Schwerbehinderung: GdB abgelehnt – Dieser Fehler kostet dein Schwerbehindertenausweis

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Wer einen Grad der Behinderung (GdB) ab 50 anstrebt, muss mehr tun als Formulare ausfüllen. Ein aktuelles Urteil des Landessozialgerichts (LSG) Baden-Württemberg (Az: L 8 SB 1657/24) zeigt: Ohne umfassende Belege und ärztliche Freigaben bleibt es meist beim niedrigen GdB – und damit ohne Bürgergeld-Mehrbedarf, Kündigungsschutz oder Steuerentlastung.

Die Botschaft ist eindeutig: Wer nicht mitwirkt, riskiert den Verlust grundlegender Sozialleistungen.

Fall aus Baden-Württemberg zeigt die Konsequenzen mangelnder Kooperation

Im Zentrum des Verfahrens stand eine Frau (Jahrgang 1988), die bei ihrer Antragstellung eine Vielzahl körperlicher und seelischer Beschwerden geltend machte. Ihr Ziel: die Feststellung eines GdB von 50. Das zuständige Landratsamt erkannte jedoch lediglich einen GdB von 30 an. Widerspruch und Klage blieben erfolglos.

Der Grund: Die Antragstellerin verweigerte sowohl eine medizinische Begutachtung als auch die Entbindung ihrer behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht. Das Gericht konnte somit keine ausreichenden medizinischen Nachweise prüfen – ein Umstand, der nach Auffassung der Richter\:innen eine fundierte Bewertung unmöglich machte.

Beweispflicht liegt bei den Betroffenen – nicht bei der Behörde

Das Urteil macht deutlich: Wer einen höheren GdB beansprucht als zunächst festgestellt, muss diesen Anspruch auch belegen. Dazu zählen aktuelle Befunde, aussagekräftige Therapieberichte und – bei Bedarf – eine gerichtsfeste Begutachtung.

Gerichte können und wollen nicht spekulieren. Liegen keine belastbaren Nachweise vor, gilt der Bescheid der Behörde als rechtmäßig. Dies gilt insbesondere bei sogenannten unsichtbaren Krankheiten wie Depression, chronischer Schmerz oder Fatigue, wo persönliche Schilderungen ohne ärztliche Verifikation kaum Gewicht haben.

Warum GdB 50 für viele Leistungsbeziehende entscheidend ist

Ein GdB ab 50 hat weitreichende finanzielle und rechtliche Vorteile. Vor allem für Bürgergeld-Bezieher bringt er einen konkreten Mehrwert:

Mehrbedarf (§ 21 Abs. 4 SGB II): Aktuell erhalten Menschen mit GdB 50 oder mehr monatlich rund 90 Euro zusätzlich – 18 % des Regelsatzes.

Aktuell erhalten Menschen mit GdB 50 oder mehr monatlich rund 90 Euro zusätzlich – 18 % des Regelsatzes. Mobilitätshilfen: Die Merkzeichen „G“ oder „aG“ ermöglichen Fahrdienst-Zuschüsse oder Erleichterungen beim öffentlichen Nahverkehr.

Die Merkzeichen „G“ oder „aG“ ermöglichen Fahrdienst-Zuschüsse oder Erleichterungen beim öffentlichen Nahverkehr. Wohnraumanpassung: Zuschüsse für barrierefreie Umbauten können schneller und unkomplizierter beantragt werden.

Zuschüsse für barrierefreie Umbauten können schneller und unkomplizierter beantragt werden. Erweiterter Kündigungsschutz: Arbeitgeber benötigen für eine Kündigung die Zustimmung des Integrationsamts.

Wichtig: Eine Gleichstellung bei GdB 30 (§ 2 Abs. 3 SGB IX) schützt zwar vor Kündigung, bringt aber keine finanziellen Zusatzleistungen.

📚 Lesen Sie auch: Zwei Einzel-GdB von 30 können zur Schwerbehinderung GdB 50 führen

Vermeintliche Hürden – und wie Sie sie überwinden

Viele Antragsteller\:innen schrecken vor der Offenlegung sensibler Informationen zurück. Andere halten Begutachtungen für übergriffig oder fürchten, dass ihre Beschwerden ohnehin nicht geglaubt werden. Doch diese Denkweise senkt die Chancen erheblich. Wer die Spielregeln des Verfahrens kennt, kann gezielt gegensteuern.

Wer seinen Antrag auf einen höheren Grad der Behinderung erfolgreich gestalten möchte, sollte strategisch und selbstbestimmt vorgehen. Dabei spielt der Schutz persönlicher Daten eine wichtige Rolle: Schweigepflichtentbindungen lassen sich gezielt einschränken – etwa bestimmte Zeiträume oder konkrete Diagnosen – und müssen keineswegs eine pauschale Freigabe aller medizinischen Informationen bedeuten.

Um das Vertrauen von Gutachter und Behörden zu stärken, empfiehlt sich das Führen von Symptomtagebüchern. Protokolle zu Schmerzen, Migräne oder psychischen Beschwerden machen subjektives Leiden nachvollziehbar und bieten eine wertvolle Grundlage für die Bewertung.

Auch Begutachtungen lassen sich aktiver gestalten, als viele denken. Wer vorab schriftlich um regelmäßige Pausen bittet, eine Begleitperson mitnimmt und seine medizinischen Unterlagen sortiert übergibt, signalisiert Kooperationsbereitschaft und behält gleichzeitig die Kontrolle über den Prozess.

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Schließlich ist es wichtig, Krankheitsbilder nicht isoliert zu betrachten: Einzelne, vermeintlich leichte Diagnosen entfalten oft erst im Zusammenspiel mit anderen Leiden ihre volle Wirkung. Nur wenn die gegenseitige Verstärkung dieser Beschwerden überzeugend dargestellt wird, kann daraus ein höherer GdB abgeleitet werden.

Was Antragsteller\:innen konkret vorbereiten sollten

Wer einen Schwerbehindertenausweis beantragen möchte, sollte sich gut vorbereiten, um die Erfolgschancen zu erhöhen. Zu Beginn empfiehlt es sich, eine Liste aller behandelnden Ärztinnen und Ärzte zu erstellen – sowohl Hausärzt:innen als auch Fachärzt:innen. Anschließend sollten gezielt medizinische Befunde angefordert werden. Wichtig dabei: Die Unterlagen müssen aktuell, nachvollziehbar und inhaltlich relevant für die geltend gemachten Einschränkungen sein.

Auch die Schweigepflichtentbindung sollte nicht pauschal erfolgen, sondern themenbezogen formuliert werden – etwa auf bestimmte Diagnosen oder Behandlungszeiträume begrenzt. Parallel dazu ist es ratsam, ein Symptomtagebuch zu führen. Eine lückenlose Dokumentation über mindestens drei Monate hinweg kann subjektive Beschwerden wie Schmerzen, Erschöpfung oder depressive Phasen nachvollziehbar machen.

Wer unsicher ist, sollte frühzeitig eine unabhängige Sozialberatung – etwa beim VdK oder SoVD – in Anspruch nehmen.

Kommt es zu einem Widerspruchs- oder Klageverfahren, gewinnt die Genauigkeit zusätzlich an Bedeutung. Alle Unterlagen müssen vollständig vorliegen, Fristen sind strikt einzuhalten.

Und: Ohne die Bereitschaft zur medizinischen Begutachtung lässt sich der eigene Anspruch in der Regel kaum durchsetzen. Wer diesen Weg geht, sollte ihn gut vorbereitet und mit einer klaren Beweisstrategie beschreiten.

Schwierige Fälle: Psychische Erkrankungen brauchen besondere Nachweise

Gerade bei psychischen Diagnosen wie Depression, Angststörung oder posttraumatischer Belastungsstörung wird oft der Nachweis objektiver Beeinträchtigungen verlangt. Reine Atteste reichen selten aus. Gericht und Behörde wollen:

Klinikberichte mit Diagnoseschlüsseln.

GAF oder WHODASWerte.

Verlaufsdokumentationen.

Funktionstagebücher mit täglichen Einträgen zu Schlaf, Antrieb, Angst, Stimmung.

Entscheidend ist: Lässt sich belegen, dass die psychischen Einschränkungen zu gravierenden Alltagshürden führen (z. B. Jobverlust, Isolation, Hilfebedarf), steigen die Chancen auf GdB 50 deutlich.

FAQ: Ihre häufigsten Fragen zum GdB Verfahren

Kann ich meine Trans-Identität verschweigen?

Ja, solange die funktionellen Einschränkungen (z. B. Depression oder körperliche Folgen von Operationen) trotzdem belegbar sind. Viele Ämter akzeptieren geschwärzte Unterlagen, solange die wesentlichen Informationen erkennbar bleiben.

Ich will kein Gutachten – reicht ein Attest?

Nur in Ausnahmefällen. Gerade bei schwer messbaren Erkrankungen verlangen Gerichte neutrale Begutachtungen. Wer ablehnt, riskiert eine Ablehnung.

Ich habe schon GdB 40 – lohnt sich der Streit?

Ja, wenn Sie auf Mehrbedarf, steuerliche Vorteile oder frühzeitige Rente angewiesen sind. Ohne solide Beweise wird ein GdB 50 jedoch selten durchgesetzt.

Ich blicke bei Formularen nicht durch – was tun?

Nutzen Sie frühzeitig Sozialberatungsstellen. Sie helfen beim Antrag, dokumentieren Fristen und beraten im Widerspruchsverfahren.