Schwerbehinderung: Gericht korrigiert Amt – GdB 50 Klage hat sich gelohnt

Viele Bescheide bestätigen mehrere relevante Gesundheitsstörungen – und halten den Gesamt-GdB trotzdem bei 40. Das Problem ist selten der einzelne Teilwert. Das Problem ist die Gesamtbewertung: Wie stark wirken die Beeinträchtigungen zusammen auf die Teilhabe – und überschneiden sie sich wirklich so deutlich, dass „mehr“ nicht gerechtfertigt sein soll?

Genau diese Frage hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg in einem Berufungsverfahren neu gewichtet und den Beklagten verpflichtet, einen GdB von 50 festzustellen.

Der Fall: GdB 40 trotz Wirbelsäule und Depression

Der Kläger (Jahrgang 1982) hatte bereits einen GdB 40. Er machte eine Verschlechterung geltend. Im Verfahren standen vor allem zwei Funktionssysteme im Mittelpunkt: eine Wirbelsäulenproblematik (degenerative Veränderungen, Bandscheibenschaden, Spinalkanalstenose) und eine psychische Erkrankung in Form eines depressiven Syndroms. Behördlich blieb es beim Gesamtwert 40; in erster Instanz bestätigte das Sozialgericht Heilbronn diese Einschätzung. In der Berufung folgte das Gericht dieser Gesamtbewertung nicht.

Warum das Urteil ein Hebel ist: Gesamt-GdB braucht eine nachvollziehbare Herleitung

Das Gericht macht deutlich: Medizinische Gutachten liefern Befunde und eine medizinische Einschätzung. Die rechtliche Würdigung der Teilhabefolgen und die daraus abgeleitete Bildung des Gesamt-GdB ist aber keine bloße Übernahme eines Zahlenvorschlags.

Sie muss eigenständig und nachvollziehbar erfolgen – insbesondere dann, wenn mehrere Funktionssysteme betroffen sind und der Sprung über die Schwelle zur Schwerbehinderung (GdB 50) im Raum steht.

Der Kernpunkt für die Praxis: Wenn ein Bescheid oder eine gerichtliche Entscheidung beim Gesamt-GdB stehen bleibt, ohne plausibel zu erklären, warum sich die Auswirkungen „wesentlich überschneiden“ oder weshalb ein höherer Gesamtwert trotz zwei erheblichen Beeinträchtigungen ausscheidet, entsteht ein klassischer Begründungsangriffspunkt.

Gesamt-GdB 50 trotz Teil-GdB 30/30: Die Voraussetzungen aus dem Urteil

Das Urteil ist kein Additionsmodell. Es sagt nicht „30 + 30 = 60“. Es zeigt aber: Zwei Teil-GdB von jeweils 30 können im Ergebnis einen Gesamt-GdB von 50 tragen, wenn die Beeinträchtigungen in unterschiedlichen Funktionssystemen nebeneinander wirken und die Teilhabeeinschränkungen sich nicht im Wesentlichen decken.

Entscheidend war hier, dass die psychische Erkrankung nicht als bloß „mitlaufende“ Reaktion auf Schmerzen behandelt wurde. Das Gericht arbeitet heraus, dass die depressive Symptomatik eigenständige Auslöser und Verläufe hatte (biographische Belastungen, Konfliktlagen, arbeitsbezogene Faktoren) und deshalb nicht einfach im Wirbelsäulenleiden „aufgeht“.

Genau diese Abgrenzung kann darüber entscheiden, ob ein zweites Funktionssystem bei der Gesamtwertung tatsächlich Gewicht bekommt.

Wechselwirkung und Überschneidung: Wie Behörden oft argumentieren – und was daran prüfbar ist

In der Praxis wird ein niedriger Gesamt-GdB häufig damit begründet, dass sich die Auswirkungen „überschneiden“ oder die psychische Störung im Wesentlichen schmerzbedingt sei und daher bereits „mit erfasst“ werde. Dagegen ist juristisch nichts einzuwenden – wenn es konkret belegt wird.

Das Urteil zeigt aber, wo die Prüfung beginnen muss: Überschneidung ist keine Floskel, sondern eine Tatsachenfrage der Teilhabe. Wenn körperliche Einschränkungen vor allem Mobilität, Belastbarkeit, Bewegungsumfang und Schmerzhaftigkeit betreffen, und psychische Einschränkungen zusätzlich Antrieb, Stimmung, soziale Kontakte, Stressverarbeitung und berufliche Stabilität beeinträchtigen, ist eine „wesentliche“ Deckung nicht automatisch gegeben.

Dann muss begründet werden, welche Teilhabeeffekte tatsächlich doppelt laufen – und welche eigenständig hinzutreten.

Wie das Gericht die Einzelwerte eingeordnet hat – und trotzdem bei 50 landete

Das Gericht blieb bei einem Teil-GdB von 30 für die psychische Störung. Es ordnete das Bild im Rahmen der Versorgungsmedizinischen Grundsätze als stärker behindernde Störung ein, sah aber keine Grundlage für eine höhere Einstufung; insbesondere wurde eine posttraumatische Belastungsstörung bei der Begutachtung nicht bestätigt.

Gleichzeitig wurden alltagspraktische Stabilitätsmerkmale berücksichtigt (Tagesstruktur, familiärer Rahmen, fortbestehende Erwerbstätigkeit – wenn auch eingeschränkt).

Auch die Wirbelsäule blieb bei 30. Der Befund wurde unterhalb eines besonders schweren Wirbelsäulenschadens eingeordnet, der allein deutlich höhere Werte tragen kann; trotzdem erkannte das Gericht eine relevante Bewegungseinschränkung und Schmerzhaftigkeit an.

Der Schritt zur 50 erfolgte nicht über „höhere Einzel-GdB“, sondern über die Gesamtwürdigung: Zwei 30er-Werte in verschiedenen Funktionssystemen können in Summe Teilhabefolgen erzeugen, die eher einem typischen 50er-Schweregrad entsprechen. Dabei stützt sich das Gericht auf die Linie des Bundessozialgerichts, wonach die Gesamtbildung eine eigenständige Bewertung verlangt und nicht in einem Rechenautomatismus aufgeht.

Mini-Fall aus der Praxis: Der typische „GdB-40-Stillstand“

Typisch ist eine Konstellation, in der ein Bescheid zwei ernsthafte Störungen anerkennt – etwa Wirbelsäule mit Teil-GdB 30 und Psyche mit Teil-GdB 30 – und dann knapp festhält, der Gesamt-GdB betrage 40, weil eine Wechselwirkung bestehe.

Genau hier liegt der neuralgische Punkt: Wenn nicht nachvollziehbar erklärt wird, welche Auswirkungen sich überschneiden und weshalb die Teilhabeeinschränkungen insgesamt nicht „50er-Schwere“ erreichen, ist die Entscheidung in der Begründung angreifbar.

Welche Unterlagen die „keine wesentliche Überschneidung“-Linie stützen können

Für Verfahren rund um die Gesamt-GdB-Bildung ist häufig weniger die Diagnose entscheidend als die belegte Teilhabe. Besonders tragfähig sind Behandlungsberichte, die Auslöser und Verlauf der psychischen Symptomatik unabhängig von körperlichen Schmerzen beschreiben, Verlaufsdokumentationen zu Arbeitsbelastung, Leistungsabfall oder Stundenreduktion sowie ärztliche Einschätzungen, die Funktionsverluste klar trennen: körperlich (Mobilität/Belastbarkeit) versus psychisch (Antrieb/Stress/soziale Teilhabe).

Das Urteil zeigt, dass Gerichte diese Trennlinie ernst nehmen, wenn sie sauber dokumentiert ist.

Einordnung: Was das Urteil nicht sagt – und was es Betroffenen real eröffnet

Das Urteil eröffnet keinen Anspruch „auf 50“, nur weil zwei Teil-GdB vorliegen. Es verschiebt aber die Maßstäbe dort, wo Verfahren regelmäßig scheitern: bei pauschalen Überschneidungsbehauptungen und bei einer Gesamtbildung ohne tragfähige Herleitung.

Wer bei mehreren Funktionssystemen am Gesamt-GdB 40 hängen bleibt, findet hier ein klar begründetes Gegenmodell: Gesamt-GdB als begründete Teilhabe-Gesamtwürdigung – nicht als Zahl aus dem Gutachtenkopf.

