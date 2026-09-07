6 wichtige Änderungen bei Schwerbehinderung: Was ab 2027 gilt und was später kommt

Für Menschen mit Schwerbehinderung bringt das Jahr 2027 Veränderungen bei Rente, Arbeit und Gesundheitsversorgung. Während ein höherer Mindestlohn und eine längere Zurechnungszeit bei neuen Erwerbsminderungsrenten Entlastung ermöglichen, sieht das vom Bundestag beschlossene Gesundheitsgesetz höhere Zuzahlungen vor. Beim europäischen Behindertenausweis steht 2027 zunächst die Umsetzung in nationales Recht an.

Allerdings gibt es kein einheitliches Gesetz, das zum Jahreswechsel sechs neue Sonderregeln für alle Schwerbehinderten einführt.

Einige Änderungen gelten für sämtliche Beschäftigten oder gesetzlich Versicherten, andere betreffen bestimmte Geburtsjahrgänge oder Menschen mit einem zusätzlichen Rentenanspruch.

Der folgende Überblick unterscheidet deshalb zwischen geltendem Recht, parlamentarisch beschlossenen Änderungen und späteren Anwendungsterminen.

Die sechs Veränderungen im Überblick

Bereich Veränderung Zeitpunkt und Einordnung Altersrente bei Schwerbehinderung Jahrgang 1963 erreicht die abschlagsfreie Altersgrenze von 64 Jahren und zehn Monaten Je nach Geburtstag ab Ende 2027 beziehungsweise 2028; bestehende Übergangsregel Erwerbsminderungsrente Zurechnungszeit reicht bei Rentenbeginn 2027 bis 66 Jahre und vier Monate Gesetzlich festgelegt Beschäftigung und Minijob Mindestlohn steigt auf 14,60 Euro, Minijobgrenze auf 633 Euro Ab 1. Januar 2027 Gesetzliche Zuzahlungen Mindest- und Höchstbetrag bei Arzneimitteln sollen auf 7,50 und 15 Euro steigen Für 2027 im Bundestagsbeschluss vorgesehen Psychotherapie Geänderte Honorierung mit einer Übergangsregel für bestimmte laufende Therapien Für 2027 im Bundestagsbeschluss vorgesehen Europäischer Behindertenausweis Nationale Rechtsgrundlagen müssen geschaffen werden Umsetzungsfrist 2027; reguläre Anwendung 2028

Altersrente: Für den Jahrgang 1963 gelten 64 Jahre und zehn Monate

Wer 1963 geboren wurde, erreicht 2027 seinen 64. Geburtstag. Für die abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen reicht dieser Geburtstag noch nicht: Die Altersgrenze liegt für diesen Jahrgang bei 64 Jahren und zehn Monaten. Früh im Jahr Geborene können sie deshalb noch Ende 2027 erreichen, später Geborene erst 2028.

Beim Jahrgang 1962 liegt die Grenze dagegen bei 64 Jahren und acht Monaten. Der Unterschied von zwei Monaten folgt aus der bereits bestehenden gesetzlichen Anhebung und ist keine neu eingeführte Wartefrist für sämtliche Rentenanträge ab Januar 2027. Die Jahrgangsstaffel steht in § 236a SGB VI.

Für ab 1964 Geborene gelten grundsätzlich 65 Jahre für den abschlagsfreien und 62 Jahre für den frühestmöglichen Beginn. Voraussetzung sind jeweils 35 Versicherungsjahre und eine anerkannte Schwerbehinderung bei Rentenbeginn. Das ergibt sich aus § 37 SGB VI.

Ein früherer Bezug kostet grundsätzlich 0,3 Prozent der Rente je vorgezogenem Monat, höchstens 10,8 Prozent. Dieser Abschlag bleibt dauerhaft bestehen; er verschwindet auch beim späteren Erreichen der abschlagsfreien Altersgrenze nicht. Die Deutsche Rentenversicherung erläutert Voraussetzungen und Abschläge.

Erwerbsminderungsrente: Ein zusätzlicher Monat bei der Zurechnungszeit

Beginnt eine Erwerbsminderungsrente 2027, reicht die Zurechnungszeit grundsätzlich bis zum Alter von 66 Jahren und vier Monaten. Bei einem Rentenbeginn 2026 endet sie dagegen bei 66 Jahren und drei Monaten. Die Verbesserung beträgt damit einen Monat.

Die Zurechnungszeit ergänzt die tatsächlichen Versicherungszeiten rechnerisch, damit ein gesundheitlich bedingtes frühes Ausscheiden nicht allein wegen fehlender weiterer Beitragsjahre zu einer besonders niedrigen Rente führt.

Wie viel der zusätzliche Monat bringt, hängt von der individuellen Bewertung im Versicherungskonto ab. Einen einheitlichen Eurobetrag erhalten Betroffene deshalb nicht.

Die neue Altersgrenze gilt für entsprechende Rentenneuzugänge, nicht als zusätzlicher Berechnungsmonat für alle bereits laufenden Erwerbsminderungsrenten.

Die Staffel ist in § 253a SGB VI festgelegt. Ein Schwerbehindertenausweis allein begründet außerdem keinen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente: Die Rentenversicherung prüft dafür insbesondere das verbliebene Leistungsvermögen unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes.

Arbeit: 14,60 Euro Mindestlohn und 633 Euro Minijobgrenze

Zum 1. Januar 2027 steigt der gesetzliche Mindestlohn von 13,90 Euro auf 14,60 Euro brutto je Stunde. Davon profitieren auch schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Bezahlung bisher unter dem neuen Mindestbetrag liegt. Eine Schwerbehinderung rechtfertigt keinen niedrigeren gesetzlichen Stundenlohn.

Bei 80 bezahlten Arbeitsstunden im Monat bedeutet die Anhebung rechnerisch 56 Euro mehr brutto. Wer bereits oberhalb des neuen Mindestlohns verdient, erhält allein durch diese Änderung allerdings keinen automatischen Anspruch auf eine Lohnerhöhung.

Eine wichtige Einschränkung betrifft anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen. Für dort Beschäftigte in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis gilt der allgemeine Mindestlohn weiterhin nicht. Anders liegt es bei einem regulären Arbeitsverhältnis, etwa in einem Inklusionsbetrieb.

Parallel steigt die monatliche Minijobgrenze von 603 auf 633 Euro. Grundlage ist die gesetzliche Kopplung an den Mindestlohn: 14,60 Euro mal 130, geteilt durch drei und auf volle Euro aufgerundet, ergeben 633 Euro. Bei durchgehender Beschäftigung entspricht das einem regelmäßigen Jahresverdienst von 7.596 Euro.

Diese Grenze beschreibt den sozialversicherungsrechtlichen Minijobstatus und ist kein allgemeiner Freibetrag bei Sozialleistungen. Wer ergänzende Leistungen oder eine Erwerbsminderungsrente erhält, muss deren eigene Anrechnungs- und Anspruchsregeln beachten.

Die Berechnungsformel steht in § 8 SGB IV; weitere Einzelheiten erläutert gegen-hartz.de zur neuen Minijobgrenze ab Januar 2027.

Gesundheitskosten: Höhere Zuzahlungen können chronisch Kranke belasten

Der Bundestagsbeschluss zum GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz sieht für 2027 höhere gesetzliche Zuzahlungen vor. Bei Arzneimitteln bleibt es demnach grundsätzlich bei zehn Prozent des Abgabepreises, der Mindestbetrag steigt jedoch von fünf auf 7,50 Euro und der Höchstbetrag von zehn auf 15 Euro. Mehr als das Mittel selbst kostet, dürfen Versicherte weiterhin nicht zahlen.

Die zusätzliche Belastung hängt deshalb vom Arzneimittelpreis und möglichen Befreiungen ab. Besonders Menschen, die regelmäßig mehrere Medikamente benötigen, müssen ihre Ausgaben im Blick behalten. Die Änderung ist im Gesetzesbeschluss des Bundestages, Bundesratsdrucksache 411/26, dokumentiert.

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Ein Schwerbehindertenausweis befreit nicht automatisch von Zuzahlungen. Die persönliche Belastungsgrenze beträgt grundsätzlich zwei Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt, bei anerkannt schwerwiegend chronisch Kranken unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Prozent.

Bei der Berechnung werden die Haushaltsverhältnisse und vorgesehene Freibeträge berücksichtigt.

Wer die Grenze erreicht, kann bei der Krankenkasse eine Befreiung für den Rest des Kalenderjahres beantragen. Dafür sollten die gesetzlichen Zuzahlungen vollständig dokumentiert werden; privat bezahlte Zusatzleistungen zählen nicht automatisch mit. Das Bundesgesundheitsministerium erläutert Berechnung und Befreiungsantrag.

Psychotherapie: Die Bezahlung der Praxen wird neu geregelt

Für Menschen mit psychischen Erkrankungen ist eine weitere Änderung des Gesundheitsgesetzes bedeutsam: Zahlreiche ambulante psychotherapeutische Leistungen sollen ab 2027 innerhalb eines begrenzten Vergütungsbudgets bezahlt werden. Das verändert zunächst die Honorierung der Praxen. Daraus folgt weder eine automatische Beendigung laufender Therapien noch ein neuer Eigenanteil für jede Sitzung.

Für bestimmte am 31. Dezember 2026 noch nicht abgeschlossene, antrags- und genehmigungspflichtige Behandlungen sieht der Bundestagsbeschluss eine Übergangsregel vor.

Im Jahr 2027 dürfen die entsprechenden Honorare nicht durch die dort genannten Begrenzungsmaßnahmen reduziert werden. Die Ausgestaltung ergibt sich aus dem Gesetzesbeschluss und der Beschlussempfehlung des Gesundheitsausschusses.

Nach der Begründung sollen die erfassten Therapien zum Stichtag bereits laufen sowie beantragt und genehmigt sein. Ein Wartelistenplatz oder eine unverbindliche Zusage für einen späteren Beginn bietet diesen Schutz nicht. Betroffene sollten mit ihrer Praxis klären, wie der Behandlungs- und Bewilligungsstand dokumentiert ist.

Die Befürchtung, dass eine Budgetierung die Aufnahme zusätzlicher Patienten erschwert, darf nicht mit einer bereits nachgewiesenen Verknappung gleichgesetzt werden. Ebenso müssen angekündigte zusätzliche Ausnahmen von tatsächlich verabschiedeten Regelungen unterschieden werden. Ausführlicher behandelt gegen-hartz.de die Übergangsregel für Psychotherapien ab 2027.

Europäischer Behindertenausweis: 2027 ist ein Vorbereitungsschritt

Der europäische Behindertenausweis soll es erleichtern, bei vorübergehenden Aufenthalten in anderen EU-Ländern dortige Vergünstigungen nachzuweisen. Gemeint sind beispielsweise Ermäßigungen bei Kultur-, Freizeit- oder Verkehrsangeboten, die das jeweilige Land Menschen mit Behinderungen gewährt. Die Karte schafft dabei keine überall identischen Rabatte.

Für die zeitliche Einordnung ist eine Unterscheidung nötig: Die EU-Vorgaben müssen 2027 in nationales Recht umgesetzt werden, die reguläre Anwendung folgt 2028. Eine europaweit verlässlich nutzbare neue Karte bereits ab Januar 2027 lässt sich daraus nicht ableiten. Der Rat der Europäischen Union beschreibt Funktion und Einführungsfristen.

Der Behindertenausweis und der europäische Parkausweis bleiben zudem unterschiedliche Nachweise. Aus einer anerkannten Schwerbehinderung allein entsteht deshalb kein allgemeines Recht, ausgewiesene Behindertenparkplätze zu benutzen. Auch digitale Ausführungen ändern nichts daran, dass die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sein müssen.

Für Betroffene bedeutet das zunächst, konkrete Informationen zur deutschen Einführung abzuwarten. Ein bestehender deutscher Ausweis wird durch den europäischen Zeitplan nicht automatisch zum Jahreswechsel ungültig. Hintergründe zur Digitalisierung erläutert gegen-hartz.de im Beitrag zum Schwerbehindertenausweis auf dem Smartphone.

Praxisbeispiel: Rentenbeginn und Nebenverdienst getrennt planen

Ein fiktiver Beschäftigter wurde am 15. Februar 1963 geboren, hat einen anerkannten GdB von 50 und erfüllt die erforderlichen 35 Versicherungsjahre. Seine abschlagsfreie Altersgrenze von 64 Jahren und zehn Monaten erreicht er am 15. Dezember 2027. Bei rechtzeitigem Antrag und fortbestehenden Voraussetzungen kommt damit grundsätzlich ein Rentenbeginn zum 1. Januar 2028 infrage.

Möchte er bereits zum 1. Januar 2027 in diese Altersrente wechseln, liegt der Beginn zwölf Monate früher und verursacht grundsätzlich 3,6 Prozent dauerhaften Abschlag. Bei einer für das Rechenbeispiel unterstellten ungekürzten Monatsrente von 1.500 Euro wären das 54 Euro brutto im Monat. Zusätzliche Beiträge und spätere Rentenanpassungen sind in dieser vereinfachten Gegenüberstellung nicht berücksichtigt.

Nimmt er daneben 2027 einen Minijob auf, beträgt dessen regelmäßige Verdienstgrenze 633 Euro monatlich. Die höhere Minijobgrenze beseitigt jedoch nicht den Abschlag seiner vorzeitig begonnenen Altersrente. Beide Entscheidungen müssen deshalb getrennt berechnet werden.

Sechs Fragen und Antworten zu den Änderungen ab 2027

Gelten alle sechs Änderungen für jeden schwerbehinderten Menschen?

Nein. Die Auswirkungen hängen unter anderem von Geburtsjahr, Beschäftigung, Krankenversicherung und Rentenart ab. Der anerkannte Grad der Behinderung allein löst nicht sämtliche beschriebenen Ansprüche aus.

Müssen Schwerbehinderte ab 2027 grundsätzlich bis 65 arbeiten?

Nein. Die abschlagsfreie Altersgrenze von 65 Jahren gilt bei dieser Rentenart für die Jahrgänge ab 1964, während ältere Jahrgänge Übergangsgrenzen haben. Ein früherer Beginn mit Abschlägen bleibt bei erfüllten Voraussetzungen möglich.

Erhalten alle Erwerbsminderungsrentner 2027 eine längere Zurechnungszeit?

Nein. Die Grenze von 66 Jahren und vier Monaten betrifft entsprechende Renten mit Beginn im Jahr 2027. Bereits laufende Renten werden durch diese Jahresstaffel nicht automatisch um einen weiteren Zurechnungsmonat erhöht.

Dürfen schwerbehinderte Menschen im Minijob 2027 mehr verdienen?

Ja, die regelmäßige monatliche Minijobgrenze steigt auf 633 Euro. Diese Grenze gilt allgemein und ist keine besondere Vergünstigung wegen Schwerbehinderung. Bei ergänzenden Sozialleistungen gelten zusätzlich deren eigene Regeln.

Schützt ein Schwerbehindertenausweis vor höheren Medikamentenzuzahlungen?

Eine automatische Befreiung folgt daraus nicht. Entscheidend sind unter anderem die persönliche Belastungsgrenze und eine anerkannte schwerwiegende chronische Erkrankung. Die Befreiung muss bei der Krankenkasse beantragt werden.

Ist der neue europäische Behindertenausweis schon ab Januar 2027 überall erhältlich?

Nein, das lässt sich aus den EU-Vorgaben nicht ableiten. 2027 läuft die Frist für die nationale rechtliche Umsetzung ab; die reguläre Anwendung ist für 2028 vorgesehen. Für die tatsächliche Ausgabe sind die nationalen Verfahren zu beachten.