Krankenversicherung vom Jobcenter auch ohne Bürgergeld

Das Einkommen reicht knapp zum Leben, das Jobcenter zahlt nichts – und dann kommt die Beitragsrechnung der Krankenkasse. Was viele Betroffene nicht wissen: Entsteht erst durch die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ein finanzieller Bedarf nach dem Sozialgesetzbuch II, kann das Jobcenter trotzdem zur Zahlung verpflichtet sein.

Dafür gibt es einen Zuschuss, der auch ohne laufende Zahlungen für den Lebensunterhalt möglich ist. Die Aussage „Kein Geld vom Jobcenter, also auch keine Hilfe bei der Krankenversicherung“ greift deshalb zu kurz.

Eine Meldung beim Jobcenter allein reicht nicht

Wer lediglich beim Jobcenter gemeldet ist oder Unterstützung bei der Arbeitssuche erhält, ist dadurch noch nicht krankenversichert. Auch ein abgelehnter Antrag begründet für sich genommen keine Beitragsübernahme.

Beim regulären Bezug von Grundsicherungsgeld, das seit Juli 2026 das Bürgergeld ersetzt, übernimmt das Jobcenter für erwerbsfähige gesetzlich Versicherte grundsätzlich die Beiträge. Ohne diesen Bezug muss dagegen geprüft werden, wie der Versicherungsschutz besteht und wer die Beiträge trägt.

Die Ausnahme: Erst die Versicherungsbeiträge machen hilfebedürftig

§ 26 Absatz 2 und Absatz 4 SGB II sehen einen Zuschuss vor, wenn Menschen allein durch die Zahlung ihrer Kranken- oder Pflegeversicherungsbeiträge hilfebedürftig würden. Die Regelung erfasst unter den gesetzlichen Voraussetzungen sowohl gesetzlich als auch privat Versicherte.

Das Einkommen deckt in solchen Fällen zunächst den vom Jobcenter anerkannten Lebensunterhalt einschließlich Unterkunft und Heizung. Nach Bezahlung der Versicherungsbeiträge würde jedoch weniger übrig bleiben, als dieser Bedarf beträgt.

„Ohne Leistungsbezug“ ist deshalb nur eine verkürzte Beschreibung: Es fließt kein laufendes Geld für den Lebensunterhalt, der Versicherungszuschuss selbst ist aber eine Sozialleistung. Einen allgemeinen Anspruch auf kostenlose Krankenversicherung für alle Menschen ohne Jobcenter-Zahlungen gibt es nicht.

Wie viel das Jobcenter übernehmen muss

Bezahlt wird grundsätzlich der Betrag, der fehlt, um Hilfebedürftigkeit zu vermeiden. Liegt das anrechenbare Einkommen vor Berücksichtigung der Versicherungsbeiträge nur wenig über dem Bedarf, kann ein erheblicher Teil der Beiträge übernommen werden.

Entscheidend ist nicht einfach das Netto auf dem Konto, sondern das nach den Regeln des SGB II bereinigte Einkommen. Freibeträge und zulässige Abzüge müssen deshalb korrekt berücksichtigt werden, ohne Versicherungsbeiträge doppelt abzuziehen.

Ausgangslage Was daraus folgt Das Einkommen deckt Lebensunterhalt und Versicherungsbeiträge. Ein Zuschuss zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit scheidet aus. Das Einkommen deckt den Lebensunterhalt, reicht aber nicht vollständig für die Beiträge. Ein Zuschuss für die verbleibende Lücke kommt in Betracht. Schon ohne die Beiträge reicht das Einkommen nicht für den anerkannten Lebensunterhalt. Ein regulärer Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts ist zu prüfen. Eine beitragsfreie Familienversicherung ist möglich. Diese Absicherung ist bei der Prüfung des Zuschusses vorrangig.

Auch bei diesem Zuschuss prüft das Jobcenter die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen. Einsetzbares Vermögen oder ein gesetzlicher Leistungsausschluss können einem Anspruch entgegenstehen.

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Die besondere Falle für unverheiratete Paare

Besonders deutlich wird das Problem bei Paaren, die eine Bedarfsgemeinschaft bilden, aber nicht verheiratet sind. Das Einkommen des berufstätigen Partners kann den Anspruch auf laufende Unterstützung entfallen lassen, während der andere Partner eigene Krankenversicherungsbeiträge zahlen muss.

Eine kostenlose Familienversicherung über den Partner entsteht durch das Zusammenleben nicht. Sie kommt zwischen Partnern grundsätzlich bei einer Ehe oder eingetragenen Lebenspartnerschaft und unter weiteren Voraussetzungen in Betracht.

Wer wegen des Partnereinkommens einen ablehnenden Bescheid erhält, sollte deshalb prüfen lassen, ob die eigenen Versicherungsbeiträge vollständig berücksichtigt wurden. Ebenso wichtig ist die Frage, ob tatsächlich eine Bedarfsgemeinschaft im Sinne des SGB II besteht.

Ein Minijob löst das Versicherungsproblem nicht

Ein Minijob allein verschafft keinen eigenen Krankenversicherungsschutz. Auch der pauschale Krankenversicherungsbeitrag des Arbeitgebers ändert daran nichts.

Die Absicherung muss deshalb anderweitig bestehen, beispielsweise durch eine Familienversicherung oder eine eigene Mitgliedschaft. Wer die Beiträge selbst tragen muss, kann bei entsprechend knappen finanziellen Verhältnissen den Zuschuss prüfen lassen.

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Bei privater Krankenversicherung gelten Grenzen

Privat Versicherte können ebenfalls einen Zuschuss erhalten, allerdings nicht unbegrenzt für jeden Tarif. Für die Krankenversicherung ist die Unterstützung auf den nach den gesetzlichen Regeln halbierten Beitrag im Basistarif begrenzt; bei der privaten Pflegeversicherung gilt eine eigene Obergrenze.

Reicht bereits die Halbierung des Basistarifbeitrags aus, um Hilfebedürftigkeit zu vermeiden, wird kein zusätzlicher Zuschuss gezahlt. Das Jobcenter kann dann die entsprechende Hilfebedürftigkeit bescheinigen, damit der Versicherer den Basistarifbeitrag reduziert.

So wird der Zuschuss beantragt

Die Bundesagentur für Arbeit sieht dafür den Antrag auf Grundsicherungsgeld zusammen mit der Anlage SV vor. Betroffene sollten ausdrücklich um Prüfung eines Zuschusses zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach § 26 Absatz 2 und Absatz 4 SGB II bitten.

Benötigt werden insbesondere die aktuellen Beitragsnachweise sowie Angaben und Nachweise zu Einkommen, Vermögen und Wohnkosten. Bei einer privaten Versicherung ist zusätzlich die Bescheinigung über den individuellen Basistarifbeitrag wichtig.

Nach dem Merkblatt der Bundesagentur für Arbeit zum Zuschuss wird dieser in der Regel ab dem Ersten des Antragsmonats gewährt. Wer die Prüfung aufschiebt, riskiert deshalb, Unterstützung für frühere Monate zu verlieren.

Eine Besonderheit betrifft die Auszahlung: Bei gesetzlich Versicherten wird dieser Zuschuss zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit an die versicherte Person ausgezahlt. Sie muss die Beiträge anschließend selbst an die Kasse entrichten, während Zuschüsse zur privaten Versicherung direkt an das Versicherungsunternehmen gehen.

Eine Ablehnung beendet die Krankenversicherung nicht automatisch

Fällt die bisherige Versicherungspflicht weg, setzt sich die gesetzliche Mitgliedschaft häufig als freiwillige Versicherung fort, sofern keine andere Absicherung greift. Das verhindert zwar eine Versicherungslücke, kann aber eigene Beitragspflichten auslösen.

Betroffene sollten deshalb mit der Krankenkasse den Versicherungsstatus und die Beitragshöhe klären, statt auf eine automatische Lösung durch das Jobcenter zu vertrauen. Andernfalls können Beitragsrückstände entstehen, obwohl kein Geld für die Beiträge eingeplant war.

Lehnt das Jobcenter einen Zuschuss ab, obwohl erst die Versicherungsbeiträge zur finanziellen Unterdeckung führen, sollte die Berechnung geprüft werden. Gegen einen ablehnenden Bescheid ist grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe ein Widerspruch gegen den Jobcenter-Bescheid möglich.

Beispiel aus der Praxis: 170 Euro Zuschuss trotz gedecktem Lebensunterhalt

Ein vereinfachtes, fiktives Beispiel: Für eine Bedarfsgemeinschaft erkennt das Jobcenter monatlich 1.700 Euro Bedarf an, dem 1.850 Euro bereinigtes Einkommen gegenüberstehen. In diesem Einkommen sind alle sonstigen Abzüge bereits berücksichtigt, die selbst zu zahlenden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge von zusammen 320 Euro jedoch noch nicht.

Vor den Beiträgen bleiben 150 Euro über dem Bedarf, nach ihrer Zahlung fehlen 170 Euro. Sind die weiteren Voraussetzungen erfüllt und die Beiträge in dieser Höhe berücksichtigungsfähig, beträgt der Zuschuss 170 Euro; die übrigen 150 Euro trägt die Bedarfsgemeinschaft selbst.

Fragen und Antworten zur Krankenversicherung ohne laufende Jobcenter-Zahlungen

Zahlt das Jobcenter meine Krankenversicherung, wenn ich dort nur gemeldet bin?

Nein, die Meldung allein reicht nicht aus. Erforderlich ist ein entsprechender Leistungsanspruch, beispielsweise auf den Beitragszuschuss nach § 26 SGB II.

Kann ich einen Zuschuss bekommen, obwohl das Einkommen meines Partners für unseren Lebensunterhalt reicht?

Ja, wenn erst die zusätzlich zu zahlenden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge Hilfebedürftigkeit auslösen und die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Gerade bei unverheirateten Paaren ist diese Prüfung wichtig, weil eine Familienversicherung über den Partner durch das Zusammenleben nicht entsteht.

Übernimmt das Jobcenter dann den gesamten Versicherungsbeitrag?

Nicht automatisch, denn übernommen wird nur die zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit notwendige Lücke. Ein Einkommensüberschuss muss eingesetzt werden, und bei privaten Versicherungen gelten zusätzlich gesetzliche Begrenzungen.