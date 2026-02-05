Veröffentlicht am von Sebastian Bertram

Wegen 24-Stunden Pflege unterstellte Rentenversicherung Schwarzarbeit

Für die 24-Stunden-Betreuung pflegebedürftiger Menschen in deren Haushalt durch Betreuungskräfte werden eigentlich Sozialversicherungsbeiträge fällig. Allerdings darf die Rentenversicherung aufgrund von Schwarzarbeit keine Betriebsprüfung in Privathaushalten vornehmen und Beiträge dann nachfordern, entschied das Bayerische Landessozialgericht (LSG) in München in einem am Mittwoch, 4. Januar 2026, veröffentlichten Urteil (Az.: L 7 BA 71/24). Die Revision zum Bundessozialgericht (BSG) in Kassel wurde zugelassen.

Der konkrete Fall

Hintergrund des Rechtsstreits war die Betreuung eines hochbetagten Mannes. Ab Juni 2014 unterstützte ihn in seinem Haushalt eine über eine Vermittlungsagentur beauftragte rumänische Pflegekraft. Die Frau übernahm in dessen Namen Rund-um-die Uhr Pflege- und Haushaltshilfstätigkeiten. Während ihrer Tätigkeit wohnte sie im Haushalt des Pflegebedürftigen und verpflegte sich dort mit. Ab Oktober 2025 machte sich die Betreuungskraft selbstständig und gab als Firmenadresse die Wohnadresse des betreuten Mannes an.

Als der pflegebedürftige Mann am 6. März 2021 starb, meldete das Hauptzollamt der Rentenversicherung, dass die Betreuungskraft „schwarz“ beschäftigt wurde. Die Rentenversicherung führte eine Betriebsprüfung im Haushalt des Verstorbenen durch und forderte von den Erben Sozialversicherungsbeiträge nach.

📚 Lesen Sie auch:

Die Pflegekraft sei im Privathaushalt des Verstorbenen in der 24-Stunden-Pflege gegen Entgelt und mit Sachbezügen für Unterkunft und Verpflegung tätig gewesen. Der Verstorbene habe dies nicht oder nicht in voller Höhe der Sozialversicherung gemeldet.

Da die Erben für Nachlassverbindlichkeiten haften, müssten diese nun für die Beiträge zur Sozialversicherung geradestehen, insgesamt 66.222 Euro. 22.743 Euro davon sind Säumniszuschläge, rechnete die Rentenversicherung vor.

Doch sowohl das Sozialgericht Regensburg als nun auch das LSG hielten die Forderung für rechtswidrig. Nachforderungsbescheide aufgrund der Betriebsprüfung durch die Rentenversicherung sind in Privathaushalten ausgeschlossen, urteilte das LSG am 26. Januar 2026. Nach dem Sozialgesetzbuch 4 in Paragraf 28p werden Arbeitgeber „wegen der Beschäftigten in privaten Haushalten nicht geprüft“.

LSG München rügt Beitragsforderung für 24-Stunden-Betreuung

Ohne Prüfbefugnis dürften auch keine Verwaltungsakte zur Versicherungspflicht und Beitragshöhe erlassen werden. Außerhalb von Betriebsprüfungen und der damit verbundenen Befugnis der Rentenversicherung Nachforderungsbescheide zu erlassen, „verbleibt es für Beitragsforderungen bei der Zuständigkeit der Einzugsstellen“, den Krankenkassen. Diese könnten dann über die Versicherungspflicht und die Beitragshöhe entscheiden.

📚 Lesen Sie auch:

Keine Betriebsprüfung in Privathaushalten bei Schwarzarbeit

Zu Unrecht gehe die Rentenversicherung davon aus, dass sie nur bei geringfügig Beschäftigten in Privathaushalten nicht prüfen dürfe, urteilte das LSG. Denn eine Beschäftigung in einem Privathaushalt liege vor, „wenn die Tätigkeit durch einen privaten Haushalt begründet ist und die Tätigkeit sonst gewöhnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts erledigt wird.“ Dies sei hier der Fall. Die Betreuungskraft habe nur einfache Pflegetätigkeiten und Haushaltshilfe geleistet, die auch von Haushaltsmitgliedern ausgeführt werden könnten. fle

Tipp: Gegen-Hartz.de auf Google News folgen

Weitere aktuelle News:

Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Gericht schränkt Ortsabwesenheit von Bürgergeld-Berechtigten ein

Gericht schränkt Ortsabwesenheit von Bürgergeld-Berechtigten ein

Das Landessozialgericht (LSG) Hessen gibt mit Urteil – L 6 AS 444/22 – bekannt, dass Leistungsempfänger nach dem SGB 2 (Bürgergeld) in Elternzeit bei nicht genehmigter Ortsabwesenheit für 6 Monate ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Bürgergeld: Anliegerkosten müssen vom Jobcenter als Kosten der Unterkunft gezahlt werden

Bürgergeld: Anliegerkosten müssen vom Jobcenter als Kosten der Unterkunft gezahlt werden

Straßenausbaubeiträge können bei einem selbstgenutzten Eigenheim als Kosten der Unterkunft berücksichtigt werden – und müssen dann vom Jobcenter im Rahmen der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II übernommen werden. Das hat ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Kündigung: Über 60.000 Euro Abfindung wegen Mobbing

Kündigung: Über 60.000 Euro Abfindung wegen Mobbing

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat einer langjährig beschäftigten Sekretärin wegen schwerwiegender Ausgrenzung im Betrieb („Bossing“) eine Entschädigung zugesprochen und das Arbeitsverhältnis gegen Abfindung aufgelöst (10 Sa 933/19). Am Ende standen 10.000 Euro ...
Weiterlesen