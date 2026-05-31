Rente: 5 wichtige Termine im Juni für Rentner

Im Juni 2026 müssen Rentnerinnen und Rentner sowie Versicherte kurz vor der Rente mehrere wichtige Termine im Blick behalten. Es geht um neue Möglichkeiten beim Rentenbeginn, den regulären Auszahlungstermin und die geplante Rentenanpassung zum 1. Juli 2026.

Besonders aufmerksam sollten Menschen sein, die ihre Rente vorschüssig erhalten. Für sie kann die höhere Rente bereits Ende Juni auf dem Konto sichtbar werden, obwohl die Anpassung formal erst ab Juli gilt.

Neue Möglichkeiten beim Rentenbeginn im Juni 2026

Für verschiedene Geburtsjahrgänge eröffnet sich im Juni 2026 erstmals die Möglichkeit, eine Altersrente zu beanspruchen. Entscheidend sind dabei nicht nur das Geburtsdatum, sondern auch die jeweils erforderlichen Versicherungszeiten.

Bei der Regelaltersrente ist ein Rentenbeginn ohne Abschläge möglich. Voraussetzung ist die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren, also 60 Kalendermonaten mit rentenrechtlich relevanten Zeiten.

Für langjährig Versicherte kann ein Rentenbeginn bereits mit 63 Jahren infrage kommen. Dieser frühere Einstieg ist jedoch mit dauerhaften Abschlägen verbunden, wenn die Altersgrenze für eine abschlagsfreie Rente noch nicht erreicht ist.

Rentenart Wichtige Voraussetzung im Juni 2026 Regelaltersrente Mindestens fünf Jahre Wartezeit und Erreichen der jeweiligen Regelaltersgrenze. Altersrente für langjährig Versicherte Mindestens 35 Jahre Wartezeit; ein früherer Beginn kann mit Abschlägen verbunden sein. Altersrente für schwerbehinderte Menschen Schwerbehinderung bei Rentenbeginn sowie mindestens 35 Jahre Wartezeit. Altersrente für besonders langjährig Versicherte Mindestens 45 Jahre Wartezeit; der Rentenbeginn erfolgt ohne Abschläge erst ab der vorgesehenen Altersgrenze.

Rentenerhöhung zum 1. Juli 2026 braucht Zustimmung

Die geplante Rentenerhöhung zum 1. Juli 2026 ist für viele Rentnerinnen und Rentner ein wichtiges Thema. Damit sie tatsächlich wirksam wird, muss die entsprechende Verordnung das vorgesehene Verfahren durchlaufen.

Im Ausgangstext wird darauf hingewiesen, dass sich der Bundesrat am 12. Juni 2026 mit der Rentenanpassung befassen soll. Erst nach der Zustimmung kann die Erhöhung rechtlich umgesetzt werden.

Für Betroffene ist das deshalb bedeutsam, weil die Rentenanpassung direkten Einfluss auf die monatliche Zahlung hat. Wer seine Rente bereits für den Folgemonat erhält, kann die höhere Zahlung unter Umständen früher bemerken.

Rentenzahltag im Juni 2026 fällt auf den Monatsletzten

Der reguläre Rentenzahltag im Juni 2026 ist der 30. Juni. Dieser Tag fällt auf einen Dienstag und ist kein bundeseinheitlicher Feiertag.

Damit kann die Auszahlung der gesetzlichen Rente regulär am Monatsletzten erfolgen. Für viele Rentenbeziehende ist dieser Termin wichtig, weil sich daran laufende Zahlungen, Miete, Versicherungen oder andere Verpflichtungen orientieren.

Zu unterscheiden ist zwischen Renten, die im Voraus gezahlt werden, und Renten, die nachschüssig ausgezahlt werden. Wer vorschüssig für Juli bezahlt wird, kann die Anpassung bereits Ende Juni erhalten.

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Warum einige Rentner die höhere Zahlung früher sehen

Die Rentenerhöhung gilt ab dem 1. Juli 2026. Dennoch kann sie für bestimmte Rentnerinnen und Rentner bereits am 30. Juni 2026 sichtbar werden.

Das betrifft Personen, deren Rente vorschüssig gezahlt wird. Sie erhalten Ende Juni bereits die Zahlung für den Monat Juli und damit auch die höhere Rente, sofern die Anpassung rechtzeitig umgesetzt ist.

Nachschüssig gezahlte Renten folgen einem anderen Ablauf. In diesen Fällen wird die Rente für den laufenden Monat gezahlt, sodass die Erhöhung erst mit der Auszahlung Ende Juli spürbar wird.

Rentenanpassungsbescheide ab Mitte Juni

Ab dem 15. Juni 2026 sollen nach dem Ausgangstext die ersten Rentenanpassungsbescheide versendet werden. Diese Bescheide informieren darüber, wie hoch die neue monatliche Rente ausfällt.

Für Rentnerinnen und Rentner ist der Bescheid ein wichtiges Dokument. Er zeigt, welche neue Bruttorente gilt und welche Beträge nach Abzügen tatsächlich ausgezahlt werden.

Besonders bei Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen kann es zu Unterschieden zwischen Brutto- und Zahlbetrag kommen. Deshalb sollte nicht nur die angekündigte Erhöhung betrachtet werden, sondern auch der Betrag, der am Ende auf dem Konto eingeht.

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Erwerbsminderungsrente und Hinterbliebenenrente: Zurechnungszeit beachten

Auch bei Erwerbsminderungsrenten und Hinterbliebenenrenten kann der Juni 2026 Bedeutung haben. Im Ausgangstext wird auf die Zurechnungszeit verwiesen, die sich auf die Rentenhöhe auswirken kann.

Die Zurechnungszeit soll Menschen absichern, die vor Erreichen des regulären Rentenalters erwerbsgemindert werden oder bei denen ein Todesfall rentenrechtlich berücksichtigt wird. Sie kann dazu führen, dass zusätzliche Zeiten bei der Berechnung einbezogen werden.

Beginnt eine Erwerbsminderungsrente im Juni 2026 oder tritt in diesem Monat ein Todesfall ein, ist nach dem Ausgangstext ein Ende der Zurechnungszeit mit 66 Jahren und drei Monaten vorgesehen. Für Betroffene kann das Auswirkungen auf die Höhe der Leistung haben.

Bundesrat befasst sich auch mit Kraftstoffpreisen

Neben Rententhemen wird im Ausgangstext auch ein politischer Antrag zu Kraftstoffpreisen genannt. Mehrere Bundesländer sollen eine weitergehende Entlastung bei den Spritpreisen gefordert haben.

Hintergrund ist die Einschätzung, dass eine befristete Senkung um 17 Cent nicht ausreichend sei. Der Antrag soll im Bundesrat unter einer Drucksache behandelt werden.

Für Rentnerinnen und Rentner ist das Thema vor allem dann relevant, wenn sie regelmäßig auf das Auto angewiesen sind. Steigende oder nur langsam sinkende Kraftstoffpreise können das monatliche Budget zusätzlich belasten.

Was Rentner im Juni 2026 prüfen sollten

Der Juni 2026 ist für viele Ruheständler kein gewöhnlicher Monat. Rentenbeginn, Rentenanpassung, Bescheide und Auszahlungstermine greifen zeitlich eng ineinander.

Wer kurz vor dem Rentenstart steht, sollte prüfen, ob die Voraussetzungen für die gewünschte Rentenart erfüllt sind. Dabei sind Wartezeiten, Geburtsdatum, mögliche Abschläge und der geplante Beginn besonders wichtig.

Rentnerinnen und Rentner sollten außerdem den Rentenanpassungsbescheid sorgfältig lesen. Stimmen persönliche Daten, Rentenart, Zahlbetrag oder Abzüge nicht mit den Erwartungen überein, sollte rechtzeitig eine Klärung erfolgen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin erhält ihre Altersrente vorschüssig. Am 30. Juni 2026 wird ihr bereits die Rente für Juli überwiesen.

Da die Rentenerhöhung ab dem 1. Juli 2026 gelten soll, sieht sie den höheren Betrag schon Ende Juni auf ihrem Konto. Ihr Nachbar erhält seine Rente dagegen nachschüssig und bemerkt die Erhöhung erst bei der Auszahlung Ende Juli.

Beide erhalten die Rentenanpassung für denselben Zeitraum. Der Unterschied entsteht allein durch den Zeitpunkt der Auszahlung.

Fragen und Antworten zur Rente im Juni 2026

Wann wird die Rente im Juni 2026 ausgezahlt?

Die Rente wird regulär am 30. Juni 2026 ausgezahlt. Der Tag fällt auf einen Dienstag und ist kein bundeseinheitlicher Feiertag.

Warum bekommen manche Rentner die Erhöhung schon Ende Juni?

Das betrifft Rentnerinnen und Rentner mit vorschüssiger Zahlung. Sie erhalten am 30. Juni bereits die Rente für Juli und damit auch die angepasste Zahlung.

Wann erhalten nachschüssig bezahlte Rentner die höhere Rente?

Nachschüssig gezahlte Renten werden für den laufenden Monat überwiesen. Deshalb wird die Erhöhung in diesen Fällen erst mit der Auszahlung Ende Juli sichtbar.

Was steht im Rentenanpassungsbescheid?

Der Bescheid informiert über die neue Rentenhöhe nach der Anpassung. Er zeigt auch, welche Abzüge berücksichtigt werden und welcher Betrag tatsächlich ausgezahlt wird.

Welche Bedeutung hat die Zurechnungszeit?

Die Zurechnungszeit kann bei Erwerbsminderungsrenten und Hinterbliebenenrenten die Berechnung verbessern. Sie berücksichtigt zusätzliche Zeiten, wenn eine Erwerbsminderung oder ein Todesfall vor dem regulären Rentenalter eintritt.