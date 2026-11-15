Rentner aufgepasst: Altkleider, Bettwäsche, Vorhänge: Was nicht mehr in den Müll darf

Beim Ausmisten des Kleiderschranks stellt sich eine scheinbar einfache Frage: Wohin mit dem alten Mantel, den verschlissenen Socken und der ausrangierten Bettwäsche? Wer alles in denselben Altkleidersack steckt, macht es den Sammelstellen unnötig schwer.

Seit Januar 2025 müssen Kommunen Textilabfälle getrennt sammeln.

Die Sammlungspflicht gilt seit 2025 – auch für Rentner zählt das örtliche Angebot

Die gesetzliche Grundlage steht in § 20 Absatz 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes: Seit dem 1. Januar 2025 sind die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zur getrennten Sammlung von Textilabfällen verpflichtet. Gemeint sind insbesondere die zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte.

Besondere Vorschriften allein wegen des Rentenbezugs enthält diese Regelung nicht. Für ältere Menschen ist daher dieselbe praktische Frage entscheidend wie für alle anderen Haushalte: Welche Textilien nimmt die örtliche Sammlung tatsächlich an?

Kaputte Kleidung darf unter einer Bedingung weiterhin in den Restmüll

Das Bundesumweltministerium stellt ausdrücklich klar, dass zerschlissene Kleidung weiterhin in den Restmüll darf, wenn es vor Ort keine getrennte Sammlung dafür gibt. Besteht ein entsprechendes Angebot, sollen die Textilien dort abgegeben werden.

Stark verschmutzte Textilien gehören in der Regel ebenfalls in den Restmüll, sofern die Kommune dafür keine gesonderte Sammlung anbietet. Die pauschale Aussage, seit 2025 müsse jedes ausgediente Kleidungsstück in einen Altkleidercontainer, führt deshalb in die Irre.

Ein Behälter für tragbare Kleiderspenden ist keine allgemeine Sammelstelle für sämtliche Textilabfälle. Wer unsicher ist, sollte vor dem Verpacken im Abfall-ABC seiner Kommune nachsehen oder bei der Abfallberatung anrufen.

Was in den Altkleidercontainer gehört – und was nicht

Wie die Trennung praktisch aussieht, zeigt beispielsweise der Abfallwirtschaftsbetrieb aha in der Region Hannover: Angenommen werden unter anderem Kleidung, Bettwäsche, Gardinen und Schuhe. Nasse oder kaputte Kleidung, stark verschmutzte Textilien und einzelne Schuhe sind dort dagegen ausgeschlossen.

Aussortierte Sachen Worauf bei der Entsorgung zu achten ist Saubere, trockene und noch tragbare Kleidung Für eine Kleidersammlung oder direkte Spende geeignet; Annahmehinweise des Betreibers beachten. Gut erhaltene Bettwäsche, Tischdecken und Gardinen Nur bei einer Sammlung abgeben, die diese Heimtextilien annimmt. Noch tragbare Schuhe Paarweise zusammenbinden; einzelne oder beschädigte Schuhe nimmt nicht jede Sammlung an. Zerschlissene Kleidung, etwa völlig durchgescheuerte Socken In die dafür angebotene getrennte Sammlung; fehlt diese vor Ort, ist Restmüll weiterhin zulässig. Stark verschmutzte Textilien In der Regel Restmüll, sofern die Kommune keine gesonderte Sammlung dafür vorsieht. Nasse Kleidung Nicht nass einwerfen; vor einer möglichen Kleiderspende vollständig trocknen und den Zustand prüfen.

Sauber, trocken und geschützt verpackt abgeben

Auch eine gut gemeinte Spende hilft wenig, wenn sie durchnässt oder verschmutzt bei der Sortierung ankommt. Tragbare Kleidung sollte deshalb sauber und trocken in einem geeigneten, verschlossenen Beutel abgegeben werden.

Schuhe werden als Paar zusammengebunden, damit sie beim Transport und Sortieren zusammenbleiben. Wer nach einer Haushaltsauflösung viele Sachen abgeben möchte, sollte außerdem vorher klären, ob die Annahmestelle solche Mengen bewältigen kann.

Volle Container sind kein Ablageplatz für zusätzliche Säcke

Ist der Container voll, gehört der Kleidersack wieder mit nach Hause oder zu einer anderen geeigneten Annahmestelle. Ihn daneben abzustellen, gefährdet die Verwendbarkeit der Kleidung und ist keine ordnungsgemäße Abgabe.

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Der Landkreis Göttingen warnte im Juli 2026 ausdrücklich davor, Säcke neben gefüllten oder bereits entfernten Containern abzulegen. Dort berichtete die Verwaltung zugleich von abgebauten Behältern und überlasteten gemeinnützigen Sammlungen.

Gerade für Menschen, die schwere Taschen nicht weit tragen können, ist eine vorherige Nachfrage sinnvoll. Die Abfallberatung kann Auskunft darüber geben, welche Sammelstellen aktuell bestehen und wann eine Abgabe möglich ist.

Eine Kleiderspende kann anderen Rentnern unmittelbar helfen

Ein gut erhaltener Wintermantel muss nicht entsorgt werden, nur weil er nicht mehr passt. Kleiderkammern und Sozialkaufhäuser können geeignete Stücke weitergeben oder günstig verkaufen; vor der Anfahrt empfiehlt sich eine Nachfrage nach dem aktuellen Bedarf.

Auch Rentner mit wenig Geld können von solchen Angeboten profitieren, wobei Zugang und erforderliche Nachweise vom jeweiligen Haus abhängen. Mehr dazu erläutert unser Beitrag „Kann ich als Rentner im Sozialkaufhaus einkaufen?“.

Die Qualität der abgegebenen Sachen ist dabei keine Nebensache, denn unbrauchbare Ware verursacht zusätzlichen Sortier- und Entsorgungsaufwand. Warum das Einrichtungen unter Druck setzt, beschreibt Gegen-Hartz im Beitrag über Sozialkaufhäuser, die mit Billigspenden und steigenden Kosten kämpfen.

Nicht jeder wohltätige Eindruck hält einer Prüfung stand

Wer Kleidung für einen sozialen Zweck abgeben möchte, sollte den Betreiber der Sammlung prüfen. Die Verbraucherzentralen empfehlen nachvollziehbare Kontaktdaten und nennen FairWertung sowie das BVSE-Qualitätssiegel als Orientierung.

Ein Verkauf der gesammelten Kleidung bedeutet allerdings nicht automatisch, dass die Sammlung unseriös ist. Auch gemeinnützige Organisationen verkaufen einen Teil der Textilien und finanzieren mit den Erlösen ihre Arbeit.

Eine sinnvolle Textilsammlung braucht verständliche Hinweise und erreichbare Annahmestellen. Wer korrekt aussortieren soll, muss vor Ort auch erfahren können, wohin mit den Sachen.

Fragen und Antworten zur Altkleiderentsorgung

Müssen Rentner seit 2025 jede alte Kleidung in einen Container werfen?

Nein, die gesetzliche Sammlungspflicht richtet sich an die zuständigen Entsorgungsträger. Für die Abgabe kommt es auf das örtliche Angebot und die Annahmeregeln an.

Dürfen kaputte Kleidungsstücke noch in die Restmülltonne?

Ja, wenn es vor Ort keine getrennte Sammlung für zerschlissene Kleidung gibt. Besteht eine entsprechende Sammlung, ist diese zu nutzen.

Woran erkenne ich eine seriöse Kleidersammlung?

Der Betreiber sollte eindeutig benannt und über überprüfbare Kontaktdaten erreichbar sein sowie die Verwendung der Spenden erklären können. FairWertung und das BVSE-Qualitätssiegel können bei der Auswahl helfen.