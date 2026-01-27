Aktivrente 2026: So groß ist das Netto-Plus

Lesedauer 4 Minuten

Der Moment ist typisch: Der Rentenbescheid liegt auf dem Tisch, die Regelaltersgrenze ist erreicht, und dann kommt ein Angebot vom alten Arbeitgeber oder ein Minijob wird zu „ein paar Stunden mehr“. Im Kopf steht sofort die Zahl, die politisch gerade herumgereicht wird: bis zu 2.000 Euro im Monat lohnsteuerfrei. Klingt nach einem ordentlichen Zusatz.

Spätestens mit der ersten Abrechnung folgt die Ernüchterung oder die Bestätigung. Denn steuerfrei heißt nicht, dass der Lohnzettel plötzlich glatt durchläuft. Die Aktivrente nimmt die Lohnsteuer aus der Rechnung – die anderen Abzüge bleiben.

Was die Aktivrente ist und was sie nicht ist

Die Aktivrente ist keine neue Rentenleistung. Sie ist eine steuerliche Regelung für Arbeitslohn, wenn jemand nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterarbeitet oder neu einsteigt. Bis zu 2.000 Euro monatlich sollen lohnsteuerfrei bleiben. Der Vorteil entsteht damit auf der Steuerseite, nicht bei der Rentenzahlung.

Die Maßnahme ist zudem nicht als Dauerlauf ohne Kontrolle angelegt. Nach zwei Jahren ist eine Überprüfung vorgesehen, ob der Ansatz im Alltag tatsächlich etwas bewegt.

Wie die Steuerfreiheit in der Praxis ankommt

Entscheidend ist nicht, ob man die Aktivrente „beantragt“, sondern ob sie in der Lohnabrechnung korrekt verarbeitet wird. Der steuerfreie Betrag muss im Abrechnungssystem des Arbeitgebers sauber berücksichtigt werden. Wenn das klappt, fällt auf den begünstigten Arbeitslohn bis 2.000 Euro keine Lohnsteuer an.

Wer prüfen will, ob es wirklich greift, muss nicht lange rätseln: Auf dem Lohnzettel sollte die Lohnsteuer für diesen Arbeitslohn entsprechend sinken oder auf null stehen, während Kranken- und Pflegeversicherung weiterhin abgehen. Genau diese Mischung ist das typische Bild, das viele überrascht – weil „steuerfrei“ im Kopf schnell wie „abgabenfrei“ klingt.

Rechenbeispiel: Warum aus 2.000 Euro brutto nicht 2.000 Euro netto werden

Im Videoskript rechnet Peter Knöppel ein Beispiel durch, das vielen Konstellationen ähnelt: alleinstehend, Steuerklasse I, 2.000 Euro brutto Arbeitslohn nach Erreichen der Regelaltersgrenze. Ohne Aktivrente würde in dieser Beispielkonstellation rund 88 Euro Lohnsteuer pro Monat anfallen; mit Aktivrente fällt diese Lohnsteuer bis zur Grenze von 2.000 Euro weg.

Wichtig ist die Einordnung: Die 88 Euro sind kein fester „Aktivrente-Betrag“. Steuerklasse, Freibeträge und individuelle Merkmale können die Lohnsteuer verändern. Und: Zusatzbeitragssätze in der Krankenversicherung sind nicht überall identisch. Deshalb ist die Rechnung eine Orientierung, keine Garantie.

Beispielhafte Monatsrechnung:

Position Betrag/Wirkung Arbeitslohn brutto 2.000€ Lohnsteuer ohne Aktivrente (Beispielkonstellation) ca. 88 € Lohnsteuer mit Aktivrente (bis 2.000 €) 0€ Krankenversicherung (AN-Anteil, Beispielannahme) ca. 146 € Zusatzbeitrag KV (AN-Anteil, Beispielannahme) ca. 29 € Pflegeversicherung (AN-Anteil, Beispielannahme) ca. 36 € Nettoauszahlung aus Arbeitslohn (nach diesen Annahmen) ca. 1.789 €

Was diese Zahlen am Ende sagen, ist schlicht: Der echte Zusatznutzen entsteht in diesem Beispiel über die Lohnsteuerersparnis von rund 88 Euro monatlich. Die Sozialabgaben drücken den Bruttolohn weiterhin spürbar nach unten – Aktivrente hin oder her.

Rentenversicherung: eine Stellschraube, die viele übersehen

Wer nach Erreichen der Regelaltersgrenze arbeitet und eine Altersvollrente bezieht, ist in der Rentenversicherung im Regelfall versicherungsfrei. Das bedeutet: Beschäftigte zahlen häufig keine eigenen Rentenversicherungsbeiträge mehr aus dem Arbeitslohn.

Es gibt aber eine Option, die im Alltag oft untergeht und bei längerer Weiterarbeit spürbar werden kann: Man kann auf diese Versicherungsfreiheit verzichten, sodass Beiträge abgeführt werden und die spätere Rentenhöhe weiter steigt. Das ist kein Muss und nicht in jeder Situation klug, aber es ist der Punkt, an dem „weiterarbeiten“ mehr sein kann als nur „ein bisschen Steuern sparen“.

Wer profitiert – und wer sich von 88 Euro kaum bewegen lässt

Die Regelung begünstigt Arbeitslohn aus abhängiger Beschäftigung. Damit wird der Kreis automatisch begrenzt. Selbstständige und Freiberufler sind nicht in gleicher Weise einbezogen; genau das wird von der Bundesrechtsanwaltskammer als verfassungsrechtlich problematisch eingeordnet, weil hier nach Erwerbsform unterschiedlich behandelt wird.

Daneben steht die Frage, die man keinem Gesetzestext ablesen kann: Für wen ist ein zusätzlicher Arbeitstag realistisch? Wer körperlich schwere Arbeit hinter sich hat, entscheidet häufig nicht an einer Monatsdifferenz auf dem Lohnzettel.

Für Büro- und Beratungstätigkeiten sieht die Welt anders aus: ein paar Stunden sind eher machbar, und der steuerliche Vorteil wirkt dort schneller wie ein Bonus.

Arbeitgeber: nicht nur Verwaltung, sondern Kosten- und Organisationsfrage

Im Skript wird zudem deutlich, dass die Aktivrente für Arbeitgeber kein reines „Durchwinken“ ist. Beitragsfragen und Lohnnebenkosten bleiben ein Thema und können – je nach Konstellation, Status und Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses – auch auf Arbeitgeberseite spürbar sein.

Dazu kommen ganz praktische Punkte: Welche Aufgaben passen? Welche Arbeitszeiten sind realistisch? Und wie viel Flexibilität lässt der Betrieb überhaupt zu?

Am Ende entscheidet deshalb nicht nur die Rechnung des Rentners. Oft entscheidet auch, ob ein Arbeitgeber bereit ist, Arbeit im Alter so zu gestalten, dass sie funktioniert.

Steuerfrei heißt nicht: steuerlich erledigt

Auch wenn der Arbeitslohn bis 2.000 Euro lohnsteuerfrei gestellt wird, kann die Gesamtsituation am Jahresende trotzdem eine Nachrechnung auslösen. Rente plus Arbeitslohn ist steuerlich häufig eine Jahresbetrachtung: Rentenanteil, sonstige Einkünfte, Freibeträge, individuelle Merkmale.

Für viele läuft es problemlos, für manche wird es erklärungsbedürftig – und genau dort entstehen die Missverständnisse, wenn man im Januar „null Lohnsteuer“ sieht und im Folgejahr überrascht wird, dass das Finanzamt dennoch genau hinschaut.

Fazit: gutes Signal, begrenzte Wirkung – und ein Lohnzettel, der ehrlich bleibt

Die Aktivrente kann den Unterschied machen, wenn jemand ohnehin bereit ist, nach Regelaltersgrenze weiterzuarbeiten. In der Beispielrechnung bleibt die Lohnsteuerersparnis bei rund 88 Euro monatlich; die großen Abzüge kommen weiterhin aus Kranken- und Pflegeversicherung.

Wer sich die Entscheidung leicht machen will, sollte den Blick auf zwei Stellen richten: sinkt die Lohnsteuer in der Abrechnung tatsächlich wie erwartet – und bleibt das Netto im Verhältnis zum Aufwand plausibel?

Für manche ist das ein attraktiver Zusatz. Für viele wird es eher ein kleiner Anreiz bleiben, der die grundsätzliche Frage nicht ersetzt: Will und kann man noch arbeiten – und zu welchen Bedingungen?