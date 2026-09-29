Zwei Gutachten für GdB 50 und trotzdem keine Schwerbehinderung anerkannt

Zwei medizinische Sachverständige empfehlen einen Grad der Behinderung von 50, das Sozialgericht gibt der Klägerin recht – und am Ende bleibt es trotzdem bei GdB 40. Eine Frau mit Diabetes und Insulinpumpe musste vor dem Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen erfahren, dass selbst übereinstimmende Gutachten die Anerkennung einer Schwerbehinderung nicht garantieren.

Der Fall zeigt eine für Betroffene schmerzhafte Grenze: Die medizinische Einschätzung und die rechtliche Bewertung des GdB können auseinanderfallen. Entscheidend ist deshalb nicht allein, welche Zahl unter einem Gutachten steht, sondern wie nachvollziehbar die tatsächlichen Einschränkungen belegt sind.

Erst gewinnt die Frau, dann hebt das Landessozialgericht das Urteil auf

Die Klägerin wollte ihren bereits festgestellten GdB von 40 auf 50 erhöhen lassen und damit die Schwelle zur Schwerbehinderung erreichen. Das Sozialgericht hatte ihr zunächst recht gegeben, doch das beklagte Land legte Berufung ein.

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hob die erstinstanzliche Entscheidung mit Urteil vom 27. November 2025 auf und wies die Klage ab; das Aktenzeichen lautet L 10 SB 28/23. Die Berichterstattung im September 2026 betrifft damit ein bereits 2025 ergangenes Urteil.

Nach der Darstellung im späteren BSG-Beschluss vom 8. Juni 2026 sah das LSG bei der mit einer Insulinpumpe versorgten Frau weder einen besonderen Therapieaufwand noch einen unzureichenden Therapieerfolg, der die höhere Einstufung getragen hätte. Obwohl zwei Gutachten für GdB 50 sprachen, blieb es bei GdB 40.

Warum zwei Gutachten das Gericht nicht binden

Medizinische Sachverständige sollen Erkrankungen, Behandlungsaufwand und funktionelle Einschränkungen fachlich beurteilen. Welche rechtliche Bewertung daraus nach den versorgungsmedizinischen Vorgaben folgt, entscheidet im Prozess jedoch das Gericht.

Nach § 128 Sozialgerichtsgesetz würdigt es das gesamte Verfahren und die erhobenen Beweise in eigener Verantwortung. Auch zwei übereinstimmende Empfehlungen ersetzen diese Prüfung nicht.

Das ist allerdings kein Freibrief, medizinische Befunde zu übergehen oder eine Ablehnung ohne nachvollziehbare Gründe auszusprechen. Das Gericht muss seine Überzeugung begründen; die fehlende Bindung an die vorgeschlagene GdB-Zahl macht die zugrunde liegenden Befunde nicht bedeutungslos.

Bei Diabetes reicht die Insulinpumpe allein nicht aus

Für die Bewertung eines Diabetes mellitus gelten die Vorgaben in Teil B Nummer 15.1 der Versorgungsmedizinischen Grundsätze. Sie unterscheiden nach Therapie, Behandlungsaufwand und den daraus entstehenden Beeinträchtigungen der Lebensführung.

Die Stufe 50 beschreibt eine intensive Insulintherapie mit täglich mindestens vier Injektionen und einer selbstständigen Anpassung der Dosis an Blutzucker, Mahlzeit und körperliche Belastung. Insulingaben über eine Pumpe sind ausdrücklich in die Dokumentationsvorgaben einbezogen.

Zusätzlich müssen erhebliche Einschnitte vorliegen, die das Leben gravierend beeinträchtigen. Die bloße Nutzung einer Pumpe, regelmäßige Messungen und Dosisanpassungen führen daher nicht automatisch zu GdB 50.

Die Rechtsprechung verlangt eine Betrachtung der gesamten Belastung und ihrer Folgen. Ein besonders hoher Therapieaufwand, ein unzureichender Therapieerfolg oder andere erhebliche krankheitsbedingte Einschnitte können die höhere Bewertung begründen; diese Gesichtspunkte müssen nicht ausnahmslos alle zugleich vorliegen.

Gute Blutzuckerwerte erzählen nicht die ganze Geschichte

Für Betroffene liegt darin ein schwieriges Spannungsfeld: Eine aufwendige Behandlung kann gute Werte ermöglichen, obwohl der Alltag stark eingeschränkt bleibt. Gute Messergebnisse allein beantworten deshalb nicht, wie viel Aufwand und welche Belastungen hinter ihnen stehen.

Umgekehrt belegt der verständliche Wunsch nach einer höheren Anerkennung noch keine gravierende Teilhabebeeinträchtigung. Die Unterlagen sollten erkennen lassen, welche Einschränkungen tatsächlich auftreten, wie häufig sie vorkommen und wie lange sie anhalten.

Auch aus fehlenden Krankenhausaufenthalten lässt sich kein pauschaler Ausschluss von GdB 50 ableiten. Die versorgungsmedizinische Regelung verlangt keinen Klinikaufenthalt als eigenständige Pflichtvoraussetzung.

Das BSG hat GdB 40 nicht inhaltlich bestätigt

Die Klägerin wollte die Sache anschließend vor das Bundessozialgericht bringen und legte eine Nichtzulassungsbeschwerde ein. Das BSG verwarf diese am 8. Juni 2026 unter dem Aktenzeichen B 9 SB 1/26 B als unzulässig, weil die Beschwerdebegründung die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllte.

Das bedeutet: Die Entscheidung des LSG blieb bestehen, aber das BSG überprüfte die konkrete Einstufung nicht in einem Revisionsverfahren auf ihre inhaltliche Richtigkeit. Wer daraus eine höchstrichterliche Bestätigung ableitet, dass die Frau medizinisch und rechtlich zutreffend mit GdB 40 bewertet worden sei, geht über den Beschluss hinaus.

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Eine Nichtzulassungsbeschwerde muss einen gesetzlichen Grund für die Zulassung der Revision hinreichend darlegen. Der Hinweis, das LSG habe trotz zweier günstiger Gutachten falsch entschieden, genügt dafür nicht.

Die Klägerin griff damit aus Sicht des BSG die Beweiswürdigung an. Eine solche Kritik kann nach den einschlägigen Vorschriften gerade nicht als Verfahrensmangel die Zulassung der Revision begründen.

Welche Nachweise den tatsächlichen Alltag sichtbar machen

Aus dem Fall lässt sich für die Antragspraxis ableiten, dass eine ausführliche Beschreibung der Einschränkungen mehr erklärt als eine isolierte Empfehlung für GdB 50. Sinnvoll ist es, medizinische Befunde und Behandlungsdaten mit konkreten Alltagssituationen zu verbinden.

Bereich Was nachvollziehbar dokumentiert werden sollte Therapieaufwand Notwendige Messungen, Insulingaben, zusätzliche Korrekturen und deren tatsächlicher Zeitbedarf. Nächtliche Belastungen Häufigkeit notwendiger Eingriffe, Dauer der Schlafunterbrechungen und Auswirkungen am folgenden Tag. Unterzuckerungen Häufigkeit, Schwere, Beschwerden und gegebenenfalls erforderliche Hilfe durch andere Personen. Einschränkungen im Alltag Konkrete Aktivitäten, die krankheitsbedingt ausfallen, abgebrochen werden oder nur mit Unterstützung möglich sind. Weitere Erkrankungen Ärztlich belegte Funktionsbeeinträchtigungen und ihr Zusammenwirken mit den Folgen des Diabetes.

Ein solches Protokoll sollte den tatsächlichen Verlauf wiedergeben und nicht ausschließlich besonders schlechte Tage herausgreifen. Hinweise zu geeigneten Befunden enthält auch der Gegen-Hartz-Ratgeber zu den Unterlagen für einen Antrag auf Schwerbehinderung.

Bei zusätzlichen Erkrankungen werden einzelne GdB-Werte nicht einfach zusammengerechnet. Bewertet wird, wie sich die verschiedenen Beeinträchtigungen insgesamt auf die Teilhabe auswirken.

GdB 40 und GdB 50: Zehn Punkte mit spürbaren Folgen

Ab einem GdB von 50 ist die gesetzliche Schwelle zur Schwerbehinderung erreicht. Die damit verbundenen Rechte erklären, warum Betroffene um diese zehn Punkte streiten.

Bei einem GdB von 30 oder 40 kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Gleichstellung durch die Agentur für Arbeit infrage kommen, wenn sie wegen der Behinderung zum Erlangen oder Erhalten eines geeigneten Arbeitsplatzes benötigt wird. Welche Möglichkeiten bestehen, erläutert der Beitrag zu den Vorteilen einer Gleichstellung bei GdB 30 oder 40.

Eine Gleichstellung ersetzt die Schwerbehinderteneigenschaft jedoch nicht vollständig. Sie verschafft insbesondere keinen gesetzlichen Zusatzurlaub für schwerbehinderte Beschäftigte und keinen Zugang zur besonderen Altersrente für schwerbehinderte Menschen.

Beispiel aus der Praxis: Die Zahl allein erklärt die Belastung nicht

Ein fiktives Beispiel: Eine Frau mit Diabetes und GdB 40 beantragt eine höhere Einstufung und legt einen Arztbericht vor, der lediglich die Insulinpumpe erwähnt und GdB 50 empfiehlt. Wie sehr die Erkrankung ihren Alltag einschränkt, bleibt darin offen.

Ergänzend dokumentiert sie nun über mehrere Wochen medizinisch notwendige nächtliche Eingriffe, deren Dauer und die daraus folgenden Einschränkungen am Tag; ihre diabetologische Praxis ordnet diese Angaben fachlich ein. Das garantiert weiterhin keinen GdB 50, schafft aber eine wesentlich aussagekräftigere Grundlage für die Entscheidung.

Häufige Fragen zu Diabetes, Gutachten und GdB 50

Muss ein Gericht zwei übereinstimmenden Gutachten folgen?

Nein, die empfohlene GdB-Zahl bindet das Gericht nicht. Es muss die medizinischen Feststellungen und das übrige Verfahren würdigen und seine Entscheidung nachvollziehbar begründen.

Führt eine Insulinpumpe automatisch zur Schwerbehinderung?

Nein, eine Insulinpumpe allein begründet keinen Anspruch auf GdB 50. Zusätzlich zu den Anforderungen an die Insulintherapie müssen die erforderlichen gravierenden Einschränkungen der Lebensführung vorliegen.

Hat das Bundessozialgericht die Einstufung mit GdB 40 bestätigt?

Nein, das BSG hat die Nichtzulassungsbeschwerde wegen einer unzureichenden Begründung als unzulässig verworfen. Die konkrete GdB-Einstufung wurde deshalb nicht in einem Revisionsverfahren inhaltlich überprüft.

Sind schwere Unterzuckerungen mit Krankenhausbehandlung zwingend erforderlich?

Nein, die Versorgungsmedizinischen Grundsätze schreiben Krankenhausbehandlungen nicht als zwingende Voraussetzung für GdB 50 vor. Solche Ereignisse können jedoch zusammen mit anderen Befunden die Schwere der Einschränkungen belegen.

Welche Unterlagen helfen bei der Bewertung?

Aussagekräftig sind aktuelle ärztliche Berichte, dokumentierte Blutzuckerwerte und Insulingaben sowie konkrete Angaben zu den Auswirkungen auf den Alltag. Die Unterlagen sollten Häufigkeit, Dauer und Schwere der Belastungen erkennen lassen.

Kann man mit GdB 40 trotzdem besonderen Schutz im Beruf erhalten?

Ja, unter den gesetzlichen Voraussetzungen kommt eine Gleichstellung durch die Agentur für Arbeit infrage. Sie kann insbesondere den Schutz im Arbeitsleben verbessern, verschafft aber weder den Schwerbehindertenausweis noch sämtliche Rechte einer Schwerbehinderung.