Schwerbehinderung: Finanzamt nimmt schwerbehindertem Vater das Auto weg – Urteil

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Das Finanzgericht Münster hat in einem Eilverfahren die Vollziehung der Pfändung eines Autos aufgehoben und ausgesetzt. Nach Auffassung des Gerichts bestehen ernstliche Zweifel daran, dass der Wagen überhaupt gepfändet werden durfte, weil er für den schwerbehinderten Betroffenen wegen einer psychischen Erkrankung möglicherweise unpfändbar ist (Finanzgericht Münster, 4 V 2500/25 AO).

Worum es in dem Verfahren ging

Der Fall betrifft einen verheirateten Mann mit zwei Kindern, der mit seiner Familie in O. lebt. Für ihn ist ein Grad der Schwerbehinderung von 50 festgestellt worden, außerdem befindet er sich wegen einer diagnostizierten Agoraphobie in ärztlicher Behandlung. Gerade diese psychische Erkrankung spielte für die gerichtliche Entscheidung eine zentrale Rolle.

Finanzamt ließ Auto pfänden

Der Mann war Eigentümer eines Pkw. Dieses Auto sowie weitere Wertgegenstände wurden im November 2024 aufgrund einer Arrestanordnung über mehr als 609.000 Euro gepfändet. Hintergrund war ein erheblicher steuerlicher Rückstand.

Fahrzeug blieb zunächst beim Betroffenen

Bei der ersten Vollstreckungsmaßnahme blieb das Auto noch in seiner Obhut. Allerdings wurde ein Pfandsiegel angebracht und die Zulassungsbescheinigung Teil II von der Vollziehungsbeamtin an sich genommen. Der Zugriff der Behörde war damit bereits rechtlich abgesichert.

Im Mai 2025 leitete die Behörde das Arrestverfahren in das eigentliche Vollstreckungsverfahren über. Damit verschärfte sich die Lage für den Betroffenen nochmals deutlich.

Behörde kündigte Verwertung an

Mit der Überleitung in das Vollstreckungsverfahren kündigte das Finanzamt auch die Verwertung der bereits gepfändeten Gegenstände an. Dagegen legte der Betroffene Einspruch ein. Er wollte verhindern, dass das Auto endgültig verloren geht.

Im September 2025 beauftragte die Behörde die Vollziehungsbeamtin mit der Wegnahme des Autos. Am 23. September 2025 wurde der Pkw dann tatsächlich abgeholt. Ab diesem Zeitpunkt hatte der Mann keinen Zugriff mehr auf sein Fahrzeug.

Betroffener verlangte sofort die Herausgabe

Schon am nächsten Tag beantragte der Mann die Rückgabe seines Wagens. Er begründete das damit, dass er aus gesundheitlichen Gründen auf das Fahrzeug angewiesen sei. Ohne das Auto sei sein Alltag aus seiner Sicht kaum noch zu bewältigen.

Finanzamt lehnte den Antrag ab

Die Behörde hielt die Pfändung und Wegnahme für verhältnismäßig und ermessensgerecht. Aus ihrer Sicht standen weder die Schwerbehinderung noch die Agoraphobie der Pfändung oder Verwertung entgegen. Das Finanzamt blieb also bei seiner harten Linie.

Verweis auf Taxi und Hilfe anderer Personen

Nach Auffassung des Finanzamts müsse der Mann nicht selbst ständig Zugriff auf ein Auto haben. Er könne sich zu Arztterminen von anderen Personen fahren lassen oder ein Taxi nutzen. Auch öffentliche Verkehrsmittel hielt die Behörde grundsätzlich für zumutbar.

Dagegen wehrte sich der Betroffene

Der Mann legte daraufhin Einspruch ein und beantragte zugleich die Aussetzung der Vollziehung. Er argumentierte, dass das Fahrzeug wegen seiner Erkrankung nach der Abgabenordnung in Verbindung mit der Zivilprozessordnung unpfändbar sei. Ziel war die schnelle Rückgabe im Eilverfahren.

Warum der Mann das Auto dringend braucht

Der Betroffene trug vor, dass er sowohl aus gesundheitlichen als auch aus familiären Gründen auf das Auto angewiesen sei. Vor allem seine Agoraphobie spiele dabei eine zentrale Rolle. Hinzu kamen weitere Mobilitätsprobleme im Alltag.

Agoraphobie als schwere Einschränkung

Er schilderte, dass Agoraphobie mit starker Angst vor bestimmten Situationen und Orten verbunden sei, etwa in Menschenmengen oder beim Unterwegssein. Deshalb sei er auf eine vertraute, vorhersehbare Umgebung angewiesen. Gerade unkontrollierbare Alltagssituationen könnten bei ihm Angstzustände auslösen.

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Eigenes Auto als geschützter Raum

Nach seinem Vortrag bietet gerade sein eigenes Auto eine gewohnte und sichere Umgebung. Dort könne er sich bewegen, ohne Panikattacken oder starke Angstzustände auszulösen. Das Fahrzeug habe für ihn daher eine besondere psychische Stabilitätsfunktion.

Auch körperliche Beschwerden kamen hinzu

Zusätzlich verwies der Betroffene auf einen Bandscheibenvorfall und erhebliche Schmerzen. Auch das schränke seine Mobilität ein. Seine gesundheitliche Situation war also nicht nur psychisch belastet.

Schlechte Verkehrsanbindung am Wohnort

Zusätzlich führte der Mann an, dass sein Wohnort nur unzureichend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sei. Ohne Auto sei die soziale Teilhabe seiner Familie stark erschwert. Gerade in kleineren Gemeinden wirkt sich das oft besonders hart aus.

Finanzamt bestritt die Unpfändbarkeit

Die Behörde hielt dem entgegen, dass die konkreten Auswirkungen der Agoraphobie nicht ausreichend belegt seien. Außerdem sei nicht nachvollziehbar, warum öffentliche Verkehrsmittel oder andere Beförderungsmöglichkeiten unzumutbar sein sollten. Sie verlangte im Kern eine noch stärkere medizinische Absicherung des Vortrags.

Finanzgericht gab dem Mann im Eilverfahren Recht

Das Finanzgericht Münster entschied zugunsten des Betroffenen. Es sah ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Pfändung und ordnete deshalb die Aufhebung und Aussetzung der Vollziehung an. Damit musste die Behörde vorläufig zurückrudern.

Gericht prüfte nur summarisch

Im Eilverfahren ging es noch nicht um eine endgültige Klärung aller Tatsachen. Entscheidend war allein, ob gewichtige Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Pfändung bestehen. Eine abschließende Beweisaufnahme bleibt dem Hauptsacheverfahren vorbehalten.

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Schutzvorschriften dienen der Menschenwürde

Das Gericht stellte klar, dass Pfändungsschutzvorschriften dem Schutz eines menschenwürdigen Existenzminimums dienen. Sie sollen verhindern, dass Schuldner durch staatliche Vollstreckung ihrer grundlegenden Lebensführung beraubt werden. Dahinter stehen auch verfassungsrechtliche Wertungen.

Pfändungsschutz gilt auch bei psychischen Erkrankungen

Besonders wichtig ist die Aussage des Gerichts, dass Pfändungsschutz nicht nur körperliche Gebrechen umfasst. Auch psychische Erkrankungen können dazu führen, dass bestimmte Gegenstände unpfändbar sind. Das ist für viele Betroffene von großer praktischer Bedeutung.

Auto kann ausnahmsweise unpfändbar sein

Zwar reicht es nicht aus, dass ein Auto nur für Arztfahrten oder Therapietermine genutzt wird. Anders kann es aber sein, wenn das Fahrzeug dazu dient, die krankheitsbedingten Nachteile selbst zu kompensieren und die Eingliederung in das öffentliche Leben wesentlich zu erleichtern. Genau daran knüpfte das Gericht hier an.

Genau das hielt das Gericht hier für ernstlich möglich

Nach summarischer Prüfung sah der Senat es als ernstlich möglich an, dass der Pkw für den Betroffenen genau diese Funktion erfüllt. Das Auto könnte also ein gesundheitsbedingtes Hilfsmittel im weiteren Sinne sein. Damit war der Schutzbereich der Vorschriften zumindest nicht ausgeschlossen.

Auto gleicht Nachteile der Agoraphobie aus

Das Gericht verstand den Vortrag des Mannes so, dass das Auto für ihn nicht bloß komfortabler ist als öffentliche Verkehrsmittel. Vielmehr gleicht es zumindest teilweise die mit der Agoraphobie verbundenen Nachteile im Bereich der Mobilität aus. Ohne den Pkw drohten dem Mann also erhebliche zusätzliche Belastungen.

Austauschpfändung half dem Finanzamt nicht

Auch mit dem Hinweis auf eine mögliche Austauschpfändung konnte die Behörde nicht durchdringen. Das Gericht stellte klar, dass diese Möglichkeit hier schon nach dem Gesetz nicht ohne Weiteres greift, wenn eine Unpfändbarkeit aus gesundheitlichen Gründen ernstlich möglich ist. Dieser Punkt stärkte die Position des Antragstellers zusätzlich.

Auto muss zunächst herausgegeben werden

Durch die Aufhebung der Vollziehung muss die Behörde das bereits weggenommene Fahrzeug wieder an den Betroffenen herausgeben. Genau dieses Ziel verfolgte der Mann mit seinem Eilantrag. Praktisch erhält er damit vorläufig seine Mobilität zurück.

Pfändung bleibt aber nicht endgültig erledigt

Das Gericht betonte zugleich, dass damit nicht automatisch die gesamte Pfändung endgültig aufgehoben ist. Das Pfändungspfandrecht bleibt zunächst bestehen, bis im Hauptsacheverfahren endgültig über die Rechtmäßigkeit entschieden wird. Es handelt sich also nur um eine vorläufige Entlastung.

Mann darf den Wagen deshalb nicht verkaufen

Trotz der Herausgabe bleibt das Auto weiterhin gepfändet. Der Betroffene darf es deshalb nicht veräußern oder das Pfandsiegel entfernen. Auch daran erinnerte das Gericht ausdrücklich.

Kosten muss die Behörde tragen

Weil der Antrag erfolgreich war, wurden die Kosten des Eilverfahrens dem Antragsgegner auferlegt. Das ist die übliche Folge bei einem Obsiegen des Antragstellers. Auch insoweit fiel die Entscheidung also klar zugunsten des Mannes aus.

Warum der Beschluss wichtig ist

Die Entscheidung ist für viele Betroffene bedeutsam, weil sie zeigt, dass Pfändungsschutz auch bei psychischen Erkrankungen ernsthaft in Betracht kommen kann. Ein Auto ist nicht immer nur ein Vermögensgegenstand, sondern kann im Einzelfall eine für die Teilhabe notwendige Hilfe sein. Genau diese Sichtweise hebt den Beschluss hervor.

Gerade bei psychischen Leiden kann ein vertrautes Umfeld entscheidend sein

Das Finanzgericht macht deutlich, dass auch die besondere Funktion eines vertrauten Fahrzeugs bei Angststörungen berücksichtigt werden muss. Das ist ein wichtiger Hinweis für Vollstreckungsverfahren mit ähnlich gelagerten Fällen. Betroffene sollten solche Umstände deshalb sorgfältig vortragen und belegen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Was hat das Finanzgericht Münster entschieden?

Das Gericht hat die Vollziehung der Pkw-Pfändung aufgehoben und ausgesetzt. Die Behörde muss das weggenommene Fahrzeug deshalb zunächst wieder herausgeben. Eine endgültige Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Pfändung ist damit aber noch nicht verbunden.

Warum könnte das Auto unpfändbar sein?

Weil es nach Auffassung des Gerichts ernstlich möglich ist, dass der Mann den Wagen wegen seiner Agoraphobie benötigt, um krankheitsbedingte Nachteile auszugleichen und überhaupt mobil zu bleiben. Das Auto könnte damit eine gesundheitsrelevante Funktion haben. Genau das muss nun im Hauptsacheverfahren weiter aufgeklärt werden.

Reicht eine psychische Erkrankung grundsätzlich für Pfändungsschutz aus?

Ja, das ist grundsätzlich möglich. Der Pfändungsschutz kann nicht nur bei körperlichen, sondern auch bei psychischen Erkrankungen eingreifen, wenn ein Gegenstand aus gesundheitlichen Gründen benötigt wird. Entscheidend sind immer die konkreten Auswirkungen im Einzelfall.

Ist die Pfändung damit endgültig aufgehoben?

Nein. Im Eilverfahren wurde nur die Vollziehung gestoppt. Ob die Pfändung endgültig rechtswidrig ist, wird erst im Hauptsacheverfahren entschieden. Bis dahin bleibt die rechtliche Lage nur vorläufig geklärt.

Darf der Betroffene das Auto jetzt einfach verkaufen?

Nein. Trotz Herausgabe bleibt das Fahrzeug zunächst weiterhin gepfändet. Es darf deshalb nicht veräußert und das Pfandsiegel nicht entfernt werden. Auch die Rechte der Behörde gegenüber anderen Gläubigern bleiben zunächst bestehen.

Fazit

Der Beschluss des Finanzgerichts Münster zeigt, dass eine Pkw-Pfändung rechtswidrig sein kann, wenn das Fahrzeug wegen einer psychischen Erkrankung mehr als nur ein Transportmittel ist. Wenn ein Auto krankheitsbedingte Nachteile ausgleicht und gesellschaftliche Teilhabe erst ermöglicht, kommt ein Pfändungsschutz ernsthaft in Betracht.

Für den Betroffenen bedeutet das zunächst die Rückgabe seines Fahrzeugs. Ob die Pfändung endgültig unzulässig war, muss nun im Hauptsacheverfahren geklärt werden.