Witwenrente: Warum die Zwölfmonatsfrist nach der zweiten Ehe so viel mehr wert ist

Wer nach dem Tod seines Ehepartners erneut heiratet, verliert die bisherige Witwenrente. Endet auch diese neue Ehe durch Tod oder Scheidung, kann die frühere Hinterbliebenenrente jedoch wieder gezahlt werden.

Dafür ist ein neuer Antrag erforderlich, bei dem Betroffene nicht unnötig warten sollten. Die Deutsche Rentenversicherung weist in ihrer Mitteilung auf eine Frist von zwölf Kalendermonaten hin.

Diese Regel bedeutet allerdings nicht, dass nach zwölf Monaten jeder Anspruch endgültig verloren ist. Sie begrenzt die rückwirkende Auszahlung und kann deshalb dazu führen, dass einzelne Monatsbeträge nicht mehr nachgezahlt werden.

Mit einer neuen Heirat entfällt die bisherige Hinterbliebenenrente

Die Witwen- oder Witwerrente soll nach dem Tod eines Ehepartners zur finanziellen Absicherung beitragen. Eine erneute Eheschließung verändert die Anspruchslage: Die bisherige Hinterbliebenenrente entfällt.

Witwen und Witwer müssen eine Wiederheirat deshalb unverzüglich der Rentenversicherung mitteilen. Wer weiterhin Überweisungen erhält, sollte daraus nicht schließen, dass die Zahlungen auch rechtlich zustehen.

Die Rentenversicherung macht auf diese Mitteilungspflicht ausdrücklich aufmerksam. Allgemeine Informationen zu den Leistungen bietet außerdem der gegen-hartz.de-Ratgeber über Anspruch und Voraussetzungen der Witwenrente.

Wann die Rente aus der früheren Ehe wieder möglich ist

Das Gesetz sieht einen erneuten Anspruch vor, wenn die spätere Ehe aufgelöst oder für nichtig erklärt wurde und die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Die Leistung heißt rechtlich „Witwenrente oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten“. (§ 46 Absatz 3 SGB VI)

Der typische Fall ist eine Person, die nach dem Tod ihres ersten Ehepartners wieder geheiratet hat und anschließend erneut verwitwet. Auch eine rechtskräftige Scheidung der zweiten Ehe kann den Zugang zur früheren Hinterbliebenenrente eröffnen.

Eine bloße Trennung reicht dagegen nicht aus. Solange die zweite Ehe rechtlich fortbesteht, lässt sich die frühere Hinterbliebenenrente nicht allein wegen getrennter Wohnungen oder eines laufenden Scheidungsverfahrens wieder beziehen. (Rechtliche Erläuterungen der Deutschen Rentenversicherung)

Die Zwölfmonatsfrist ist keine endgültige Ausschlussfrist

Die verkürzte Aussage, die frühere Rente könne „nur innerhalb von zwölf Monaten“ wiederaufleben, kann Betroffene in die Irre führen. Wer später von dieser Möglichkeit erfährt, sollte einen Antrag keinesfalls allein deshalb aufgeben.

Nach § 99 Absatz 2 SGB VI wird eine Hinterbliebenenrente höchstens für zwölf Kalendermonate vor dem Monat der Antragstellung geleistet. Ein später Antrag kann somit weiterhin zu laufenden Zahlungen führen, während weiter zurückliegende Monate grundsätzlich nicht mehr erfasst werden. (§ 99 SGB VI)

Für die Haushaltskasse ist diese Unterscheidung erheblich. Schon wenige nicht mehr nachzahlbare Monate können eine Lücke von mehreren Tausend Euro verursachen.

Ab welchem Monat die frühere Rente wieder gezahlt werden kann

Nach den Angaben der Deutschen Rentenversicherung kommt die Zahlung ab dem Folgemonat des Todes des zweiten Ehepartners beziehungsweise der Rechtskraft der Scheidung in Betracht. Voraussetzung ist, dass die übrigen Anspruchsbedingungen vorliegen.

Bei einer Scheidung ist deshalb das Datum der Rechtskraft entscheidend. Der Tag, an dem sich das Paar getrennt oder den Scheidungsantrag eingereicht hat, ist dafür nicht ausreichend.

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Wie die Rückwirkung berechnet wird, zeigt die Rentenversicherung in einem eigenen Beispiel: Wird die letzte Ehe am 16. März aufgelöst, kann der Rentenbeginn auf den 1. April fallen. Ein Antrag bis zum 30. April des Folgejahres ermöglicht in dieser Konstellation noch die Zahlung ab diesem frühestmöglichen Beginn. (DRV-Erläuterungen zu § 99 SGB VI, Beispiel 22)

Die Berechnung erfolgt somit nach Kalendermonaten und nicht einfach nach 365 Tagen. Praktisch ist es trotzdem sinnvoll, den Antrag unmittelbar nach dem Ende der zweiten Ehe auf den Weg zu bringen.

So wirkt sich ein später Antrag aus

Die folgende Tabelle zeigt die Rückwirkung für einen angenommenen frühestmöglichen Rentenbeginn am 1. April 2025. Dabei wird unterstellt, dass die Anspruchsvoraussetzungen durchgehend bestehen.

Monat der Antragstellung Frühestmögliche Zahlung im Beispiel Folge der Antragstellung September 2025 Ab April 2025 Alle Monate seit dem möglichen Rentenbeginn werden erfasst April 2026 Ab April 2025 Der frühestmögliche Beginn liegt noch innerhalb der Rückwirkung Mai 2026 Ab Mai 2025 April 2025 wird grundsätzlich nicht mehr nachgezahlt September 2026 Ab September 2025 April bis August 2025 werden grundsätzlich nicht mehr nachgezahlt

Die Tabelle veranschaulicht die gesetzliche Begrenzung der rückwirkenden Leistung. Wie viel tatsächlich ausgezahlt wird, hängt zusätzlich von der individuellen Rentenberechnung und möglichen Anrechnungen ab.

Zwei verstorbene Ehepartner bedeuten nicht zwei ungekürzte Renten

Stirbt der zweite Ehepartner, kann auch aus dessen Versicherung ein Anspruch auf Hinterbliebenenrente entstehen. Daraus folgt jedoch nicht, dass beide Renten ohne gegenseitige Berücksichtigung in voller Höhe gezahlt werden.

Auf die Rente nach dem vorletzten Ehepartner werden für denselben Zeitraum bestehende Ansprüche aus der letzten Ehe angerechnet. Dazu können eine weitere Witwen- oder Witwerrente, Versorgungsansprüche oder Unterhaltsansprüche gehören. (§ 90 Absatz 1 SGB VI)

Damit kann nach einer Scheidung auch ein Anspruch auf Unterhalt für die Berechnung bedeutsam sein. Betroffene sollten entsprechende Vereinbarungen und Entscheidungen deshalb bei der Prüfung vorlegen.

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Eine frühere Rentenabfindung schließt die Rückkehr nicht aus

Bei der ersten Wiederheirat kann die wegfallende Hinterbliebenenrente durch eine einmalige Rentenabfindung ausgeglichen werden. Bei einer großen Witwen- oder Witwerrente beträgt sie grundsätzlich das 24-Fache des durchschnittlichen Monatsbetrags aus dem gesetzlich festgelegten Berechnungszeitraum. (§ 107 SGB VI)

Für kleine Hinterbliebenenrenten bestehen Besonderheiten, durch die die Abfindung geringer ausfallen kann. Weitere Erläuterungen enthält der Beitrag über die Rentenabfindung bei Wiederheirat.

Die bereits erhaltene Abfindung verhindert einen späteren Anspruch aus der früheren Ehe nicht grundsätzlich. Endet die neue Ehe jedoch innerhalb des von der Abfindung erfassten Zeitraums, kann ein Teil der Abfindung mit der wieder zustehenden Rente verrechnet werden.

Das Gesetz sieht dafür einen Einbehalt in angemessenen Teilbeträgen vor. Deshalb sind der erneute Rentenanspruch und die tatsächlich verfügbare Auszahlung nicht immer gleich hoch. (§ 90 Absatz 2 SGB VI)

Warum der neue Antrag ausdrücklich gestellt werden sollte

Die frühere Bewilligung ersetzt den neuen Antrag nicht. Auch wer der Rentenversicherung den Tod des zweiten Ehepartners oder die Scheidung mitgeteilt hat, sollte sicherstellen, dass damit tatsächlich die Rente nach dem vorletzten Ehepartner beantragt wurde.

Für die Bearbeitung bietet die Deutsche Rentenversicherung das Formular R0620 an. Es betrifft die Witwen- oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten beziehungsweise Lebenspartner. (DRV-Antragsformular R0620)

Hilfreich sind der frühere Rentenbescheid, die Versicherungsnummer des zuerst verstorbenen Ehepartners und die Nachweise über das Ende der späteren Ehe. Bei einer Scheidung sollte aus den Unterlagen hervorgehen, wann die gerichtliche Entscheidung rechtskräftig geworden ist.

Den Eingang des Antrags sollten sich Betroffene bestätigen lassen und den Nachweis aufbewahren. Das schafft Klarheit, falls später über den Beginn der Nachzahlung gestritten wird.

Nicht jede frühere Leistung lebt unverändert wieder auf

Das Wiederaufleben bedeutet nicht automatisch, dass exakt der zuletzt überwiesene Betrag erneut auf dem Konto landet. Die Rentenversicherung muss prüfen, welche Leistung unter den nun bestehenden Voraussetzungen zusteht.

Dabei bleibt die Unterscheidung zwischen kleiner und großer Hinterbliebenenrente wichtig. Eine zeitlich begrenzte kleine Witwenrente erhält durch das Ende der zweiten Ehe nicht automatisch einen neuen vollständigen Bezugszeitraum. (§ 46 SGB VI)

Wer früher eine Hinterbliebenenrente bezogen hat, sollte deshalb eine konkrete Berechnung verlangen. Erst der neue Bescheid zeigt, ab wann und in welcher Höhe ein Anspruch anerkannt wird.

Beispiel aus der Praxis: Fünf Monate Verspätung kosten 3.500 Euro

Das folgende Beispiel ist fiktiv: Die 69-jährige Marianne bezog nach dem Tod ihres ersten Mannes eine große Witwenrente und heiratete später erneut. Ihre zweite Ehe wurde am 18. März 2025 rechtskräftig geschieden, sodass die frühere Rente bei erfüllten Voraussetzungen ab April 2025 wieder gezahlt werden könnte.

Marianne erfährt davon jedoch erst im September 2026 und stellt noch in diesem Monat den Antrag. Wegen der begrenzten Rückwirkung beginnt die Zahlung grundsätzlich erst im September 2025; die Monate April bis August 2025 bleiben unberücksichtigt.

Bei angenommenen gleichbleibenden 700 Euro monatlich nach allen Anrechnungen fehlen dadurch 3.500 Euro. Die laufende Rente kann Marianne dennoch erhalten – der verspätete Antrag vernichtet nicht den gesamten Anspruch.

Sechs Fragen und Antworten zur Zwölfmonatsfrist

Endet die Witwen- oder Witwerrente bei einer erneuten Heirat?

Ja, eine Wiederheirat führt zum Wegfall der bisherigen Hinterbliebenenrente. Sie muss der Rentenversicherung unverzüglich mitgeteilt werden.

Kann die frühere Rente auch nach einer Scheidung wieder gezahlt werden?

Ja, nach einer rechtskräftigen Scheidung der späteren Ehe ist das bei erfüllten Voraussetzungen möglich. Eine Trennung oder ein noch laufendes Scheidungsverfahren genügt dafür nicht.

Ist nach zwölf Monaten jeder Anspruch verloren?

Nein, die Zwölfmonatsregel begrenzt die rückwirkende Zahlung. Ein späterer Antrag kann weiterhin laufende Leistungen und eine begrenzte Nachzahlung ermöglichen.

Beginnt die Zahlung automatisch nach dem Ende der zweiten Ehe?

Nein, dafür ist ein neuer Antrag erforderlich. Der frühere Rentenbescheid allein setzt die Zahlungen nicht wieder in Gang.

Werden Rentenansprüche aus der zweiten Ehe berücksichtigt?

Ja, Ansprüche aus der letzten Ehe können auf die Hinterbliebenenrente nach dem vorletzten Ehepartner angerechnet werden. Zwei ungekürzte Hinterbliebenenrenten sind deshalb nicht automatisch zu erwarten.

Verhindert eine erhaltene Rentenabfindung den erneuten Bezug?

Nein, eine Abfindung schließt das Wiederaufleben nicht grundsätzlich aus. Bei einem frühen Ende der neuen Ehe kann allerdings eine teilweise Verrechnung erfolgen.