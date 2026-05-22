Schwerbehinderung: Krankenkasse muss teureres Hörgerät zahlen, wenn Standard im Alltag nicht reicht

Menschen mit schwerer Hörbehinderung dürfen nicht allein auf ein günstigeres Festbetragsgerät verwiesen werden, wenn dieses im Alltag keine ausreichende Teilhabe ermöglicht.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg stellte klar: Entscheidend ist nicht nur der Hörtest in der Anpasssituation, sondern der tatsächliche Gebrauchsvorteil im täglichen Leben, im Beruf und in realen Kommunikationssituationen. (L 11 R 1917/24)

Schwerhörigkeit: Betroffene brauchte neue Hörgeräte

Die Klägerin war an Taubheit grenzend schwerhörig. Nachdem ihre bisherigen Hörgeräte defekt waren, benötigte sie eine neue Versorgung.

Im Rahmen der Hörgeräteanpassung testete sie mehrere Systeme. Darunter befand sich ein aufzahlungsfreies Festbetragsgerät sowie ein technisch höherwertiges Hörsystem.

Standardgerät schnitt im Hörtest ähnlich ab

In standardisierten Sprachtests erzielten das Festbetragsgerät und das höherwertige Gerät zunächst vergleichbare Ergebnisse. Genau darauf stützten sich Krankenkasse und Rentenversicherung.

Sie argumentierten, die Standardversorgung reiche aus. Die Mehrkosten für das bessere Hörsystem müssten deshalb nicht übernommen werden.

Alltag zeigte andere Probleme als der Hörtest

Die Klägerin schilderte jedoch, dass das einfache Gerät im Alltag nicht ausreichte. Besonders schwierig waren Gespräche in Gruppen, Telefonate und Situationen mit Hintergrundgeräuschen.

Auch im Beruf zeigte sich der Unterschied. Bei Videokonferenzen, Gesprächen in englischer Sprache und längeren Kommunikationssituationen führte das bessere Gerät zu deutlich besserem Sprachverstehen und weniger Höranstrengung.

Krankenkasse zahlte nur den Festbetrag

Die gesetzliche Krankenkasse übernahm nur die Kosten der Festbetragsversorgung. Den Eigenanteil für das höherwertige Hörgerät sollte die Klägerin selbst tragen.

Dieser Eigenanteil lag bei mehr als 2.000 Euro. Für viele Versicherte ist das eine erhebliche Belastung, besonders wenn sie wegen ihrer Behinderung auf eine hochwertige technische Versorgung angewiesen sind.

Rentenversicherung sah keine berufliche Sonderanforderung

Auch die Rentenversicherung lehnte eine Kostenübernahme ab. Sie meinte, die geltend gemachten Hörsituationen seien keine speziellen beruflichen Anforderungen, sondern typische Alltagssituationen.

Damit sah sie sich nicht als zuständigen Rehabilitationsträger. Aus ihrer Sicht ging es nicht um eine besondere Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben, sondern um allgemeine Hörversorgung.

Gericht stellt tatsächliche Teilhabe in den Mittelpunkt

Das Landessozialgericht stellte sich auf die Seite der Klägerin. Die Richter machten deutlich, dass bei Hörgeräten nicht allein technische Messwerte zählen.

Maßgeblich ist, ob ein Gerät im täglichen Leben tatsächlich einen erheblichen Gebrauchsvorteil bringt. Gerade bei hochgradiger Schwerhörigkeit können standardisierte Hörtests die reale Belastung nur unvollständig abbilden.

Hörtest allein reicht nicht immer aus

Ein Hörtest findet unter kontrollierten Bedingungen statt. Er kann zeigen, wie ein Gerät in einer bestimmten Prüfungssituation funktioniert.

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Der Alltag ist aber anders. Dort treffen Sprache, Störgeräusche, wechselnde Gesprächspartner, Telefonate, Gruppensituationen und berufliche Kommunikation zusammen. Genau in diesen Situationen entscheidet sich, ob ein Hörgerät wirklich ausreichend ist.

Verständigung im Alltag ist Teil der medizinischen Versorgung

Die Versorgung mit Hörgeräten soll nicht nur ermöglichen, einzelne Wörter in einer Testkabine zu verstehen. Sie soll Kommunikation und Teilhabe im Alltag sichern.

Dazu gehört, Gesprächen folgen zu können, telefonisch erreichbar zu sein, sich in geräuschvoller Umgebung zu orientieren und nicht durch dauernde Höranstrengung übermäßig belastet zu werden. Wenn ein höherwertiges Gerät hier deutlich hilft, kann es medizinisch notwendig sein.

Moderne Technik ist nicht automatisch Luxus

Krankenkassen werten technische Zusatzfunktionen häufig als Komfort. Das Gericht machte jedoch deutlich, dass dies nicht pauschal gilt.

Wenn technische Funktionen das Sprachverstehen verbessern, Höranstrengung reduzieren oder Kommunikation in schwierigen Situationen ermöglichen, können sie einen echten Gebrauchsvorteil haben. Dann geht es nicht um Luxus, sondern um Teilhabe.

Festbetragsgerät darf nicht nur theoretisch ausreichen

Eine Festbetragsversorgung ist nur dann ausreichend, wenn sie den Hörverlust im Alltag tatsächlich angemessen ausgleicht. Versicherte müssen sich nicht mit einer Lösung zufriedengeben, die nur im Test akzeptable Ergebnisse liefert, im Alltag aber scheitert.

Das gilt besonders bei an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit. Hier kann schon eine kleine technische Verbesserung darüber entscheiden, ob Kommunikation gelingt oder Betroffene sozial und beruflich ausgeschlossen werden.

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Krankenkasse und Rentenversicherung müssen genauer prüfen

Nach Auffassung des Gerichts hätten die Leistungsträger den Fall genauer aufklären müssen. Wenn eine Versicherte konkrete Alltagsprobleme schildert, genügt es nicht, allein auf standardisierte Testergebnisse zu verweisen.

Gerade bei schwerer Hörbehinderung muss geprüft werden, ob das aufzahlungsfreie Gerät in den tatsächlichen Lebenssituationen ausreichend funktioniert. Unterbleibt diese Prüfung, darf das nicht zulasten der Versicherten gehen.

Warum die Entscheidung für Schwerbehinderte wichtig ist

Das Urteil stärkt Menschen mit Schwerbehinderung und hochgradiger Hörminderung. Es zeigt, dass Versicherte nicht automatisch auf ein günstiges Standardgerät verwiesen werden dürfen.

Wer nachvollziehbar darlegen kann, dass ein Festbetragsgerät im Alltag nicht reicht, hat bessere Chancen auf Übernahme der Mehrkosten. Entscheidend sind konkrete Situationen und belegbare Unterschiede zwischen den Geräten.

Was Betroffene bei der Hörgeräteanpassung beachten sollten

Betroffene sollten verschiedene Hörgeräte im Alltag testen und ihre Erfahrungen genau dokumentieren. Wichtig ist nicht nur das Ergebnis im Sprachtest, sondern auch die Verständlichkeit in realen Situationen.

Hilfreich sind Notizen zu Telefonaten, Gesprächen in Gruppen, Einkaufen, Arztbesuchen, öffentlichem Verkehr, Familienfeiern, Videokonferenzen und beruflichen Besprechungen. Je konkreter die Probleme beschrieben werden, desto besser lässt sich der Mehrbedarf begründen.

Berufliche Anforderungen zusätzlich darlegen

Wer arbeitet, sollte berufliche Hörsituationen besonders genau schildern. Dazu gehören Besprechungen, Telefonate, Kundengespräche, Videokonferenzen, Sicherheitsanweisungen, Fremdsprachen oder Kommunikation in größeren Räumen.

Auch wenn ein Problem zugleich im Alltag vorkommt, kann es beruflich besonders bedeutsam sein. Entscheidend ist, ob die Hörversorgung die Teilhabe am Arbeitsleben sichert.

Was bei Ablehnung durch die Krankenkasse zu tun ist

Lehnt die Krankenkasse die Mehrkosten ab, sollten Betroffene fristgerecht Widerspruch einlegen. Im Widerspruch sollten sie nicht nur auf die Diagnose verweisen, sondern den konkreten Gebrauchsvorteil des besseren Geräts erklären.

Wichtig sind Anpassberichte des Hörakustikers, ärztliche Stellungnahmen, Vergleichstests, Alltagserprobungen und eine genaue Beschreibung der Hörsituationen. Auch der Hinweis auf hohe Höranstrengung kann relevant sein.

Wann auch die Rentenversicherung zuständig sein kann

Die Rentenversicherung kann zuständig sein, wenn das höherwertige Hörgerät vor allem erforderlich ist, um den Arbeitsplatz zu erhalten oder berufliche Anforderungen zu erfüllen. Dann geht es um Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.

Die Abgrenzung zur Krankenkasse ist oft schwierig. Betroffene sollten deshalb Anträge nicht zu eng formulieren und deutlich machen, dass sie die Leistung sowohl zur allgemeinen Teilhabe als auch zur beruflichen Teilhabe benötigen.

Der Antrag darf nicht zwischen Behörden verloren gehen

Wenn unklar ist, ob Krankenkasse oder Rentenversicherung zuständig ist, dürfen Versicherte nicht zwischen den Trägern hin- und hergeschoben werden. Der erstangegangene Rehabilitationsträger muss Zuständigkeit und Weiterleitung nach den gesetzlichen Regeln prüfen.

Für Betroffene heißt das: Antrag schriftlich stellen, Eingang sichern und bei Weiterleitung nachfragen. Wichtig ist, dass die Ablehnung eines Trägers nicht das Ende der Prüfung bedeutet.

FAQ zu Hörgeräten, Krankenkasse und Schwerbehinderung

Muss die Krankenkasse immer nur den Festbetrag zahlen?

Nein. Wenn ein Festbetragsgerät den Hörverlust im Alltag nicht ausreichend ausgleicht, kann ein Anspruch auf ein höherwertiges Hörgerät bestehen.

Reicht ein guter Hörtest mit Standardgerät gegen den Anspruch?

Nicht immer. Entscheidend ist auch, ob das Gerät im Alltag, bei Störgeräuschen, Telefonaten und Gruppengesprächen tatsächlich funktioniert.

Sind moderne Hörgerätefunktionen nur Komfort?

Nicht automatisch. Wenn sie Sprachverstehen, Teilhabe oder berufliche Kommunikation deutlich verbessern, können sie medizinisch notwendig sein.

Was müssen Betroffene nachweisen?

Sie sollten konkret dokumentieren, in welchen Alltagssituationen das Standardgerät nicht ausreicht und warum das höherwertige Gerät einen deutlichen Gebrauchsvorteil bringt.

Kann die Rentenversicherung zahlen?

Ja, wenn das Hörgerät wegen besonderer beruflicher Anforderungen notwendig ist oder den Arbeitsplatz sichern soll. Je nach Fall kann aber auch die Krankenkasse zuständig sein.

Fazit: Entscheidend ist das Hören im echten Leben

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg stärkt Menschen mit schwerer Hörbehinderung. Ein Hörgerät muss nicht nur im Test funktionieren, sondern im Alltag echte Kommunikation ermöglichen.

Wenn ein Standardgerät trotz akzeptabler Messwerte in realen Situationen nicht ausreicht, darf die Versorgung nicht pauschal auf den Festbetrag begrenzt werden. Höherwertige Technik kann notwendig sein, wenn sie Sprachverstehen, Teilhabe und berufliche Kommunikation deutlich verbessert.

Für Betroffene heißt das: Hörgeräte im Alltag testen, Probleme genau dokumentieren und Ablehnungen nicht vorschnell hinnehmen. Wer den tatsächlichen Gebrauchsvorteil belegen kann, hat gute Chancen, Mehrkosten erfolgreich geltend zu machen.