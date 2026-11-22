Wer zu Hause ohne Unterstützung nicht mehr sicher duschen kann, muss für eine geeignete Duschhilfe nicht immer erst zur Arztpraxis. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Empfehlung einer Pflegefachperson genügen; viel Zeit sollte man mit dem Antrag dann nicht verlieren.

Wann eine Pflegefachperson das Hilfsmittel empfehlen kann

Nach § 40 Abs. 6 SGB XI kann eine Pflegefachperson etwa bei einem ambulanten Pflegediensteinsatz oder beim Beratungseinsatz für Pflegegeldbeziehende ein Hilfsmittel empfehlen. Das Gesetz erfasst auch bestimmte Einsätze der häuslichen Krankenpflege und der außerklinischen Intensivpflege.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung nennt Duschhilfen, Toilettenstühle und Pflegebetten als mögliche Beispiele. Ob die Empfehlung im Einzelfall die gesetzliche Vermutung auslöst, hängt unter anderem vom Produkt, dem Einsatz und der Qualifikation der Pflegefachperson ab.

Empfehlung und Antrag gehören zusammen

Die Empfehlung darf bei der Antragstellung nicht älter als zwei Wochen sein. Reichen Sie sie deshalb zusammen mit dem Antrag in Textform bei der Kranken- oder Pflegekasse ein und bewahren Sie einen Nachweis über den Eingang auf.

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Wenn die Voraussetzungen der Richtlinie auf Grundlage des § 17a SGB XI vorliegen, wird der Versorgungsbedarf vermutet. Das ersetzt in diesen Fällen die ärztliche Verordnung, ist aber weder eine automatische Bewilligung noch ein Freibrief für ein beliebiges Modell.

Bei einem empfohlenen Pflegehilfsmittel zählt die Dreiwochenfrist

Über ein so empfohlenes Pflegehilfsmittel muss die Pflegekasse spätestens drei Wochen nach Antragseingang entscheiden. Kann sie die Frist nicht halten, muss sie rechtzeitig schriftlich einen hinreichenden Grund mitteilen; ohne eine solche Mitteilung gilt die Leistung nach § 40 Abs. 7 SGB XI nach Fristablauf als genehmigt.

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Diese Regel zur Pflegekasse darf man nicht pauschal auf jedes Hilfsmittel der Krankenkasse übertragen. Wie unterschiedlich die Voraussetzungen sein können, zeigt der Gegen-Hartz-Bericht über eine abgelehnte Hilfsmittelversorgung trotz Verordnung.

Praxisbeispiel

Beim Beratungseinsatz merkt die Pflegefachperson, dass Frau Özdemir ihre Dusche ohne sicheren Sitz kaum noch nutzen kann, und hält eine geeignete Duschhilfe auf dem Empfehlungsformular fest. Frau Özdemir reicht die Empfehlung wenige Tage später mitsamt dem Antrag bei ihrer Kasse ein, statt das Modell auf eigene Rechnung zu kaufen.

Drei Fragen und Antworten

Reicht die Empfehlung eines Angehörigen?

Nein. Die gesetzliche Vermutung setzt eine Empfehlung durch eine nach den einschlägigen Vorgaben geeignete Pflegefachperson im vorgesehenen Rahmen voraus.

Was mache ich, wenn die Empfehlung älter als zwei Wochen ist?

Bitten Sie die Pflegefachperson, den Bedarf erneut zu prüfen und bei fortbestehendem Bedarf eine aktuelle Empfehlung auszustellen. Ein älteres Schreiben erfüllt die Voraussetzung für dieses vereinfachte Verfahren nicht.

Muss ich selbst zwischen Kranken- und Pflegekasse entscheiden?

Bei doppelfunktionalen Hilfsmitteln prüft der Träger, bei dem der Antrag eingeht, nach § 40 Abs. 5 SGB XI, welcher Anspruch besteht. Fragen Sie bei Unsicherheit vorab bei Ihrer Kasse oder dem Hilfsmittelversorger nach dem passenden Weg.