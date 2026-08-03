Witwenrente: Fehler verhindert Rückzahlung von mehr als 79.000 Euro

Mehr als 79.000 Euro soll eine Witwe an die Deutsche Rentenversicherung zurückzahlen, weil ihr eigenes Einkommen über viele Jahre nicht auf die Hinterbliebenenrente angerechnet wurde. Doch auch die Rentenversicherung bemerkte die Überzahlung rund 18 Jahre lang nicht.

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Das Bundessozialgericht hat deshalb eine erneute Prüfung verlangt. Hat die Behörde durch eigene Versäumnisse erheblich zur Überzahlung beigetragen, darf sie möglicherweise nicht ohne weitere Abwägung den gesamten Betrag verlangen.

Ein automatischer Erlass folgt daraus allerdings nicht. Das Verhalten der Witwe, die verfügbaren Informationen der Behörde und die Ursachen der langen Überzahlung müssen gemeinsam untersucht werden.

Rentenversicherung verlangt 79.212 Euro von einer Witwe

Die 1953 geborene Klägerin erhielt seit 1992 eine Witwenrente. Anfang der 2000er-Jahre nahm sie eine Beschäftigung auf und erzielte damit Einkommen, das grundsätzlich auf die Hinterbliebenenrente anzurechnen war.

Nach den Feststellungen der Vorinstanz hatte die Frau dieses Einkommen nicht ausreichend mitgeteilt. Ihre Witwenrente wurde deshalb von Juli 2001 bis Oktober 2019 in ungekürzter oder zu hoher Form weitergezahlt.

Erst als die Betroffene im Jahr 2019 eine eigene Altersrente beantragte, überprüfte die Rentenversicherung den Vorgang erneut. Anschließend hob sie die frühere Bewilligung rückwirkend auf und verlangte 79.212,32 Euro zurück.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg sah jedoch auch aufseiten der Rentenversicherung erhebliche Versäumnisse. Der Versicherungsträger hätte möglicherweise durch organisatorische Vorkehrungen und die Auswertung vorhandener Versicherungskonten wesentlich früher auf das Einkommen aufmerksam werden können.

Bundessozialgericht verlangt weitere Tatsachenfeststellungen

Das Bundessozialgericht befasste sich am 2. Juli 2026 mit dem Streit. Im Verfahren B 5 R 1/25 R wurde weder die vollständige Rückforderung bestätigt noch die Witwe endgültig von der Zahlung befreit.

Stattdessen verwies das Gericht die Sache an das Landessozialgericht zurück. Dort muss nun genauer geklärt werden, welche Informationen der Rentenversicherung vorlagen und ob ein früherer Datenabgleich die Überzahlung verhindert oder wenigstens deutlich verkürzt hätte.

Die Entscheidung ist für viele Bezieher einer Witwen- oder Witwerrente wichtig. Sie zeigt, dass eine eigene Pflichtverletzung nicht immer dazu führt, dass das Verhalten der Verwaltung vollständig ausgeblendet werden darf.

Warum der Behördenfehler die Forderung nicht automatisch beseitigt

Wer eine Hinterbliebenenrente erhält, muss Einkommensänderungen grundsätzlich selbst melden. Diese Pflicht bleibt auch dann bestehen, wenn Arbeitsentgelt, Beitragszeiten oder eine eigene Rente bereits in anderen Datenbeständen der gesetzlichen Rentenversicherung auftauchen.

Die Behörde muss nicht bei jeder Rentnerin und jedem Rentner ständig nach bisher unbekanntem Einkommen suchen. Allein die Tatsache, dass eine Überzahlung lange unentdeckt blieb, reicht daher nicht zwangsläufig aus, um die Rückforderung zu beseitigen.

Anders kann es aussehen, wenn konkrete Informationen schon vorhanden waren und lediglich wegen mangelhafter interner Abläufe nicht ausgewertet wurden. Je stärker ein solches Behördenversäumnis die Höhe der Forderung vergrößert hat, desto eher kann eine besondere Fallgestaltung vorliegen.

Die Rentenversicherung muss dann erklären, warum sie trotz ihres eigenen Beitrags den gesamten Schaden bei der betroffenen Person geltend macht. Eine pauschale Begründung kann bei einem ungewöhnlichen Verlauf rechtlich unzureichend sein.

Paragraf 48 SGB X erlaubt eine rückwirkende Aufhebung

War der ursprüngliche Rentenbescheid bei seinem Erlass rechtmäßig und haben sich die Verhältnisse später geändert, richtet sich die Korrektur regelmäßig nach Paragraf 48 SGB X. Die Aufnahme einer Beschäftigung oder der Beginn einer eigenen Rente kann eine solche Änderung darstellen.

Eine Aufhebung für vergangene Zeiträume kommt unter anderem infrage, wenn eine vorgeschriebene Mitteilung vorsätzlich oder grob fahrlässig unterblieben ist. Sie ist auch möglich, wenn Einkommen erzielt wurde, das den Rentenanspruch gemindert hätte.

Das Gesetz bestimmt für diese Fälle, dass der Bescheid rückwirkend aufgehoben werden „soll“. In einem gewöhnlichen Fall ist die rückwirkende Korrektur daher die gesetzlich vorgesehene Folge.

Weicht der Sachverhalt deutlich vom üblichen Verlauf ab, kann dagegen ein sogenannter atypischer Fall bestehen. Dann muss die Rentenversicherung eine echte Ermessensentscheidung treffen und die besonderen Umstände nachvollziehbar gegeneinander abwägen.

Prüfpunkt Bedeutung für die Rückforderung Eigenes Einkommen wurde nicht gemeldet Eine rückwirkende Kürzung kann nach Paragraf 48 SGB X zulässig sein. Der Fehler war für die betroffene Person erkennbar Grobe Fahrlässigkeit kann gegen Vertrauensschutz sprechen. Die Behörde hatte bereits konkrete Informationen Ein eigenes Verwaltungsversäumnis muss gegebenenfalls berücksichtigt werden. Die Überzahlung lief außergewöhnlich lange Die Dauer allein genügt nicht, kann zusammen mit weiteren Umständen aber für einen atypischen Fall sprechen. Eine Ermessensabwägung fehlt im Bescheid Die rückwirkende Aufhebung kann rechtswidrig sein, wenn ein atypischer Fall vorlag. Der Bewilligungsbescheid wurde nur teilweise aufgehoben Nur der von der Aufhebung erfasste Betrag kann nach Paragraf 50 SGB X verlangt werden.

Was ein atypischer Fall für die Witwe bedeutet

Die Annahme eines atypischen Falls führt nicht automatisch zum vollständigen Wegfall der Forderung. Sie verändert zunächst die Art, wie die Rentenversicherung entscheiden muss.

Die Behörde darf die Rückforderung dann nicht wie einen gewöhnlichen Standardfall behandeln. Sie muss prüfen, ob die Bewilligung vollständig, nur für einen kürzeren Zeitraum oder lediglich teilweise rückwirkend aufgehoben wird.

Auch eine vollständige Rückforderung kann nach einer solchen Abwägung weiterhin möglich sein. Der Versicherungsträger muss dann aber überzeugend begründen, weshalb das Fehlverhalten der betroffenen Person trotz des eigenen Verwaltungsversäumnisses überwiegt.

Umgekehrt kann eine Teilaufhebung dazu führen, dass ein erheblicher Teil der Forderung entfällt. Genau deshalb kann der Fehler der Rentenversicherung eine vollständige Rückzahlung verhindern, ohne automatisch jede Rückforderung auszuschließen.

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Die Mitteilungspflicht der Rentenbezieher bleibt bestehen

Nach Paragraf 60 SGB I müssen Bezieher von Sozialleistungen erhebliche Änderungen unverzüglich mitteilen. Bei einer Witwenrente betrifft das insbesondere die Aufnahme einer Beschäftigung, Gehaltserhöhungen, den Beginn einer eigenen Rente und weitere anrechenbare Einkünfte.

Eine Meldung beim Finanzamt, bei der Krankenkasse oder beim Arbeitgeber ersetzt die Mitteilung an die Rentenversicherung nicht ohne Weiteres. Betroffene sollten die Änderung direkt an den zuständigen Rentenversicherungsträger übermitteln und den Zugang dokumentieren.

Auch wenn zwei Renten vom selben Versicherungsträger ausgezahlt werden, sollte der Beginn der zweiten Rente zusätzlich angegeben werden. Dass eine doppelte Meldung nicht in jeder Fallgestaltung verlangt werden kann, zeigt allerdings eine andere Entscheidung zu einer Rückforderung von knapp 19.600 Euro.

Dort hatte die Witwe ihre Hinterbliebenenrente beim Antrag auf Altersrente offengelegt. Die Gerichte verneinten eine grob fahrlässige Pflichtverletzung, weil beide Leistungen aus einer Hand kamen und die Versicherte auf eine korrekte interne Verarbeitung vertrauen durfte.

Grobe Fahrlässigkeit hängt vom Einzelfall ab

Grobe Fahrlässigkeit liegt nicht schon bei jedem Missverständnis und jedem übersehenen Detail vor. Erforderlich ist eine besonders schwere Verletzung der gebotenen Sorgfalt.

Es wird geprüft, ob sich der Fehler nach den persönlichen Kenntnissen der betroffenen Person geradezu aufdrängen musste. Alter, Bildung, gesundheitliche Einschränkungen, Verständlichkeit des Bescheids und frühere Hinweise können dabei berücksichtigt werden.

Versicherte müssen komplexe Rentenberechnungen nicht vollständig nachrechnen. Ein außergewöhnlicher Zahlungssprung ohne erkennbare Erklärung kann jedoch eine Nachfrage erforderlich machen.

So bestätigte das Sozialgericht Halle eine Rückforderung, nachdem sich eine Witwerrente bei nahezu unveränderten Verhältnissen ungefähr verdreifacht hatte. Ausführliche Informationen zu diesem Gegenbeispiel finden sich im Beitrag „Rentenversicherung macht Fehler – Witwer muss dennoch zurückzahlen“.

Paragraf 50 SGB X bestimmt die eigentliche Erstattung

Die Aufhebung des Rentenbescheids und die anschließende Erstattungsforderung sind rechtlich zu unterscheiden. Erst wenn feststeht, für welche Monate die Bewilligung wirksam aufgehoben wurde, lässt sich der zurückzuzahlende Betrag ermitteln.

Nach Paragraf 50 SGB X sind bereits gezahlte Leistungen nur zu erstatten, soweit der zugrunde liegende Bescheid aufgehoben wurde. Wird die Aufhebung zeitlich oder der Höhe nach begrenzt, reduziert sich dadurch auch die Erstattungsforderung.

Ein Fehler bei der Ermessensentscheidung kann deshalb erhebliche finanzielle Folgen haben. Muss die Rentenversicherung neu entscheiden, ist sowohl ein vollständiger als auch ein teilweiser Verzicht auf die rückwirkende Aufhebung denkbar.

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Eigenes Einkommen wird nicht vollständig abgezogen

Die Einkommensanrechnung auf Witwen- und Witwerrenten richtet sich nach Paragraf 97 SGB VI. Eigenes Einkommen mindert die Hinterbliebenenrente erst, wenn das ermittelte Nettoeinkommen den gesetzlichen Freibetrag überschreitet.

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der monatliche Freibetrag 1.122,53 Euro. Für jedes berücksichtigungsfähige Kind erhöht er sich um 238,11 Euro.

Vom Einkommen oberhalb des jeweiligen Freibetrags werden 40 Prozent auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet. Weitere Erläuterungen enthält der Ratgeber zu den Regelungen der Witwenrente im Jahr 2026.

Bei einer Rückforderung über viele Jahre dürfen die heutigen Werte nicht einfach auf sämtliche früheren Monate übertragen werden. Die Rentenversicherung muss für jeden Zeitraum die damals geltenden Freibeträge, Einkommen und gesetzlichen Pauschalabzüge berücksichtigen.

Was Betroffene bei einem Rückforderungsbescheid prüfen sollten

Aus dem Bescheid muss hervorgehen, welcher frühere Rentenbescheid aufgehoben wird und für welchen Zeitraum die Behörde eine Überzahlung annimmt. Ebenso müssen die berücksichtigten Einkünfte, Freibeträge und Kürzungsbeträge nachvollziehbar sein.

Bei einem ungewöhnlich langen Zeitraum sollte geprüft werden, wann die Rentenversicherung erstmals Kenntnis vom Einkommen erhielt. Wichtig ist außerdem, welche Unterlagen bereits in den Verwaltungsakten oder in einem weiteren Versicherungskonto vorhanden waren.

Der Bescheid sollte erkennen lassen, ob die Rentenversicherung eigene Versäumnisse untersucht hat. Hat die Verwaltung trotz verwertbarer Hinweise jahrelang nicht reagiert, kann eine fehlende oder unvollständige Ermessensentscheidung angreifbar sein.

Weitere typische Probleme bei Rentenentscheidungen erläutert der Beitrag über die häufigsten Fehler in Rentenbescheiden.

Für den Widerspruch bleibt meistens nur ein Monat

Gegen einen Rückforderungsbescheid kann grundsätzlich Widerspruch eingelegt werden. Bei einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung beträgt die Frist normalerweise einen Monat nach Bekanntgabe.

Zur Einhaltung der Frist genügt zunächst ein kurzer Widerspruch, der später ausführlich begründet werden kann. Bei einer hohen Forderung sollte zusätzlich Akteneinsicht beantragt werden, damit geprüft werden kann, welche Informationen der Rentenversicherung zu welchem Zeitpunkt vorlagen.

Ist die Frist bereits abgelaufen, kann je nach Verfahrensstand ein Überprüfungsantrag nach Paragraf 44 SGB X infrage kommen. Wegen der komplizierten Abgrenzung zwischen Aufhebung, Erstattung, Fristen und Ermessen ist bei fünfstelligen Forderungen eine sozialrechtliche Beratung sinnvoll.

Ratenzahlung und Erlass sind von der Rechtmäßigkeit zu trennen

Kann die Forderung rechtlich nicht mehr abgewehrt werden, können Betroffene eine Stundung oder Ratenzahlung beantragen. In besonderen Härtefällen ist auch ein teilweiser oder vollständiger Erlass denkbar.

Ein solcher Antrag ersetzt jedoch nicht die Prüfung des Rückforderungsbescheids. Wer sofort eine Ratenzahlungsvereinbarung unterschreibt, ohne die Forderung prüfen zu lassen, kann seine rechtliche und wirtschaftliche Ausgangslage verschlechtern.

Die finanziellen Verhältnisse müssen bei einem Härteantrag meistens umfassend offengelegt werden. Die Rentenversicherung kann dafür Nachweise über Einkommen, Vermögen, Wohnkosten, Schulden und sonstige laufende Belastungen verlangen.

Fazit: Auch die Rentenversicherung muss eigene Fehler berücksichtigen

Das Urteil des Bundessozialgerichts ist kein Freibrief für verschwiegene Einkünfte. Wer eine Witwen- oder Witwerrente bezieht, muss erhebliche Änderungen weiterhin unverzüglich und nachweisbar mitteilen.

Die Rentenversicherung darf sich bei einer außergewöhnlich langen Überzahlung aber nicht immer allein auf die Pflichtverletzung des Versicherten berufen. Haben eigene organisatorische Versäumnisse die Forderung stark anwachsen lassen, kann eine besondere Abwägung erforderlich werden.

Im Fall der 79.212,32 Euro ist noch offen, welchen Betrag die Witwe am Ende tatsächlich zahlen muss. Das Landessozialgericht muss erst feststellen, wie stark das Verhalten der Rentenversicherung zur Entstehung und Höhe der Überzahlung beigetragen hat.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ingrid erhält eine Witwenrente und nimmt später eine Teilzeitbeschäftigung auf. Sie meldet den Arbeitslohn nicht direkt an die Rentenversicherung, obwohl die Beschäftigung in ihrem eigenen Versicherungskonto gespeichert wird.

Erst zwölf Jahre später verlangt die Rentenversicherung 28.000 Euro zurück. Ingrid kann sich nicht allein darauf berufen, dass die Behörde den Verdienst hätte entdecken können.

War die Verbindung zwischen den Versicherungskonten jedoch bekannt und blieb eine konkrete Fehlermeldung jahrelang unbearbeitet, muss dieses Behördenversäumnis geprüft werden. Die Rentenversicherung kann weiterhin Geld verlangen, darf die vollständige Rückforderung aber möglicherweise nicht ohne eine nachvollziehbare Ermessensabwägung festsetzen.

Häufige Fragen und Antworten zur Rückforderung der Witwenrente

Entfällt die Rückforderung automatisch bei einem Fehler der Rentenversicherung?

Nein. Ein Behördenfehler beseitigt die Rückforderung nicht automatisch, kann aber zusammen mit weiteren Umständen einen atypischen Fall begründen.

Dann muss die Rentenversicherung über die rückwirkende Aufhebung unter Berücksichtigung ihres eigenen Beitrags entscheiden. Das kann zu einer Verringerung, muss aber nicht zwingend zu einem vollständigen Erlass führen.

Was hat das Bundessozialgericht im Fall der 79.212 Euro entschieden?

Das Bundessozialgericht hat die Rückforderung weder endgültig bestätigt noch vollständig aufgehoben. Es hat den Fall an das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg zurückverwiesen.

Die Vorinstanz muss weitere Feststellungen zu den vorhandenen Daten, den internen Abläufen und dem möglichen Behördenversäumnis treffen. Erst danach kann über die Rückforderung erneut entschieden werden.

Was versteht man unter einem atypischen Fall?

Ein atypischer Fall liegt vor, wenn der Sachverhalt erheblich vom gewöhnlichen Verlauf einer Überzahlung abweicht. Das kann der Fall sein, wenn die Behörde trotz konkreter Informationen über viele Jahre nicht reagiert und dadurch die Forderung stark anwächst.

Liegt ein solcher Ausnahmefall vor, darf die Behörde nicht schematisch die vollständige rückwirkende Aufhebung verfügen. Sie muss ihr Ermessen ausüben und ihre Abwägung im Bescheid verständlich darlegen.

Muss eigenes Einkommen auch dann gemeldet werden, wenn es der Rentenversicherung bekannt sein könnte?

Ja. Die Mitteilungspflicht besteht grundsätzlich unabhängig davon, ob das Einkommen in einem anderen Versicherungskonto, bei einem Arbeitgeber oder bei einer anderen Behörde erfasst wurde.

Betroffene sollten Arbeitsentgelt, eigene Renten und andere erhebliche Einkünfte direkt melden. Die Übermittlung sollte so erfolgen, dass der Zugang später nachgewiesen werden kann.

Welche Punkte sollten in einem Rückforderungsbescheid geprüft werden?

Geprüft werden sollten der Zeitraum, die zugrunde gelegten Einkünfte, die gesetzlichen Freibeträge und die Berechnung für jeden einzelnen Abschnitt. Ebenso wichtig sind die Fristen und die Frage, wann die Rentenversicherung erstmals von den Einkünften wusste.

Bei einer langen Überzahlung muss untersucht werden, ob bereits konkrete Informationen in den Akten vorhanden waren. Der Bescheid sollte außerdem eine ausreichende Ermessensabwägung enthalten, falls außergewöhnliche Umstände bestanden.

Was ist nach Erhalt des Rückforderungsbescheids zu tun?

Betroffene sollten sofort die Widerspruchsfrist prüfen, die normalerweise einen Monat beträgt. Zur Sicherung der Frist kann zunächst ein kurzer Widerspruch eingereicht und die Begründung nach Akteneinsicht ergänzt werden.

Bei hohen Forderungen empfiehlt sich Unterstützung durch einen Sozialverband, einen zugelassenen Rentenberater oder einen Fachanwalt für Sozialrecht. Parallel kann bei finanzieller Überforderung eine Stundung oder Ratenzahlung beantragt werden.