Schwerbehinderung: Merkzeichen nachträglich beantragen bringt GdB in Gefahr

Der Rat klingt verlockend und macht im Netz die Runde: Wer zusätzliche Merkzeichen für seinen Schwerbehindertenausweis braucht, solle das separat beantragen – ohne Neufeststellung des GdB. So könne man die Merkzeichen holen, ohne den bestehenden Grad der Behinderung aufs Spiel zu setzen. Doch die Praxis sieht anders aus.

Das Versprechen: Nur Merkzeichen, nicht GdB

Die Theorie klingt einleuchtend. Auf den Antragsformularen der Versorgungsämter gibt es tatsächlich zwei verschiedene Felder: “Erhöhung des GdB” und “Feststellung weiterer Merkzeichen”. Die Strategie: Nur das Merkzeichen-Feld ankreuzen, das GdB-Feld leer lassen. So würde man gezielt nur das Merkzeichen beantragen, der GdB bliebe außen vor.

Das Problem: Diese Unterscheidung auf dem Formular schützt nicht vor einer umfassenden Neuprüfung

Die Recherche zeigt ein anderes Bild als die verbreiteten Ratschläge. Bei jedem Änderungsantrag – auch wenn ausschließlich ein Merkzeichen beantragt wird – kann und darf das Versorgungsamt den gesamten Gesundheitszustand neu bewerten. Das ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel.

Das Versorgungsamt Hamburg formuliert es in seiner offiziellen Handreichung unmissverständlich: “Das Versorgungsamt prüft die Voraussetzungen ähnlich wie beim Erstantrag. Die Überprüfung kann auch ergeben, dass der GdB herabgesetzt wird.”

Der Sozialverband VdK warnt: “Bei einer Neufeststellung wird der gesamte Gesundheitszustand überprüft – dabei kann es auch zu einer Herabstufung des GdB kommen.”

Warum die isolierte Prüfung nicht funktioniert

Das liegt in der Systematik des Schwerbehindertenrechts begründet. Merkzeichen sind keine isolierten Zusatzleistungen, sondern bewerten spezifische Funktionseinschränkungen. Um diese zu prüfen, muss das Versorgungsamt den Gesundheitszustand insgesamt betrachten.

Und wenn dabei erkennbar wird, dass sich andere Behinderungen gebessert haben, ist die Behörde rechtlich verpflichtet, dies zu berücksichtigen.

Ein Beispiel: Wer das Merkzeichen G (erheblich gehbehindert) beantragt, legt Befunde vor, die seine eingeschränkte Mobilität belegen. Diese Befunde zeigen aber möglicherweise auch, dass eine früher anerkannte Herzerkrankung heute besser kompensiert ist. Das Versorgungsamt kann diese Verbesserung nicht ignorieren – selbst wenn sie nicht Gegenstand des Antrags war.

Die Praxis: Wenn aus dem Merkzeichen-Antrag ein GdB-Verlust wird

In Sozialrechtsforen häufen sich die Berichte: Menschen beantragen ein Merkzeichen, bekommen es abgelehnt – und verlieren dabei Teile ihres GdB. Ein Mann aus Schleswig-Holstein beantragte das Merkzeichen G zusätzlich zu seinem bestehenden GdB 50.

Das Versorgungsamt lehnte nicht nur das Merkzeichen ab, sondern stufte ihn auf GdB 30 herunter. Begründung: Die ursprünglich anerkannte Erkrankung sei nach aktueller Befundlage nicht mehr in dem Maße einschränkend.

Der Fall ist kein Einzelfall. Ein Kommentar unter einem Ratgeberartikel des Sozialverbands: “Kann das Versorgungsamt mir auch Prozente wegnehmen wenn ich nur ein Merkzeichen beantrage?” Die Antwort eines Beraters: “Bei einem Antrag auf Neufeststellung wird immer der komplette GdB betrachtet.”

Besonders riskant: Knapp vor der Rente

Wer mit GdB 50 plant, mit 62 oder 63 Jahren ohne Abschläge in die Altersrente für Schwerbehinderte zu gehen, spielt russisches Roulette, wenn er kurz vorher noch ein Merkzeichen beantragt. Fällt der GdB unter 50, sind diese Rentenpläne hinfällig. Die Rentenversicherung prüft den Status zum Zeitpunkt des Rentenbeginns – ein zwischenzeitlich abgesenkter GdB kann nicht mehr korrigiert werden.

Der Sozialverband empfiehlt seinen Mitgliedern: “Wenn Sie einen GdB von mindestens 50 haben und demnächst vorhaben, in Rente zu gehen – lassen Sie die Finger von einem Änderungsantrag! Wenn Sie in Rente sind, können Sie den Verschlimmerungsantrag immer noch stellen.”

Was tatsächlich schützt – und was nicht

Es gibt keine Garantie gegen eine Herabstufung bei Änderungsanträgen. Weder das separate Ankreuzfeld auf dem Formular noch ein expliziter Hinweis im Anschreiben verhindern, dass das Versorgungsamt umfassend prüft.

Einen gewissen Schutz bietet nur die Rechtslage selbst: Eine Herabsetzung ist nur rechtmäßig, wenn sich die Verhältnisse tatsächlich wesentlich geändert haben und die Behörde dies nachvollziehbar belegt. Pauschale Herabstufungen ohne neue medizinische Erkenntnisse sind rechtswidrig.

Wer einen Änderungsantrag stellt, sollte daher:

Erstens: Die eigenen Befunde kritisch durchsehen. Zeigen sie Verbesserungen bei bereits anerkannten Behinderungen?

Zweitens: Nur Befunde einreichen, die das beantragte Merkzeichen belegen – nicht die gesamte Krankenakte.

Drittens: Im Anschreiben explizit formulieren: “Ich beantrage ausschließlich die Feststellung des Merkzeichens [X]. Eine Neufeststellung des Gesamt-GdB ist nicht beantragt.”

Viertens: Bei befristeten Bescheiden auf den Ablauf warten, statt vorzeitig einen Änderungsantrag zu stellen.

Das eigentliche Problem: Intransparenz und Willkür

Das Kernproblem liegt tiefer. Die Versorgungsämter kommunizieren nicht offen, dass auch isolierte Merkzeichen-Anträge zu umfassenden Neuprüfungen führen können. Betroffene verlassen sich auf Ratschläge aus Foren oder von Beratungsstellen, die den formalen Trick mit den separaten Ankreuzfeldern als sichere Strategie darstellen.

Dazu kommt: Die Beurteilung, ob ein Merkzeichen vorliegt, ist oft ermessensabhängig. Was bei einem Gutachter als “erhebliche Gehbehinderung” durchgeht, reicht bei einem anderen nicht. Diese Unwägbarkeit macht jeden Antrag zum Risiko.

Und schließlich: Menschen mit Behinderung, die auf Merkzeichen angewiesen wären, verzichten aus Angst komplett darauf. Sie zahlen höhere Steuern, können keine Behindertenparkplätze nutzen, zahlen voll für den ÖPNV – weil sie ihren hart erkämpften GdB 50 nicht gefährden wollen.

Was bleibt: Abwägen und informiert entscheiden

Die vermeintlich sichere Strategie, Merkzeichen isoliert zu beantragen, existiert nicht. Wer ein Merkzeichen braucht und beantragt, geht immer das Risiko einer umfassenden Neuprüfung ein. Das zu verschweigen oder zu verharmlosen, ist fahrlässig.

Was man tun kann: Sich professionell beraten lassen – bei Sozialverbänden oder spezialisierten Anwälten. Die konkrete Situation bewerten: Welches Merkzeichen ist wie dringend? Wie stabil ist der aktuelle GdB? Gibt es neuere Befunde, die Verbesserungen zeigen? Wie nah ist der Renteneintritt?

Und vor allem: Sich nicht von der Behördenlogik einschüchtern lassen. Wer einen Anspruch auf ein Merkzeichen hat, sollte ihn geltend machen können, ohne den Gesamtstatus zu gefährden. Dass das nicht möglich ist, ist ein Systemfehler – kein individuelles Verschulden.

Bis der Gesetzgeber hier nachbessert – und danach sieht es nicht aus –, bleibt nur der Weg durch das Risiko hindurch. Mit offenen Augen, guter Vorbereitung und notfalls mit anwaltlicher Unterstützung, falls das Versorgungsamt über das Ziel hinausschießt.

Häufige Fragen (FAQ)

Kann ich Merkzeichen beantragen, ohne meinen GdB zu gefährden?

Nein. Jeder Änderungsantrag – auch wenn nur ein Merkzeichen beantragt wird – kann zu einer umfassenden Neuprüfung durch das Versorgungsamt führen. Die separaten Ankreuzfelder auf dem Formular bieten keinen Schutz.

Ist eine Herabstufung automatisch, wenn ich ein Merkzeichen beantrage?

Nein. Eine Herabstufung ist nur zulässig, wenn sich die gesundheitlichen Verhältnisse tatsächlich wesentlich geändert haben. Das Versorgungsamt muss dies nachvollziehbar begründen.

Wann sollte ich auf keinen Fall einen Änderungsantrag stellen?

Wenn Sie kurz vor dem Renteneintritt mit einem GdB 50 stehen und die Altersrente für Schwerbehinderte planen. Ein Verlust des Schwerbehindertenstatus kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Was passiert, wenn ich nur die Befunde für das Merkzeichen einreiche?

Das Versorgungsamt kann trotzdem weitere Unterlagen anfordern oder ein eigenes Gutachten veranlassen. Sie haben keine Kontrolle darüber, wie umfassend geprüft wird.

Kann das Versorgungsamt auch einen unbefristeten GdB herabsetzen?

Ja. Auch unbefristete Bescheide können bei nachweislicher wesentlicher Verbesserung des Gesundheitszustands für die Zukunft herabgesetzt werden.

Was mache ich, wenn ich das Merkzeichen dringend brauche?

Lassen Sie sich vor einem Antrag von einem Sozialverband oder spezialisierten Anwalt beraten. Eine individuelle Risikoeinschätzung ist unerlässlich.

Gibt es Alternativen zum Änderungsantrag?

Bei befristeten Bescheiden: Warten Sie den Ablauf ab und stellen Sie dann einen Weiterfeststellungsantrag. Bei unbefristeten Bescheiden gibt es keine risikofreie Alternative.

Was kann ich tun, wenn mein GdB zu Unrecht herabgesetzt wurde?

Widerspruch einlegen – innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheids. Lassen Sie sich dabei unbedingt beraten.

