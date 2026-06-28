Grundsicherungsgeld wird schon Ende Juni überwiesen

Das erste Grundsicherungsgeld wird viele Leistungsberechtigte bereits Ende Juni auf dem Konto erreichen. Was zunächst nach einem Widerspruch klingt, erklärt sich durch die Zahlungsweise der Jobcenter. Die Leistung wird nicht rückwirkend für den abgelaufenen Monat gezahlt, sondern im Voraus für den kommenden Monat.

Die Überweisung Ende Juni ist deshalb nicht mehr für Juni bestimmt. Sie deckt den Bedarf für Juli ab. Genau in diesem Monat beginnt das neue Grundsicherungsgeld und löst das bisherige Bürgergeld ab.

Warum die erste Zahlung schon vor dem Startmonat eingeht

Leistungen nach dem SGB II werden grundsätzlich so ausgezahlt, dass sie zu Beginn des jeweiligen Monats verfügbar sind. Hintergrund ist, dass Miete, Stromabschläge, Versicherungen, Lebensmittel und andere laufende Kosten nicht erst Wochen später bezahlt werden können. Das Geld für Juli muss daher bereits zum Monatswechsel bereitstehen.

Für Juni wurde das Bürgergeld bereits Ende Mai überwiesen. Die nächste reguläre Zahlung betrifft folglich den Monat Juli. Dass der Betrag noch im Juni auf dem Konto erscheint, ändert nichts daran, dass es sich um die Juli-Leistung handelt.

Im Jahr 2026 fällt der 30. Juni auf einen Dienstag. Viele Empfängerinnen und Empfänger dürften die Zahlung daher am Monatsende sehen. Je nach Bank kann die Gutschrift auch kurz vor oder am 1. Juli erscheinen.

Auszahlungen Grundsicherung in 2026

Auszahlungstag Wochentag Für welchen Leistungsmonat? Hinweis 30. Juni 2026 Dienstag Juli 2026 Erste reguläre Zahlung für den Startmonat des Grundsicherungsgeldes 31. Juli 2026 Freitag August 2026 Reguläre Vorauszahlung für August 31. August 2026 Montag September 2026 Reguläre Vorauszahlung für September 30. September 2026 Mittwoch Oktober 2026 Reguläre Vorauszahlung für Oktober 30. Oktober 2026 Freitag November 2026 Der 31. Oktober fällt auf einen Samstag 30. November 2026 Montag Dezember 2026 Reguläre Vorauszahlung für Dezember 30. Dezember 2026 Mittwoch Januar 2027 Vorgezogene Zahlung wegen Jahreswechsel 29. Januar 2027 Freitag Februar 2027 Der 31. Januar fällt auf einen Sonntag 26. Februar 2027 Freitag März 2027 Der letzte Februartag fällt auf einen Sonntag 31. März 2027 Mittwoch April 2027 Reguläre Vorauszahlung für April 30. April 2027 Freitag Mai 2027 Reguläre Vorauszahlung für Mai 31. Mai 2027 Montag Juni 2027 Reguläre Vorauszahlung für Juni 30. Juni 2027 Mittwoch Juli 2027 Reguläre Vorauszahlung für Juli

Wichtig: Die tatsächliche Überweisung auf dem Konto kann je nach Bank, Buchungslauf und Jobcenter leicht abweichen.

Keine Sonderzahlung, sondern reguläre Monatsleistung

Wichtig ist die Abgrenzung zu einer zusätzlichen Zahlung. Wer Ende Juni Geld vom Jobcenter erhält, bekommt damit nicht noch einmal Bürgergeld für Juni. Es handelt sich um die reguläre Leistung für Juli.

Das kann im Alltag trotzdem zu Missverständnissen führen. Auf Kontoauszügen, Mitteilungen oder Bescheiden kann weiterhin der Begriff Bürgergeld auftauchen. Die Bezeichnung auf dem Kontoauszug sagt jedoch nicht automatisch aus, für welchen Monat die Leistung bestimmt ist.

Ausschlaggebend ist der Bewilligungszeitraum und der Zahlungsmonat. Ist die Zahlung für Juli bestimmt, gehört sie bereits zum neuen Leistungsmonat. Das gilt auch dann, wenn die technische Umstellung in Schreiben oder Buchungstexten noch nicht überall sichtbar ist.

Was Leistungsberechtigte auf dem Kontoauszug prüfen sollten

Leistungsberechtigte sollten Ende Juni vor allem prüfen, ob die Zahlung in der gewohnten Höhe eingegangen ist. Entscheidend ist außerdem, ob die Zahlung rechtzeitig verfügbar ist, damit Daueraufträge und Abbuchungen Anfang Juli bedient werden können. Besonders bei Miete und Energieabschlägen kann eine verspätete Gutschrift schnell zu Problemen führen.

Wer keinen Zahlungseingang feststellt, sollte zunächst die eigene Banklaufzeit berücksichtigen. Eine Überweisung kann je nach Institut unterschiedlich schnell sichtbar werden. Bleibt die Zahlung aus, sollte das Jobcenter zeitnah kontaktiert werden.

Sinnvoll ist es, den aktuellen Bewilligungsbescheid bereitzuhalten. Daraus ergibt sich, bis wann Leistungen bewilligt wurden und welcher Betrag monatlich vorgesehen ist. Auch Änderungen bei Miete, Einkommen oder Haushaltsgröße sollten dokumentiert sein.

Laufende Bescheide bleiben zunächst gültig

Für Menschen mit einem laufenden Bewilligungszeitraum ändert sich durch die erste Auszahlung zunächst nichts am bestehenden Bescheid. Wer bereits einen gültigen Bescheid hat, muss wegen der Umstellung auf das Grundsicherungsgeld nicht automatisch einen neuen Antrag stellen. Die Zahlung läuft grundsätzlich innerhalb des bestehenden Bewilligungszeitraums weiter.

Das betrifft vor allem Haushalte, deren Bewilligungszeitraum über den 1. Juli hinausreicht. Der bisherige Bescheid wird nicht allein deshalb gegenstandslos, weil die Leistung künftig anders heißt. Auch die Auszahlung wird durch die Umstellung nicht automatisch unterbrochen.

Ein Weiterbewilligungsantrag ist erst erforderlich, wenn der bisherige Bewilligungszeitraum endet. Wer diesen Zeitpunkt verpasst, riskiert eine Lücke bei der Zahlung. Deshalb sollten Betroffene den Ablauf des Bewilligungszeitraums frühzeitig prüfen.

Änderungen müssen weiterhin gemeldet werden

Die Umstellung auf das Grundsicherungsgeld entbindet Leistungsberechtigte nicht von ihren Mitwirkungspflichten. Änderungen bei Einkommen, Unterkunftskosten, Vermögen oder der Zahl der Personen im Haushalt müssen weiterhin gemeldet werden. Das gilt auch dann, wenn der alte Bescheid noch läuft.

Besonders wichtig sind neue Arbeitsverhältnisse, Lohnerhöhungen, Untervermietungen, Umzüge oder Veränderungen bei Nebenkosten. Auch wenn eine Partnerin oder ein Partner einzieht, muss das Jobcenter informiert werden. Andernfalls können Rückforderungen entstehen.

Wer unsicher ist, ob eine Änderung relevant ist, sollte sie schriftlich mitteilen. Eine kurze Nachricht über das Online-Portal, per Brief oder persönlich mit Eingangsbestätigung kann später Streit vermeiden. Entscheidend ist, dass die Mitteilung nachweisbar beim Jobcenter eingeht.

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Warum der Zahlungsmonat wichtiger ist als der Buchungstag

Bei Sozialleistungen kommt es häufig zu Verwechslungen zwischen Buchungstag und Leistungsmonat. Der Buchungstag zeigt nur, wann das Geld auf dem Konto erscheint. Der Leistungsmonat zeigt dagegen, für welchen Zeitraum der Betrag bestimmt ist.

Gerade bei der Umstellung vom Bürgergeld zum Grundsicherungsgeld ist diese Unterscheidung wichtig. Eine Gutschrift am 30. Juni kann rechtlich und praktisch bereits die Leistung für Juli sein. Daraus folgt nicht, dass für Juni noch einmal ein Anspruch besteht.

Für die Haushaltsplanung ist deshalb nicht nur das Datum der Überweisung wichtig. Betroffene sollten wissen, für welchen Monat das Geld reicht. Wer Ende Juni die Juli-Leistung ausgibt, hat Anfang Juli keine neue Zahlung mehr zu erwarten.

Übersicht: Was bei der ersten Zahlung Ende Juni gilt

Frage Einordnung Warum kommt das Geld Ende Juni? Die Leistung für Juli wird im Voraus gezahlt, damit sie zu Monatsbeginn verfügbar ist. Ist das eine zusätzliche Zahlung? Nein. Es handelt sich um die reguläre Monatsleistung für Juli. Warum steht auf dem Kontoauszug eventuell noch Bürgergeld? Bezeichnungen können weiterlaufen, obwohl die Zahlung bereits den Juli betrifft. Muss ein neuer Antrag gestellt werden? Nicht automatisch. Laufende Bewilligungen gelten zunächst weiter. Wann ist ein Weiterbewilligungsantrag nötig? Wenn der aktuelle Bewilligungszeitraum endet. Was bleibt zu beachten? Änderungen bei Einkommen, Miete, Vermögen oder Haushaltsgröße müssen weiter gemeldet werden.

Was sich mit dem Grundsicherungsgeld ändert

Das Grundsicherungsgeld ist nicht nur eine neue Bezeichnung für das bisherige Bürgergeld. Mit der Reform ändern sich ab Juli auch verschiedene Regeln im SGB II. Betroffen sind unter anderem Pflichten gegenüber dem Jobcenter, mögliche Kürzungen, Wohnkosten und Fragen zum Vermögen.

Für die erste Auszahlung ist diese Reform aber nur ein Teil der Erklärung. Entscheidend für den Zahlungstermin ist weiterhin das Prinzip der Vorauszahlung. Deshalb kommt die erste Zahlung bereits Ende Juni, obwohl das Grundsicherungsgeld erst im Juli startet.

Leistungsberechtigte sollten daher zwei Dinge voneinander trennen. Die Auszahlung Ende Juni betrifft die finanzielle Versorgung für Juli. Die inhaltlichen Änderungen der Reform müssen zusätzlich anhand des eigenen Bescheids und der neuen Vorgaben geprüft werden.

Was tun, wenn das Geld nicht pünktlich kommt?

Wenn die Leistung Ende Juni oder spätestens zum Monatsbeginn nicht verfügbar ist, sollten Betroffene schnell handeln. Zunächst sollte geprüft werden, ob der Bewilligungszeitraum noch läuft und ob dem Jobcenter alle notwendigen Unterlagen vorliegen. Auch Kontoänderungen oder Rückfragen des Jobcenters können eine Zahlung verzögern.

Bleibt die Ursache unklar, sollte das Jobcenter schriftlich und zusätzlich telefonisch kontaktiert werden. Dabei sollte ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass Miete und Lebensunterhalt für Juli betroffen sind. In dringenden Fällen kann eine persönliche Vorsprache sinnvoll sein.

Wer wegen einer fehlenden Zahlung in eine akute Notlage gerät, sollte dies deutlich mitteilen. Dazu gehören drohende Mietrückstände, fehlendes Geld für Lebensmittel oder nicht bezahlbare Stromabschläge. Das Jobcenter muss solche Situationen prüfen und darf existenzielle Bedarfe nicht unbeachtet lassen.

Praxisbeispiel: Warum die Zahlung im Juni schon für Juli bestimmt ist

Frau Schneider erhält Bürgergeld und hat einen Bewilligungsbescheid, der bis Ende September 2026 läuft. Ende Mai wurde ihr die Leistung für Juni überwiesen. Am 30. Juni sieht sie erneut eine Gutschrift des Jobcenters auf ihrem Konto.

Zunächst wundert sie sich, weil das Grundsicherungsgeld offiziell erst im Juli startet. Die Erklärung ist jedoch einfach: Die Gutschrift am 30. Juni ist die Vorauszahlung für Juli. Frau Schneider muss deshalb keinen neuen Antrag stellen, solange ihr Bewilligungszeitraum weiterläuft.

Als ihre Miete im August steigt, muss sie die Änderung trotzdem dem Jobcenter melden. Die laufende Bewilligung schützt sie nicht davor, neue Tatsachen mitzuteilen. Nur so kann das Jobcenter prüfen, ob sich ihr Anspruch verändert.

Fragen und Antworten zum Grundsicherungsgeld Ende Juni

Warum wird das erste Grundsicherungsgeld schon Ende Juni ausgezahlt?

Die Zahlung erfolgt im Voraus für den Monat Juli. Sozialleistungen nach dem SGB II sollen zu Monatsbeginn verfügbar sein, damit laufende Kosten rechtzeitig bezahlt werden können. Deshalb wird die Juli-Leistung bereits Ende Juni angewiesen oder gutgeschrieben.

Bekomme ich Ende Juni noch einmal Geld für Juni?

Nein. Die Juni-Leistung wurde bereits Ende Mai ausgezahlt. Die Zahlung Ende Juni ist für Juli bestimmt und stellt keine zusätzliche Leistung dar.

Was bedeutet es, wenn auf dem Kontoauszug noch Bürgergeld steht?

Das kann an technischen Buchungstexten oder noch nicht angepassten Bezeichnungen liegen. Entscheidend ist nicht allein der Text auf dem Kontoauszug, sondern der Monat, für den die Leistung gezahlt wird. Ist die Zahlung für Juli bestimmt, gehört sie zur neuen Leistungsphase.

Muss ich wegen der Umstellung einen neuen Antrag stellen?

Wer einen laufenden Bewilligungsbescheid hat, muss wegen der Umstellung nicht automatisch einen neuen Antrag stellen. Der bestehende Bewilligungszeitraum läuft grundsätzlich weiter. Ein Weiterbewilligungsantrag wird erst nötig, wenn der aktuelle Zeitraum endet.

Was muss ich dem Jobcenter weiterhin melden?

Weiterhin gemeldet werden müssen Änderungen bei Einkommen, Miete, Vermögen und Haushaltsgröße. Auch ein Umzug, ein neuer Job oder der Einzug einer weiteren Person kann wichtig sein. Solche Änderungen sollten möglichst nachweisbar mitgeteilt werden.

Was sollte ich tun, wenn die Zahlung nicht eingeht?

Betroffene sollten zunächst den Bewilligungsbescheid und die Bankverbindung prüfen. Danach sollte das Jobcenter zeitnah kontaktiert werden, am besten schriftlich und zusätzlich telefonisch. Bei einer akuten Notlage sollte ausdrücklich auf fehlendes Geld für Miete, Lebensmittel oder andere notwendige Ausgaben hingewiesen werden.