Krankenkasse erhöht Beiträge im November – Diese Frist sollten Versicherte kennen

Die Krankenkasse wird teurer, doch viele Versicherte erfahren möglicherweise erst davon, wenn weniger Geld auf dem Konto landet. Seit November 2026 verlangt die SKD BKK einen höheren Zusatzbeitrag.

Besonders ärgerlich ist, dass Krankenkassen ihre Mitglieder seit einer Gesetzesänderung nicht mehr persönlich über Beitragserhöhungen informieren müssen.

Wer wechseln möchte, sollte deshalb selbst aktiv werden. Für die aktuelle Erhöhung endet die Frist zur Ausübung des Sonderkündigungsrechts bereits am 30. November 2026.

Auch Rentner sollten diesen Termin beachten, obwohl sich die höheren Beiträge bei ihnen erst später bemerkbar machen.

Krankenkasse erhöht Zusatzbeitrag auf 3,65 Prozent

Die SKD BKK hat ihren Zusatzbeitrag zum 1. November 2026 von 2,98 auf 3,65 Prozent angehoben. Das entspricht einer Erhöhung um 0,67 Prozentpunkte. Zusammen mit dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent ergibt sich damit ein Gesamtbeitrag von 18,25 Prozent.

Für einen Arbeitnehmer mit 3.000 Euro beitragspflichtigem Bruttolohn bedeutet die Erhöhung einen zusätzlichen Eigenanteil von 10,05 Euro monatlich.

Auf ein volles Jahr gerechnet wären das 120,60 Euro mehr. Die andere Hälfte der Erhöhung trägt der Arbeitgeber.

Auch andere Krankenkassen haben ihre Beiträge im Laufe des Jahres verändert. Dabei gab es neben Erhöhungen auch Beitragssenkungen. Ein Vergleich kann sich deshalb lohnen.

Krankenkassen müssen keinen persönlichen Brief mehr verschicken

Seit dem 30. Juli 2026 gilt eine wichtige Änderung. Die bisherige Pflicht der Krankenkassen, ihre Mitglieder persönlich über eine Erhöhung des Zusatzbeitrags und das damit verbundene Sonderkündigungsrecht zu informieren, wurde gestrichen.

Versicherte müssen deshalb selbst prüfen, ob ihre Krankenkasse teurer geworden ist. Informationen finden sich beispielsweise auf den Internetseiten der Krankenkassen oder in der aktuellen Beitragssatzübersicht des GKV-Spitzenverbandes.

Das Sonderkündigungsrecht nach § 175 SGB V bleibt bestehen. Wer von einer Erhöhung betroffen ist, darf unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch vor Ablauf der üblichen zwölfmonatigen Bindungsfrist wechseln.

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Sonderkündigungsrecht endet am 30. November

Wer wegen der Beitragserhöhung der SKD BKK wechseln möchte, muss die neue Krankenkasse noch im November wählen. Die Erklärung gegenüber der neuen Kasse muss rechtzeitig erfolgen.

Die neue Krankenkasse übernimmt anschließend die elektronische Abmeldung bei der bisherigen Versicherung. Eine eigene schriftliche Kündigung ist beim üblichen Wechsel zwischen gesetzlichen Krankenkassen nicht erforderlich.

Die Mitgliedschaft endet jedoch nicht sofort. Wer sein Sonderkündigungsrecht im November ausübt, kann nach Ablauf der regulären Wechselfrist ab dem 1. Februar 2027 bei der neuen Krankenkasse versichert sein.

Bis dahin gilt der erhöhte Beitrag. Bei bestimmten Wahltarifen können besondere Bindungsregeln bestehen.

Rentner zahlen den höheren Beitrag erst später

Für pflichtversicherte Rentner gibt es eine Besonderheit. Änderungen des Zusatzbeitrags werden bei der gesetzlichen Rente erst mit zwei Monaten Verzögerung berücksichtigt.

Eine Erhöhung zum 1. November 2026 wirkt sich deshalb erst auf die Rente für Januar 2027 aus. Wer seine Krankenversicherungsbeiträge über die Rentenversicherung abführen lässt, bemerkt die Änderung somit später als Arbeitnehmer.

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Bei einer gesetzlichen Bruttorente von 1.800 Euro beträgt die zusätzliche Belastung durch die Erhöhung um 0,67 Prozentpunkte monatlich 6,03 Euro. Die Rentenversicherung trägt die andere Hälfte.

Wichtig ist, mit der Entscheidung über einen Krankenkassenwechsel nicht bis Januar zu warten. Für das Sonderkündigungsrecht wegen der Novembererhöhung bleibt der 30. November maßgeblich.

Über weitere Sparmöglichkeiten bei steigenden Krankenkassenbeiträgen für Rentner haben wir bereits berichtet.

Auch 2027 sind weitere Erhöhungen möglich

Das Bundesgesundheitsministerium hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2027 auf 2,9 Prozent festgelegt. Damit bleibt der amtliche Durchschnittswert gegenüber 2026 unverändert.

Das bedeutet jedoch nicht, dass sämtliche Krankenkassen ihre Beiträge stabil halten müssen. Die Höhe des individuellen Zusatzbeitrags legen die Krankenkassen selbst fest.

Vor einem Wechsel sollten Versicherte neben dem Beitrag auch die angebotenen Zusatzleistungen prüfen. Dazu gehören beispielsweise Zuschüsse zur professionellen Zahnreinigung, besondere Vorsorgeangebote und weitere freiwillige Leistungen.

Wer sparen möchte, sollte deshalb die tatsächlichen Kosten und den persönlichen Nutzen der Leistungen vergleichen.

Häufige Fragen zum Krankenkassenwechsel

Muss meine Krankenkasse mich über höhere Beiträge informieren?

Eine persönliche Mitteilung über die Erhöhung des Zusatzbeitrags ist seit Ende Juli 2026 nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben. Versicherte sollten die veröffentlichten Beitragssätze deshalb selbst überprüfen.

Kann ich trotz laufender Bindungsfrist wechseln?

Bei einer Erhöhung des Zusatzbeitrags besteht ein Sonderkündigungsrecht. Damit entfällt die übliche zwölfmonatige Bindung. Bei bestimmten Wahltarifen gelten Ausnahmen.

Kann eine neue Krankenkasse mich wegen meines Alters ablehnen?

Eine für Sie wählbare gesetzliche Krankenkasse darf Ihre Mitgliedschaft nicht allein wegen Ihres Alters oder bestehender Erkrankungen ablehnen. Eine Gesundheitsprüfung wie bei privaten Krankenversicherungen findet beim Wechsel zwischen gesetzlichen Krankenkassen nicht statt.

Quellen

SKD BKK, Beitragssätze ab November 2026

Stiftung Warentest, Gesetzliche Krankenkassen 2026, Beitragserhöhung ab November, 2. November 2026

§ 175 SGB V, Krankenkassenwahlrecht und Sonderkündigung

Verbraucherzentrale, Zusatzbeitrag der Krankenkasse und Sonderkündigungsrecht, 19. August 2026

Deutsche Rentenversicherung, Neue Krankenkassenbeiträge wirken bei Rentnern zeitversetzt

Bundesgesundheitsministerium, Durchschnittlicher Zusatzbeitrag für 2027 bei 2,9 Prozent, 30. Oktober 2026

GKV-Spitzenverband, Aktuelle Zusatzbeitragssätze der Krankenkassen