Schwerbehinderung: Trotz zahlreicher Leiden nur GdB 20

Eine Frau mit zahlreichen Leiden wollte endlich als schwerbehindert anerkannt werden und einen GdB von mindestens 50 erreichen. Doch das Landessozialgericht Baden-Württemberg zog die Grenzen eng und ließ die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe scheitern (L 3 SB 3392/23).

Der Fall zeigt, wie schnell viele Diagnosen Eindruck machen, aber juristisch am Ende wenig zählen, wenn die Funktionsbeeinträchtigung nicht deutlich und dauerhaft nachweisbar ist. Entscheidend war nicht, was alles „im Befund steht“, sondern was Sie im Alltag tatsächlich nicht mehr in einem relevanten Ausmaß leisten können.

Worum ging es konkret?

Die 1962 geborene Klägerin hatte seit 1999 einen GdB von 20 und beantragte 2020 eine Erhöhung, weil sie unter anderem an Depressionen sowie Angstzuständen mit Panikattacken litt. Hinzu kamen Hüftprobleme bis zur Hüft-TEP rechts, Wirbelsäulenbeschwerden und ein allergisches Asthma. Das zuständige Landratsamt setzte den GdB zunächst auf 30 fest, doch die Klägerin kämpfte weiter, weil sie sich dadurch nicht angemessen berücksichtigt sah.

Vor dem Sozialgericht Karlsruhe scheiterte sie, und das Landessozialgericht Baden-Württemberg bestätigte im Ergebnis, dass ein Anspruch auf wenigstens 50 nicht besteht.

Niedriger GdB trotz vieler Diagnosen?

Im Schwerbehindertenrecht zählt nicht die Diagnoseliste, sondern die Auswirkung auf Ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, und diese Bewertung folgt den Grundsätzen der VersMedV. Gerichte prüfen deshalb, ob die Beschwerden objektivierbar sind, ob sie länger als sechs Monate anhalten und ob sie in der Gesamtbetrachtung wirklich das Gewicht eines höheren GdB erreichen.

Keine wesentliche Einschränkung

Genau hier verlor die Klägerin an Boden. Gutachten und Tagesablauf zeigten nach Auffassung des Gerichts nämlich keine „wesentliche Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit“ und keine erheblichen körperlichen Funktionsausfälle. Damit schied für die Richter ein von der Betroffenen erstrebter Grad der Behinderung von 50 aus.

Was die Gerichte besonders überzeugte

Das Sozialgericht Karlsruhe stützte sich auf Befundberichte und ein internistisch-pneumologisches Gutachten, das zwar ein allergisches Asthma bestätigte, aber ohne relevante dauerhafte Lungenfunktionsminderung und ohne engmaschige Behandlung.

Strukturierter Alltag und volle Berufstätigkeit

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg ließ zusätzlich ein neurologisch-psychiatrisches Gutachten erstellen und stellte stark darauf ab, dass die Klägerin vollschichtig berufstätig blieb, ihren Alltag strukturierte und in der Untersuchung keine schwere psychische Funktionsstörung greifbar wurde. Damit wirkte die behauptete Schwere der Einschränkungen für das Gericht nicht ausreichend belegt, auch wenn Beschwerden vorhanden waren.

Die sozialrechtlichen Leitplanken

Rechtsgrundlage ist das Feststellungsverfahren nach dem SGB IX, und bei Änderungsanträgen spielt zusätzlich die „wesentliche Änderung“ nach § 48 SGB X eine Schlüsselrolle.

Eine wesentliche Änderung liegt typischerweise erst dann vor, wenn sich der Gesamt-GdB um wenigstens 10 Punkte rechtlich relevant verändert, und genau diese Schwelle setzt eine belastbare, nachvollziehbare Funktionsverschlechterung voraus. Das Bundessozialgericht betont dabei immer wieder, dass die Bewertung am Regelwerk der Versorgungsmedizin orientiert und in einer Gesamtschau vorgenommen wird, nicht als Addition einzelner Teilwerte.

Warum Teil-GdB nicht einfach „addiert“ werden

Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze verlangen eine Gesamtschau: Sie starten beim höchsten Einzel-GdB und prüfen dann, ob weitere Funktionsstörungen das Ausmaß der Behinderung wirklich merklich erhöhen.

Mehrere leichte Beeinträchtigungen mit Einzelwerten von 10 steigern den Gesamt-GdB regelmäßig nicht, weil sie typischerweise keine zusätzliche Teilhabeschwere erzeugen, die einen Sprung rechtfertigt. In diesem Fall prallten genau daran mehrere „10er-Bausteine“ ab, weil das Gericht sie als leichte Zusatzbelastungen ohne entscheidende Verstärkung bewertete.

Psychische Erkrankungen und GdB: Entscheidend sind die Auswirkungen im Alltag

Die Versorgungsmedizin-Verordnung nennt in ihrer Anlage Teil B, Abschnitt „Nervensystem und Psyche“ eine Reihe von seelischen Erkrankungen, die als Behinderung in Betracht kommen können. Dazu gehören unter anderem Psychosen, Neurosen, Persönlichkeitsstörungen und Folgen psychischer Traumata – etwa mit Angstzuständen, Phobien, Zwangsstörungen, Depressionen oder Problemen bei der sozialen Anpassung. Auch Suchterkrankungen wie Alkohol- oder Drogenabhängigkeit können, je nach Auswirkungen, eine Behinderung begründen.

Es geht um die Einschränkung der Teilhabe

In der Praxis ist die Bewertung oft schwer greifbar, weil psychische Erkrankungen sehr unterschiedlich verlaufen und Betroffene ganz verschieden beeinträchtigen. Deshalb wird für den Grad der Behinderung nicht nur die Diagnose betrachtet, sondern vor allem, wie stark die Erkrankung Ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft einschränkt. Maßgeblich ist also, was die Erkrankung konkret im Alltag verhindert oder erschwert – und nicht allein, wie sie medizinisch heißt.

Leichte, mittlere und starke Störungen

Die Versorgungsmedizin unterscheidet grob zwischen leichteren Störungen (GdB-Rahmen bis 20) und stärkeren Störungen mit wesentlicher Einschränkung (häufig 30 bis 40), wobei belastbare Befunde, Verlauf, Behandlung und der gelebte Alltag das Bild prägen.

Im konkreten Gutachten sah der Sachverständige eher Persönlichkeitsakzentuierungen und eine Panikproblematik ohne ausgeprägtes Vermeidungsverhalten. Antrieb, Konzentration und Alltagsstruktur wirkten aus Sicht des Gerichts zu stabil, um den Sprung in höhere Bereiche zu rechtfertigen.

Was der Fall für Ihren eigenen Antrag lehrt

Sie gewinnen nicht mit möglichst vielen Diagnosen, sondern mit einer präzisen Darstellung Ihrer Funktionsausfälle, die Ärztinnen und Ärzte konsistent dokumentieren und die sich über Monate nachvollziehbar zeigen. Dabei geht es um konkrete Details und Einschränkungen an der Teilhae.

Einschränkungen erkennbar belegen

Sie sollten Ihre Einschränkungen so belegen, dass das Amt und später das Gericht die Teilhabeprobleme erkennen, etwa bei Wegstrecken, Belastbarkeit, sozialen Kontakten, Strukturierung des Tages oder der Fähigkeit, Anforderungen zuverlässig zu bewältigen. Wenn Ihr Alltag und Ihre Erwerbstätigkeit im Gutachten als stabil erscheinen, müssen Sie umso genauer darlegen, welche Kompensationsstrategien, Ausfälle und Grenzen tatsächlich bestehen und warum diese nicht nur „schlechte Tage“ sind.

Konsequenzen für die Praxis

Das Urteil macht deutlich, dass Gerichte bei „vielen Leiden“ nicht automatisch eine Schwerbehinderung annehmen, sondern das Gewicht der Einschränkungen streng an den versorgungsmedizinischen Kriterien messen. Es zeigt auch, dass ein Gericht einen behördlich festgestellten GdB nicht zwingend bestätigt, sondern ihn in der Begründung sogar als zu hoch ansehen kann, ohne dass Sie davon im Ergebnis profitieren.

Für Sie bedeutet das: Sie sollten den Antrag so bauen, dass die Funktionsbeeinträchtigung im Zentrum steht und die Dokumentation nicht auseinanderläuft.

FAQ: Was zählt beim Grad der Behinderung?

Um einen bestimmten Grad der Behinderung festzustellen, gelten feste Kriterien. Fünf wichtige Fragen zum Thema beantworten wir hier.

Zählt eine lange Diagnoseliste für einen höheren GdB?

Nein, entscheidend sind die funktionellen Auswirkungen auf Ihre Teilhabe, nicht die Anzahl der Diagnosen. Gerichte fragen, was Sie im Alltag tatsächlich nicht mehr oder nur unter erheblicher Anstrengung schaffen. Deshalb brauchen Sie Befunde, die Einschränkungen konkret, dauerhaft und nachvollziehbar abbilden.

Warum erhöhen mehrere Einzelwerte von 10 den Gesamt-GdB oft nicht?Versorgungsmedizin verlangt eine Gesamtschau und verbietet rein rechnerisches Addieren. Mehrere leichte Funktionsstörungen steigern den Gesamt-GdB regelmäßig nicht, wenn sie das Gesamtbild nicht deutlich verschärfen. Genau daran scheitern viele Fälle, in denen zwar „viel“ vorliegt, aber nichts für sich oder zusammen schwer genug wirkt.

Was ist bei psychischen Erkrankungen besonders wichtig?

Sie müssen zeigen, wie stark und wie dauerhaft die Störung Ihre Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit oder Ihre soziale Anpassung beeinträchtigt. Behandlungsverlauf, Krisen, Vermeidungsverhalten, Alltagsabbrüche und konkrete Leistungsgrenzen tragen mehr als allgemeine Belastungsbeschreibungen. Wenn Gutachten eine stabile Tagesstruktur und gute Funktionsfähigkeit sehen, müssen Sie Widersprüche mit belastbaren Dokumenten auflösen.

Was bedeutet „wesentliche Änderung“ beim Änderungsantrag?

Eine wesentliche Änderung liegt vor, wenn sich die gesundheitlichen Verhältnisse so verändern, dass der bisherige Verwaltungsakt rechtlich nicht mehr passt und der Gesamt-GdB typischerweise um mindestens 10 Punkte anders ausfällt. Sie müssen diese Veränderung medizinisch nachvollziehbar belegen, nicht nur behaupten. Das spielt vor allem bei Anträgen nach längeren Zeiträumen eine zentrale Rolle.

Was nehmen Gutachter und Gerichte als „Realitätscheck“?

Sie prüfen, ob Schilderungen, Befunde, Behandlung und Alltag zusammenpassen. Vollzeitarbeit, stabile Alltagsabläufe oder unauffällige Befunde in der Untersuchung können ein hohes Ausmaß der Einschränkung aus Sicht des Gerichts entkräften, wenn keine starken Gegenbelege vorliegen. Deshalb sollten Sie Belastungsspitzen, Ausfälle und Kompensation sauber dokumentieren, bevor das Gutachten das Bild prägt.

Was bedeutet dieses Urteil für Betroffene?

Das Urteil zeigt, wie streng Gerichte den GdB an den versorgungsmedizinischen Funktionsmaßstäben festmachen, selbst wenn viele Diagnosen im Raum stehen. Sie erhöhen Ihre Erfolgschancen, wenn Sie nicht „mehr Diagnosen“ sammeln, sondern präzise, über Monate dokumentierte Teilhabeeinschränkungen nachweisen und Widersprüche zwischen Alltag, Arbeit und Beschwerdebild aktiv erklären. Wer diese Beweisarbeit früh leistet, verhindert, dass ein Gutachten das Verfahren in eine Richtung zieht, die später kaum noch zu korrigieren ist.