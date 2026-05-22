Mit 60 entlassen: „Ich kann mir jetzt die Rente noch nicht leisten“

Joachim ist 60 Jahre alt, als er die Nachricht bekommt, die sein Leben durcheinanderbringt. Nach vielen Jahren im Beruf verliert er seinen Arbeitsplatz. Was für jüngere Beschäftigte bereits ein schwerer Einschnitt ist, wird für ihn zu einer existenziellen Frage.

„Ich habe immer gedacht, ich arbeite noch ein paar Jahre und gehe dann in Ruhe in Rente“, sagt Joachim D. aus Hamburg. „Jetzt stehe ich da und weiß nicht, wie ich diese Zeit überhaupt überbrücken soll.“

Sein Fall steht beispielhaft für ein Problem, das viele ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrifft. Wer kurz vor dem Rentenalter arbeitslos wird, verliert nicht nur Einkommen, sondern oft auch Planungssicherheit, Selbstvertrauen und finanzielle Rücklagen.

Eine Kündigung kurz vor dem Ruhestand

Joachim hat sein Arbeitsleben früh begonnen. Über Jahrzehnte hat er gearbeitet, Beiträge gezahlt und darauf vertraut, dass der Übergang in den Ruhestand kalkulierbar bleibt. Doch mit 60 Jahren ist plötzlich vieles offen.

„Die Kündigung kam nicht völlig aus dem Nichts, aber ich habe gehofft, dass es mich nicht trifft“, erzählt er. „Man denkt ja immer, nach so langer Zeit wird man nicht einfach aussortiert.“

Besonders belastend ist für ihn nicht nur der Verlust des Arbeitsplatzes. Es ist die Unsicherheit, wie es nun weitergehen soll. Bis zur regulären Altersrente liegen noch mehrere Jahre vor ihm.

„Ich bin nicht krank, ich will arbeiten“, sagt Joachim. „Aber wer stellt jemanden ein, der 60 ist und vielleicht nur noch ein paar Jahre bleibt?“

Der Arbeitsmarkt ist für Ältere oft schwierig

Auf dem Papier werden ältere Beschäftigte in vielen Branchen gebraucht. In der Praxis erleben Menschen wie Joachim dennoch Vorbehalte. Erfahrung zählt, aber sie schützt nicht automatisch vor Absagen.

„In Gesprächen wird freundlich genickt, aber ich merke schnell, dass mein Alter ein Thema ist“, sagt Joachim. „Niemand spricht es direkt aus, aber es steht im Raum.“

Viele ältere Bewerberinnen und Bewerber berichten von ähnlichen Erfahrungen. Sie gelten als erfahren, aber auch als teuer oder weniger flexibel. Für Betroffene kann das entmutigend sein.

Joachim beschreibt die Jobsuche als zäh. „Ich schreibe Bewerbungen, ich telefoniere, ich frage frühere Kontakte. Aber die Antworten sind oft ausweichend oder kommen gar nicht.“

Arbeitslosengeld reicht nicht dauerhaft

Nach der Entlassung kann Joachim zunächst Arbeitslosengeld beantragen. Doch das frühere Gehalt ersetzt es nicht vollständig. Gleichzeitig laufen Miete, Versicherungen, Strom, Lebensmittel und andere Kosten weiter.

„Ich habe mein Leben nicht luxuriös geführt“, sagt er. „Aber wenn jeden Monat weniger Geld reinkommt, merkt man plötzlich jede Rechnung.“

Für ältere Arbeitslose kann Arbeitslosengeld I zwar länger gezahlt werden als für jüngere Menschen. Trotzdem ist diese Unterstützung zeitlich begrenzt. Wenn danach kein neuer Job gefunden wird, entsteht eine gefährliche Lücke bis zur Rente.

„Ich rechne inzwischen ständig“, erzählt Joachim. „Wie lange reichen die Rücklagen? Was passiert, wenn die Waschmaschine kaputtgeht? Was ist, wenn die Miete steigt?“

Früher in Rente zu gehen, ist keine einfache Lösung

Eine naheliegende Möglichkeit wäre für Joachim, früher in Rente zu gehen. Doch genau davor hat er Angst. Denn eine vorgezogene Altersrente kann dauerhafte Abschläge bedeuten.

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„Viele sagen: Dann geh doch einfach in Rente“, sagt Joachim. „Aber einfach ist daran gar nichts. Wenn ich jetzt gehe, fehlt mir jeden Monat Geld, und zwar für den Rest meines Lebens.“

Bei einer vorgezogenen Rente wird die monatliche Zahlung in der Regel gekürzt. Diese Kürzung endet nicht nach einigen Jahren. Sie begleitet Betroffene dauerhaft.

Für Joachim ist das ein schwerer Gedanke. „Ich habe nicht 40 Jahre gearbeitet, um dann jeden Monat überlegen zu müssen, ob ich mir Heizung, Medikamente oder den Einkauf leisten kann.“

Wenn Rücklagen zur Überbrückung dienen müssen

Joachim hatte etwas Geld zurückgelegt. Es sollte eigentlich für Reparaturen, unerwartete Ausgaben und ein wenig Sicherheit im Alter gedacht sein. Nun droht dieses Polster schon vor dem Rentenbeginn zu schrumpfen.

„Ich habe mir immer gesagt: Leg etwas zur Seite, dann bist du später nicht völlig abhängig“, erzählt er. „Jetzt brauche ich genau dieses Geld, um überhaupt bis zur Rente zu kommen.“

Das Gefühl, Erspartes aufbrauchen zu müssen, belastet ihn. Denn jeder entnommene Betrag fehlt später. Wer keine hohen Rücklagen hat, gerät schnell unter Druck.

„Man wird vorsichtig bei allem“, sagt Joachim. „Ein Kaffee unterwegs, ein Geschenk für die Enkel, ein neues Paar Schuhe. Plötzlich fragt man sich bei jeder Kleinigkeit, ob das noch drin ist.“

Die seelische Belastung wird oft unterschätzt

Für Joachim geht es nicht nur um Zahlen. Die Kündigung trifft auch sein Selbstbild. Arbeit war für ihn Alltag, Struktur und Anerkennung.

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„Ich war nie jemand, der zu Hause sitzen wollte“, sagt er. „Ich habe gerne gearbeitet. Nicht jeder Tag war schön, aber ich wusste, wofür ich morgens aufstehe.“

Mit der Arbeitslosigkeit kommt das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden. Gerade nach langen Berufsjahren kann das tief verletzen. Viele Betroffene sprechen zunächst kaum darüber.

„Man schämt sich, obwohl man nichts falsch gemacht hat“, sagt Joachim. „Ich habe meiner Familie erst spät erzählt, wie groß meine Sorgen wirklich sind.“

Beratung kann vor teuren Fehlern schützen

Nach der Kündigung sollte Joachim mehrere Fragen klären. Er muss wissen, welche Ansprüche er hat, wann welche Rentenart möglich ist und welche Folgen ein früher Rentenbeginn hätte. Auch eine Prüfung der Kündigung kann wichtig sein.

„Ich habe erst gedacht, ich unterschreibe alles und will nur meine Ruhe“, erzählt er. „Heute bin ich froh, dass ich mir vorher Rat geholt habe.“

Gerade Aufhebungsverträge oder schnelle Abfindungsangebote sollten sorgfältig geprüft werden. Sie können Folgen für das Arbeitslosengeld haben. Auch steuerliche Fragen und Sperrzeiten können eine Entscheidung verändern.

„Man steht unter Schock und soll trotzdem vernünftige Entscheidungen treffen“, sagt Joachim. „Allein hätte ich vieles wahrscheinlich falsch eingeschätzt.“

Weiterarbeiten bleibt für Joachim die beste Hoffnung

Joachim möchte wieder arbeiten. Er sucht nicht zwingend nach einer Vollzeitstelle wie früher. Auch Teilzeit, Beratung, Verwaltung oder eine praktische Tätigkeit mit weniger körperlicher Belastung wären für ihn denkbar.

„Ich brauche keine Karriere mehr“, sagt er. „Ich brauche einen fairen Job, der mir hilft, diese Jahre zu überbrücken.“

Ein neuer Arbeitsplatz könnte seine finanzielle Lage deutlich entspannen. Er könnte weiter Beiträge zahlen, Rücklagen schonen und später mit weniger Druck in Rente gehen. Doch dafür braucht er eine echte Chance.

„Ich will nicht bemitleidet werden“, sagt Joachim. „Ich will nur nicht wegen meines Alters abgeschrieben werden.“

Ein persönlicher Fall mit Bedeutung für uns alle

Joachims Geschichte zeigt, wie verletzlich die Jahre vor der Rente sein können. Eine Kündigung in dieser Phase kann Jahrzehnte der Planung infrage stellen. Besonders betroffen sind Menschen mit mittleren oder niedrigen Einkommen.

„Früher dachte ich, Altersarmut betrifft andere“, sagt Joachim. „Jetzt merke ich, wie schnell man selbst in diese Richtung rutschen kann.“

Die Debatte über längeres Arbeiten muss diese Realität ernst nehmen. Es reicht nicht, Menschen zu sagen, sie sollten später in Rente gehen. Sie brauchen Arbeitsplätze, die sie auch tatsächlich bekommen können.

Joachim bringt es schlicht auf den Punkt: „Ich würde gerne arbeiten, bis es finanziell passt. Aber dafür muss mich auch jemand lassen.“

Was Betroffene nach der Kündigung prüfen sollten

Nach einer Kündigung zählt zuerst die Frist. Eine Kündigungsschutzklage muss in der Regel innerhalb von drei Wochen beim Arbeitsgericht eingereicht werden. Wer diese Frist versäumt, kann später oft nur noch schwer gegen die Kündigung vorgehen.

Ebenso wichtig ist die rechtzeitige Meldung bei der Agentur für Arbeit. Wer sich zu spät arbeitssuchend oder arbeitslos meldet, riskiert Nachteile beim Arbeitslosengeld. Auch Aufhebungsverträge sollten nicht vorschnell unterschrieben werden, weil sie Sperrzeiten auslösen können.

Parallel sollte eine Rentenauskunft eingeholt werden. Sie zeigt, wann welche Rentenart möglich ist und welche Abschläge entstehen würden. Eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung, bei Sozialverbänden oder spezialisierten Beratungsstellen kann helfen, Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Weiterarbeiten kann sich lohnen, aber nicht um jeden Preis

Für manche Betroffene ist ein neuer Job die beste Lösung. Selbst eine Teilzeitstelle kann helfen, Beiträge zu zahlen, Rücklagen zu schonen und den Rentenbeginn hinauszuschieben. Auch Weiterbildung oder eine berufliche Neuorientierung können sinnvoll sein.

Doch nicht jede Arbeit ist zumutbar. Gesundheit, Belastung, Fahrtzeiten und Einkommen müssen zusammenpassen. Wer nach Jahrzehnten körperlicher Arbeit entlassen wird, kann nicht ohne Weiteres noch mehrere Jahre unter denselben Bedingungen weitermachen.

Altersarmut beginnt oft vor dem Rentenbescheid

Die wachsende Zahl von Menschen in Grundsicherung im Alter zeigt, dass die finanzielle Lage vieler Älterer angespannt ist. Ende 2024 erhielten laut Statistischem Bundesamt rund 739.000 Menschen Grundsicherung im Alter. Das waren deutlich mehr als im Vorjahr.

Diese Entwicklung macht deutlich, dass Armut im Alter nicht erst mit dem Renteneintritt beginnt. Sie kann schon in den Jahren davor entstehen, wenn ein Job wegfällt und keine tragfähige Brücke bis zur Rente vorhanden ist. Wer dann Abschläge akzeptiert, trägt die Folgen oft jahrzehntelang.

Fazit

Joachims Geschichte zeigt uns, dass eine Entlassung mit 60 weit mehr ist als ein beruflicher Rückschlag. Sie kann darüber entscheiden, ob der Ruhestand finanziell sicher beginnt oder von Anfang an unter Druck steht. Frühzeitige Beratung, genaue Berechnungen und realistische Beschäftigungschancen sind deshalb unverzichtbar.

„Ich habe mein Leben lang gearbeitet“, sagt Joachim. „Jetzt wünsche ich mir nur, dass ich nicht am Ende dafür bestraft werde, kurz vor der Rente meinen Job verloren zu haben.“