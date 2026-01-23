Tabelle: 12 Posten die Rentner 2026 von der Steuer absetzen können – Rente

Lesedauer 8 Minuten

Viele Menschen erleben den Übergang in die Rente als finanziellen Einschnitt. Nicht selten fällt das, was am Monatsende tatsächlich auf dem Konto ankommt, deutlich geringer aus als erwartet. In dieser Lage wird Steuerrecht für viele Rentner zu einem Thema, mit dem sie sich zuvor kaum beschäftigen mussten. Dabei geht es nicht darum, die Rente „hochzurechnen“, sondern die Abgabenlast so zu gestalten, dass vom vorhandenen Einkommen mehr übrigbleibt. Wer zulässige Abzüge konsequent nutzt, kann seine Steuerlast mindern und damit das verfügbare Monatsbudget spürbar entlasten.

Der Blick auf Steuern lohnt sich auch deshalb, weil Renten in Deutschland inzwischen in weiten Teilen steuerpflichtig sind. Wie hoch der steuerpflichtige Anteil ist, hängt vom Jahr des Rentenbeginns ab; daneben wirken Freibeträge, Pauschalen und Sonderregelungen. Für viele Rentner entscheidet am Ende nicht ein einzelner großer Hebel, sondern die Summe vieler sauber dokumentierter Positionen darüber, ob eine Steuererklärung zu einer Erstattung führt oder ob unnötig viel Steuer gezahlt wird.

Dr. Utz Anhalt: 12 Posten von der Steuer absetzen

Rente, Steuerpflicht und Entlastung: Was sich in der Praxis häufig vermischt

Im Alltag werden zwei Dinge oft verwechselt: Ein Abzug senkt entweder das zu versteuernde Einkommen oder er mindert die Steuer unmittelbar. Beides kann hilfreich sein, aber der Mechanismus ist unterschiedlich. Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen reduzieren typischerweise das Einkommen, auf das der Steuertarif angewendet wird.

Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen wirken dagegen als Steuerermäßigung: Sie werden nicht „von der Rente abgezogen“, sondern von der festgesetzten Steuer. Für Rentner ist diese Unterscheidung wichtig, weil sie erklärt, warum manche Ausgaben nur dann etwas bringen, wenn tatsächlich Steuer anfällt – und warum sich bestimmte Positionen besonders stark auswirken können, sobald man in die Steuerpflicht hineinrutscht.

Tabelle: 12 Posten die Rentner 2026 von der Steuer absetzen können

Posten Wobei Rentner typischerweise Steuern sparen können Werbungskosten rund um die Rente Entweder wird die Werbungskostenpauschale berücksichtigt oder – wenn nachweisbare Aufwendungen höher sind – können tatsächliche Kosten mit Bezug zur Rente angesetzt werden. Versicherungsbeiträge Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie je nach Fall weitere Vorsorgeaufwendungen wie Haftpflicht, Unfall oder bestimmte Zusatzversicherungen, soweit steuerlich ansetzbar und nicht durch Höchstbeträge „verpufft“. Mitgliedsbeiträge Beiträge etwa für Gewerkschaften oder bestimmte Organisationen können – je nach Art und steuerlicher Einordnung – zu Entlastungen führen. Anwalts- und Gerichtskosten Kosten können steuerlich relevant sein, wenn ein nachvollziehbarer Zusammenhang mit der Rente oder rentenbezogenen Ansprüchen besteht und die Voraussetzungen erfüllt sind. Steuerberatungskosten Kosten für die Erstellung der Steuererklärung oder Beratung können sich teilweise auswirken, wenn sie klar dem steuerlich relevanten Bereich zugeordnet werden können. Kirchensteuer Gezahlte Kirchensteuer kann als Sonderausgabe berücksichtigt werden, soweit sie im betreffenden Jahr tatsächlich gezahlt wurde. Spenden Spenden an begünstigte Organisationen können als Sonderausgaben angesetzt werden, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und ein geeigneter Nachweis vorliegt. Krankheitskosten Ausgaben, die nicht erstattet werden, können als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden, wenn die steuerlichen Bedingungen erfüllt sind und die zumutbare Belastung überschritten wird. Handwerkerleistungen im Haushalt Der Arbeitslohn (nicht das Material) kann eine Steuerermäßigung auslösen, wenn eine Rechnung vorliegt und unbar gezahlt wurde. Haushaltsnahe Dienstleistungen Kosten für Leistungen wie Putzen, Pflege, Betreuung oder Gartenarbeit können eine Steuerermäßigung auslösen, wenn Rechnung und unbare Zahlung nachweisbar sind. Telefon- und Computerkosten bei Nebentätigkeit Wenn neben der Rente eine selbstständige oder freiberufliche Tätigkeit ausgeübt wird, können beruflich veranlasste Anteile an Telefon, Internet, Geräten oder Software angesetzt werden. Pauschbetrag bei Schwerbehinderung Je nach Grad der Behinderung kann ein Pauschbetrag die Steuerlast mindern, ohne dass jede einzelne Ausgabe im Detail nachgewiesen werden muss.

Die oft übersehene Basis: Werbungskostenpauschale und Werbungskosten rund um die Rente

Viele Rentner gehen davon aus, mit der Werbungskostenpauschale sei das Thema erledigt. Tatsächlich wird bei Renteneinkünften automatisch ein Pauschbetrag berücksichtigt. Wer jedoch Ausgaben hat, die im Zusammenhang mit der Rente stehen und insgesamt darüber liegen, kann statt der Pauschale die tatsächlichen Kosten ansetzen. Das ist kein formaler Trick, sondern eine klassische Regel des Steuerrechts: Pauschalen sind bequem, ersetzen aber nicht die Möglichkeit, höhere nachgewiesene Aufwendungen geltend zu machen.

Gerade bei Rentnern können solche Werbungskosten auftreten, ohne dass sie im Alltag als „steuerlich relevant“ wahrgenommen werden. Dazu zählen beispielsweise Kosten, die bei der Beantragung der Rente entstehen, oder Ausgaben für eine Renten- beziehungsweise Versicherungsberatung. Auch typische Nebenkosten wie Kontoführungsgebühren werden in der Praxis regelmäßig genannt, wenn sie plausibel mit den Einkünften zusammenhängen. Entscheidend ist, dass die Kosten nachvollziehbar dokumentiert sind und sich inhaltlich auf die Einkünfte beziehen.

Mitgliedsbeiträge: Wann Engagement steuerlich entlastet

Mitgliedsbeiträge können eine Rolle spielen, wenn sie steuerlich als Sonderausgaben oder – je nach Bezug – als Werbungskosten einzuordnen sind. Im rentennahen Kontext wird häufig an Gewerkschaften gedacht, aber auch andere Beiträge können je nach Organisation und Zweck steuerlich relevant sein.

In der Praxis liegt der Nutzen weniger in einer spektakulären Einmalwirkung, sondern darin, dass solche regelmäßig gezahlten Beträge Jahr für Jahr die Bemessungsgrundlage mindern können, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.

Wichtig ist, dass nicht jeder Vereinsbeitrag automatisch steuerlich wirkt. Entscheidend sind Art und Zweck der Mitgliedschaft sowie die steuerrechtliche Einordnung. Wer hier unsicher ist, sollte sich nicht von pauschalen Aussagen leiten lassen, sondern den konkreten Fall prüfen lassen oder anhand der Vorgaben der Finanzverwaltung einordnen.

Anwalts- und Gerichtskosten: Absetzbar, wenn der Bezug stimmt

Rechtsstreitigkeiten sind für Betroffene belastend und teuer. Steuerlich ist die Frage, ob ein klarer Zusammenhang mit steuerpflichtigen Einkünften besteht. Bei Rentnern kann das etwa dann der Fall sein, wenn es um die Durchsetzung oder Klärung von Rentenansprüchen geht oder um Auseinandersetzungen, die unmittelbar die Rentenzahlung betreffen. In solchen Konstellationen werden Rechtsberatungs- und Prozesskosten in der Praxis als rentenbezogene Werbungskosten diskutiert und können anerkannt werden, wenn der Zusammenhang überzeugend dargelegt wird.

Das ist zugleich der Punkt, an dem falsche Erwartungen entstehen. Nicht jede juristische Auseinandersetzung ist steuerlich nutzbar, und bei privatrechtlichen Streitigkeiten ohne Einkünftebezug ist die Hürde hoch. Wer Kosten geltend machen möchte, braucht eine saubere Dokumentation, eine klare Zuordnung und sollte sich im Zweifel fachkundig begleiten lassen, weil die Abgrenzung im Steuerrecht häufig streitanfällig ist.

Steuerberatungskosten: Entlastung ja, aber oft nur anteilig

Dass die Unterstützung durch Steuerberater oder Lohnsteuerhilfevereine Geld kostet, wissen viele. Weniger bekannt ist, dass Steuerberatungskosten in vielen Fällen zumindest teilweise absetzbar sind – allerdings nicht pauschal „für alles“. Steuerlich zählt, welcher Anteil der Beratung der Ermittlung steuerpflichtiger Einkünfte dient. Bei Rentnern kann das beispielsweise die Beratung rund um die Anlage R, um Rentenbezugsmitteilungen oder um konkrete Fragen zur Besteuerung der Altersbezüge sein.

In der Praxis läuft es häufig auf eine Aufteilung hinaus: Ein Teil der Kosten wird als abzugsfähig behandelt, ein anderer Teil bleibt der privaten Lebensführung zugeordnet. Wer eine Rechnung erhält, sollte darauf achten, dass die Leistungen hinreichend beschrieben sind, damit eine Aufteilung überhaupt nachvollziehbar möglich ist.

Versicherungen und Vorsorgeaufwendungen: Mehr als nur Kranken- und Pflegeversicherung

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sind für viele Rentner der bekannteste Posten in der Steuererklärung. Oft bleibt es aber dabei – obwohl weitere Versicherungen in Betracht kommen können. Beiträge zu bestimmten Haftpflichtversicherungen, zur Unfallversicherung oder zu Kfz-Haftpflichtanteilen können grundsätzlich in den Bereich der Vorsorgeaufwendungen fallen. Ob daraus tatsächlich ein steuerlicher Vorteil entsteht, hängt allerdings häufig von Höchstbeträgen und der Frage ab, ob diese bereits durch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ausgeschöpft sind.

Genau hier liegt ein typischer Irrtum: „Absetzbar“ bedeutet nicht automatisch „wirkt sich aus“. Wenn der Höchstbetrag bereits erreicht ist, verpufft der zusätzliche Eintrag steuerlich. Trotzdem lohnt sich eine korrekte Angabe, weil die individuelle Konstellation – etwa bei Zusatzversicherungen, wechselnden Beiträgen oder besonderen Einkommenssituationen – den Ausschlag geben kann.

Kirchensteuer und Spenden: Klassische Sonderausgaben, die oft liegen bleiben

Kirchensteuer ist eine Sonderausgabe und kann die Steuerlast mindern, sofern sie im betreffenden Jahr gezahlt wurde. Dabei spielt auch eine Rolle, ob es Erstattungen gab, weil diese mit den Zahlungen verrechnet werden. Bei Rentnern ist das Thema besonders relevant, wenn die Steuerpflicht gerade erst entsteht und man versucht, die Bemessungsgrundlage sauber zu erfassen.

Spenden wirken ebenfalls als Sonderausgaben. Viele kleinere Zuwendungen werden jedoch nicht erklärt, obwohl sie sich summieren können. Steuerlich wichtig ist der Nachweis. Für Kleinspenden gilt eine Vereinfachung, bei der ein Zahlungsbeleg wie der Kontoauszug ausreichen kann. Damit sinkt die Hürde, solche Beträge in der Steuererklärung zu berücksichtigen – vorausgesetzt, die Spende ging an eine begünstigte Organisation und die Zahlung ist eindeutig dokumentiert.

Krankheitskosten und andere außergewöhnliche Belastungen: Entlastung mit Hürde

Gesundheitsausgaben sind im Alter häufig ein großer Kostenblock. Steuerlich können Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden, wenn sie zwangsläufig entstehen und nicht erstattet werden. Dazu können etwa Zuzahlungen, Medikamente, Heil- und Hilfsmittel oder bestimmte Behandlungen zählen, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.

Allerdings gibt es eine Hürde, die viele erst beim Steuerbescheid bemerken: die sogenannte zumutbare Belastung. Das Finanzamt zieht einen individuell berechneten Eigenanteil ab, der sich nach Einkommen, Familienstand und Kinderzahl richtet. Erst der Teil der Kosten, der darüber liegt, wirkt steuermindernd. Gerade bei mittleren Beträgen führt das dazu, dass Betroffene zwar viel ausgeben, aber steuerlich wenig oder gar nichts davon zurückbekommen. Trotzdem kann es sich lohnen, die Kosten vollständig zu erfassen, weil in Jahren mit größeren Eingriffen oder gehäuften Belastungen die Schwelle überschritten wird und dann eine spürbare Steuerentlastung möglich ist.

Handwerkerleistungen im Haushalt: Steuerbonus statt Abzug

Ein besonders wirksames Instrument für viele Haushalte ist die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen. Dabei geht es nicht um Materialkosten, sondern um Arbeits- und Fahrtkosten, die per Rechnung nachgewiesen und unbar bezahlt werden müssen. Wer hier die Regeln einhält, kann die festgesetzte Steuer direkt mindern.

Das ist für Rentner vor allem dann interessant, wenn ohnehin Renovierungen, Reparaturen oder Modernisierungen anstehen – also Ausgaben, die sich nicht vermeiden lassen, aber steuerlich genutzt werden können.

Wichtig ist die saubere Rechnung mit ausgewiesenen Arbeitskosten und der Nachweis der Überweisung. Barzahlung ist in diesem Bereich regelmäßig ein Ausschlusskriterium. In der Praxis scheitert der Steuervorteil häufig nicht an der Berechtigung, sondern an Formfehlern bei Rechnung oder Zahlung.

Haushaltsnahe Dienstleistungen: Wenn Putzen, Pflege oder Gartenarbeit steuerlich wirken

Ähnlich funktioniert die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen. Dazu zählen typische Leistungen rund um den Haushalt, etwa Reinigung, Gartenpflege oder Betreuungs- und Pflegeleistungen im eigenen Haushalt. Auch hier gilt: Die Zahlung muss unbar erfolgen, die Rechnung muss vorliegen, und die Ermäßigung wirkt direkt auf die Steuer.

Im Video-Skript wird für diesen Bereich eine Obergrenze genannt, die in dieser Form so nicht allgemein gilt. In der Praxis ist die maximale Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen nach den gängigen Regeln auf einen festen Betrag begrenzt, der sich aus dem Prozentsatz und einer Höchstsumme der begünstigten Aufwendungen ergibt.

Wer solche Dienstleistungen in Anspruch nimmt, sollte deshalb nicht nur „irgendetwas eintragen“, sondern die Grenze und die richtige Zuordnung kennen, damit der Bonus nicht durch falsche Angaben oder eine unpassende Einordnung verloren geht.

Neben der Rente weiterarbeiten: Absetzbare Kosten bei freiberuflicher Tätigkeit

Wenn Rentner nebenbei selbstständig oder freiberuflich tätig sind, entstehen oft beruflich veranlasste Ausgaben, die im Rentneralltag sonst keine Rolle spielen. Telefon, Internet, Computer oder Softwarekosten können dann – bei passender Nutzung und nachvollziehbarer Aufteilung – als Betriebsausgaben oder Werbungskosten relevant werden. Der steuerliche Vorteil hängt davon ab, ob und in welchem Umfang die Tätigkeit Einkünfte erzeugt und wie sauber private von beruflicher Nutzung getrennt werden kann.

Außerdem kann bei bestimmten Nebeneinkünften im Alter der Altersentlastungsbetrag eine Rolle spielen, der allerdings nicht für die gesetzliche Rente selbst gilt, sondern für andere begünstigte Einkunftsarten. Gerade in Mischsituationen aus Rente, Nebenjob oder selbstständiger Tätigkeit lohnt sich eine genaue Einordnung, weil die steuerliche Wirkung je nach Einkunftsart unterschiedlich ausfällt.

Schwerbehinderung: Pauschbetrag, der oft viel Bürokratie ersetzt

Für Menschen mit (Schwer-)Behinderung gibt es einen Pauschbetrag, dessen Höhe vom Grad der Behinderung abhängt und der ohne Einzelnachweise typische behinderungsbedingte Mehraufwendungen abdecken soll. Dieser Pauschbetrag ist in vielen Fällen eine pragmatische Entlastung, weil er nicht jedes Jahr neu über Belege „erarbeitet“ werden muss, sondern an den festgestellten Status anknüpft.

Wer anspruchsberechtigt ist, sollte darauf achten, dass die Merkmale korrekt in der Steuererklärung berücksichtigt werden.

Im Zusammenspiel mit anderen Belastungen kann der Pauschbetrag steuerlich besonders bedeutsam sein, weil er die Bemessungsgrundlage dauerhaft senkt und damit gerade bei knappen Budgets einen stabilen Effekt entfalten kann.

Warum viele Steuervorteile nicht an der Regel scheitern, sondern an der Umsetzung

In der Beratungspraxis zeigt sich immer wieder, dass Rentner steuerliche Möglichkeiten nicht nutzen, weil sie ihre eigenen Ausgaben für „zu klein“ halten oder weil sie annehmen, es gebe ohnehin nur die Pauschalen. Hinzu kommt Unsicherheit bei Nachweisen. Seit der Umstellung auf eine Belegvorhaltepflicht müssen Belege häufig nicht automatisch eingereicht werden, sie müssen aber vorhanden sein, wenn das Finanzamt sie anfordert.

Wer Quittungen, Rechnungen und Zahlungsbelege systematisch sammelt, erspart sich später Stress und kann in Jahren mit höheren Belastungen schneller reagieren.

Ebenso verbreitet ist die Annahme, eine Steuererklärung lohne sich erst bei hohen Renten. Tatsächlich kann schon eine moderate Steuerpflicht entstehen, etwa durch zusätzliche Einkünfte, durch Rentenanpassungen oder durch die Kombination aus Rente und weiteren Einnahmen. Gerade dann kann eine korrekt erstellte Erklärung den Unterschied zwischen Nachzahlung und Erstattung ausmachen.

Praxisbeispiel wie ein Rentner mehr Rente hat, weil er Steuern spart

Herr M. ist Rentner und lässt in seiner Wohnung eine Reparatur durchführen. In der Rechnung stehen 2.000 € Arbeits- und Fahrtkosten (Material ist separat ausgewiesen). Weil er die Rechnung per Überweisung bezahlt, kann er diese Handwerkerleistung steuerlich nutzen: 20 % von 2.000 € sind 400 €, die seine festgesetzte Steuer mindern können.

Im selben Jahr beauftragt er zusätzlich eine Haushaltshilfe, die ihm 150 € im Monat in Rechnung stellt und ebenfalls unbar bezahlt wird. Das ergibt 1.800 € im Jahr, davon 20 % sind 360 € Steuerermäßigung. Allein durch diese beiden Positionen kann sich seine Steuer um bis zu 760 € reduzieren, sofern überhaupt Steuer festgesetzt wird und die jeweiligen Voraussetzungen im Einzelfall erfüllt sind.

Fazit: Mehr Netto entsteht häufig durch viele kleine, sauber belegte Schritte

Steuersparen in der Rente hat selten mit spektakulären Einmalmanövern zu tun. Häufig sind es Mitgliedsbeiträge, Beratungskosten, Versicherungen, Spenden, Gesundheitsausgaben und die konsequente Nutzung der Steuerermäßigungen für Haushalt und Handwerker, die in Summe eine spürbare Entlastung bringen. Wer die Logik versteht – was das Einkommen mindert und was direkt die Steuer reduziert – kann seine Steuererklärung gezielter gestalten. Das Ergebnis ist keine „höhere Rente“ im formalen Sinne, aber oft ein Monatsbudget, das sich weniger eng anfühlt.

