Mieter: Dieser Ventilator soll “22 Prozent Heizkosten sparen”

Ein kleiner Ventilator unter dem Heizkörper soll die Wohnung schneller erwärmen und den Energieverbrauch um bis zu 22 Prozent senken.

Ob Mieter Heizkosten sparen können, hängt allerdings von der Heizungsanlage, ihren Einstellungen und bei Mietwohnungen auch von der Verbrauchserfassung ab.

Was der Ventilator an der Heizung bewirkt

Heizkörper erwärmen die vorbeiströmende Raumluft, die anschließend nach oben steigt. Kleine Lüfter verstärken diese Luftbewegung und können dafür sorgen, dass sich die Wärme schneller im Zimmer verteilt.

Die eigentliche Heizwärme liefert weiterhin die Heizungsanlage. Dass ein Heizkörper mit Unterstützung mehr Wärme in einer bestimmten Zeit abgibt, bedeutet deshalb noch keine entsprechend große Energieersparnis.

Hinter den 22 Prozent steckt mehr als das Gerät

Der Anbieter SpeedComfort wirbt mit bis zu 22 Prozent Energieeinsparung. Seine Bedienungsanleitung nennt dafür mehrere Voraussetzungen: Lüfter in häufig genutzten Räumen, eine um ein bis zwei Grad niedrigere Thermostateinstellung, eine abgesenkte Heizwassertemperatur und eine hydraulisch abgeglichene Anlage.

Ein von SpeedComfort beauftragter Testbericht von JOA aus dem Jahr 2019 verbindet Messungen in einem Versuchsraum mit Berechnungen zu möglichen Einsparungen. Die Autoren erklären ausdrücklich, dass sich ihre Ergebnisse ohne fachliche Prüfung nicht auf einzelne Haushalte übertragen lassen.

Die 22 Prozent sind somit ein beworbener Höchstwert unter bestimmten Bedingungen. Wer lediglich einen Lüfter montiert und ansonsten unverändert heizt, kann daraus keine feste Ersparnis ableiten.

Selbst der Hersteller weist darauf hin, dass bei einer bereits optimal arbeitenden Anlage die 22 Prozent möglicherweise nicht erreichbar sind. Ein Kauf ist deshalb noch kein Sparnachweis.

Der mögliche Gewinn entsteht durch passende Temperaturen

Ein Vorteil kann entstehen, wenn ein Raum trotz niedrigerer Heizwassertemperatur ausreichend warm wird. Besonders Wärmepumpen arbeiten bei niedrigen Vorlauftemperaturen effizienter, wie die Verbraucherzentrale zur Optimierung von Heizungsanlagen erläutert.

Die Vorlauftemperatur bezeichnet die Temperatur des Wassers, das zu den Heizkörpern fließt. Wie weit sie abgesenkt werden kann, hängt vom Gebäude und den Heizflächen ab; die passende Heizkurve kann ein Fachbetrieb einstellen.

Auch eine etwas niedrigere Raumtemperatur kann den Wärmebedarf verringern. Ob die bessere Wärmeverteilung tatsächlich erlaubt, das Thermostat ohne Komfortverlust herunterzudrehen, muss sich jedoch im jeweiligen Zimmer zeigen.

Für Mieter kann der Heizkostenverteiler zum Problem werden

Vor einer Nachrüstung sollten Mieter prüfen, wie ihr Wärmeverbrauch erfasst wird. Die kleinen Heizkostenverteiler direkt am Heizkörper setzen eine bekannte Wärmeleistung voraus, die sich durch ein zusätzliches Gebläse verändert.

Das kann die Kostenverteilung zwischen den Wohnungen verfälschen. Eine beliebige Lüfterleiste ist deshalb bei vorhandenen Heizkostenverteilern keine Anschaffung, deren Einsatz man ungeprüft voraussetzen sollte.

Ein gemeinsames Infoblatt der Heizungsindustrie und der Abrechnungsbranche beschreibt inzwischen Bedingungen für geeignete Systeme, darunter eine festgelegte Lüfterdrehzahl und eine dazu bekannte Heizkörperleistung. Vor der Montage sollten Vermieter und Messdienst klären, ob die konkrete Kombination korrekt abgerechnet werden kann.

Bei einem Wärmezähler, der die gelieferte Wärmemenge über den Heizwasserkreislauf erfasst, besteht dieses besondere Bewertungsproblem nicht in gleicher Weise. Welches Gerät vorhanden ist, lässt sich anhand der Abrechnung oder durch eine Nachfrage beim Messdienst feststellen.

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Weniger Energie bedeutet nicht dieselbe Ersparnis auf der Rechnung

Selbst eine tatsächliche Verbrauchssenkung um 22 Prozent würde nicht automatisch die gesamte Heizkostenrechnung um 22 Prozent verringern. Bei einem eigenen Gasvertrag bleibt beispielsweise der vereinbarte Grundpreis auch bei geringerem Verbrauch bestehen.

Bei einer gemeinschaftlichen Heizungsanlage werden nach § 7 Heizkostenverordnung im Regelfall 50 bis 70 Prozent der Kosten nach dem erfassten Verbrauch verteilt. Der übrige Anteil richtet sich üblicherweise nach der Fläche und lässt sich durch das eigene Heizverhalten nicht unmittelbar vermeiden.

Allerdings ist auch dieser Flächenanteil kein dauerhaft fester Eurobetrag, sondern hängt von den Gesamtkosten des Hauses ab. Warum die persönliche Rechnung trotz sparsamen Heizens hoch ausfallen kann, erläutert der Beitrag Kaum geheizt, trotzdem hohe Rechnung.

Stromverbrauch und Kaufpreis gehören in die Rechnung

Die Stromkosten hängen von der Leistungsaufnahme des gesamten Lüftersystems und seiner Laufzeit ab. Benötigt es einschließlich Netzteil beispielsweise drei Watt und läuft 1.500 Stunden, sind das 4,5 Kilowattstunden beziehungsweise rund 1,58 Euro bei angenommenen 35 Cent je Kilowattstunde.

Dieses Rechenbeispiel ist keine Verbrauchsangabe für ein bestimmtes Produkt. Bei mehreren Heizkörpern müssen sämtliche Lüfter sowie gegebenenfalls der Bereitschaftsverbrauch berücksichtigt werden.

Wie schnell sich die Anschaffung bezahlt macht, hängt vor allem von der tatsächlich eingesparten Heizkostenposition ab. Die folgende Modellrechnung unterstellt insgesamt 240 Euro Kaufpreis und vereinfacht zwei Euro zusätzliche Stromkosten pro Jahr.

Fiktive Modellrechnung: Wann wären 240 Euro Anschaffungskosten ausgeglichen? Angenommene Heizkostenersparnis pro Jahr Jährlicher Vorteil nach Lüfterstrom Kaufpreis rechnerisch ausgeglichen nach 0 Euro 2 Euro Mehrkosten Kein Ausgleich 40 Euro 38 Euro Etwa 6,3 Jahren 80 Euro 78 Euro Etwa 3,1 Jahren 120 Euro 118 Euro Etwa 2 Jahren

Vor dem Kauf lohnt sich ein Blick auf kostenlose Handgriffe

Ein Sofa vor dem Heizkörper oder ein langer Vorhang kann die Wärmeverteilung behindern. Auch ein verdecktes Thermostat kann die Temperaturregelung beeinträchtigen, weshalb Heizkörper und Regler frei bleiben sollten.

Bei üblichen Thermostaten beschleunigt Stufe fünf das Aufheizen nicht, sondern gibt eine höhere Zieltemperatur vor, wie die Verbraucherzentrale zur Thermostateinstellung erklärt. Weitere einfache Maßnahmen beschreibt unser Beitrag Drei Tipps, mit denen Mieter Heizkosten sparen können.

Beim Absenken der Temperatur sollten die Räume nicht unkontrolliert auskühlen. Gerade in schlecht gedämmten Wohnungen muss die Feuchtigkeit mitbeachtet werden, wie der Beitrag Heizkosten sparen: Bei diesen Wohnungen steigt die Schimmelgefahr erläutert.

Fragen und Antworten zum Ventilator-Trick

Spart ein Heizkörperventilator wirklich 22 Prozent?

Bis zu 22 Prozent sind ein vom Anbieter beworbener Höchstwert, der an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist. Eine verlässliche Ersparnis für jede Wohnung lässt sich daraus nicht ableiten.

Was verbessert der Lüfter am Heizkörper?

Er verstärkt die Luftbewegung am Heizkörper und kann Wärme schneller im Zimmer verteilen. Ob dadurch weniger Heizenergie gebraucht wird, hängt von der Anlage und den anschließend möglichen Einstellungen ab.

Muss das Thermostat für die Ersparnis heruntergedreht werden?

Eine niedrigere Raumtemperatur ist eine der vom Hersteller genannten Sparmaßnahmen. Wie weit sich die Einstellung bei ausreichender Behaglichkeit absenken lässt, muss im jeweiligen Raum ausprobiert werden.

Dürfen Mieter Heizkörperventilatoren einfach nachrüsten?

Bei Heizkostenverteilern direkt am Heizkörper muss zuerst die Eignung für eine korrekte Verbrauchserfassung geklärt werden. Vermieter und Messdienst sollten die konkrete Kombination vor dem Einsatz prüfen.

Wie hoch sind die zusätzlichen Stromkosten?

Das hängt von Leistungsaufnahme, Anzahl der Lüfter und Betriebsstunden ab. Eine pauschale Cent-Angabe für eine komplette Wohnung ist deshalb nicht aussagekräftig.

Für welche Heizungen kommt die Technik infrage?

Die hier beschriebenen Geräte sind für wasserführende Heizkörper beziehungsweise geeignete Konvektoren gedacht. Vor dem Kauf müssen Bauform, Befestigung und die zur Heizwassertemperatur passende Einschaltung geprüft werden.