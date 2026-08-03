Altersrente nachträglich aufgehoben: Muss jetzt jeder Euro zurückgezahlt werden?

Wird ein Rentenbescheid durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil aufgehoben, kann die Rentenversicherung die bereits gezahlte Altersrente zurückfordern. Ob die Erstattung in einem solchen Fall nahezu automatisch aus § 50 Absatz 1 SGB X folgt, ist jedoch noch nicht abschließend geklärt.

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Darüber entscheidet das Bundessozialgericht im Verfahren B 5 R 7/25 R. Für Betroffene geht es um hohe Geldbeträge und um die Frage, ob Vertrauensschutz und Ermessen vor der Rückforderung geprüft werden müssen.

Diese Frage muss das Bundessozialgericht klären

Das BSG befasst sich mit einer Altersrente für langjährig Versicherte, deren Bewilligung durch ein rechtskräftiges Urteil aufgehoben wurde. Die Rentenversicherung verlangte daraufhin gezahlte Leistungen zurück.

Die genaue Höhe der Forderung und die Dauer der Rentenzahlung veröffentlicht das Gericht in seiner Darstellung der anhängigen Rechtsfrage nicht. Bekannt ist lediglich, dass das Verfahren vom Landessozialgericht Berlin-Brandenburg stammt und dort unter dem Aktenzeichen L 16 R 180/25 geführt wurde.

Der 5. Senat fragt, ob § 50 Absatz 1 Satz 1 SGB X auch dann gilt, wenn ein Verwaltungsakt durch ein rechtskräftiges Urteil aufgehoben wurde. Das Verfahren wird beim BSG unter dem Aktenzeichen B 5 R 7/25 R geführt.

Warum die Formulierung des Gesetzes umstritten ist

Nach § 50 Absatz 1 SGB X müssen bereits erbrachte Leistungen erstattet werden, soweit der zugrunde liegende Verwaltungsakt aufgehoben worden ist. Auf den ersten Blick scheint die Vorschrift damit auch nach einem Gerichtsurteil zu greifen.

Der Wortlaut sagt allerdings nicht ausdrücklich, wer den Bescheid aufgehoben haben muss. Üblicherweise geht einer Rückforderung eine Aufhebungsentscheidung der Behörde nach § 45 oder § 48 SGB X voraus.

In diesem Verfahren war es dagegen ein rechtskräftiges Urteil, das die Rentenbewilligung beseitigte. Das BSG muss deshalb klären, ob dieser Unterschied Auswirkungen auf die spätere Erstattung hat.

Zwei mögliche Wege zur Rückforderung

Hält das BSG § 50 Absatz 1 SGB X für anwendbar, folgt die Erstattung grundsätzlich aus der rechtskräftigen Aufhebung des Rentenbescheids. Die Rentenversicherung müsste dann nicht noch einmal darüber entscheiden, ob die Bewilligung aus Vertrauensschutzgründen bestehen bleiben darf.

Offen blieben trotzdem Fragen zur Höhe der Forderung, zum betroffenen Zahlungszeitraum und zur Verjährung. Auch die vorgeschriebene Form des Erstattungsbescheids müsste eingehalten werden.

Sollte § 50 Absatz 1 SGB X nicht greifen, kann § 50 Absatz 2 SGB X als andere Rechtsgrundlage in Betracht kommen. Diese Vorschrift betrifft Leistungen, die ohne wirksamen Verwaltungsakt zu Unrecht erbracht wurden.

Dabei werden die Regeln aus § 45 SGB X und § 48 SGB X entsprechend angewendet. Abhängig vom Sachverhalt könnten dann Vertrauensschutz, Kenntnis, grobe Fahrlässigkeit und behördliches Ermessen geprüft werden.

Rechtliche Ausgangslage Mögliche Folge § 50 Absatz 1 SGB X gilt auch nach gerichtlicher Aufhebung Die Erstattung folgt grundsätzlich aus der rechtskräftigen Beseitigung des Rentenbescheids. § 50 Absatz 1 SGB X ist nicht anwendbar § 50 Absatz 2 SGB X kann als andere Rechtsgrundlage in Betracht kommen. § 45 SGB X ist entsprechend anzuwenden Vertrauensschutz und das Verhalten des Rentners können geprüft werden. § 48 SGB X ist entsprechend anzuwenden Es kommt darauf an, ob sich die Verhältnisse erst nach der Bewilligung geändert haben.

Vertrauensschutz verhindert nicht jede Rückzahlung

Auch wenn § 45 SGB X entsprechend anzuwenden ist, darf der Rentner das Geld nicht automatisch behalten. Ein Schutz kann beispielsweise ausscheiden, wenn die Bewilligung auf vorsätzlich oder grob fahrlässig falschen Angaben beruhte.

Anders kann es aussehen, wenn der Rentner alle verlangten Angaben vollständig gemacht hat und den Fehler der Rentenversicherung nicht erkennen konnte. Dann muss geprüft werden, ob er auf die Rentenzahlung vertrauen durfte und sein Vermögen entsprechend verbraucht oder finanzielle Verpflichtungen eingegangen ist.

Der bloße Verbrauch der Rente reicht allerdings nicht in jedem Fall aus. Entscheidend sind die Umstände der Bewilligung, die Angaben im Rentenantrag und die Frage, ob Zweifel an dem Anspruch erkennbar waren.

Das Gerichtsurteil ist noch kein Erstattungsbescheid

Mit der Aufhebung der Rentenbewilligung steht nicht automatisch die konkrete Rückzahlungssumme fest. Nach § 50 Absatz 3 SGB X muss die Rentenversicherung den Erstattungsanspruch grundsätzlich durch einen schriftlichen Verwaltungsakt festsetzen.

Dieser Bescheid muss erkennen lassen, für welchen Zeitraum Geld zurückverlangt wird und wie sich die Forderung zusammensetzt. Rechenfehler, falsche Zeiträume oder nicht berücksichtigte Zahlungen können weiterhin beanstandet werden.

Was das Gericht bereits rechtskräftig entschieden hat, lässt sich im Erstattungsverfahren dagegen nicht beliebig neu aufrollen. Angreifbar bleiben vor allem Punkte, die nicht von der Rechtskraft des Urteils erfasst werden.

Auch bei anderen Rückforderungen durch Änderungsbescheide der Rentenversicherung lohnt sich deshalb eine genaue Prüfung der Berechnung.

Nicht jede gezahlte Rente muss vollständig zurück

Die Rentenversicherung darf nur Leistungen erfassen, die auf der aufgehobenen Bewilligung beruhen. Wurde der Bescheid lediglich für einen bestimmten Zeitraum oder nur teilweise aufgehoben, muss sich die Forderung auf diesen Umfang beschränken.

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Daneben kann zu prüfen sein, ob für einzelne Monate ein anderer Rentenanspruch bestand. Ein solcher Anspruch fällt jedoch nicht automatisch mit der Aufhebung der bisherigen Rentenart zusammen, sondern muss rechtlich und rechnerisch gesondert betrachtet werden.

Die tatsächliche Forderung kann außerdem durch Rentenanpassungen sowie Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung komplizierter ausfallen. Eine bloße Multiplikation der zuletzt ausgezahlten Monatsrente reicht deshalb häufig nicht aus.

Widerspruch muss grundsätzlich innerhalb eines Monats eingelegt werden

Gegen den Erstattungsbescheid kann regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Voraussetzung ist, dass der Bescheid eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung enthält.

Fehlt diese Belehrung oder ist sie fehlerhaft, kann sich die Frist nach § 66 SGG grundsätzlich auf ein Jahr verlängern. Betroffene sollten sich darauf jedoch nicht verlassen und möglichst sofort reagieren.

Ein Widerspruch gegen einen reinen Erstattungsbescheid hat nach § 86a SGG grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Die Rentenversicherung darf die Forderung während des laufenden Verfahrens daher normalerweise nicht vollstrecken.

Anders kann es sein, wenn die sofortige Vollziehung ausdrücklich angeordnet wird oder der Bescheid zusätzlich eine Aufrechnung mit der laufenden Rente enthält. In solchen Fällen muss neben dem Widerspruch möglicherweise gerichtlicher Eilrechtsschutz beantragt werden.

Dass sich ein Widerspruch lohnen kann, zeigen auch die Erfolgsquoten bei Widersprüchen gegen Rentenbescheide. Entscheidend bleibt aber immer die Begründung im Einzelfall.

Das BSG-Verfahren ersetzt keinen eigenen Widerspruch

Betroffene sollten nicht einfach auf die Entscheidung in Kassel warten. Wer einen Erstattungsbescheid bestandskräftig werden lässt, kann seine Einwände später nur noch eingeschränkt durchsetzen.

Im Widerspruch kann auf das anhängige Verfahren B 5 R 7/25 R hingewiesen werden, wenn der eigene Fall ebenfalls auf einem gerichtlich aufgehobenen Rentenbescheid beruht. Zusätzlich kann beantragt werden, das Widerspruchsverfahren bis zur Entscheidung des BSG ruhen zu lassen.

Die Rentenversicherung muss einem solchen Ruhen nicht in jedem Fall zustimmen. Die Frist für den eigenen Widerspruch läuft unabhängig von dem BSG-Verfahren weiter.

Die Verjährungsfrist beginnt nicht mit der Rentenzahlung

Der Erstattungsanspruch verjährt nach § 50 Absatz 4 SGB X grundsätzlich vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Erstattungsbescheid unanfechtbar geworden ist. Die Frist beginnt daher nicht bereits mit der Auszahlung der einzelnen Monatsrenten.

Ein Beispiel: Wird der Erstattungsbescheid im Jahr 2026 unanfechtbar, endet die reguläre Vierjahresfrist grundsätzlich mit Ablauf des Jahres 2030. Ob die Forderung dann tatsächlich verjährt ist, hängt jedoch von weiteren Vorgängen ab.

Spätere Bescheide zur Durchsetzung der Forderung, eine Stundung oder andere verjährungshemmende Maßnahmen können die Berechnung verändern. Das BSG hat entschieden, dass der ursprüngliche Erstattungsbescheid allein nicht automatisch eine 30-jährige Verjährung auslöst, ein späterer Durchsetzungsbescheid aber andere Folgen haben kann. Das Urteil trägt das Aktenzeichen B 11 AL 5/20 R.

Eine mögliche Verjährung sollte ausdrücklich gegenüber der Rentenversicherung geltend gemacht werden. Dafür müssen der Erstattungsbescheid, das Datum seiner Unanfechtbarkeit und sämtliche späteren Schreiben geprüft werden.

Bei finanzieller Not kommen Stundung und Ratenzahlung infrage

Selbst eine rechtmäßige Forderung muss nicht immer sofort in einer Summe beglichen werden. Nach § 76 SGB IV kann die Rentenversicherung eine Forderung stunden, wenn die sofortige Einziehung eine erhebliche Härte verursachen würde und der Anspruch dadurch nicht gefährdet erscheint.

Eine Ratenzahlung wird gewöhnlich im Rahmen einer solchen Stundung vereinbart. Dafür verlangt die Rentenversicherung häufig Nachweise über Einkommen, Miete, Vermögen und laufende Belastungen.

Die Zahlungserleichterung beseitigt die Forderung nicht. Sie verhindert aber, dass eine hohe Rückforderung sofort den notwendigen Lebensunterhalt gefährdet.

Das BSG-Urteil kann viele Erstattungsverfahren beeinflussen

Die spätere Entscheidung wird nicht nur für die Parteien des Verfahrens wichtig sein. Sie kann auch andere Fälle betreffen, in denen ein Sozialgericht eine Leistungsbewilligung rechtskräftig aufgehoben hat und der Versicherungsträger anschließend Geld zurückverlangt.

Ein für den Rentner günstiges Urteil würde allerdings nicht automatisch jede bereits festgesetzte Forderung beseitigen. Besonders gute Aussichten bestehen bei noch offenen Widerspruchs- und Klageverfahren, in denen dieselbe Rechtsfrage auftritt.

Bis zur Entscheidung bleibt offen, ob § 50 Absatz 1 SGB X für diese ungewöhnliche Fallgestaltung ausreicht. Erstattungsbescheide sollten deshalb nicht vorschnell bezahlt oder ohne Prüfung bestandskräftig werden.