Volle Erwerbsminderungsrente: Arbeitgeber dürfen Job nicht einfach beenden – Urteil

Viele Beschäftigte glauben: Sobald eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bewilligt ist, ist der Job „automatisch weg“. Ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz zeigt, dass das so pauschal nicht stimmt – selbst dann nicht, wenn ein Tarifvertrag eine „auflösende Bedingung“ vorsieht.

Entscheidend ist, ob tatsächlich keine Weiterbeschäftigung möglich ist – und ob der Arbeitnehmer erkennbar weiterarbeiten will. (Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 04.11.2015 – 4 Sa 246/14)

Der Fall: Burnout, Suizidversuch, schwere Behinderung – und trotzdem zurück in den Job

Der Kläger, Jahrgang 1958, arbeitete seit 1987 bei einem Energieversorger als Elektroingenieur in der technischen Datenverarbeitung. Seine Aufgaben waren hoch spezialisiert: Er betreute IT- und GIS-Systeme, entwickelte Pflichtenhefte für externe Systemhäuser und schulte regelmäßig Kolleginnen und Kollegen.

Im Jahr 2010 kam es zu einer extremen gesundheitlichen Krise. Nach einer Burnout-Erkrankung unternahm der Mann einen Suizidversuch und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass beide Unterarme amputiert werden mussten. Später wurde er mit Prothesen versorgt und befand sich in psychologischer Behandlung. Anerkannt war eine Schwerbehinderung mit einem Grad der Behinderung von 100.

Die Deutsche Rentenversicherung bewilligte ihm rückwirkend ab dem 1. Oktober 2010 eine unbefristete Rente wegen voller Erwerbsminderung bis zur Regelaltersgrenze. Wichtig: Der Kläger hatte ursprünglich medizinische Reha beantragt; das wurde rentenrechtlich als Rentenantrag behandelt.

Arbeitgeber erklärt das Ende des Arbeitsverhältnisses – Jahre später

Im Jahr 2013 versuchte der Kläger – unterstützt durch das Integrationsamt – eine Wiedereingliederung beim Arbeitgeber anzustoßen. Es ging also darum, wieder in die Arbeit zurückzukehren und die Einsatzmöglichkeiten auszuloten.

Der Arbeitgeber reagierte mit einem Schreiben: Das Arbeitsverhältnis sei aufgrund einer tariflichen Regelung schon zum 30. September 2010 beendet – wegen der unbefristeten Erwerbsminderungsrente. Eine Wiedereingliederung könne man daher nicht anbieten.

Der Kläger klagte: Er wollte festgestellt wissen, dass das Arbeitsverhältnis nicht geendet hat – und verlangte Weiterbeschäftigung.

Was ist eine „auflösende Bedingung“ im Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag?

In vielen Tarifverträgen (und teilweise auch Arbeitsverträgen) gibt es Klauseln, wonach ein Arbeitsverhältnis ohne Kündigung endet, wenn eine unbefristete Erwerbsminderungsrente bewilligt wird. Juristisch läuft das über eine sogenannte auflösende Bedingung.

Aber: Selbst wenn so eine Regelung grundsätzlich gilt, endet das Arbeitsverhältnis nicht automatisch „sofort“. Nach dem Teilzeit- und Befristungsrecht muss der Arbeitgeber den Eintritt der Bedingung schriftlich erklären – und das Ende tritt frühestens zwei Wochen nach Zugang dieser Erklärung ein.

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Kernpunkt des Urteils: Beendigung nur, wenn Weiterbeschäftigung wirklich unmöglich ist

Das Landesarbeitsgericht hat sehr klar gemacht: Solche tariflichen „Renten-Ende“-Regeln dürfen nicht so verstanden werden, dass sie immer und automatisch greifen.

Der Sinn dieser Klauseln ist nicht, Menschen allein wegen der Rentenbewilligung loszuwerden. Der eigentliche Sachgrund ist vielmehr: Eine Beendigung kommt nur in Betracht, wenn wegen der Einschränkungen keine Beschäftigungsmöglichkeit mehr besteht.

Und genau hier gewann der Kläger.

Arbeit ist mit Hilfsmitteln möglich

Denn das Gericht war überzeugt: Der Kläger konnte – trotz schwerer Behinderung – seine Tätigkeit weiterhin ausüben, jedenfalls mit Hilfsmitteln. Ein Computer kann über Spracheingabe bedient werden, Telefonate sind mit Headset/Freisprecheinrichtung möglich, Präsentationen lassen sich auslösen, Schulungen können weiter durchgeführt werden. Auch einfache Bürotätigkeiten seien mit Prothesen machbar.

Der Arbeitgeber argumentierte zwar, die Abteilung sei später umorganisiert worden und die heutigen Tätigkeiten erforderten Maus- und Spezialbedienung. Das half ihm aber nicht: Maßgeblich ist der Zeitpunkt, zu dem die Beendigung überhaupt hätte eintreten können – und nicht eine spätere Umstrukturierung Jahre später.

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Wenn ein Arbeitgeber später tatsächlich keine Einsatzmöglichkeit mehr sieht, müsste er das über eine Kündigung (z. B. personenbedingt) klären – nicht über eine rückwirkende „Tarif-Automatik“.

Technische Hilfsmittel: Arbeitgeber muss behindertengerecht ausstatten

Besonders wichtig für Betroffene mit Schwerbehinderung: Das Gericht weist darauf hin, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, den Arbeitsplatz mit erforderlichen technischen Arbeitshilfen auszustatten, wenn das zur Beschäftigung notwendig ist.

Heißt praktisch: Ein Arbeitgeber kann sich nicht einfach darauf zurückziehen, dass er keine Spracherkennung oder keine passende Ausstattung „im Haus“ hat. Wenn die Hilfsmittel zumutbar sind, muss er sie bereitstellen.

Wann muss man dem Arbeitgeber sagen, dass man weiterarbeiten will?

Ein zentraler Punkt war die Frage, ob der Kläger rechtzeitig deutlich gemacht hat, dass er weiterarbeiten möchte. Denn grundsätzlich darf ein Arbeitgeber oft annehmen, dass jemand, der eine Erwerbsminderungsrente beantragt, eher nicht weiterbeschäftigt werden will.

Aber: Das Gericht setzt die Hürde nicht unrealistisch hoch. Es reicht, wenn der Arbeitnehmer „mit hinreichender Deutlichkeit“ zeigt, dass er das Arbeitsverhältnis fortsetzen will.

Ein Verlangen nach Wiedereingliederung kann genau dieses Weiterbeschäftigungsverlangen sein. Wer also – etwa über das Integrationsamt – eine Wiedereingliederung anstößt, macht damit regelmäßig klar: „Ich will zurück in den Job.“

Ergebnis: Arbeitsverhältnis besteht fort – Arbeitgeber muss weiterbeschäftigen

Das Landesarbeitsgericht stellte fest: Das Arbeitsverhältnis war nicht durch die auflösende Bedingung beendet worden. Außerdem verurteilte es den Arbeitgeber, den Kläger bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens weiter zu beschäftigen.

FAQ: Erwerbsminderungsrente und Arbeitsverhältnis

1. Endet mein Arbeitsverhältnis automatisch, wenn ich eine volle Erwerbsminderungsrente bekomme?

Nein. Selbst bei Tarifklauseln endet es nicht automatisch „einfach so“. Entscheidend ist, ob eine Weiterbeschäftigung möglich ist und ob die formalen Voraussetzungen eingehalten werden.

2. Was bedeutet „auflösende Bedingung“ bei Erwerbsminderungsrente?

Das ist eine Regelung, nach der das Arbeitsverhältnis bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses (z. B. unbefristete EM-Rente) enden soll – ohne Kündigung. Sie greift aber nicht grenzenlos.

3. Muss ich dem Arbeitgeber ausdrücklich sagen, dass ich weiterarbeiten will?

Sie sollten es deutlich machen. Das Urteil zeigt: Es reicht schon, wenn Sie eine Wiedereingliederung verlangen oder erkennbar die Rückkehr in den Job anstoßen.

4. Muss der Arbeitgeber technische Hilfsmittel bereitstellen?

Bei Schwerbehinderung grundsätzlich ja, wenn die Hilfsmittel erforderlich und zumutbar sind. Fehlt die Ausstattung, ist das kein automatischer „Ausstiegsgrund“.

5. Was ist, wenn der Arbeitgeber später umorganisiert und meinen alten Job abschafft?

Das rechtfertigt nicht automatisch eine rückwirkende Beendigung. Der Arbeitgeber müsste dann arbeitsrechtlich sauber vorgehen (z. B. Versetzung prüfen, ggf. Kündigung).

Fazit: Erwerbsminderungsrente bedeutet nicht notwendig Verlust des Arbeitsplatzes

Das Urteil ist ein starkes Signal: Eine unbefristete Erwerbsminderungsrente darf nicht als Freifahrtschein dienen, Beschäftigte „automatisch“ loszuwerden. Wenn mit Hilfsmitteln eine sinnvolle Tätigkeit möglich ist, muss der Arbeitgeber sich damit auseinandersetzen.

Und wer eine Wiedereingliederung verlangt, zeigt damit oft schon klar genug: Das Arbeitsverhältnis soll weiterlaufen.