Ob ein Zuschlag zusteht, kann sich insbesondere aus dem Arbeitsvertrag, einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung ergeben.

Wer seine Mehrarbeit ausschließlich durch Freizeit ausgleicht oder lediglich den üblichen Stundenlohn erhält, hätte aus einer Steuerbefreiung zusätzlicher Zuschläge keinen unmittelbaren Vorteil. Welche Ansprüche auf Bezahlung bestehen können, erklärt unser Beitrag „Überstunden ohne Bezahlung: Wann der Arbeitgeber trotzdem zahlen muss“.

Beschäftigte sollten ihre Arbeitszeitaufzeichnungen mit den Abrechnungen und den geltenden Zuschlagsregelungen abgleichen. Für offene Forderungen können kurze Ausschlussfristen gelten, wie unser Beitrag zu den Fristen bei Mehrarbeitszuschlägen zeigt.

Das politische Versprechen eines höheren Nettoverdienstes erreicht damit vor allem diejenigen, die überhaupt einen begünstigten Zuschlag ausgezahlt bekommen. Wer regelmäßig länger arbeitet und dafür keinen solchen Aufschlag erhält, hätte von diesem Steuerinstrument zunächst nichts.

Vier Fragen und Antworten zu steuerfreien Überstundenzuschlägen

Sind Überstunden inzwischen allgemein steuerfrei?

Nein, die angekündigte allgemeine Steuerbefreiung gewöhnlicher Überstundenzuschläge ist Stand 8. November 2026 nicht in Kraft. Bereits bestehende Steuervergünstigungen für bestimmte Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge sind davon zu unterscheiden.

Würde ein steuerfreier Zuschlag von 50 Euro auch 50 Euro mehr Netto bringen?

Nein, eingespart würde grundsätzlich die Steuer auf diesen Zuschlag. Bei einem vereinfachend angenommenen Grenzsteuersatz von 30 Prozent wären das 15 Euro Einkommensteuer.

Wären Teilzeitkräfte von der Entlastung ausgeschlossen?

Das hängt von der endgültigen Ausgestaltung ab. Der Koalitionsvertrag setzt auf eine Vollzeitschwelle, während die Entwurfsübersicht vom September 2025 die individuell festgelegte Normalarbeitszeit beschreibt.

Muss der Arbeitgeber für jede Überstunde 25 Prozent Zuschlag zahlen?

Nein, aus den Steuerplänen entsteht kein allgemeiner Anspruch auf einen solchen Zuschlag. Ob und in welcher Höhe ein Aufschlag geschuldet ist, richtet sich nach den einschlägigen arbeitsrechtlichen Regelungen.