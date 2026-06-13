Wer 2026 eine EM-Rente beantragt, muss jetzt eine neue Beweisregel kennen

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat mit Urteil vom 18. März 2025 (L 13 R 276/22) den Beweisstandard für psychische Erwerbsminderungsrenten verschärft: Eine Erkrankung muss nicht nur die Arbeitsfähigkeit, sondern das gesamte Leben erheblich beeinträchtigen.

Wer einen EM-Antrag stellt oder nach einer Ablehnung in den Widerspruch geht, benötigt jetzt stärkere Beweise. Der Schwerbehindertenausweis kann dabei zum entscheidenden Beweisstück werden – wenn er rechtzeitig und richtig beantragt wurde.

Zwei Behörden, zwei Gutachten: ein strategischer Vorteil

Die Deutsche Rentenversicherung stellt klar: Der Grad der Behinderung lässt keine unmittelbaren Rückschlüsse auf das Leistungsvermögen im Rentenrecht zu. Das stimmt formal – verschweigt aber, was viele nicht wissen:

Ein GdB-Bescheid mit mindestens 50 ist ein amtliches Prüfergebnis des Versorgungsamts, das dauerhaft erhebliche Beeinträchtigungen der gesellschaftlichen Teilhabe bescheinigt. Genau das fordert das LSG Baden-Württemberg jetzt auch für die Erwerbsminderungsrente.

Im EM-Widerspruch oder Klageverfahren schafft ein GdB-Bescheid eine zweite Beweissäule neben dem DRV-Gutachten: die Möglichkeit, ein für den Betroffenen negatives Gutachten mit einem gleichrangigen Behördendokument zu kontern.

Was der Schwerbehindertenausweis bescheinigt – und warum das für die EM-Rente relevant ist

Als schwerbehindert gilt nach § 2 Abs. 2 SGB IX, wer einen Grad der Behinderung von mindestens 50 zuerkannt bekommt. Festgestellt wird dieser GdB vom Versorgungsamt nach § 152 Abs. 1 SGB IX auf Basis der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV).

Der Maßstab ist nicht die Frage, ob jemand sechs Stunden täglich arbeiten kann, sondern die Beeinträchtigung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Die VersMedV enthält in Anlage Teil B Nr. 3.7 Orientierungswerte: Leichtere Störungen liegen bei GdB 0 bis 20. Stärker behindernde Störungen (ausgeprägte Depressionen, schwere Angststörungen) bei GdB 30 bis 40. Ab GdB 50 bescheinigt das Versorgungsamt schwere Störungen mit erheblichen sozialen Anpassungsschwierigkeiten.

Wer diesen Wert zuerkannt bekommt, hat ein amtliches Prüfergebnis in der Hand, das genau die Alltagsbeeinträchtigungen belegt, die das LSG Baden-Württemberg jetzt auch für die EM-Rente fordert.

Wichtig: Mehrere Diagnosen werden beim GdB nicht addiert. Eine Depression mit Einzel-GdB 30 und ein Rückenleiden mit Einzel-GdB 20 ergeben nicht automatisch GdB 50.

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Das Versorgungsamt bildet einen Gesamt-GdB in einer Gesamtschau der wechselseitigen Auswirkungen aller Beeinträchtigungen. Wer zu niedrig eingestuft wird, kann innerhalb eines Monats nach Bescheidserhalt Widerspruch einlegen, mit aktuellen Arztberichten über konkrete Alltagsbeeinträchtigungen.

Der strukturelle Unterschied: Warum DRV-Gutachten und GdB-Bescheid auseinanderfallen können

Das DRV-Gutachten findet in einer einmaligen Sitzung statt. Der Gutachter beurteilt, ob jemand noch sechs Stunden täglich arbeitsfähig ist. Wer an einem stabilen Tag zur Begutachtung erscheint und geordnet antwortet, wirkt leistungsfähiger als im Alltag. Das ist ein strukturelles Problem des einmaligen Begutachtungsformats, kein Versagen der Betroffenen.

Das Versorgungsamtverfahren wertet dagegen Arztberichte, Klinikentlassungsberichte und Behandlungsdokumentationen über mehrere Monate aus. Es fragt nach sozialen Rückzugstendenzen, der Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit, der Fähigkeit zur eigenständigen Alltagsorganisation.

Ein GdB-Bescheid mit 50 oder mehr basiert damit auf einer deutlich breiteren Dokumentationsbasis als ein einmaliges Begutachtungsgespräch und begründet im Widerspruch Zweifel an der Vollständigkeit des DRV-Gutachtens durch ein amtliches Dokument, nicht durch eine bloße Behauptung.

Schwerbehindertenausweis als EM-Beweismittel: So gehen Sie vor

Den Antrag stellt man beim Versorgungsamt, je nach Bundesland unter verschiedenen Bezeichnungen. Der Antrag ist kostenfrei und kann formlos, per Vordruck oder in vielen Ländern auch online eingereicht werden.

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Frühzeitig beantragen. Das Versorgungsamt benötigt mehrere Monate. Wer den GdB-Antrag erst nach einer EM-Ablehnung stellt, hat das Dokument nicht mehr rechtzeitig für den Widerspruch. Der GdB-Antrag gehört parallel zum EM-Antrag.

Rückwirkende Feststellung mitbeantragen. § 152 Abs. 1 Satz 2 SGB IX erlaubt, dass das Versorgungsamt den GdB auch für einen früheren Zeitpunkt feststellt, wenn ein besonderes Interesse glaubhaft gemacht wird. Das laufende EM-Verfahren begründet dieses Interesse.

Wer rückwirkende Feststellung ab dem Datum des EM-Antrags beantragt und das mit ärztlichen Unterlagen belegt, deckt damit den relevanten Zeitraum ab.

Alltagsbeeinträchtigungen konkret dokumentieren. Das Versorgungsamt bewertet Funktionsbeeinträchtigungen im Alltag, nicht die Diagnose allein. Berichte, die ausschließlich Diagnosen benennen, reichen für GdB 50 nicht.

Was zählt: Beschreibungen, dass der Patient seit Monaten keine eigenständigen Einkäufe erledigt, soziale Kontakte abgebrochen hat, Panikattacken das Verlassen der Wohnung verhindern. Behandler sollten ausdrücklich gebeten werden, solche Alltagsschilderungen in ihre Berichte aufzunehmen.

Nicht jeden GdB-Antrag stellen. Ein Bescheid mit GdB 30 oder 40 kann im EM-Verfahren nachteilig sein: Er belegt amtlich, dass keine schwere Behinderung vorliegt. Diese Strategie funktioniert nur, wenn realistisch ein GdB von 50 oder mehr erreichbar ist. Im Zweifel sollte vor der Antragstellung eine sozialrechtliche Beratung beim VdK oder SoVD eingeholt werden.

Mini-Case: Thomas K. und die zwei Bescheide

Thomas K., 54, leidet seit drei Jahren unter schwerer Angststörung und rezidivierender Depression. Das DRV-Gutachten stellte fest, er sei beim Begutachtungsgespräch orientiert gewesen und habe zusammenhängend gesprochen. Die EM-Rente wurde abgelehnt.

Thomas K. hatte parallel zum EM-Antrag eine rückwirkende GdB-Feststellung beantragt, mit allen Behandlungsberichten, einem stationären Klinikbericht und einer Stellungnahme seiner Psychiaterin zu seinen Alltagseinschränkungen.

Das Versorgungsamt erkannte GdB 50 an. Im Widerspruch legte er diesen Bescheid vor: Eine zweite, unabhängige Behörde hatte auf Basis derselben Erkrankung schwere Alltagsbeeinträchtigungen amtlich bestätigt. Das einmalige DRV-Gutachten stand damit nicht mehr als einzige Beurteilung im Raum.

Häufige Fragen zum GdB als Beweismittel im EM-Verfahren

Kann ein niedriger GdB-Bescheid der EM-Rente schaden?

Ja. Ein GdB von 30 oder 40 dokumentiert amtlich, dass keine schwere Behinderung vorliegt. Die DRV kann das als Beleg gegen eine erhebliche Alltagsbeeinträchtigung verwerten.

Diese Strategie funktioniert nur, wenn realistisch ein GdB von 50 oder mehr erreichbar ist. Wer unsicher ist, sollte vor Antragstellung Rat beim VdK oder SoVD einholen.

Reicht der GdB-Bescheid allein für den EM-Widerspruch?

Nein. Er ist ein starkes Beweisstück, aber kein Automatismus. Er ergänzt die Behandlungsdokumentation und konterkariert ein negatives DRV-Gutachten mit einer unabhängigen Behördenentscheidung.

Er tritt nicht an die Stelle eines aktuellen fachärztlichen Gutachtens und ersetzt nicht die DRV-eigene Begutachtung. Am wirkungsvollsten ist er, wenn er zeitnah vor dem EM-Antrag erstellt wurde und auf denselben Behandlungsunterlagen basiert, die auch der DRV vorlagen.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch IX — § 2 Abs. 2, § 152 Abs. 1 (Schwerbehinderung und Feststellung des GdB)

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch VI — § 43 Abs. 1 und 2 (Rente wegen Erwerbsminderung)

Bundesministerium der Justiz: Versorgungsmedizin-Verordnung – Anlage Teil B Nr. 3.7 (GdB-Richtwerte psychische Erkrankungen)

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See: Merkblatt Schwerbehinderung oder Erwerbsminderung (2021)

Landessozialgericht Baden-Württemberg: Urteil vom 18.03.2025, Az. L 13 R 276/22