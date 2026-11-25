Ein Zusammenstoß beim Ausparken brachte die Führerscheinstelle auf den Plan. Monate später musste ein Rentner aus Bayern seinen Führerschein abgeben, weil er ein angefordertes ärztliches Gutachten zur Fahreignung trotz mehrerer Fristverlängerungen nicht vorlegte.

Ein Parkplatzunfall setzt die Prüfung in Gang

Der 1937 geborene Autofahrer stieß beim Rückwärtsfahren auf einem Supermarktparkplatz mit einem anderen Wagen zusammen. Laut Polizeibericht hatte er das Hupen der anderen Fahrerin nicht bemerkt und wirkte bei der Unfallaufnahme verlangsamt.

Die Polizei informierte das Landratsamt, das daraufhin ärztliche Unterlagen anforderte. Darin waren unter anderem eine Herzschwäche, insulinpflichtiger Diabetes und eine Nervenerkrankung aufgelistet.

Das Landratsamt wollte klären lassen, wie sich die Erkrankungen im Zusammenspiel auf die Fahreignung auswirken. Es verlangte daher ein ärztliches Gutachten einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle.

Der Mann ging zur Untersuchung, doch das Gutachten fehlte

Der Senior erschien zum Untersuchungstermin und reichte später einzelne ärztliche Befunde beim Landratsamt ein. Nach Auffassung des Gerichts ließen diese Unterlagen weiterhin offen, ob er sicher ein Kraftfahrzeug führen konnte.

📚 Lesen Sie auch: Schwerbehinderung: Nur diese Weihnachtsmärkte sind barrierefrei

Das Landratsamt entzog ihm im September 2025 die Fahrerlaubnis und ordnete den Sofortvollzug an.

Der betroffene Rentner gab den Führerschein ab. Seine Beschwerde im Eilverfahren wies der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am 26. März 2026 zurück, sodass der Entzug vorerst vollziehbar blieb.

Wann ein Hinweis für die Führerscheinstelle ausreicht

Eine Meldung der Polizei oder eines anderen Verkehrsteilnehmers kann Ermittlungen auslösen. Für ein ärztliches Gutachten braucht die Behörde konkrete Tatsachen, die Zweifel an der körperlichen oder geistigen Eignung zum Fahren begründen (§ 11 Abs. 2 und § 46 Abs. 3 FeV).

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Ein hohes Alter allein rechtfertigt eine solche Anordnung nicht. Wie genau die Behörde einen vagen Hinweis prüfen muss, zeigt ein Fall zum Führerscheinentzug nach einer anonymen Meldung.

Diese Angaben müssen im Schreiben stehen

Die Führerscheinstelle muss begründen, warum sie an der Fahreignung zweifelt, welche Fragen das Gutachten klären soll und bis wann es vorliegen muss. Sie muss auch darauf hinweisen, dass Betroffene die Unterlagen einsehen können, die an die Gutachterstelle gehen.

Bleibt ein rechtmäßig angefordertes Gutachten aus, darf die Behörde auf fehlende Fahreignung schließen, wenn sie im Schreiben auf diese Folge hingewiesen hat. Die Einzelheiten regeln § 11 Abs. 6 und 8 der Fahrerlaubnis-Verordnung.

Wer den Untersuchungstermin erst nach Ablauf der Frist bekommt, kann frühzeitig schriftlich um Verlängerung bitten und die Terminbestätigung beifügen. Welche Mängel in einer Anordnung erheblich sein können, erklärt Gegen-Hartz im Beitrag „Führerscheinentzug kann rechtswidrig sein“.

Drei Fragen und Antworten zum Führerscheinentzug

Müssen Rentner den Autoführerschein ab einem bestimmten Alter abgeben?

Für die Pkw-Fahrerlaubnis gibt es in Deutschland keine allgemeine Altersgrenze. Der Pflichtumtausch alter Führerscheine betrifft lediglich das Dokument.

Reicht ein Attest vom Hausarzt?

Ein vorhandenes Attest kann Zweifel im Einzelfall ausräumen, wenn es die offenen Fragen zur Fahreignung beantwortet. Wer bereits eine Gutachtensanordnung bekommen hat, sollte vor Ablauf der Frist klären, ob die Behörde das Attest ausreichen lässt.

Darf ich während einer Klage weiterfahren?

Hat die Behörde die sofortige Vollziehung angeordnet, dürfen Sie trotz Widerspruchs oder Klage kein Auto fahren und müssen einen deutschen Führerschein abgeben. Gegen den Sofortvollzug können Sie einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht stellen (§ 80 Abs. 5 VwGO).