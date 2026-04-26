Wohngeld: Darlehensvertrag mit den Eltern kann zur teuren Falle werden

Ein Darlehensvertrag mit den Eltern kann beim Wohngeld gefährlich werden, wenn dadurch eigentlich verfügbare Mittel künstlich als Schulden dargestellt werden. Das zeigt ein Urteil des Verwaltungsgerichts Weimar vom 29. Januar 2026.

Danach kann es eine missbräuchliche Inanspruchnahme von Wohngeld sein, wenn ein Antragsteller Kindergeld von seinen Eltern nur darlehensweise erhält, obwohl er dieses Geld für sich beanspruchen könnte.

Die Entscheidung betrifft eine Konstellation, die in vielen Familien nicht ungewöhnlich wirkt: Eltern zahlen Geld an ihr Kind weiter, beide Seiten halten schriftlich fest, dass der Betrag später zurückgezahlt werden soll, und beim Wohngeldantrag wird dieses Geld nicht als endgültig verfügbares Einkommen behandelt.

Genau darin kann aber das Problem liegen. Denn die Wohngeldbehörde darf prüfen, ob ein solcher Vertrag tatsächlich ein echtes Darlehen ist oder ob damit der Wohngeldanspruch künstlich erhöht werden soll.

Darlehen von den Eltern wurde beim Wohngeld zum Problem

Im entschiedenen Fall ging es um Kindergeld, das die Eltern an den Kläger auszahlten. Nach dem Darlehensvertrag sollte der Kläger verpflichtet sein, diesen Betrag später an seine Eltern zurückzuzahlen. Dadurch stand das Geld aus seiner Sicht nicht endgültig zur Verfügung. Für das Wohngeld war aber entscheidend, dass der Kläger den Betrag wirtschaftlich für sich hätte beanspruchen können.

Das Verwaltungsgericht Weimar sah darin keine harmlose Familienabrede, sondern eine Gestaltung mit Folgen für den Wohngeldanspruch. Denn wer einerseits Geld erhält, das für den eigenen Lebensunterhalt genutzt werden kann, andererseits aber über einen Darlehensvertrag eine Rückzahlungspflicht konstruiert, kann seine Bedürftigkeit künstlich erhöhen.

Damit wird aus einem privaten Vertrag ein wohngeldrechtliches Risiko.

Gericht sieht missbräuchliche Inanspruchnahme von Wohngeld

Nach § 21 Nr. 3 Wohngeldgesetz besteht kein Wohngeldanspruch, soweit die Inanspruchnahme missbräuchlich wäre. Missbrauch bedeutet dabei nicht zwingend Betrug oder eine strafbare Täuschung. Es reicht, wenn die Gestaltung nach den Gesamtumständen nicht mit dem Zweck des Wohngeldes vereinbar ist.

Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits 2013 klargestellt: Wohngeld ist eine Sozialleistung zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens. Es soll nicht gezahlt werden, wenn die Gewährung nach den Umständen des Einzelfalls tatsächlich nicht notwendig ist. Entscheidend ist also, ob der Antragsteller seinen Wohnbedarf aus eigenen Mitteln oder mit zumutbarer familiärer Unterstützung decken kann. (Bundesverwaltungsgericht)

Genau an diesem Punkt setzt die Entscheidung des VG Weimar an. Das Gericht bewertet den Vertrag nicht isoliert nach seiner zivilrechtlichen Form, sondern nach seiner wirtschaftlichen Wirkung. Der Kläger ließ sich einen dem Kindergeld entsprechenden Betrag nur darlehensweise auszahlen, sollte ihn später zurückzahlen und beanspruchte zugleich Wohngeld, das von der Allgemeinheit finanziert wird.

Warum das Kindergeld nicht einfach „wegverlagert“ werden darf

Der entscheidende Vorwurf lautet: Der Kläger verzichtete durch die Darlehensabrede wirtschaftlich auf Geld, das ihm zur Verfügung stehen konnte. Damit ist der Fall vergleichbar mit Konstellationen, in denen eine wohngeldberechtigte Person Unterhaltsansprüche nicht geltend macht, obwohl ihr das möglich und zumutbar wäre.

Für das Gericht war besonders wichtig, dass die Eltern nach den Angaben im Verfahren selbst über ausreichende finanzielle Mittel verfügten. Sie konnten ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten und sogar Rücklagen bilden. Trotzdem wurde der steuerfinanzierte Haushalt doppelt belastet: einmal durch die Zahlung des Kindergeldes an die Eltern und zusätzlich durch ein höheres Wohngeld an den Kläger.

Hätte der Kläger das Kindergeld für sich behalten und als verfügbares Mittel eingesetzt, wäre der Wohngeldbedarf geringer gewesen. Genau deshalb sah das Gericht die Vertragsgestaltung als unangemessen und sozialwidrig an.

Wohngeld soll Wohnkosten sichern – nicht finanziellen Spielraum schaffen

Der Zweck des Wohngeldes ist eng begrenzt. Es soll angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern. Es ist aber nicht dafür gedacht, private Finanzgestaltungen auszugleichen, die dazu führen, dass eigentlich verfügbare Mittel nicht für den eigenen Bedarf eingesetzt werden.

Im Fall des VG Weimar kam hinzu, dass der Kläger die Geldzahlungen nach den Feststellungen nicht nur für die laufende Wohnsicherung benötigte, sondern auch für Sonderausgaben, größere Anschaffungen, Urlaube oder einen allgemeinen finanziellen Spielraum. Das passte aus Sicht des Gerichts nicht zum Zweck des Wohngeldes.

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Der Fall zeigt damit eine klare Grenze: Wer verfügbare Mittel durch private Vereinbarungen in rückzahlbare Schulden verwandelt, kann nicht ohne Weiteres verlangen, dass der Staat die dadurch entstehende Lücke über Wohngeld schließt.

Nicht jedes Darlehen der Eltern ist automatisch Missbrauch

Wichtig ist aber auch: Ein Darlehensvertrag mit den Eltern ist nicht automatisch unzulässig. Familienangehörige dürfen einander Geld leihen. Ein echtes Darlehen kann auch im Sozialleistungsrecht anerkannt werden, wenn es ernsthaft vereinbart, nachvollziehbar ausgezahlt und tatsächlich zurückgezahlt wird.

Problematisch wird es vor allem dann, wenn mehrere Umstände zusammenkommen: Das Geld stammt aus einem Anspruch, den das Kind wirtschaftlich für sich nutzen könnte; die Rückzahlungspflicht wirkt konstruiert; der Vertrag wird nicht wie ein echtes Darlehen gelebt; oder die Gestaltung führt dazu, dass Wohngeld in einer Höhe beantragt wird, die ohne diese Konstruktion nicht entstehen würde.

Für Betroffene bedeutet das: Entscheidend ist nicht die Überschrift „Darlehensvertrag“, sondern die tatsächliche wirtschaftliche Lage.

Wohngeldbehörde darf familiäre Zahlungen genau prüfen

Wer Wohngeld beantragt und regelmäßig Geld von Eltern erhält, sollte solche Zahlungen sauber offenlegen. Das gilt besonders bei Kindergeld, Unterhaltszahlungen, Mietzuschüssen oder regelmäßigen Überweisungen zur Lebensführung. Werden diese Beträge als Darlehen bezeichnet, kann die Behörde Nachweise verlangen.

Dazu gehören insbesondere schriftliche Vereinbarungen, Zahlungsnachweise, klare Rückzahlungsmodalitäten und Belege dafür, dass die Rückzahlung tatsächlich erfolgt oder ernsthaft erwartet wird. Fehlen solche Nachweise, kann die Behörde davon ausgehen, dass es sich nicht um ein echtes Darlehen handelt.

Noch schwerer wiegt es, wenn der Vertrag aus Sicht der Behörde nur dazu dient, Einkommen oder familiäre Unterstützung aus der Wohngeldberechnung herauszuhalten.

Betroffene sollten vor dem Antrag genau prüfen

Wer Wohngeld beantragt, sollte nicht leichtfertig private Geldflüsse innerhalb der Familie umetikettieren. Besonders riskant ist es, Kindergeld oder regelmäßig gezahlte Unterstützung der Eltern als Darlehen zu behandeln, obwohl das Geld tatsächlich zur freien Verfügung steht oder für den Lebensunterhalt genutzt wird.

Sinnvoll ist eine einfache Prüfung: Wäre das Geld ohne den Darlehensvertrag tatsächlich verfügbar? Wird die Rückzahlung ernsthaft verlangt? Gibt es feste Raten, Fristen und Nachweise? Würde ein fremder Dritter unter denselben Bedingungen ebenfalls ein solches Darlehen gewähren?

Je weniger diese Fragen überzeugend beantwortet werden können, desto größer ist das Risiko, dass die Wohngeldbehörde den Vertrag nicht anerkennt.

Fazit: Der Vertrag entscheidet nicht allein – die wirtschaftliche Realität zählt

Das Urteil des VG Weimar ist eine deutliche Warnung. Ein Darlehensvertrag mit den Eltern schützt nicht automatisch davor, dass Zahlungen beim Wohngeld berücksichtigt werden. Wenn der Vertrag dazu führt, dass eigentlich verfügbare Mittel künstlich als Schulden erscheinen, kann die Behörde eine missbräuchliche Inanspruchnahme annehmen.

Für Wohngeldberechtigte heißt das: Familiäre Unterstützung muss transparent und realistisch dargestellt werden. Wer Geld erhält, das er für sich beanspruchen und zur Sicherung seines Wohnbedarfs einsetzen kann, sollte nicht darauf vertrauen, dass eine Darlehensvereinbarung die wohngeldrechtliche Bewertung verändert.

Die wichtigste Lehre aus dem Urteil lautet daher: Nicht jedes Elterndarlehen ist gefährlich. Gefährlich wird es aber, wenn mit dem Vertrag Einkommen, Kindergeld oder familiäre Unterstützung so verschoben werden, dass der Staat einen höheren Wohngeldanspruch finanzieren soll.

Quellen

Verwaltungsgericht Weimar: Urteil vom 29.01.2026 – 3 K 77/24 We

Bundesverwaltungsgericht: Urteil vom 18.04.2013 – 5 C 21.12 (Bundesverwaltungsgericht)

Wohngeldgesetz: § 1 Abs. 1 WoGG, § 14 WoGG, § 21 Nr. 3 WoGG