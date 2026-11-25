Ein schwer pflegebedürftiges Kind muss mehrere Monate im Krankenhaus bleiben. Die Eltern sind weiterhin an seiner Versorgung beteiligt, organisieren den Alltag und bereiten die spätere Rückkehr nach Hause vor. Trotzdem kann das Pflegegeld nach acht Wochen wegfallen.

Für Familien bedeutet das einen finanziellen Einschnitt in einer ohnehin belastenden Situation.

Der Bundesrat fordert nun eine Änderung. In seiner Stellungnahme zur geplanten Pflegereform vom 20. November 2026 spricht er sich dafür aus, das Pflegegeld für schwer pflegebedürftige Kinder und Jugendliche auch bei längeren stationären Aufenthalten weiterzuzahlen. Das soll Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Kinder- und Jugendhospize umfassen.

Nach acht Wochen kann das Pflegegeld wegfallen

Seit dem 1. Januar 2026 wird das bisherige Pflegegeld bei einer vollstationären Krankenhausbehandlung für bis zu acht Wochen weitergezahlt. Vorher betrug die Frist vier Wochen.

Das ergibt sich aus § 34 Absatz 2 SGB XI. Die Regelung gilt auch für bestimmte stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen.

Dauert der Aufenthalt länger als 56 Tage, ruht der Pflegegeldanspruch im Regelfall ab dem 57. Tag. Nach der Entlassung kann die Zahlung wieder einsetzen, sobald die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind.

Eine Fortzahlung über acht Wochen hinaus sieht das geltende Recht nur in eng begrenzten Ausnahmefällen vor, insbesondere bei bestimmten besonderen Pflegekräften im Arbeitgebermodell.

Für Eltern schwer pflegebedürftiger Kinder ist das problematisch, wenn sie während eines langen Klinikaufenthalts weiterhin erhebliche Betreuungsaufgaben übernehmen.

Die Beteiligung an der Versorgung verlängert nicht die gesetzliche Frist.

Bundesrat will schwer pflegebedürftige Kinder besser absichern

Die Länder begründen ihren Vorstoß mit der besonderen Versorgungssituation pflegebedürftiger Kinder und Jugendlicher.

In der Bundesratsdrucksache 587/26 (Beschluss), Seite 46, wird ausdrücklich gefordert, das Pflegegeld bei schwer pflegebedürftigen Kindern und Jugendlichen über acht Wochen hinaus fortzuzahlen.

Die Stellungnahme nennt neben Krankenhäusern auch Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Kinder- und Jugendhospize.

Der Bundesrat verweist darauf, dass Eltern und andere nahestehende Pflegepersonen gerade bei schwer pflegebedürftigen Kindern eine besondere Rolle spielen. Außerdem könnten junge Pflegebedürftige nicht im gleichen Maße auf eigene finanzielle Vorsorge zurückgreifen wie Menschen, die erst im höheren Alter pflegebedürftig werden.

Wie viel Pflegegeld Familien verlieren können

Wie groß die finanzielle Bedeutung ist, zeigt ein Blick auf die geltenden Pflegegeldbeträge.

Pflegegrad Monatliches Pflegegeld 2026 Pflegegrad 2 347 Euro Pflegegrad 3 599 Euro Pflegegrad 4 800 Euro Pflegegrad 5 990 Euro

Bei einem Kind mit Pflegegrad 4 kann ein Ruhen des Pflegegeldes über einen vollen Monat einen Betrag von 800 Euro betreffen. Bei Pflegegrad 5 sind es 990 Euro. Bei einer längeren Unterbrechung summieren sich diese Beträge entsprechend.

Der Bundesrat hat allerdings noch keine konkreten neuen Pflegegeldbeträge beschlossen. Seine Forderung betrifft die Dauer der Zahlung, nicht eine Erhöhung der monatlichen Leistung.

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Außerdem legt der Beschluss noch nicht fest, welche Pflegegrade genau unter die vorgesehene Sonderregelung für schwer pflegebedürftige Kinder fallen sollen. Diese Abgrenzung müsste im weiteren Gesetzgebungsverfahren geklärt werden.

Eltern pflegen ihr Kind häufig auch während des Klinikaufenthalts

Die Versorgung eines schwer pflegebedürftigen Kindes endet für Eltern nicht zwangsläufig mit der Aufnahme ins Krankenhaus.

Je nach Erkrankung und Behinderung kann ihre Anwesenheit wichtig sein, etwa bei der Verständigung mit dem Kind, der Unterstützung im Tagesablauf oder beim Umgang mit vertrauten Pflegeroutinen.

Trotzdem unterscheidet das Pflegeversicherungsrecht zwischen häuslicher Pflege und stationärer Versorgung. Während eines Krankenhausaufenthalts wird ein wesentlicher Teil der medizinischen und pflegerischen Leistungen durch die Klinik erbracht.

Diese Unterscheidung ist der rechtliche Hintergrund für das Ruhen des Pflegegeldes.

Auch an anderer Stelle wird derzeit über die finanzielle Absicherung pflegender Familien diskutiert. Die Bundesregierung hat eine ursprünglich vorgesehene Halbierung des Pflegegeldes für neu eingestufte Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 oder 3 wieder aus ihrem Reformentwurf gestrichen.

Welche Kürzungen damit vorerst nicht weiterverfolgt werden und was das für Familien bedeutet, erläutert der Beitrag Pflegegeld 2027: Bundesregierung nimmt geplante Kürzung für neue Pflegebedürftige zurück auf Autismus-Wissen.de.

Diese Entscheidung betrifft die Höhe des Pflegegeldes bei einer erstmaligen Einstufung und ist von der Acht-Wochen-Regel bei Krankenhausaufenthalten zu unterscheiden.

Auch für Kinderhospize ist eine Änderung vorgesehen

Eine Besonderheit betrifft die stationäre Versorgung in Kinder- und Jugendhospizen.

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Der Regierungsentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz sieht vor, die Weiterzahlung des Pflegegeldes während der ersten acht Wochen ausdrücklich auch auf solche Aufenthalte zu erstrecken.

Der GKV-Spitzenverband begrüßt diese geplante Gleichstellung mit Krankenhaus- und Rehaaufenthalten in seiner Stellungnahme vom 18. November 2026.

Dem Bundesrat reicht das jedoch nicht aus. Seine weitergehende Forderung lautet, die Zahlung für schwer pflegebedürftige Kinder und Jugendliche auch nach Ablauf dieser acht Wochen fortzuführen.

Damit geht es um zwei unterschiedliche Fragen. Einerseits soll die Pflegegeldzahlung in Kinder- und Jugendhospizen gesetzlich abgesichert werden. Andererseits möchten die Länder die zeitliche Begrenzung für besonders betroffene junge Pflegebedürftige erweitern.

Pflegegrad bei Kindern richtig einschätzen

Für den Bezug von Pflegegeld ist mindestens Pflegegrad 2 erforderlich. Die Einstufung richtet sich nach dem tatsächlichen Unterstützungsbedarf.

Bei Kindern gelten besondere Regeln. Entscheidend ist, wie viel zusätzliche Hilfe sie im Vergleich zu einem gleichaltrigen, altersentsprechend entwickelten Kind benötigen.

Eine Diagnose allein bestimmt den Pflegegrad nicht. Bewertet wird unter anderem der Unterstützungsbedarf bei der Selbstversorgung, bei krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und bei der Gestaltung des Alltags.

Eltern können den kostenlosen Pflegegrad-Rechner von Autismus-Wissen.de nutzen, um den individuellen Unterstützungsbedarf ihres Kindes strukturiert einzuschätzen.

Das Werkzeug berücksichtigt die Besonderheiten der Pflegebegutachtung bei Kindern und Jugendlichen. Es kann auch helfen, Beobachtungen für einen Pflegegradantrag oder eine erneute Begutachtung zusammenzustellen.

Der Rechner ersetzt allerdings keine Begutachtung durch den Medizinischen Dienst und keine verbindliche Entscheidung der Pflegekasse.

Was Eltern bei einem längeren Krankenhausaufenthalt beachten sollten

Eltern sollten die Pflegekasse möglichst frühzeitig über einen geplanten oder bereits begonnenen stationären Aufenthalt informieren.

Wichtig sind das Aufnahmedatum, die Art der Einrichtung und eine möglichst genaue Einschätzung der voraussichtlichen Aufenthaltsdauer.

Wenn die Klinikbehandlung länger als acht Wochen dauert, sollten Eltern schriftlich klären, ab welchem Datum die Pflegekasse das Pflegegeld ruhen lässt und auf welche Rechtsgrundlage sie sich stützt.

Kommt eine der gesetzlichen Ausnahmen infrage, sollte dies ausdrücklich mit der Pflegekasse geprüft werden.

Nach der Entlassung sollten Familien außerdem darauf achten, dass die Pflegegeldzahlung wieder aufgenommen wird. Falls sich der Pflegebedarf durch die Behandlung verändert hat, kann auch eine erneute Überprüfung des Pflegegrades sinnvoll sein.

Für die geltenden Regeln und die Folgen eines längeren Krankenhausaufenthalts bietet der gegen-hartz.de-Beitrag Simone pflegt ihren Sohn auch im Krankenhaus – doch nach 57 Tagen ruht das Pflegegeld weiterführende Informationen.

Die längere Pflegegeldzahlung ist noch nicht beschlossen

Der Bundesratsbeschluss vom 20. November 2026 ist eine Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung. Er ändert das geltende Pflegeversicherungsrecht nicht unmittelbar.

Die Bundesregierung kann sich zu den Forderungen äußern. Anschließend wird der Gesetzentwurf im Bundestag weiterberaten.

Ob die vorgeschlagene Sonderregelung für schwer pflegebedürftige Kinder und Jugendliche tatsächlich Gesetz wird, ist derzeit offen.

Für Familien gilt deshalb weiterhin die bisherige Acht-Wochen-Regel, soweit keine gesetzliche Ausnahme greift. Der Bundesrat fordert jedoch ausdrücklich eine weitergehende Absicherung für Kinder und Jugendliche, deren Versorgung über viele Wochen oder Monate stationär erfolgen muss.

Häufige Fragen zum Pflegegeld bei Krankenhausaufenthalten

Wie lange wird Pflegegeld bei einem Krankenhausaufenthalt gezahlt?

Nach geltendem Recht wird das bisherige Pflegegeld während einer vollstationären Krankenhausbehandlung für die ersten acht Wochen weitergezahlt. Ab dem 57. Tag ruht die Zahlung im Regelfall, sofern keine gesetzliche Ausnahme vorliegt.

Gilt die geplante Verlängerung für alle pflegebedürftigen Kinder?

Das steht noch nicht fest. Der Bundesrat fordert die längere Fortzahlung ausdrücklich für schwer pflegebedürftige Kinder und Jugendliche. Welche konkreten Anspruchsvoraussetzungen künftig gelten könnten, ist noch nicht gesetzlich geregelt.

Wird das Pflegegeld nach der Entlassung wieder gezahlt?

Ja, wenn die Voraussetzungen für den Pflegegeldbezug weiterhin erfüllt sind. Eltern sollten kontrollieren, ob die Pflegekasse die Zahlung nach der Entlassung wieder aufnimmt.

Quellen

Bundesrat – Drucksache 587/26 (Beschluss) vom 20. November 2026, insbesondere Seiten 45 und 46

Bundesrat – Beschluss zum Pflegeneuordnungsgesetz vom 20. November 2026

§ 34 SGB XI – Ruhen der Leistungsansprüche

§ 37 SGB XI – Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen

Bundesgesundheitsministerium – Häusliche Pflege und Pflegegeldbeträge 2026

GKV-Spitzenverband – Stellungnahme zum Pflegeneuordnungsgesetz vom 18. November 2026

Autismus-Wissen.de – Pflegegeld 2027: Bundesregierung nimmt geplante Kürzung für neue Pflegebedürftige zurück, 20. November 2026

Autismus-Wissen.de – Pflegegrad-Rechner für Erwachsene, Kinder und Jugendliche