Schwerbehinderung: Neubewertung des GdB im Schwerbehindertenrecht – Urteil

In einem wegweisenden Urteil hat das Landessozialgericht Hamburg entschieden, dass eine Herabstufung des Grades der Behinderung (GdB) gerechtfertigt ist, wenn die gesundheitlichen Einschränkungen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Alltags führen.

Das Urteil zeigt exemplarisch, wie Änderungen im Gesundheitszustand zu einer Neubewertung des ursprünglich festgestellten GdB führen können – und unterstreicht, dass der einmal zuerkannte GdB nicht zwangsläufig dauerhaft gilt.

Ausgangslage und Hintergrund

Eine anfängliche Feststellung des GdB kann sich bei veränderten gesundheitlichen Umständen ändern. Häufig enden solche Neubewertungen in Rechtsstreitigkeiten, wenn Betroffene überzeugt sind, dass ihre Beeinträchtigungen entweder konstant geblieben oder gar verschlechtert haben.

Im vorliegenden Fall hatte eine Klägerin einen anfänglich anerkannten GdB von 60, der nach erneuter Überprüfung durch das zuständige Versorgungsamt auf 20 herabgestuft wurde. Die Klägerin widersprach dieser Entscheidung und führte an, dass ihre gesundheitlichen Probleme – insbesondere eine ausgeprägte psychische Erkrankung, körperliche Beschwerden und ein Restless-Legs-Syndrom – zu einer höheren Einstufung hätten führen müssen. Damit wandte sie sich letztlich an das Hamburger Landessozialgericht, um ihre Rechte zu wahren.

Urteilsbegründung des Landessozialgerichts Hamburg

Das Gericht entschied, dass die tatsächlichen Beeinträchtigungen im Alltag der Klägerin nicht ausreichen, um den ursprünglich festgelegten GdB von 60 aufrechtzuerhalten. Es wurde betont, dass eine Herabstufung zulässig ist, wenn der Gesundheitszustand des Betroffenen es zulässt, alltägliche Aktivitäten weiterhin ohne wesentliche Einschränkungen durchzuführen. Hierbei wurden folgende Punkte hervorgehoben:

Alltägliche Selbstständigkeit: Die Klägerin konnte ihre täglichen Aktivitäten ohne gravierende Beeinträchtigung bewältigen.

Die Klägerin konnte ihre täglichen Aktivitäten ohne gravierende Beeinträchtigung bewältigen. Soziale Anpassungsfähigkeit: Es lagen keine gravierenden Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion vor, die eine höhere Bewertung gerechtfertigt hätten.

Es lagen keine gravierenden Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion vor, die eine höhere Bewertung gerechtfertigt hätten. Leichte Ausprägung einzelner Erkrankungen: Das Restless-Legs-Syndrom wurde lediglich als leicht einzustufen und andere Erkrankungen führten ebenfalls nicht zu einer erheblichen zusätzlichen Belastung.

Die Richter stellten fest, dass die gesundheitlichen Einschränkungen der Klägerin nicht in dem Maße vorlagen, dass eine weitere Herabstufung – und damit eine höhere Unterstützungsleistung – gerechtfertigt wäre. Dies unterstreicht, dass bei der Bewertung des GdB der tatsächliche Alltag und die Fähigkeit, grundlegende Tätigkeiten auszuführen, im Vordergrund stehen.

Bewertung und weiterführender Kontext

Das Urteil des Landessozialgerichts Hamburg weist auf ein zentrales Prinzip im Schwerbehindertenrecht hin: Der GdB ist nicht starr und wird anhand der konkreten Lebenssituation des Betroffenen regelmäßig überprüft.

Dabei zeigt sich, dass auch bei einer Verschlechterung der gesundheitlichen Lage nicht automatisch ein höherer GdB gewährt wird. Entscheidend ist, inwieweit die Beeinträchtigungen den Alltag tatsächlich einschränken.

In der Praxis bedeutet dies, dass Betroffene bei einer drohenden Herabstufung frühzeitig aktiv werden sollten. Experten empfehlen, umfassende ärztliche Gutachten einzuholen und die persönlichen Einschränkungen detailliert zu dokumentieren. So lässt sich im Zweifelsfall belegen, in welchem Umfang die Gesundheit den Alltag tatsächlich beeinflusst.

Auswirkungen auf Betroffene und das System

Das Urteil hat weitreichende Konsequenzen für Menschen, die auf den GdB angewiesen sind. Es zeigt, dass der GdB nicht als fester Wert zu verstehen ist, sondern als dynamischer Indikator, der sich an den aktuellen gesundheitlichen Zustand anpasst. Für viele Betroffene bedeutet dies, dass ein einmal festgelegter Grad der Behinderung unter bestimmten Umständen erneut überprüft und angepasst werden kann.

Für den Rechtsbereich bringt das Urteil Klarheit in die oft umstrittene Frage, wann und wie eine Neubewertung erfolgen darf. Die Entscheidung des Gerichts betont, dass die Bewertung immer individuell und unter Berücksichtigung der tatsächlichen Lebensführung erfolgen muss.

Dies schafft einerseits Rechtssicherheit, kann aber andererseits auch zu Konflikten führen, wenn subjektive Einschätzungen von Gutachtern und Betroffenen auseinandergehen.

Empfehlungen für eine erfolgreiche Rechtsvertretung

Anwälte und Rentenberater raten Betroffenen, im Falle einer drohenden Herabstufung schnell zu handeln. Es ist essenziell, den eigenen Gesundheitszustand detailliert zu dokumentieren und verschiedene ärztliche Meinungen einzuholen. Dabei können folgende Schritte helfen:

Frühzeitige Beratung: Suchen Sie frühzeitig juristischen und ärztlichen Rat, um die Situation realistisch einschätzen zu können.

Suchen Sie frühzeitig juristischen und ärztlichen Rat, um die Situation realistisch einschätzen zu können. Dokumentation: Führen Sie ein detailliertes Tagebuch über Ihren Alltag und gesundheitliche Einschränkungen.

Führen Sie ein detailliertes Tagebuch über Ihren Alltag und gesundheitliche Einschränkungen. Gutachten: Lassen Sie sich von Fachärzten umfassend beraten und erstellen Sie unabhängige Gutachten.

Diese Maßnahmen sichern nicht nur den Anspruch auf einen höheren GdB, wenn die gesundheitliche Situation es rechtfertigt, sondern erhöhen auch die Transparenz im gesamten Bewertungsprozess.

Praxisbeispiel: Warum der GdB angepasst wurde

Das Urteil zeigt exemplarisch, dass die reine Feststellung von Erkrankungen nicht automatisch zu einem höheren GdB führt. Entscheidend bleibt immer die tatsächliche Beeinträchtigung im täglichen Leben. Im Fall der Klägerin konnten trotz mehrfacher gesundheitlicher Beschwerden grundlegende Aktivitäten weiterhin problemlos ausgeführt werden.

Somit konnte das Gericht nachvollziehbar darlegen, dass der GdB nicht erhöht, sondern im Gegenteil herabgesetzt werden muss, um den tatsächlichen Beeinträchtigungsgrad korrekt abzubilden.