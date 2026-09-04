Witwenrente: DRV fordert 55.000 Euro zurück – eigener Bescheid verhinderte aber die Rückzahlung

Mehr als 13 Jahre lang zahlte die Rentenversicherung einer selbstständigen Witwe ihre Rente. Dann prüfte sie deren Einkommen, kündigte zunächst eine Rückforderung von 54.941,48 Euro an und verlangte später sogar 55.873,14 Euro.

Doch das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg stoppte die Rückforderung. Der entscheidende Fehler steckte im ursprünglichen Rentenbescheid. (LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 11.11.2025 – L 22 R 614/23)

Rentenversicherung kannte die Selbstständigkeit der Witwe

Die Witwe arbeitete als Unternehmensberaterin und Businesscoach selbstständig. Als sie Anfang 2004 die große Witwenrente beantragte, gab sie die Selbstständigkeit an und legte der Rentenversicherung sogar eine Kosten- und Erlösstatistik vor.

Die Rentenversicherung wusste damit, dass sich das tatsächliche Arbeitseinkommen noch nicht zuverlässig bestimmen ließ. Trotzdem bewilligte sie im Mai 2004 die Witwenrente endgültig. Ab Juli 2004 betrug der monatliche Zahlbetrag 377,91 Euro.

Gleichzeitig schrieb die Behörde in den Bescheid, dass der später vom Finanzamt festgestellte Gewinn wahrscheinlich von der Schätzung abweichen werde.

Die Behörde kündigte selbst eine spätere Überprüfung an

Im Rentenbescheid erklärte die Rentenversicherung ausdrücklich, sie werde die Einkommensanrechnung später überprüfen und den Bescheid gegebenenfalls korrigieren. Außerdem forderte sie die Witwe auf, den Steuerbescheid für 2004 nachzureichen.

2005 teilte die Frau im Zusammenhang mit einer Ratenzahlung mit, dass sie seit März einen Beratungsvertrag abgeschlossen habe und monatlich 2.000 Euro verdiene. Trotzdem leitete die Rentenversicherung keine umfassende Prüfung ihres selbstständigen Einkommens ein.

Erst im August 2018 verlangte die Behörde erneut einen Einkommensteuerbescheid. Der Steuerbescheid für 2016 wies Einkünfte aus selbstständiger Arbeit von 73.587 Euro aus. Danach forderte die Rentenversicherung auch die Unterlagen für die zurückliegenden Jahre an.

Aus der Witwenrente wurde plötzlich eine Forderung über Zehntausende Euro

Die nachgereichten Unterlagen zeigten zum Teil hohe Gewinne. So lagen die Einkünfte 2008 bei 56.892 Euro, 2009 bei 83.753 Euro und 2010 sogar bei 146.898 Euro. Auch in den folgenden Jahren überschritt das Einkommen teilweise deutlich die Grenzen für eine ungekürzte Witwenrente.

Im November 2018 kündigte die Rentenversicherung deshalb zunächst eine Rückforderung von 54.941,48 Euro für die Zeit seit März 2005 an. Im Januar 2019 berechnete sie schließlich eine Überzahlung von 55.873,14 Euro und hob die frühere Rentenbewilligung rückwirkend auf.

Rentenversicherung nahm die falsche Rechtsgrundlage

Die Rentenversicherung stützte ihre Entscheidung auf § 48 SGB X. Diese Vorschrift greift grundsätzlich, wenn ein ursprünglich rechtmäßiger Bescheid durch eine spätere Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse unrichtig wird. Dazu kann etwa später hinzukommendes Einkommen gehören.

Das LSG sah den Fall jedoch anders. Nach Ansicht der Richter war der Rentenbescheid aus dem Jahr 2004 bereits von Anfang an rechtswidrig. Deshalb hätte die Behörde nicht § 48 SGB X anwenden dürfen, sondern die deutlich strengeren Voraussetzungen des § 45 SGB X beachten müssen.

Dieser Unterschied entschied den Fall.

Die Rentenversicherung hätte keinen endgültigen Bescheid erlassen dürfen

Das Gericht warf der Rentenversicherung einen „vorzeitigen Verfahrensabschluss“ vor. Die Behörde wusste, dass die Klägerin selbstständig arbeitete und ihr endgültiger Gewinn noch gar nicht feststand. Trotzdem legte sie die Rentenhöhe dauerhaft und abschließend fest.

Einen solchen endgültigen Bescheid durfte die Rentenversicherung nach Ansicht des LSG garnicht erlassen, solange wesentliche Tatsachen noch offen waren. Sie hätte eine vorläufige Regelung treffen müssen.

Ein bloßer Hinweis im Bescheid, dass die Behörde später noch einmal prüfen und möglicherweise Geld zurückfordern werde, machte aus dem endgültigen Rentenbescheid keinen vorläufigen Bescheid.

Für die Witwe hätte eindeutig erkennbar sein müssen, wenn die Rentenhöhe nur übergangsweise gelten sollte. Das war hier nicht der Fall.

Ein endgültiger Rentenbescheid schafft Vertrauen

Wer einen endgültigen Leistungsbescheid erhält, soll sich grundsätzlich auf dessen Bestand einstellen können. Genau deshalb schützt § 45 SGB X Betroffene stärker, wenn eine Behörde einen bereits von Anfang an rechtswidrigen Bescheid später zurücknehmen möchte. Das gilt ausdrücklich auch, wenn dieser Betroffene begünstigt.

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Das Gesetz schützt insbesondere Vertrauen, wenn Betroffene die Leistungen verbraucht oder finanzielle Entscheidungen getroffen haben, die sie nicht ohne erhebliche Nachteile rückgängig machen können.

Allerdings schützt § 45 SGB X nicht jeden. Wer einen Bescheid etwa durch vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche Angaben erreicht oder dessen Rechtswidrigkeit kennt beziehungsweise grob fahrlässig nicht erkennt, kann sich regelmäßig nicht auf Vertrauensschutz berufen.

Die Witwe musste den juristischen Fehler nicht erkennen

Die Rentenversicherung argumentierte, die Frau hätte erkennen müssen, dass ihr steigendes Einkommen Auswirkungen auf die Witwenrente hatte. Die Richter wiesen diese Begründung ab.

Sie stellten vielmehr klar: Die Klägerin hätte erkennen müssen, dass der Bescheid rechtswidrig war, weil die Behörde trotz des noch unbekannten Einkommens eine endgültige Entscheidung getroffen hatte. Solche juristischen Überlegungen könne man von einer rechtlichen Laiin nicht erwarten, urteilte das Gericht sinngemäß.

Damit lag keine grobe Fahrlässigkeit vor.

Auch ein Austausch der Rechtsgrundlage half der Rentenversicherung nicht

Zudem hatte die Rentenversicherung ihr Ermessen nicht ordnungsgemäß ausgeübt. Obwohl sie bereits 2005 Hinweise auf neues Einkommen erhalten hatte, überprüfte sie die Einkommenssituation erst mehr als 13 Jahre später umfassend.

Dadurch wuchs die mögliche Rückforderung überhaupt erst auf eine enorme Summe an. Diesen eigenen Anteil hatte die Behörde bei ihrer Entscheidung nicht ausreichend gewürdigt.

Ohne wirksame Aufhebung keine Rückzahlung

Damit fehlte schließlich die Grundlage für die Erstattungsforderung. § 50 SGB X erlaubt eine Rückforderung grundsätzlich, wenn die Behörde den zugrunde liegenden Leistungsbescheid wirksam aufgehoben hat. Das war hier nicht der Fall.

Das LSG hob die rückwirkende Korrektur für den Zeitraum vom 1. März 2005 bis zum 28. Februar 2019 auf. Die Rentenversicherung durfte die verlangte Erstattung für diesen Zeitraum nicht durchsetzen. Die Richter ließen die Revision nicht zu.

Was das Urteil für andere Rentner bedeutet

Mitteilungspflicht bedeutet, Änderungen weiterhin unverzüglich melden. Auch Einkommen kann die Witwenrente nach den gesetzlichen Regeln mindern.

Das Urteil zeigt jedoch, dass eine rechnerisch entstandene Überzahlung allein noch keine erfolgreiche Rückforderung garantiert. Die Rentenversicherung muss auch den ursprünglichen Bescheid rechtlich korrekt aufheben.

Betroffene sollten deshalb bei hohen Rückforderungen nicht nur die Einkommensberechnung prüfen. Ebenso wichtig sind der ursprüngliche Bewilligungsbescheid, die verwendete Rechtsgrundlage, mögliche Vorläufigkeitsregelungen, frühere Mitteilungen an die Rentenversicherung und die Frage, wann die Behörde von den tatsächlichen Umständen wusste.

Gerade bei Rückforderungen über viele Jahre kann dieser Blick auf das Verwaltungsverfahren entscheidend sein.

FAQ zur Rückforderung von Witwenrente

Muss ich zu viel gezahlte Witwenrente immer zurückzahlen?

Nein. Die Rentenversicherung braucht eine wirksame rechtliche Grundlage. Hat sie den ursprünglichen Rentenbescheid nicht wirksam aufgehoben, kann auch die Rückforderung scheitern.

Darf die Rentenversicherung Witwenrente viele Jahre rückwirkend zurückfordern?

Das hängt vom Einzelfall ab. Entscheidend sind unter anderem die Art des ursprünglichen Bescheides, die einschlägige Vorschrift, Fristen, Vertrauensschutz und mögliche Pflichtverletzungen des Rentenbeziehers.

Sollte ich steigendes Einkommen trotz dieses Urteils melden?

Ja. Das Urteil hebt Mitteilungspflichten nicht auf. Es betrifft vor allem die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Behörde einen fehlerhaften alten Bescheid rückwirkend korrigieren darf.

Quellen

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 11.11.2025 – L 22 R 614/23 Entscheidungsdatenbank Brandenburg

Bundesministerium der Justiz, § 45 SGB X – Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsaktes Gesetze im Internet

Bundesministerium der Justiz, § 48 SGB X – Aufhebung bei Änderung der Verhältnisse Gesetze im Internet

Bundesministerium der Justiz, § 50 SGB X – Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen Gesetze im Internet