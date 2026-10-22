Schwerbehinderung: Stille Stunde bei IKEA – das ist anders

Musik aus, weniger Durchsagen, mehr Ruhe: IKEA bietet in allen deutschen Einrichtungshäusern mittwochs von 17 bis 19 Uhr eine „Stille Stunde“ an. Für Menschen, die Geräusche, Licht oder viele gleichzeitige Eindrücke als belastend erleben, kann dieses Zeitfenster einen Einkauf erheblich erleichtern.

Was für andere nach einer angenehmen Abwechslung klingt, kann für Betroffene darüber entscheiden, ob sie überhaupt selbst in ein Geschäft gehen. Denn Barrieren entstehen auch dort, wo die Türen breit genug sind, aber die Umgebung zu viel abverlangt.

Warum ein gewöhnlicher Einkauf überfordern kann

Gespräche zwischen den Regalen, wechselnde Lichtquellen, Musik und plötzlich einsetzende Durchsagen treffen beim Einkaufen aufeinander. Wer auf solche Eindrücke besonders empfindlich reagiert, muss neben der Produktauswahl eine erhebliche zusätzliche Belastung bewältigen.

Bei autistischen Menschen können bestimmte Sinneseindrücke überwältigend oder schmerzhaft sein, wobei sich die Empfindlichkeiten von Person zu Person unterscheiden. Auch die Möglichkeit, eine Situation vorherzusehen, ihr auszuweichen oder zwischendurch zur Ruhe zu kommen, beeinflusst das Erleben.

Eine qualitative Untersuchung mit 24 autistischen Erwachsenen beschreibt Supermärkte und weitere öffentliche Orte als häufig belastende Umgebungen. Die Gespräche zeigen, wie Geräusche, räumliche Enge, Unvorhersehbarkeit und fehlendes Verständnis zusammenwirken können.

Starke Überforderung kann sich durch Rückzug oder Erstarren ausdrücken, wie auch das Bayerische Sozialministerium erläutert. Wer dann den Laden verlässt, hat möglicherweise bereits seine Belastungsgrenze erreicht.

Was IKEA während der „Stillen Stunde“ verändert

Den bundesweiten Start kündigte IKEA für Juni 2026 an, nachdem einzelne Häuser das Angebot erprobt hatten. Trotz des Namens dauert die ruhigere Einkaufszeit zwei Stunden.

Laut der aktuellen IKEA-Serviceinformation entfallen Hintergrundmusik und reguläre Lautsprecherdurchsagen; sicherheitsrelevante Ansagen bleiben möglich. Auch im Restaurant sollen Geräusche reduziert werden, beispielsweise durch leisere Signale der Küchenöfen.

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In seiner Mitteilung zur Einführung nennt das Unternehmen außerdem weniger Lichtintensität, eine Verringerung visueller Reize, soweit technisch möglich, sowie das Aussetzen lärmintensiver Tätigkeiten. Gerade bei Licht und technischen Anlagen lohnt es sich, vor dem Besuch nach der konkreten Umsetzung im jeweiligen Haus zu fragen.

Welche Entlastung IKEA ankündigt Bereich Angekündigte Veränderung Möglicher Nutzen Musik und Durchsagen Hintergrundmusik und reguläre Ansagen entfallen; Notfalldurchsagen bleiben möglich. Weniger zusätzliche Geräuschquellen und Unterbrechungen. Licht und visuelle Eindrücke Reduzierte Lichtintensität und technisch mögliche Verringerung visueller Reize. Eine optisch weniger belastende Umgebung. Arbeiten im Einrichtungshaus Lärmintensive Tätigkeiten sollen ausgesetzt werden. Weniger vermeidbare laute Geräusche. Restaurant Geräusche und technische Signale werden nach Möglichkeit reduziert. Auch eine Essenspause kann ruhiger werden.

Welche Erfahrungen Betroffene mit ruhigeren Einkaufszeiten machen

Fabian Diekmann, Fachreferent beim Bundesverband Autismus Deutschland, berichtet von Rückmeldungen aus dem Autismus-Spektrum. Eine reizärmere Umgebung erleichtere vielen den Einkauf oder mache ihn überhaupt erst möglich. „Manche würden ihre Einkäufe sonst ausschließlich online bestellen“, sagt Diekmann.

IKEA berichtet seinerseits von überwiegend positiven Rückmeldungen nach Tests unter anderem in Berlin, Bremerhaven, Mannheim und Magdeburg. Die Mitteilung nennt allerdings keine Zahl der befragten Kundinnen und Kunden und lässt damit offen, wie breit diese Einschätzung abgesichert ist.

Für die Bewertung des Angebots zählt deshalb die Erfahrung im jeweiligen Haus: Ist die Umgebung spürbar ruhiger, bleibt genügend Zeit und reagieren Beschäftigte verständnisvoll? Ein ausgeschalteter Lautsprecher allein beantwortet diese Fragen noch nicht.

Für wen das Angebot gedacht ist

IKEA spricht unter anderem Menschen im Autismus-Spektrum, Menschen mit ADHS und weitere reizempfindliche Personen an. Ebenso nennt das Unternehmen ältere Menschen, Familien mit kleinen Kindern und Menschen mit psychischen Belastungen.

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Das Angebot steht nach den IKEA-Angaben zum Teilnehmerkreis allen offen, die sich in einer ruhigeren Umgebung wohler fühlen; auch Begleitpersonen sind willkommen. Ein bestimmter Grad der Behinderung wird dafür nicht vorausgesetzt.

Wie stark Autismus den Alltag beeinflusst und welche Bedeutung die konkreten Einschränkungen haben, erläutert auch unser Beitrag über den Grad der Behinderung bei Autismus. Die Bedürfnisse einzelner Menschen lassen sich jedoch nicht allein aus einer Diagnose ableiten.

Weniger Reize bedeuten weiterhin einen normalen Geschäftsbetrieb

Die „Stille Stunde“ findet während des laufenden Verkaufs statt: Andere Kundinnen und Kunden bewegen sich durch das Haus, führen Gespräche und transportieren Waren. Vollständige Stille oder einen wenig besuchten Laden verspricht das Zeitfenster deshalb nicht.

Auch Gerüche, die Menge ausgestellter Produkte oder lange Wege können weiterhin belasten. Wer vor allem auf solche Eindrücke empfindlich reagiert, sollte seine Erwartungen an die tatsächlich angekündigten Veränderungen anpassen.

Hilfreich können ein vorher festgelegter Einkaufsweg, eine kurze Einkaufsliste und ausreichend Zeit für eine Pause sein. Wer besondere Unterstützung benötigt, kann vorab klären, an wen er sich im Haus wenden kann und welche Rückzugsmöglichkeiten bestehen.

Dass die Folgen von Überlastung über den eigentlichen Termin hinausreichen können, zeigt auch ein von uns beschriebener Fall zu erheblichen Alltagsbelastungen bei Autismus. Für eine betroffene Familie gehörten mehrstündige Erholungsphasen nach dem Kindergarten zum Alltag.

Warum Verlässlichkeit genauso wichtig ist wie weniger Lärm

Feste Zeiten ermöglichen es, einen Besuch gezielt vorzubereiten. Wer sich auf einen ruhigeren Einkauf einstellt, braucht vor Ort klare Informationen und Beschäftigte, die das Angebot kennen.

IKEA kündigt nach eigenen Angaben 15 Minuten vor Beginn per Durchsage die ruhigere Zeit an und bittet um Rücksichtnahme. Zum Ende folgt wieder eine Ansage; anschließend kann es schrittweise lauter werden.

Für besonders geräuschempfindliche Menschen ist diese Information praktisch bedeutsam, weil auch die Übergänge zum normalen Betrieb überraschende Reize mit sich bringen können. Ankunft, Einkauf und Rückweg lassen sich entsprechend mit etwas Abstand zu diesen Zeitpunkten planen.

Der feste Mittwochstermin schafft allerdings nur für diejenigen eine zusätzliche Möglichkeit, die ihn nutzen können. Weitere Termine und dauerhaft weniger vermeidbarer Lärm würden den Zugang auch Menschen erleichtern, die zu dieser Zeit arbeiten, Betreuung organisieren müssen oder bereits erschöpft sind.

Auch andere Geschäfte bieten ruhigere Zeiten an

Das Konzept reicht über Möbelhäuser hinaus: Die Initiative „Stille Stunde“ verzeichnet unter anderem Supermärkte, Museen und weitere Einrichtungen. Über ihr Teilnehmerverzeichnis lassen sich Angebote in der eigenen Region suchen.

Die jeweiligen Zeiten und Maßnahmen unterscheiden sich, weshalb sich ein Blick auf die Angaben des einzelnen Betriebs lohnt. Für Betroffene ist eine konkrete Beschreibung besonders hilfreich: Welche Geräusche entfallen, was verändert sich beim Licht und wo gibt es Unterstützung?