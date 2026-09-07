Schwerbehinderung vor der Rente aberkannt: Schutzfrist kann Rente sichern

Wer seinen Ruhestand mit einer anerkannten Schwerbehinderung plant, kann durch einen Herabsetzungsbescheid unter erheblichen Zeitdruck geraten.

Sinkt der Grad der Behinderung unter 50, steht möglicherweise der Zugang zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen auf dem Spiel. Allerdings beendet die Entscheidung der Behörde die besonderen Schutzrechte nicht sofort.

Eine gesetzliche Übergangsfrist kann den geplanten Rentenbeginn noch ermöglichen. Dafür müssen jedoch die rentenrechtlichen Voraussetzungen und die Fristen im Schwerbehindertenverfahren zusammenpassen. Ein rechtzeitig eingereichter Rentenantrag allein genügt nicht, wenn die Rente erst nach dem Ende des Schutzes beginnen soll.

Warum die Grenze von GdB 50 für die Rente wichtig ist

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen setzt grundsätzlich voraus, dass bei Rentenbeginn eine Schwerbehinderung vorliegt. Zusätzlich müssen Versicherte das vorgeschriebene Lebensalter erreicht und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben. Diese Voraussetzungen ergeben sich aus § 37 SGB VI beziehungsweise für ältere Geburtsjahrgänge aus § 236a SGB VI.

Für Menschen ab Jahrgang 1964 ist ein abschlagsfreier Beginn mit 65 Jahren möglich. Frühestens können sie diese Altersrente mit 62 Jahren beanspruchen, müssen dann aber dauerhafte Abschläge hinnehmen. Für frühere Jahrgänge gelten Übergangsregelungen mit niedrigeren Altersgrenzen.

Die erforderlichen 35 Jahre sind nicht mit 35 Jahren durchgehender Beschäftigung gleichzusetzen. Auch andere anrechenbare rentenrechtliche Zeiten können helfen, die Wartezeit zu erfüllen. Einen Überblick bietet der Beitrag zu Anspruch, Berechnung und Voraussetzungen der Rente bei Schwerbehinderung.

Die Schutzfrist beginnt nicht schon mit dem Bescheid

Nach § 199 Absatz 1 SGB IX werden die besonderen Regelungen bei einer Verringerung des GdB unter 50 noch bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit angewendet. Der Ausgangspunkt ist deshalb nicht einfach das Datum, das oben auf dem Herabsetzungsbescheid steht.

Unanfechtbar wird ein Bescheid beispielsweise, wenn die Widerspruchsfrist ungenutzt abläuft. Wird die Herabsetzung fristgerecht angefochten, kann dieser Zeitpunkt deutlich später liegen. Für die Rentenplanung müssen daher der Verfahrensstand und das voraussichtliche Ende der Übergangsfrist festgestellt werden.

Auch die Berechnung nach Kalendermonaten ist wichtig. Tritt die Unanfechtbarkeit beispielsweise im September 2026 ein, folgen als drei Kalendermonate Oktober, November und Dezember. Der Schutz endet dann mit Ablauf des 31. Dezember 2026.

Der Rentenbeginn muss in den geschützten Zeitraum fallen

Die Deutsche Rentenversicherung berücksichtigt diese Übergangszeit ausdrücklich bei der Prüfung der Schwerbehinderteneigenschaft. Ein Rentenbeginn innerhalb des geschützten Zeitraums kann deshalb noch möglich sein, obwohl die Behörde den GdB bereits auf weniger als 50 herabgesetzt hat. Die entsprechende Verwaltungspraxis ist in den rechtlichen Hinweisen zu § 236a SGB VI beschrieben.

Entscheidend ist der rechtliche Beginn der Altersrente. Der Tag, an dem der Antrag gestellt oder der Rentenbescheid verschickt wird, beantwortet diese Frage nicht allein. Alter und Wartezeit müssen ebenfalls rechtzeitig erfüllt sein.

Bei einem Ende der Schutzfrist am 31. Dezember lässt sich die Bedeutung des Starttermins so verdeutlichen:

Situation Rentenbeginn Bedeutung Alle übrigen Voraussetzungen sind erfüllt 1. Dezember Beginn innerhalb der Schutzfrist möglich Antrag im Dezember, gewünschter Beginn im Januar 1. Januar Antrag allein erhält den Schutz nicht Mindestalter wird erst im Januar erreicht Frühestens danach Schutzfrist ersetzt das fehlende Lebensalter nicht

Die Tabelle setzt voraus, dass nach der Herabsetzung keine erneute Anerkennung eines GdB von mindestens 50 vorliegt. Sie zeigt, weshalb schon ein Unterschied von einem Monat die weitere Planung verändern kann.

Warum ein früher Antrag trotzdem sinnvoll ist

Der Rentenantrag sollte so vorbereitet werden, dass Versicherungsverlauf, gewünschter Starttermin und Schwerbehindertenstatus rechtzeitig geklärt sind. Besonders bei einem laufenden Herabsetzungsverfahren braucht die Rentenversicherung Informationen über den Bescheid und seine Anfechtung. Betroffene sollten deshalb die vorhandenen Unterlagen vollständig vorlegen.

§ 99 SGB VI regelt, wie der Zeitpunkt der Antragstellung den Rentenbeginn beeinflusst. Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Altersrente auch rückwirkend beginnen, wenn der Antrag innerhalb der gesetzlichen Frist gestellt wird. Wer zu spät beantragt, kann dagegen einen späteren Beginn auslösen und dadurch zusätzlich Schwierigkeiten bekommen.

Eine längere Bearbeitung durch die Rentenversicherung verschiebt den rechtlichen Rentenbeginn hingegen nicht automatisch. Wird die Rente später rückwirkend bewilligt, kommt es auf den festgestellten Beginn an. Darauf sollten Versicherte achten, wenn der Rentenbescheid erst nach dem Ende der Schutzfrist eintrifft.

Was das Bundessozialgericht 2023 tatsächlich entschieden hat

Der aktuell wieder besprochene Fall betrifft das Urteil des Bundessozialgerichts vom 15. Juni 2023, Aktenzeichen B 9 SB 2/22 R. Es handelt sich um eine weiterhin relevante Entscheidung aus dem Jahr 2023. Der Fachbeitrag vom 5. September 2026 greift dieses ältere Urteil erneut auf.

Bei der Klägerin war nach einer Krebserkrankung zunächst ein GdB von 80 festgestellt worden. Nach einer Überprüfung von Amts wegen setzte die Behörde den Wert auf 40 herab. Nach Ablauf der Heilungsbewährung rechtfertigten die verbliebenen Gesundheitsstörungen nach den gerichtlichen Feststellungen keinen höheren Gesamt-GdB.

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Im Streit stand insbesondere die Formulierung, die Herabsetzung gelte „ab Bekanntgabe“. Das BSG hielt sie für ausreichend bestimmt, obwohl sich der genaue Zugangstag nicht mehr feststellen ließ. Spätestens bei Einlegung des Widerspruchs hatte die Klägerin den Bescheid erhalten.

Das Gericht bestätigte die Herabsetzung. Es entschied in diesem Verfahren jedoch nicht über die Bewilligung einer konkreten Altersrente der Klägerin. Die Auswirkungen auf einen bevorstehenden Rentenbeginn müssen aus den zusätzlichen rentenrechtlichen Vorschriften und der Schutzfrist abgeleitet werden. Der veröffentlichte Urteilstextdokumentiert Gegenstand und Begründung der Entscheidung.

Niedrigerer GdB und fortbestehender Schutz sind zu unterscheiden

Der Fall zeigt, weshalb die Wirksamkeit einer Herabsetzung und das Ende der besonderen Schutzrechte getrennt betrachtet werden müssen. Ein Bescheid kann die niedrigere Bewertung mit Wirkung ab Bekanntgabe festlegen. Daraus folgt jedoch nicht, dass sämtliche Folgen des Verlusts der Schwerbehinderteneigenschaft ebenfalls an diesem Tag eintreten.

Umgekehrt schreibt die Schutzfrist den bisherigen höheren GdB nicht pauschal für jeden rechtlichen Zweck fort. Welche Vergünstigung noch beansprucht werden kann, hängt von der jeweiligen gesetzlichen Regelung ab. Für den Zugang zur Schwerbehindertenrente ist die Übergangszeit ausdrücklich anerkannt.

Widerspruch kann den Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit verschieben

Gegen einen Herabsetzungsbescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Das ergibt sich aus § 84 Sozialgerichtsgesetz. Betroffene sollten die Rechtsbehelfsbelehrung prüfen und den fristgerechten Eingang nachweisen können.

Ein zulässiger und fristgerechter Rechtsbehelf verhindert zunächst, dass die angefochtene Herabsetzung unanfechtbar wird. Dadurch kann sich auch das Ende des geschützten Zeitraums verschieben. Eine feste zusätzliche Dauer lässt sich daraus aber nicht ableiten, weil sie vom Verlauf des Verfahrens abhängt.

Inhaltlich sollte geprüft werden, ob die Behörde die gesundheitlichen Einschränkungen vollständig erfasst hat. Aktuelle Befunde und konkrete Beschreibungen der Einschränkungen im Alltag können dabei helfen. Vor der Rücknahme eines Widerspruchs oder einer Klage empfiehlt sich zudem eine Prüfung der Auswirkungen auf den Rentenbeginn.

Gleichstellung ersetzt den Schwerbehindertenstatus für die Rente nicht

Eine Gleichstellung bei einem GdB von 30 oder 40 eröffnet keinen eigenen Zugang zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Sie betrifft den Schutz im Arbeitsleben und ersetzt die hierfür erforderliche Schwerbehinderteneigenschaft nicht. Darauf weist auch die Deutsche Rentenversicherung in ihren rechtlichen Hinweisen hin.

Wer nach Ablauf der Schutzfrist nur noch einen GdB von 40 hat, sollte deshalb mögliche andere Altersrenten prüfen lassen. Die bisher erworbenen Versicherungszeiten und Rentenpunkte gehen durch die Herabsetzung nicht verloren. Es kann sich aber ändern, ab wann eine Altersrente möglich ist und welche Abschläge entstehen.

Eine bereits begonnene Rente bleibt grundsätzlich bestehen

Fällt die Schwerbehinderteneigenschaft erst nach einem rechtmäßigen Beginn der Altersrente weg, beendet dies den Rentenanspruch nicht. Die Deutsche Rentenversicherung stellt das in ihren Hinweisen zu § 37 SGB VI ausdrücklich klar. Deshalb kann ein zulässiger Beginn innerhalb der Schutzfrist langfristig bedeutsam sein.

Ein Vorziehen sollte dennoch finanziell durchgerechnet werden. Jeder Monat vor der abschlagsfreien Altersgrenze kostet bei dieser Rentenart grundsätzlich 0,3 Prozent, höchstens 10,8 Prozent. Die Abschläge bleiben dauerhaft; weitere Erläuterungen enthält der Beitrag zu den Altersgrenzen und Abschlägen bei der Schwerbehindertenrente.

Beispiel aus der Praxis: Dezember kann noch passen, Januar zu spät sein

Ein vereinfachtes Beispiel: Sabine erfüllt die Wartezeit von 35 Jahren und hat das Mindestalter für einen vorzeitigen Rentenbeginn bereits erreicht. Die Herabsetzung ihres GdB von 50 auf 40 wird im September 2026 unanfechtbar. Der geschützte Zeitraum endet damit am 31. Dezember 2026.

Beginnt ihre beantragte Altersrente rechtmäßig am 1. Dezember, liegt der Start noch innerhalb dieses Zeitraums. Ein erst für den 1. Januar 2027 vorgesehener Beginn wäre bei unverändertem GdB von 40 dagegen nicht mehr durch die Schutzfrist abgesichert. Sabine lässt deshalb vor ihrer Entscheidung sowohl den zulässigen Starttermin als auch den dauerhaften Abschlag berechnen.

Fragen und Antworten zur Schutzfrist vor der Rente

Wie lange gilt die Schutzfrist bei einem GdB unter 50?

Sie reicht bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des Herabsetzungsbescheids. Es handelt sich nicht einfach um 90 Tage ab Erhalt des Schreibens.

Reicht ein Rentenantrag vor dem Ende der Schutzfrist?

Nein. Der rechtliche Rentenbeginn muss noch in den geschützten Zeitraum fallen, und auch die übrigen Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Kann ein Widerspruch mehr Zeit verschaffen?

Ein fristgerechter und zulässiger Widerspruch verhindert zunächst die Unanfechtbarkeit. Wann die Schutzfrist endet, hängt anschließend vom weiteren Verfahren ab.

Kann ich mit GdB 40 und Gleichstellung diese Rente erhalten?

Die Gleichstellung allein genügt nicht. Davon zu unterscheiden ist der befristete Schutz nach einer Herabsetzung von zuvor mindestens GdB 50.

Wird eine laufende Schwerbehindertenrente später gestrichen?

Der spätere Wegfall der Schwerbehinderteneigenschaft beendet eine rechtmäßig begonnene Altersrente grundsätzlich nicht. Entscheidend ist, dass die Voraussetzungen bei ihrem Beginn vorlagen.