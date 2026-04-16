Rente und Familienmitversicherung: Müssen Ehepartner ab 2028 selbst zahlen?

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Die Frage klingt nach einer bereits beschlossenen Änderung, tatsächlich ist die Lage komplizierter. Nach heutigem Stand gilt in der gesetzlichen Krankenversicherung weiterhin die beitragsfreie Familienversicherung für Ehepartner, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Eine allgemeine Pflicht, dass Ehepartner ab 2028 zwingend einen eigenen Beitrag zahlen müssen, ist derzeit nicht beschlossen.

Es gibt aber seitens der Bundesregierung eine Debatte darüber, die beitragsfreie Mitversicherung von erwachsenen Partnern einzuschränken. Wer über das Thema berichtet, muss deshalb sauber unterscheiden zwischen geltendem Recht, bereits beschlossenen Korrekturen bei Sonderfällen und Reformvorschlägen, die bisher noch keine verbindliche Gesetzeslage sind.

Gerade für Rentnerhaushalte ist diese Unterscheidung wichtig. Denn dort geht es oft nicht nur um Rechtsfragen, sondern um sehr konkrete Monatsbeträge. Für viele Paare hängt daran, ob die Haushaltskasse spürbar belastet wird oder ob es beim bisherigen Modell bleibt.

Was heute gilt

In der gesetzlichen Krankenversicherung können Ehegatten und eingetragene Lebenspartner unter bestimmten Voraussetzungen beitragsfrei mitversichert sein. Voraussetzung ist vor allem, dass sie kein oder nur ein geringes eigenes Einkommen haben und nicht bereits aus anderen Gründen selbst versicherungspflichtig oder versicherungsfrei sind. Das Bundesgesundheitsministerium nennt für 2026 eine monatliche Einkommensgrenze von 565 Euro. Solange diese Schwelle nicht regelmäßig überschritten wird, bleibt eine Familienversicherung grundsätzlich möglich.

Für Rentner bedeutet das: Wer selbst eine hinreichend hohe gesetzliche Rente bezieht oder anderweitig versichert werden muss, fällt in aller Regel nicht in die beitragsfreie Mitversicherung des Ehepartners. Anders sieht es bei sehr kleinen eigenen Einkünften aus. Dann kann die Familienversicherung weiterhin ein zulässiger Weg sein, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Damit ist bereits der erste verbreitete Irrtum ausgeräumt. Nicht jeder Ehepartner eines Rentners ist automatisch familienversichert. Und umgekehrt gilt ebenso: Nicht jeder Ehepartner eines gesetzlich versicherten Rentners muss schon heute eigene Beiträge zahlen.

Warum nun über 2028 gesprochen wird

Dass das Thema plötzlich so stark diskutiert wird, hängt mit der angespannten Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung zusammen. Im Bundestag wurde im Frühjahr 2026 offen darüber debattiert, ob die beitragsfreie Mitversicherung für Ehepartner verändert werden sollte. Auslöser waren Berichte, wonach über einen festen Mindestbeitrag für bisher beitragsfrei mitversicherte Erwachsene nachgedacht werde. In dieser Debatte wurde zugleich betont, dass zu diesem Zeitpunkt noch nichts entschieden war.

Zusätzlichen Schub bekam die Diskussion durch den ersten Bericht der FinanzKommission Gesundheit. Dort findet sich eine recht weitgehende Empfehlung: Die beitragsfreie Krankenversicherung für Ehegatten und Lebenspartner ohne Kinder unter sechs Jahren soll entfallen. Nach den Vorstellungen der Kommission wären in diesen Fällen künftig eigene Mitgliedschaften in der gesetzlichen Krankenversicherung nötig. Für 2027 kalkuliert die Kommission daraus Milliardenbeträge an zusätzlichen Einnahmen. Das erklärt, warum die Debatte mit solcher Schärfe geführt wird.

Entscheidend ist jedoch: Ein Kommissionsbericht ist noch kein Gesetz. Solange der Gesetzgeber keine entsprechende Änderung beschließt, bleibt die heutige Rechtslage bestehen. Wer also fragt, ob Ehepartner ab 2028 sicher selbst zahlen müssen, bekommt nach heutigem Stand eine klare Antwort: Nein, das ist nicht beschlossen.

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Was für Rentner besonders wichtig ist

Für Rentnerhaushalte wird das Thema oft mit einer weiteren Entwicklung vermischt. Tatsächlich hat der Gesetzgeber bereits eine andere, deutlich engere Konstellation neu geregelt. Dabei geht es um privat krankenversicherte Rentner, die durch eine vorübergehende Wahl einer Teilrente unter die Einkommensgrenze der Familienversicherung fallen wollten, um auf diesem Weg über den Ehepartner in die gesetzliche Krankenversicherung zu gelangen.

Diese Lücke wurde inzwischen geschlossen. Der Bundestag hat ausdrücklich geregelt, dass privat versicherte Rentner diesen Weg nicht mehr über ein gezieltes, zeitweiliges Absenken ihres Rentenzahlbetrags öffnen können. Das ist eine tatsächlich beschlossene Änderung. Sie betrifft aber keinen allgemeinen Zwangsbeitrag für alle Ehepartner, sondern einen Sonderfall an der Grenze zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung.

Für die öffentliche Debatte bedeutet das: Es gibt schon heute strengere Regeln für bestimmte Rentnerkonstellationen, aber daraus lässt sich nicht ableiten, dass ab 2028 sämtliche mitversicherten Ehepartner zur Kasse gebeten werden.

Wie eine Reform aussehen könnte

Sollte der Gesetzgeber den Vorschlägen der FinanzKommission folgen, wäre die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern nicht vollständig abgeschafft. Nach dem Bericht würde sie bei Paaren mit Kindern unter sechs Jahren erhalten bleiben. Außerdem empfiehlt die Kommission, Ehepartner im Rentenalter weiterhin beitragsfrei mitzuversichern, weil eine Rückkehr in reguläre Erwerbsarbeit dort regelmäßig kaum realistisch ist.

Gerade dieser Punkt ist für die Ausgangsfrage bedeutsam. Denn wenn es tatsächlich einmal zu einer gesetzlichen Neuregelung käme, müssten nach dem vorliegenden Kommissionsvorschlag nicht ausgerechnet ältere Ehepartner im Rentenalter generell selbst zahlen. Im Gegenteil: Für diese Gruppe schlägt die Kommission ausdrücklich vor, die Mitversicherung beizubehalten.

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Daraus folgt ein zweites wichtiges Ergebnis. Selbst in dem Reformmodell, das die Debatte derzeit prägt, gibt es keine einfache Formel nach dem Muster: „Ab 2028 müssen Ehepartner von Rentnern selbst zahlen.“ Diese Verkürzung wäre sachlich falsch.

Was eigene Beiträge in der Praxis bedeuten würden

Wenn die Familienversicherung endet oder nicht möglich ist, braucht der betreffende Ehepartner einen eigenen Krankenversicherungsschutz. In der gesetzlichen Krankenversicherung kommen dann je nach Fall eine Pflichtversicherung oder eine freiwillige Mitgliedschaft in Betracht. Die Höhe der Beiträge hängt von den Einkünften und der konkreten Versicherungsform ab.

Die Techniker Krankenkasse zeigt für 2026 beispielhaft, dass bei freiwillig Versicherten unter Einbeziehung des Einkommens eines nicht gesetzlich versicherten Ehepartners monatliche Krankenversicherungsbeiträge zwischen rund 220 Euro und gut 502 Euro anfallen können; der Beitrag zur Pflegeversicherung kommt noch hinzu. Das ist kein einheitlicher Pauschalbetrag für alle, verdeutlicht aber, warum die Debatte so sensibel ist. Schon ein zusätzlicher Beitrag im unteren dreistelligen Bereich kann für viele Haushalte spürbar sein.

Warum die Schlagzeile leicht in die Irre führt

Die Formulierung, Ehepartner müssten „ab 2028 selbst zahlen“, wirkt eindeutig, ist aber in dieser Form derzeit zu grob. Sie vermischt drei Ebenen, die man auseinanderhalten muss.

Erstens gibt es das geltende Recht, nach dem die Familienversicherung für Ehepartner weiter besteht, wenn die Voraussetzungen vorliegen.

Zweitens gibt es eine bereits beschlossene Korrektur für privat versicherte Rentner, die über eine Teilrente in die Familienversicherung wechseln wollten. Drittens gibt es politische Vorschläge, die über eine weitreichendere Reform der Ehegatten-Mitversicherung nachdenken.

Wer allein auf die Jahreszahl 2028 blickt, übersieht daher den entscheidenden Punkt: Es fehlt bislang eine beschlossene allgemeine Neuregelung, die alle betroffenen Ehepartner erfassen würde. Und selbst die bekannten Reformüberlegungen sehen Ausnahmen vor, unter anderem für Paare mit kleinen Kindern und nach dem Kommissionsvorschlag auch für Ehepartner im Rentenalter.

Worauf Betroffene jetzt achten sollten

Für betroffene Paare ist vor allem der eigene Versicherungsstatus wichtig. Wer heute familienversichert ist, sollte prüfen, ob die Einkommensgrenzen eingehalten werden und ob andere Tatbestände eine eigene Versicherung auslösen. Bei Rentnern kommt hinzu, ob eine gesetzliche Rente bezogen wird, ob ein privater Krankenversicherungsschutz besteht und ob frühere Gestaltungen überhaupt noch zulässig sind. Gerade an der Schnittstelle zwischen gesetzlicher und privater Absicherung können kleine Unterschiede große Folgen haben.

Politisch bleibt das Thema offen. Die Finanzlage der Krankenkassen erhöht den Druck auf die Politik, nach neuen Einnahmequellen zu suchen. Deshalb ist nicht auszuschließen, dass der Gesetzgeber das Thema erneut aufgreift. Wer daraus jedoch schon heute eine sichere Beitragspflicht ab 2028 ableitet, geht über den derzeitigen Rechtsstand hinaus.

Einordnung

Unterm Strich gilt: Ehepartner müssen ab 2028 nach heutigem Stand nicht automatisch selbst Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zahlen. Die beitragsfreie Familienversicherung besteht weiterhin fort, solange die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Richtig ist aber auch, dass es ernsthafte Reformüberlegungen gibt, die die Mitversicherung erwachsener Partner künftig begrenzen könnten. Für Rentner-Ehepartner spricht der derzeit bekannte Vorschlag der FinanzKommission sogar eher für eine Schonung als für eine allgemeine zusätzliche Belastung.

Tabelle: Was gilt, was ist geplant, was ist offen?

Aspekt Stand Familienversicherung für Ehepartner in der GKV Weiterhin möglich, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, insbesondere bei geringem eigenem Einkommen. Allgemeine Beitragspflicht für Ehepartner ab 2028 Derzeit nicht beschlossen. Reformvorschlag der FinanzKommission Gesundheit Beitragsfreie Mitversicherung für Ehegatten und Lebenspartner ohne Kinder unter sechs Jahren soll entfallen. Rentner-Ehepartner im Kommissionsvorschlag Die Mitversicherung soll nach dem Vorschlag im Rentenalter erhalten bleiben. Bereits beschlossene Änderung Privat versicherte Rentner können nicht mehr durch eine gezielte Teilrente in die Familienversicherung des Ehepartners wechseln.

Beispiel aus der Praxis

Ein Ehepaar lebt von einer gesetzlichen Altersrente des Mannes und einem kleinen Nebenverdienst der Ehefrau. Die Ehefrau ist über ihren Mann familienversichert und verdient im Monat nur wenig hinzu. Solange die Einkommensgrenze nicht überschritten wird und keine andere Versicherungspflicht eintritt, bleibt diese Lösung nach heutigem Recht möglich.

Würde die Politik die Mitversicherung für erwachsene Ehepartner später tatsächlich einschränken, müsste neu geprüft werden, ob die Ehefrau eine eigene Mitgliedschaft braucht. Für dieses Paar lässt sich derzeit aber gerade nicht sagen, dass ab 2028 automatisch Beiträge fällig werden. Noch ist das eine Diskussion und keine beschlossene Pflicht.

Quellen

Bundesministerium für Gesundheit, „Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung“: Angaben zur Familienversicherung und zur Einkommensgrenze von 565 Euro im Jahr 2026.

Deutscher Bundestag, „Kontroverse Debatte über beitragsfreie Familienkrankenversicherung“: Bericht über die Debatte im März 2026 und den Hinweis, dass eine Entscheidung damals noch nicht getroffen war.