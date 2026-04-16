Urteil zur Pflege: Selbst pfändungsgeschütztes Pflegegeld kann gekürzt werden

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Viele pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen gehen davon aus, dass Pflegegeld rechtlich unangreifbar ist. Dieser Eindruck ist nicht aus der Luft gegriffen. Pflegegeld steht unter besonderem Schutz, weil es den zusätzlichen Aufwand ausgleichen soll, der durch Pflegebedürftigkeit entsteht.

Oft wird daraus allerdings zu vorschnell gefolgert, dass dieses Geld in jedem Fall vollständig erhalten bleiben müsse. Genau an diesem Punkt setzt die juristische Auseinandersetzung an. Das häufig zitierte Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts vom 28. März 2019 zeigt, dass zwischen Pfändungsschutz und Aufrechnung strikt unterschieden werden muss.

Pflegegeld ist geschützt – aber nicht grenzenlos

Nach dem Sozialgesetzbuch sind Geldleistungen unpfändbar, wenn sie dazu bestimmt sind, den durch einen Körper- oder Gesundheitsschaden bedingten Mehraufwand auszugleichen. Genau darunter fällt Pflegegeld im Grundsatz.

Der Gesetzgeber will damit verhindern, dass Mittel, die für häusliche Pflege und den Ausgleich pflegebedingter Belastungen gedacht sind, ohne Weiteres von Gläubigern abgeschöpft werden. Auch der Bundesgerichtshof hat 2022 den besonderen Schutz von Pflegegeld hervorgehoben und entschieden, dass an eine Pflegeperson weitergeleitetes Pflegegeld unpfändbar sein kann.

Gerade dieser Schutz führt jedoch leicht zu Missverständnissen. Unpfändbar bedeutet nicht automatisch, dass jede Kürzung ausgeschlossen ist. Eine Pfändung ist ein Zugriff von außen, meist durch Gläubiger im Vollstreckungsverfahren. Eine Aufrechnung funktioniert anders. Hier rechnet der Leistungsträger eigene Forderungen gegen einen bestehenden Leistungsanspruch auf. Juristisch sind das zwei verschiedene Vorgänge mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Das ist der Punkt, an dem viele Betroffene überrascht werden.

Worum es in dem Urteil tatsächlich ging

Im Fall des Bayerischen Landessozialgerichts ging es um die Frage, ob eine private Pflegeversicherung rückständige Forderungen mit laufendem Pflegegeld verrechnen durfte.

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Die Klägerseite berief sich auf den Schutz des Pflegegeldes und argumentierte, eine Kürzung dürfe schon deshalb nicht erfolgen, weil diese Leistung unpfändbar sei. Das Gericht folgte dieser Sichtweise nicht. Nach der in der juristischen Berichterstattung wiedergegebenen Entscheidung blieb der Pfändungsschutz zwar bestehen, er verhinderte die Aufrechnung aber nicht automatisch.

Der Grund liegt in den Regeln des Sozialrechts. § 51 SGB I erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen die Aufrechnung mit laufenden Geldleistungen. Das gilt insbesondere bei Erstattungsansprüchen zu Unrecht erbrachter Sozialleistungen und bei Beitragsansprüchen.

Der Zugriff ist dabei nicht schrankenlos. Das Gesetz begrenzt die Aufrechnung grundsätzlich auf bis zu die Hälfte der laufenden Geldleistung. Außerdem darf die betroffene Person durch die Kürzung nicht hilfebedürftig im Sinne der Vorschriften über die Hilfe zum Lebensunterhalt oder die Grundsicherung für Arbeitsuchende werden.

Der juristische Unterschied zwischen Pfändung und Aufrechnung

Für Laien klingt es zunächst widersprüchlich: Einerseits soll Pflegegeld geschützt sein, andererseits darf es gekürzt werden. Der Widerspruch löst sich auf, wenn man den rechtlichen Hintergrund betrachtet. Die Vorschrift zur Pfändung in § 54 SGB I schützt vor dem Zugriff durch Gläubiger im Vollstreckungsverfahren. Die Vorschrift zur Aufrechnung in § 51 SGB I betrifft dagegen das Verhältnis zwischen Leistungsberechtigtem und Leistungsträger. Der Staat oder der zuständige Träger greift dann nicht als äußerer Gläubiger zu, sondern verrechnet eine eigene Forderung mit einer eigenen Leistung.

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Deshalb ist der Satz „Pflegegeld ist unpfändbar“ zwar richtig, aber unvollständig. Richtig wäre: Pflegegeld ist vor Pfändung besonders geschützt, kann unter den gesetzlichen Bedingungen aber dennoch durch Aufrechnung vermindert werden. Diese Unterscheidung ist nicht nur juristische Feinmechanik. Für Betroffene entscheidet sie darüber, ob monatlich mehrere hundert Euro vollständig ausgezahlt werden oder nur noch ein gekürzter Betrag auf dem Konto landet.

Was das für Pflegebedürftige und Angehörige bedeutet

Die praktische Tragweite ist erheblich. Pflegegeld wird häufig eingeplant, um die häusliche Versorgung abzusichern, Hilfen im Alltag zu organisieren oder pflegende Angehörige finanziell zu entlasten. Fällt ein Teil dieser Leistung weg, geraten bestehende Arrangements schnell unter Druck. Besonders heikel wird es, wenn Betroffene sich auf den bloßen Hinweis verlassen, Pflegegeld sei „geschützt“, ohne zu prüfen, ob offene Beitragsforderungen oder Rückforderungen im Raum stehen.

Hinzu kommt ein weiterer Irrtum: Ein Pfändungsschutzkonto hilft in einer solchen Konstellation nur begrenzt weiter. Ein P-Konto schützt vor Kontopfändungen, nicht aber vor einer Aufrechnung schon auf der Ebene des Leistungsanspruchs. Wird der Auszahlungsbetrag bereits vor der Überweisung reduziert, erreicht das fehlende Geld das Konto gar nicht erst. Der Kontoschutz kann diesen vorherigen Abzug deshalb nicht ausgleichen.

Wo die Grenzen der Kürzung liegen

Auch wenn die Entscheidung für viele hart klingt, eröffnet sie keinen Freibrief für beliebige Einbehalte. Maßgeblich ist zunächst die gesetzliche Obergrenze. § 51 Abs. 2 SGB I spricht von einer Aufrechnung bis zur Hälfte der laufenden Geldleistung.

Darüber hinaus kommt es auf die wirtschaftliche Lage des Leistungsberechtigten an. Wer nachweisen kann, dass er durch die Aufrechnung hilfebedürftig würde, kann sich gegen eine Kürzung wehren. Gerade bei niedrigen Renten, fehlendem Vermögen und hohen Pflegekosten kann dieser Nachweis im Einzelfall entscheidend sein.

Daraus folgt auch, dass nicht jede Mitteilung über eine Kürzung hingenommen werden sollte. Zu prüfen sind stets die rechtliche Grundlage der Forderung, die Höhe der Aufrechnung, die wirtschaftlichen Folgen und die Frage, ob tatsächlich Hilfebedürftigkeit eintritt. Wer Bescheide oder Schreiben dazu erhält, sollte Fristen im Blick behalten und den Fall frühzeitig fachkundig prüfen lassen. Das gilt besonders dann, wenn die Pflege zu Hause organisiert ist und die Kürzung sofortige Folgen für die Versorgung hat.

Tabelle: Pfändung und Aufrechnung beim Pflegegeld im Vergleich

Fragestellung Einordnung Kann ein externer Gläubiger Pflegegeld einfach pfänden? Im Grundsatz nein, weil Pflegegeld als Leistung zum Ausgleich pflegebedingten Mehraufwands besonders geschützt ist. Kann ein Leistungsträger offene Forderungen mit Pflegegeld verrechnen? Unter gesetzlichen Voraussetzungen ja, insbesondere über die Aufrechnungsregel des § 51 Abs. 2 SGB I. Ist jede Kürzung zulässig? Nein, die Aufrechnung ist begrenzt und darf nicht ohne Weiteres zur Hilfebedürftigkeit führen. Hilft ein Pfändungsschutzkonto in solchen Fällen? Nur gegen Kontopfändungen. Bei einer vorherigen Aufrechnung schützt es den bereits gekürzten Auszahlungsanspruch nicht.

Beispiel aus der Praxis

Eine pflegebedürftige Rentnerin erhält monatlich Pflegegeld und organisiert mit diesem Betrag ihre häusliche Versorgung. Zugleich bestehen bei der Versicherung rückständige Beiträge. Die Rentnerin geht davon aus, dass das Pflegegeld vollständig geschützt ist und plant damit fest für den Monat. Dann teilt der Träger mit, dass ein Teil der laufenden Leistung mit den offenen Forderungen verrechnet wird.

Auf dem Konto landet deutlich weniger Geld als erwartet. Sozialrechtlich ist das nicht automatisch rechtswidrig, obwohl Pflegegeld grundsätzlich unpfändbar ist. Entscheidend ist, ob die Voraussetzungen der Aufrechnung erfüllt sind, ob die Kürzung innerhalb der gesetzlichen Grenzen bleibt und ob die Rentnerin durch den Abzug hilfebedürftig würde. Genau an dieser Stelle zeigt sich, wie wichtig die Unterscheidung zwischen Pfändungsschutz und Aufrechnung in der Praxis ist.

Quellen

Bayerisches Landessozialgericht, Urteil, Az. L 4 P 67/17