Zwei Einzel-GdB von 30 können zur Schwerbehinderung GdB 50 führen

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Ein neues Urteil macht deutlich, dass die Feststellung eines Gesamt-GdB keine bloße Rechenübung ist. Zwei Einzel-GdB von jeweils 30 ergeben zwar nicht automatisch einen Gesamt-GdB von 50. Sie können aber in der Gesamtschau ausreichen, um die Schwerbehinderteneigenschaft anzuerkennen.

Im entschiedenen Fall ging es um einen Kläger, dessen gesundheitliche Einschränkungen zunächst nur mit einem Gesamt-GdB von 40 bewertet worden waren. Im gerichtlichen Verfahren kam jedoch heraus, dass zwei erhebliche Beeinträchtigungen jeweils mit einem Einzel-GdB von 30 zu bewerten waren. Das Gericht erkannte deshalb einen Gesamt-GdB von 50 an.

Warum Einzel-GdB nicht einfach addiert werden

Viele Betroffene gehen davon aus, dass mehrere Einzelwerte zusammengerechnet werden. Das ist im Schwerbehindertenrecht jedoch gerade nicht der Fall. Aus 30 und 30 wird also nicht automatisch 60.

Der Gesamt-GdB beschreibt, wie stark ein Mensch insgesamt in seiner Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt ist. Entscheidend ist nicht die Zahl der Diagnosen, sondern die konkrete Auswirkung im Alltag. Deshalb kann dieselbe rechnerische Ausgangslage je nach Fall zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Was das Gericht anders bewertet hat

Das Gericht stellte nicht nur auf die einzelnen Erkrankungen ab, sondern auf deren tatsächliche Auswirkungen. Von Bedeutung war, ob sich die Beeinträchtigungen überschneiden oder ob sie verschiedene Lebensbereiche betreffen. Je weniger sich die Einschränkungen decken, desto eher kann ein höherer Gesamt-GdB gerechtfertigt sein.

Wenn beispielsweise eine Erkrankung vor allem die Beweglichkeit betrifft und eine andere die psychische Belastbarkeit, kann die Gesamtbelastung deutlich schwerer wiegen. In solchen Fällen spricht mehr dafür, dass der zweite Einzel-GdB das Gesamtbild spürbar erhöht. Genau diese Betrachtung stärkt die Position von Menschen, deren Beschwerden im Verwaltungsverfahren zu knapp bewertet wurden.

Keine automatische Schwerbehinderung, aber bessere Chancen

Das Urteil bedeutet nicht, dass jeder Mensch mit zwei Einzel-GdB von 30 automatisch einen Schwerbehindertenausweis erhält. Es zeigt aber, dass Behörden und Gerichte genauer prüfen müssen, wie sich die einzelnen Einschränkungen zusammen auswirken. Eine pauschale Bewertung nach dem Muster „30 plus 30 ergibt nur 40“ reicht nicht aus.

Für Betroffene ist das besonders wichtig, wenn ein Antrag auf Feststellung eines höheren GdB abgelehnt wurde. Wer mehrere erhebliche Erkrankungen hat, sollte den Bescheid genau prüfen. Vor allem sollte geklärt werden, ob die Beeinträchtigungen tatsächlich nur denselben Lebensbereich betreffen oder ob sie sich in verschiedenen Alltagssituationen zusätzlich auswirken.

Was Betroffene aus dem Urteil lernen können

Im GdB-Verfahren reicht es nicht, Diagnosen aufzuzählen. Ärztliche Unterlagen sollten möglichst konkret beschreiben, welche Tätigkeiten eingeschränkt sind. Dazu gehören etwa Gehen, Sitzen, Schlafen, Konzentration, Belastbarkeit, soziale Kontakte oder die Fähigkeit, den Alltag selbstständig zu bewältigen.

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Besonders hilfreich sind aktuelle Befundberichte, die nicht nur medizinische Fachbegriffe enthalten. Sie sollten nachvollziehbar machen, wie häufig Beschwerden auftreten, wie lange sie anhalten und welche Folgen sie für Beruf, Haushalt und soziale Teilhabe haben. Je klarer diese Folgen beschrieben sind, desto besser lässt sich ein höherer Gesamt-GdB begründen.

Tabelle: Wann zwei Einzel-GdB von 30 zum Gesamt-GdB von 50 führen können

Ausgangslage Mögliche Bewertung Zwei Beeinträchtigungen wirken sich nahezu auf denselben Lebensbereich aus. Ein Gesamt-GdB von 40 kann naheliegen, weil sich die Einschränkungen teilweise überschneiden. Zwei Beeinträchtigungen betreffen deutlich unterschiedliche Lebensbereiche. Ein Gesamt-GdB von 50 kann in Betracht kommen, wenn die Teilhabeeinschränkung insgesamt erheblich zunimmt. Eine weitere Erkrankung ist nur leicht ausgeprägt. Sie erhöht den Gesamt-GdB oft nicht oder nur gering, wenn keine zusätzliche erhebliche Alltagsbelastung erkennbar ist. Medizinische Unterlagen beschreiben nur Diagnosen, aber keine Alltagsfolgen. Die Begründung für einen höheren Gesamt-GdB bleibt häufig zu schwach.

Warum das Urteil für Widerspruch und Klage wichtig ist

Wer einen Bescheid mit einem Gesamt-GdB von 30 oder 40 erhält, sollte die Begründung sorgfältig lesen. Oft wird zwar jede Erkrankung einzeln aufgeführt, die gemeinsame Auswirkung aber nur knapp bewertet. Gerade dort kann ein Widerspruch ansetzen.

Wichtig ist eine nachvollziehbare Darstellung der Wechselwirkungen. Betroffene sollten erklären, warum die zweite Beeinträchtigung nicht bloß denselben Nachteil beschreibt, sondern zusätzliche Einschränkungen verursacht. Das Urteil zeigt, dass Gerichte eine solche Gesamtbetrachtung ernst nehmen müssen.

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Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Arbeitnehmerin hat wegen einer Wirbelsäulenerkrankung einen Einzel-GdB von 30. Sie kann nur begrenzt sitzen, längeres Stehen ist schmerzhaft, und körperliche Belastungen führen schnell zu Ausfällen. Zusätzlich besteht eine psychische Erkrankung, die ebenfalls mit einem Einzel-GdB von 30 bewertet wird.

Die Behörde setzt zunächst nur einen Gesamt-GdB von 40 fest. Im Widerspruch legt die Frau ärztliche Berichte vor, aus denen hervorgeht, dass die Rückenbeschwerden vor allem die körperliche Beweglichkeit einschränken, während die psychische Erkrankung Konzentration, Schlaf und soziale Belastbarkeit betrifft. Wird dadurch eine deutlich breitere Alltagsbeeinträchtigung erkennbar, kann ein Gesamt-GdB von 50 begründbar sein.

Fazit

Das Urteil ist ein wichtiges Signal für Menschen mit mehreren erheblichen Gesundheitsstörungen. Zwei Einzel-GdB von 30 sind kein Automatismus für die Schwerbehinderung, können aber im Einzelfall den Gesamt-GdB von 50 tragen. Entscheidend ist die nachvollziehbare Gesamtschau der tatsächlichen Einschränkungen.

Für Betroffene bedeutet das: Nicht allein die Diagnose zählt, sondern die belegbare Auswirkung auf das tägliche Leben. Wer einen zu niedrigen Bescheid erhält, sollte prüfen, ob die Behörde die verschiedenen Beeinträchtigungen wirklich in ihrem Zusammenwirken bewertet hat.

Quellen

Landessozialgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 17. Oktober 2025, Az. L 8 SB 1220/25, wiedergegeben bei rentenbescheid24.de.

Sozialgericht Aurich, Urteil vom 4. Mai 2022, Az. S 4 SB 154/21, dargestellt bei ABiD e.V.

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24. Oktober 2024, Az. L 11 SB 307/23.