Mehr Geld für Rentner: Diese 7 Zuschüsse zur Rente können 2026 helfen

Viele Rentnerinnen und Rentner spüren 2026 weiter, dass steigende Wohnkosten, Pflegeausgaben und Gesundheitsbeiträge die monatliche Rente belasten. Zwar sollen die gesetzlichen Renten zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent steigen, doch für viele Haushalte reicht die reguläre Altersrente trotzdem nicht aus.

Wer wenig Einkommen hat, sollte deshalb nicht nur auf die Rentenanpassung schauen. In Deutschland gibt es mehrere Zuschüsse und Sozialleistungen, die Rentnerinnen und Rentner zusätzlich beantragen oder prüfen lassen können.

1. Grundsicherung im Alter: Hilfe, wenn die Rente nicht reicht

Die Grundsicherung im Alter richtet sich an Menschen, deren Einkünfte den notwendigen Lebensunterhalt nicht decken. Sie umfasst neben dem Regelbedarf auch angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung sowie mögliche Mehrbedarfe.

Für 2026 bleiben die Regelbedarfe in Bürgergeld und Sozialhilfe unverändert. Alleinstehende erhalten weiterhin 563 Euro Regelbedarf im Monat, hinzu kommen im Einzelfall Wohn- und Heizkosten.

Wichtig ist: Grundsicherung ist keine Rentenleistung, sondern wird über den Sozialhilfeträger gezahlt. Der Antrag lohnt sich besonders, wenn nach Abzug von Miete, Heizung und Krankenversicherung kaum Geld für den Alltag bleibt.

2. Wohngeld: Zuschuss zur Miete oder zum Eigenheim

Wohngeld kann für Rentnerinnen und Rentner interessant sein, deren Einkommen zwar niedrig ist, die aber keinen Anspruch auf Grundsicherung haben. Der Zuschuss wird für Mieterinnen und Mieter ebenso gezahlt wie für Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihre Immobilie selbst nutzen.

Die Höhe hängt von der Haushaltsgröße, dem Gesamteinkommen und der Miete oder Belastung durch Wohneigentum ab. Gerade ältere Menschen mit kleiner Rente und hoher Warmmiete sollten den Anspruch prüfen lassen.

Der Antrag wird bei der Wohngeldbehörde der Gemeinde, Stadt oder Kreisverwaltung gestellt. Viele Behörden bieten inzwischen Online-Anträge an, die erste Orientierung liefert der Wohngeldrechner des Bundes.

3. Lastenzuschuss: Wohngeld für Eigentümer

Wer im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung lebt, kann unter bestimmten Voraussetzungen Lastenzuschuss erhalten. Diese Leistung gehört zum Wohngeld und soll Eigentümerinnen und Eigentümer mit geringem Einkommen bei laufenden Wohnkosten entlasten.

Berücksichtigt werden dabei nicht nur klassische Nebenkosten, sondern auch Belastungen aus Finanzierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung. Für Rentnerinnen und Rentner mit abbezahltem oder noch belastetem Wohneigentum kann das eine spürbare monatliche Hilfe sein.

Auch hier entscheidet die örtliche Wohngeldstelle. Ein Antrag ist nötig, rückwirkend wird Wohngeld in der Regel nicht unbegrenzt gezahlt.

4. Grundrentenzuschlag: Aufstockung für langjährig Versicherte

Der Grundrentenzuschlag ist für Menschen gedacht, die lange gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben, aber im Berufsleben eher niedrige Einkommen erzielten. Voraussetzung sind mindestens 33 Jahre mit sogenannten Grundrentenzeiten.

Zwischen 33 und 35 Jahren wird der Zuschlag gestaffelt ausgezahlt. Ab 35 Jahren kann er vollständig berücksichtigt werden, sofern auch die Einkommensprüfung erfüllt ist.

Ein gesonderter Antrag ist normalerweise nicht erforderlich, weil die Deutsche Rentenversicherung den Anspruch prüft. Dennoch sollten Rentnerinnen und Rentner ihre Bescheide aufmerksam lesen, vor allem wenn Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten oder Zeiten im Ausland eine Bedeutung haben.

5. Zuschuss zur Krankenversicherung: Hilfe für freiwillig oder privat Versicherte

Rentnerinnen und Rentner, die freiwillig gesetzlich oder privat krankenversichert sind, können bei der Deutschen Rentenversicherung einen Zuschuss zur Krankenversicherung beantragen. Pflichtversicherte in der Krankenversicherung der Rentner erhalten den Arbeitgeberanteil vergleichbar automatisch über die Rentenversicherung.

Bei freiwillig gesetzlich Versicherten übernimmt die Rentenversicherung die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes sowie die Hälfte des individuellen Zusatzbeitrags. Privat Versicherte können ebenfalls einen Zuschuss erhalten, begrenzt auf maximal die Hälfte der tatsächlichen Versicherungsprämie.

Der Zuschuss sollte möglichst zusammen mit dem Rentenantrag beantragt werden. Wer ihn bisher nicht erhält, sollte prüfen, ob ein Antrag nachträglich möglich ist.

6. Pflegegeld und Pflegesachleistungen: Unterstützung bei Pflege zu Hause

Pflegebedürftige Rentnerinnen und Rentner können ab Pflegegrad 2 Pflegegeld erhalten, wenn sie zu Hause von Angehörigen oder anderen privaten Pflegepersonen betreut werden. 2026 beträgt das Pflegegeld je nach Pflegegrad 347 Euro, 599 Euro, 800 Euro oder 990 Euro im Monat.

Wer professionelle Hilfe durch einen ambulanten Pflegedienst nutzt, kann stattdessen Pflegesachleistungen erhalten. Diese liegen 2026 je nach Pflegegrad bei bis zu 796 Euro, 1.497 Euro, 1.859 Euro oder 2.299 Euro im Monat.

Pflegegeld und Pflegesachleistungen lassen sich auch kombinieren. Das ist besonders sinnvoll, wenn Angehörige einen Teil der Pflege übernehmen und zusätzlich ein Pflegedienst kommt.

7. Entlastungsbetrag und Wohnungsanpassung: Geld für Alltag und Barrierefreiheit

Pflegebedürftige in häuslicher Pflege haben 2026 Anspruch auf einen Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro im Monat. Das gilt bereits ab Pflegegrad 1.

Der Betrag kann für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag, Tages- oder Nachtpflege, Kurzzeitpflege oder bestimmte Leistungen zugelassener Dienste eingesetzt werden. Nicht genutzte Beträge können unter bestimmten Bedingungen in spätere Monate übertragen werden.

Zusätzlich kann die Pflegekasse Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds bezuschussen. Für einen Badumbau, eine Rampe oder einen Treppenlift sind bis zu 4.180 Euro je Maßnahme möglich, bei mehreren anspruchsberechtigten Personen in einer gemeinsamen Wohnung sogar bis zu 16.720 Euro.

Überblick: Welche Hilfe passt zu welcher Situation?

Situation Mögliche Unterstützung 2026 Die Rente reicht nicht für Lebensunterhalt, Miete und Heizung. Grundsicherung im Alter beim Sozialamt prüfen lassen. Die Rente liegt knapp über der Grundsicherung, aber die Wohnkosten sind hoch. Wohngeld oder Lastenzuschuss bei der Wohngeldstelle beantragen. Es wurden viele Jahre gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt. Grundrentenzuschlag im Rentenbescheid prüfen. Die Krankenversicherung ist freiwillig gesetzlich oder privat. Zuschuss zur Krankenversicherung bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen. Pflegebedarf besteht zu Hause. Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Entlastungsbetrag und Zuschüsse zur Wohnungsanpassung prüfen.

Warum viele Ansprüche ungenutzt bleiben

Viele ältere Menschen verzichten auf Leistungen, weil sie den Aufwand scheuen oder aus Scham keinen Antrag stellen. Hinzu kommt, dass sich mehrere Leistungen gegenseitig beeinflussen können.

So schließen sich Grundsicherung und Wohngeld in vielen Fällen aus, während der Grundrentenzuschlag wiederum Auswirkungen auf Freibeträge haben kann. Deshalb ist eine individuelle Prüfung wichtig.

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Hilfreich sind Rentenberatung, Sozialverbände, kommunale Seniorenbüros, Pflegestützpunkte und Wohngeldstellen. Wer einen ablehnenden Bescheid erhält, sollte die Begründung genau prüfen und gegebenenfalls Beratung in Anspruch nehmen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinlebende Rentnerin erhält 1.180 Euro gesetzliche Rente und zahlt 620 Euro Warmmiete. Nach Abzug von Miete, Strom, Versicherungen und Medikamenten bleibt ihr nur wenig Geld für Lebensmittel und Alltag.

Sie stellt zunächst einen Wohngeldantrag und lässt zusätzlich prüfen, ob wegen ihrer langen Versicherungszeit ein Grundrentenfreibetrag berücksichtigt wird. Nachdem später Pflegegrad 2 festgestellt wird, kommen Pflegegeld und der Entlastungsbetrag hinzu.

In diesem Fall entsteht nicht eine einzige große Zusatzrente, sondern eine Kombination aus mehreren Hilfen. Genau diese Prüfung kann 2026 darüber entscheiden, ob ein Rentenhaushalt dauerhaft unter Druck bleibt oder finanziell wieder etwas mehr Spielraum erhält.

Zusätzlich gibt es ab Pflegegrad 1 den Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro im Monat. Außerdem kann die Pflegekasse Umbauten in der Wohnung bezuschussen, etwa ein barrierearmes Bad, eine Rampe oder einen Treppenlift.

3 Beispielrechnungen: So können Rentner ihre Rente mit Zuschüssen aufbessern

Beispielrechnung 1: Kleine Rente plus Wohngeld

Eine alleinlebende Rentnerin erhält monatlich 1.120 Euro gesetzliche Rente. Ihre Warmmiete beträgt 640 Euro. Nach Abzug der Wohnkosten bleiben ihr nur 480 Euro für Strom, Lebensmittel, Versicherungen, Medikamente und den Alltag.

Position Betrag pro Monat Gesetzliche Rente 1.120 Euro Warmmiete -640 Euro Verfügbarer Betrag nach Miete 480 Euro Angenommener Wohngeldzuschuss +180 Euro Neuer verfügbarer Betrag nach Miete 660 Euro

Durch einen monatlichen Wohngeldzuschuss von beispielhaft 180 Euro steigt der verfügbare Betrag nach der Miete von 480 Euro auf 660 Euro. Die Rentnerin hätte dadurch 180 Euro mehr Spielraum im Monat.

Beispielrechnung 2: Rente plus Pflegegeld und Entlastungsbetrag

Ein Rentner erhält 1.350 Euro Rente und wird zu Hause von seiner Tochter gepflegt. Bei ihm wird Pflegegrad 2 festgestellt. Dadurch kann er 2026 Pflegegeld in Höhe von 347 Euro pro Monat erhalten.

Position Betrag pro Monat Gesetzliche Rente 1.350 Euro Pflegegeld bei Pflegegrad 2 +347 Euro Entlastungsbetrag für anerkannte Hilfen +131 Euro Mögliche monatliche Unterstützung insgesamt 1.828 Euro

Das Pflegegeld wird direkt gezahlt und kann die häusliche Pflege erleichtern. Der Entlastungsbetrag steht zusätzlich für anerkannte Unterstützungsangebote zur Verfügung, etwa Hilfe im Haushalt oder Betreuung im Alltag.

In diesem Beispiel verbessert sich die monatliche Unterstützung rechnerisch um bis zu 478 Euro. Der Entlastungsbetrag ist allerdings zweckgebunden und wird nicht wie frei verfügbares Einkommen ausgezahlt.

Beispielrechnung 3: Rente plus Zuschuss zur privaten Krankenversicherung

Eine Rentnerin erhält 1.600 Euro gesetzliche Rente und ist privat krankenversichert. Ihr monatlicher Beitrag zur privaten Krankenversicherung beträgt 520 Euro. Sie beantragt bei der Deutschen Rentenversicherung einen Zuschuss.

Position Betrag pro Monat Gesetzliche Rente 1.600 Euro Private Krankenversicherung -520 Euro Verfügbarer Betrag nach Krankenversicherung 1.080 Euro Beispielhafter Zuschuss zur Krankenversicherung +160 Euro Neuer verfügbarer Betrag nach Krankenversicherung 1.240 Euro

Durch den Zuschuss reduziert sich die tatsächliche Belastung durch die Krankenversicherung. Statt rechnerisch 520 Euro selbst tragen zu müssen, sinkt die monatliche Eigenbelastung in diesem Beispiel auf 360 Euro.

Die Rentnerin hätte dadurch 160 Euro mehr im Monat zur Verfügung. Die genaue Höhe hängt vom individuellen Rentenanspruch, dem Beitrag und den gesetzlichen Grenzen ab.

5 Fragen und Antworten zu Zuschüssen für Rentner 2026

1. Welche Zuschüsse können Rentner 2026 zusätzlich zur Rente erhalten?

Rentnerinnen und Rentner können je nach persönlicher Lage mehrere Hilfen prüfen lassen. Dazu gehören Grundsicherung im Alter, Wohngeld, Lastenzuschuss für Eigentümer, Grundrentenzuschlag, Zuschuss zur Krankenversicherung, Pflegegeld sowie der Entlastungsbetrag bei Pflegebedürftigkeit.

Welche Leistung infrage kommt, hängt vor allem von Einkommen, Wohnkosten, Versicherungsstatus, Pflegegrad und Haushaltsgröße ab. Ein Antrag lohnt sich besonders dann, wenn nach Miete, Heizung, Versicherungen und Gesundheitskosten nur wenig Geld übrig bleibt.

2. Können Rentner Wohngeld bekommen, obwohl sie bereits Rente beziehen?

Ja, Rentnerinnen und Rentner können Wohngeld erhalten, wenn ihr Einkommen niedrig ist und sie keine Grundsicherung im Alter beziehen. Wohngeld ist ein Zuschuss zur Miete oder bei selbst genutztem Wohneigentum ein Lastenzuschuss.

Die Höhe wird individuell berechnet. Entscheidend sind unter anderem die Zahl der Haushaltsmitglieder, die Höhe der Miete oder Belastung und das Gesamteinkommen.

3. Was ist besser: Wohngeld oder Grundsicherung im Alter?

Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Grundsicherung im Alter ist für Menschen gedacht, deren Einkommen nicht ausreicht, um den notwendigen Lebensunterhalt zu decken.

Wohngeld kommt eher für Rentnerinnen und Rentner infrage, deren Einkommen etwas höher liegt, die aber wegen hoher Wohnkosten trotzdem finanzielle Unterstützung benötigen. In vielen Fällen schließen sich beide Leistungen aus, deshalb sollte die günstigere Variante geprüft werden.

4. Müssen Rentner den Grundrentenzuschlag selbst beantragen?

In der Regel muss der Grundrentenzuschlag nicht gesondert beantragt werden. Die Deutsche Rentenversicherung prüft den Anspruch grundsätzlich automatisch.

Trotzdem sollten Rentnerinnen und Rentner ihren Rentenbescheid genau lesen. Besonders wichtig sind Versicherungszeiten, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten und Zeiten mit niedrigerem Einkommen.

5. Welche Zuschüsse gibt es bei Pflegebedürftigkeit?

Pflegebedürftige Rentnerinnen und Rentner können ab Pflegegrad 2 Pflegegeld erhalten, wenn sie zu Hause privat gepflegt werden. Wird ein ambulanter Pflegedienst genutzt, kommen Pflegesachleistungen infrage.

Fazit

Rentnerinnen und Rentner sollten 2026 nicht nur auf die reguläre Rentenzahlung schauen. Je nach Lebenslage können Zuschüsse mehrere hundert Euro im Monat ausmachen.

Besonders wichtig ist eine Prüfung, wenn hohe Mietkosten, private Krankenversicherungsbeiträge, Pflegebedarf oder eine sehr niedrige Rente vorliegen. Wer unsicher ist, sollte sich an Rentenversicherung, Wohngeldstelle, Sozialamt, Pflegekasse oder einen Sozialverband wenden.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Rentenanpassung 2026 mit geplanter Erhöhung der gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent zum 1. Juli 2026, Bundesregierung und BMAS: Regelbedarfe 2026 in Bürgergeld und Sozialhilfe, darunter Grundsicherung im Alter, Deutsche Rentenversicherung: Grundsicherung für Rentnerinnen und Rentner sowie Voraussetzungen für den Grundrentenzuschlag.