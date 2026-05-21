Volle EM-Rente rückwirkend bewilligt: Bundessozialgericht erlaubt dennoch keine Zahlung

Volle EM-Rente rückwirkend bewilligt: Warum trotzdem keine Nachzahlung fließen muss

Eine rückwirkend bewilligte volle Erwerbsminderungsrente klingt für viele Betroffene zunächst wie eine gute Nachricht mit finanzieller Entlastung. Wer jahrelang auf eine Entscheidung der Deutschen Rentenversicherung wartet, rechnet häufig mit einer größeren Nachzahlung. Doch ein Urteil des Bundessozialgerichts zeigt: Der im Rentenbescheid genannte Nachzahlungsbetrag landet nicht automatisch auf dem Konto der versicherten Person.

Das ist besonders bitter, wenn Betroffene in der Zwischenzeit Bürgergeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld oder andere Sozialleistungen erhalten haben. Dann können andere Leistungsträger Erstattungsansprüche anmelden. Die Rentennachzahlung wird in solchen Fällen ganz oder teilweise verrechnet, bevor überhaupt Geld an die Rentnerin oder den Rentner ausgezahlt wird.

Worum es in dem BSG-Fall ging

Im entschiedenen Fall hatte die Deutsche Rentenversicherung einer Frau rückwirkend eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung bewilligt. Der Rentenbeginn lag rückwirkend am 1. April 2015. Im Rentenbescheid wurde für den Zeitraum April 2015 bis April 2017 eine Nachzahlung von 18.760,84 Euro ausgewiesen.

Die Summe wurde aber zunächst nicht ausgezahlt. Die Rentenversicherung wies darauf hin, dass erst Ansprüche anderer Stellen geprüft werden müssten. Das Jobcenter hatte der Frau im selben Zeitraum Arbeitslosengeld II gezahlt und verlangte von der Rentenversicherung eine Erstattung in Höhe von 16.884,29 Euro.

Am Ende erhielt die Versicherte nur den Restbetrag von 1.876,55 Euro. Die übrige Summe ging an das Jobcenter. Die Klägerin wollte die einbehaltenen 16.884,29 Euro zusätzlich ausgezahlt bekommen, scheiterte damit aber vor dem Bundessozialgericht.

Warum der Nachzahlungsbetrag nicht automatisch ausgezahlt wird

Das Bundessozialgericht stellte klar, dass eine im Rentenbescheid genannte Nachzahlung nicht immer schon die endgültige Auszahlungssumme ist. Entscheidend ist, ob der Rentenversicherungsträger die Nachzahlung ausdrücklich nur vorläufig einbehält, bis Erstattungsansprüche anderer Träger geklärt sind. Dann ist der genannte Betrag zunächst nur die rechnerische Obergrenze.

Erst die spätere Abrechnungsmitteilung zeigt, welcher Betrag tatsächlich noch an die versicherte Person geht. Bleibt diese Abrechnung hinter dem zunächst genannten Betrag zurück, kann das zwar eine belastende Entscheidung sein. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass die einbehaltene Summe zusätzlich verlangt werden kann.

Der Grund liegt in der sogenannten Erfüllungsfiktion des Sozialrechts. Hat ein anderer Träger im Nachzahlungszeitraum bereits Leistungen erbracht, kann der Rentenanspruch insoweit als erfüllt gelten. Für die betroffene Person wirkt es dann so, als sei ein Teil der Rente bereits durch die frühere Sozialleistung ausgeglichen worden.

Was das für Betroffene bedeutet

Die Entscheidung ist für viele Versicherte schwer nachvollziehbar. Aus ihrer Sicht wurde die volle Erwerbsminderungsrente erst spät anerkannt, obwohl der Anspruch schon früher bestand. Dennoch erhalten sie nicht zwingend die gesamte rechnerische Nachzahlung.

Das Sozialrecht will in solchen Fällen verhindern, dass für denselben Zeitraum doppelt gezahlt wird. Wer etwa Bürgergeld oder früher Arbeitslosengeld II erhalten hat, sollte durch die spätere Rentenbewilligung nicht zusätzlich denselben Zeitraum vollständig vergütet bekommen. Der Ausgleich findet deshalb häufig zwischen Rentenversicherung und Jobcenter, Krankenkasse oder Arbeitsagentur statt.

Für Betroffene ist wichtig: Nicht jeder Einbehalt ist falsch. Trotzdem sollte die Abrechnung sorgfältig geprüft werden. Fehler können entstehen, wenn Zeiträume nicht übereinstimmen, Beträge falsch berechnet werden oder ein Träger mehr verlangt, als ihm zusteht.

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Volle und teilweise Erwerbsminderungsrente: Der Unterschied ist entscheidend

Eine volle Erwerbsminderungsrente kommt grundsätzlich in Betracht, wenn Versicherte wegen Krankheit oder Behinderung nur noch weniger als drei Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können. Eine teilweise Erwerbsminderungsrente betrifft dagegen Menschen, die noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich arbeiten können. Diese Unterscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf die Rentenhöhe und auf spätere Nachzahlungen.

Kompliziert wird es, wenn zunächst eine teilweise Erwerbsminderungsrente gezahlt und später rückwirkend eine volle Erwerbsminderungsrente bewilligt wird. Nach § 89 SGB VI wird bei mehreren Rentenansprüchen aus eigener Versicherung für denselben Zeitraum nur die höchste Rente geleistet. Die niedrigere Rente kann dann für denselben Zeitraum verdrängt werden.

Situation Folge für die Nachzahlung Rückwirkende volle EM-Rente ohne vorherige Sozialleistungen Eine Nachzahlung kann grundsätzlich an die versicherte Person ausgezahlt werden, sofern keine anderen Abzüge oder Verrechnungen greifen. Rückwirkende volle EM-Rente nach Bürgergeld oder Arbeitslosengeld II Das Jobcenter kann Erstattung verlangen; die Rentennachzahlung wird entsprechend gekürzt. Rückwirkende volle EM-Rente nach Krankengeld Die Krankenkasse kann Ansprüche anmelden; der Auszahlungsbetrag kann deutlich sinken. Vorherige teilweise EM-Rente, später volle EM-Rente für denselben Zeitraum Die niedrigere Rente wird für denselben Zeitraum nicht zusätzlich gezahlt; bereits erhaltene Beträge können in die Abrechnung einfließen.

Der Bescheid allein reicht nicht immer aus

Viele Betroffene schauen zuerst auf den Rentenbescheid und die dort ausgewiesene Nachzahlung. Das ist verständlich, aber nicht immer ausreichend. Steht im Bescheid, dass die Nachzahlung vorläufig einbehalten wird, muss die spätere Abrechnung besonders genau gelesen werden.

Diese Abrechnung ist nach der BSG-Rechtsprechung nicht bloß eine unverbindliche Mitteilung. Sie kann selbst eine rechtlich verbindliche Entscheidung sein. Gegen eine solche Entscheidung kann Widerspruch eingelegt werden, wenn Betroffene die Berechnung für falsch halten.

Wichtig ist dabei die Frist. Wer eine Abrechnungsmitteilung erhält, sollte nicht monatelang abwarten. Ist eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten, läuft regelmäßig eine einmonatige Widerspruchsfrist.

Warum das Urteil trotz Härte nachvollziehbar ist

Das Urteil wirkt hart, weil die betroffene Person jahrelang auf die Anerkennung ihrer vollen Erwerbsminderung warten musste. Dennoch folgt die Entscheidung einer sozialrechtlichen Logik. Wer in der Wartezeit existenzsichernde Leistungen erhalten hat, hatte bereits Geld für denselben Zeitraum bekommen.

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Die spätere Rente ersetzt dann wirtschaftlich betrachtet diese früheren Leistungen. Deshalb darf die Rentenversicherung die Nachzahlung an den Träger auskehren, der zuvor eingesprungen ist. Für Betroffene bleibt nur der Betrag übrig, der nach dieser Verrechnung noch offen ist.

Das bedeutet aber nicht, dass Versicherte jede Abrechnung ungeprüft hinnehmen sollten. Gerade bei langen Nachzahlungszeiträumen können kleine Rechenfehler große finanzielle Folgen haben. Auch die Frage, ob der geltend gemachte Zeitraum exakt mit dem Rentenzeitraum übereinstimmt, kann entscheidend sein.

Was Betroffene jetzt prüfen sollten

Wer eine rückwirkende volle Erwerbsminderungsrente bewilligt bekommt, sollte den Rentenbescheid und die spätere Abrechnung getrennt betrachten. Der Rentenbescheid legt unter anderem Rentenbeginn und monatliche Zahlbeträge fest. Die Abrechnung zeigt, was nach Erstattungen und Verrechnungen tatsächlich ausgezahlt wird.

Besonders wichtig sind die Angaben dazu, welcher Leistungsträger welchen Betrag erhalten hat. Auch der Zeitraum der Erstattung sollte mit den eigenen Unterlagen verglichen werden. Stimmen Beginn, Ende oder Leistungshöhe nicht, kann ein Widerspruch sinnvoll sein.

Hilfreich ist es außerdem, alte Bescheide von Jobcenter, Krankenkasse, Arbeitsagentur und Rentenversicherung nebeneinanderzulegen. Nur so lässt sich erkennen, ob dieselben Monate betroffen sind. Wer unsicher ist, sollte sich an eine Sozialberatungsstelle, einen Sozialverband oder eine Fachanwältin beziehungsweise einen Fachanwalt für Sozialrecht wenden.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Versicherter beantragt im Januar 2024 eine Erwerbsminderungsrente. Die Rentenversicherung entscheidet erst im März 2026 und bewilligt rückwirkend ab Juli 2024 eine volle Erwerbsminderungsrente. Im Bescheid steht eine Nachzahlung von 21.000 Euro.

In der Zwischenzeit hat der Versicherte Bürgergeld erhalten. Das Jobcenter meldet für denselben Zeitraum einen Erstattungsanspruch von 18.500 Euro an. Die Rentenversicherung zahlt daher 18.500 Euro an das Jobcenter und nur 2.500 Euro an den Versicherten aus.

Für den Betroffenen fühlt sich das an, als sei die Nachzahlung gestrichen worden. Rechtlich wird aber davon ausgegangen, dass ein großer Teil des Rentenanspruchs bereits durch die vorher gezahlten Sozialleistungen erfüllt wurde. Prüfen sollte er dennoch, ob das Jobcenter wirklich nur Monate und Beträge abgerechnet hat, die vom rückwirkenden Rentenzeitraum umfasst sind.

Fragen und Antworten

1. Bedeutet eine rückwirkend bewilligte volle Erwerbsminderungsrente automatisch eine hohe Nachzahlung?

Nein. Auch wenn im Rentenbescheid ein Nachzahlungsbetrag genannt wird, muss dieser Betrag nicht vollständig an die betroffene Person ausgezahlt werden. Haben andere Leistungsträger im selben Zeitraum bereits Sozialleistungen gezahlt, können sie Erstattungsansprüche geltend machen.

2. Warum darf die Rentenversicherung eine Nachzahlung einbehalten?

Die Rentenversicherung darf eine Nachzahlung zunächst einbehalten, wenn geprüft werden muss, ob etwa ein Jobcenter, eine Krankenkasse oder die Arbeitsagentur Ansprüche hat. Wird ein solcher Anspruch anerkannt, wird die Nachzahlung ganz oder teilweise direkt an diesen Leistungsträger ausgezahlt.

3. Was bedeutet das für Menschen, die vor der Rentenbewilligung Bürgergeld erhalten haben?

Wenn für denselben Zeitraum Bürgergeld gezahlt wurde, kann das Jobcenter einen Teil der Rentennachzahlung verlangen. Die betroffene Person erhält dann nur den Betrag, der nach dieser Verrechnung übrig bleibt. Eine doppelte Zahlung für denselben Zeitraum soll dadurch vermieden werden.

4. Kann man gegen eine gekürzte Auszahlung vorgehen?

Ja, eine Prüfung kann sinnvoll sein. Betroffene sollten kontrollieren, ob die abgerechneten Zeiträume und Beträge korrekt sind. Wenn Zweifel bestehen, kann gegen die Abrechnungsmitteilung oder den entsprechenden Bescheid Widerspruch eingelegt werden.

5. Was sollten Betroffene nach Erhalt des Rentenbescheids tun?

Sie sollten den Rentenbescheid und die spätere Abrechnung genau vergleichen. Wichtig ist, welche Stelle welchen Betrag erhalten hat und für welchen Zeitraum die Erstattung erfolgt ist. Bei Unsicherheiten kann Beratung durch einen Sozialverband, eine Sozialberatungsstelle oder eine Fachanwältin beziehungsweise einen Fachanwalt für Sozialrecht helfen.

Quellen

Bundessozialgericht, Urteil vom 07.04.2022, B 5 R 24/21 R: Das Gericht entschied, dass die Abrechnungsmitteilung über eine Rentennachzahlung einen Verwaltungsakt enthalten kann und dass die Rentenversicherung feststellen darf, in welchem Umfang ein Nachzahlungsanspruch wegen Erstattungsansprüchen eines anderen Trägers erloschen ist. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Bundessozialgericht, Urteil B 13 R 3/17 R: Das Gericht befasste sich mit der rückwirkenden Bewilligung einer vollen Erwerbsminderungsrente nach vorheriger teilweiser Erwerbsminderungsrente und den Folgen für Rückforderung und Erstattung.

Bundessozialgericht, Urteil B 5 R 26/15 R: Das Gericht stellte klar, dass bei mehreren Rentenansprüchen aus eigener Versicherung für denselben Zeitraum nur die höhere Rente zu leisten ist und eine niedrigere Rente dadurch für den Zeitraum nicht zusätzlich ausgezahlt wird.

§ 89 SGB VI: Die Vorschrift regelt, dass bei mehreren Rentenansprüchen aus eigener Versicherung für denselben Zeitraum nur die höchste Rente geleistet wird. :contentReference[oaicite:3]{index=3}