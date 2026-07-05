Schwerbehinderung: Anspruch auf Klimaanlage mit Pflegegrad – Urteil

Eine Schwerbehinderte lebt im Pflegeheim. Der Sommer ist heiß, das Zimmer kaum erträglich. Sie beantragt beim Sozialhilfeträger die Kostenübernahme für eine Klimaanlage. Der Bescheid: Ablehnung. Die Begründung: kein Anspruch. Das ist kein Einzelfall – es ist die Regel. Und die Gerichte bestätigen diese Linie.

Die Rechtslage ist eindeutig – und ungünstig

Grundsicherungsträger – also Jobcenter nach dem SGB II oder Sozialämter nach dem SGB XII – sind nicht verpflichtet, die Anschaffungskosten für eine Klimaanlage zu übernehmen. Weder die Anschaffung noch die laufenden Stromkosten für ein Klimagerät sind im Regelbedarf vorgesehen oder als Sonderbedarf anerkannt.

Klimaanlagen gelten rechtlich als nicht zum notwendigen Lebensunterhalt gehörend. Das klingt hart. Es ist aber die konsistente Linie der Sozialgerichte.

Das Sozialgericht Mainz hat in der Sache Az. S 9 P 76/23 geurteilt. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat diese Linie mit Urteil vom 8. April 2024 (Az. L 2 SO 264/24) bestätigt. Das Bundessozialgericht hat eine Beschwerde gegen diese Entscheidung mit Beschluss vom 20. August 2024 (Az. B 8 SO 20/24 BH) abgelehnt.

Und zuletzt hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg mit Beschluss vom 24. Februar 2025 (Az. L 2 SO 3616/24) erneut ablehnend entschieden. Dazu kommt das Sozialgericht Mannheim mit einem rechtskräftigen Urteil vom 5. November 2024 (Az. S 8 SO 2182/23). Die Gerichte sprechen hier eine einheitliche Sprache.

Keine Erstausstattung, kein Haushaltsgerät

Ein häufig erprobter Ansatz ist der Antrag auf Übernahme als Erstausstattung der Wohnung. Dieser scheitert regelmäßig. Das Sozialrecht erkennt zwar einen Anspruch auf Erstausstattung einschließlich Haushaltsgeräten an – eine Klimaanlage fällt nach Auffassung der Gerichte jedoch nicht darunter.

Sie ist kein Einrichtungsgegenstand und kein Haushaltsgerät im Sinne der einschlägigen Normen. Wer diesen Weg geht, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Ablehnung stoßen.

Pflegeheim: Der Vermieter ist zuständig – nicht das Sozialamt

Für Pflegeheimbewohner, die Sozialhilfe nach dem SGB XII erhalten, ergibt sich eine weitere rechtliche Hürde. Das Sozialrecht kennt zwar Leistungen für Heizkosten im Rahmen eines Mietverhältnisses. Im Mietverhältnis – und das Pflegeheim ist mietrechtlich als ein solches zu behandeln – ist es aber Aufgabe des Vermieters, die Wohnung mit einer Heizung auszustatten.

Dasselbe gilt für eine Klimaanlage. Die Anschaffungskosten für ein solches Gerät sind damit auch nicht als Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 35 Abs. 1 SGB XII übernahmefähig. Das Sozialamt verweist auf den Vermieter – und hat damit aus rechtlicher Sicht recht.

Selbst genutztes Wohneigentum: Sittenwidrige Verträge nützen nichts

Ein schwerbehinderter Sozialhilfeempfänger mit lebenslangem Wohnrecht in einer Dachgeschosswohnung bei seiner Schwester versuchte es über einen Vertrag: Die Instandhaltungskosten sollten vertraglich auf ihn übertragen werden, damit sie anschließend als Unterkunftskosten auf das Sozialamt abgewälzt werden könnten.

Das Gericht erkannte das Muster – und bewertete den Vertrag als sittenwidrig und damit nichtig nach § 138 Abs. 1 BGB. Kein Anspruch.

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Das Klimagerät diene in diesem Fall ausschließlich der Verbesserung des Wohnungsstandards, nicht der Erhaltung der Gebrauchsfähigkeit der Wohnung. Nach den regionalen Gegebenheiten gehöre eine Klimaanlage nicht zu den grundlegenden Bedürfnissen eines einfachen Wohnstandards.

Diese Formulierung ist für das Sozialrecht typisch – und sie setzt eine klare Grenze nach oben: Leistungsberechtigte haben Anspruch auf einen einfachen, aber funktionalen Wohnstandard. Gehobene Ausstattung liegt außerhalb dieser Grenze.

Instandhaltungskosten: Auch hier enge Grenzen

Etwas differenzierter ist die Rechtslage bei Instandhaltungs- und Reparaturkosten für bestehende Heiz- und Klimaanlagen. Grundsätzlich können solche Aufwendungen als Unterkunftskosten nach § 35 Abs. 1 Satz 1 SGB XII anerkannt werden.

Der Gesetzgeber hat zwar keinen dem § 22 Abs. 2 SGB II entsprechenden Absatz in das SGB XII eingefügt – die Rechtsprechung wendet die Grundsätze dieser Norm aber entsprechend an, weil für eine unterschiedliche Behandlung kein sachlicher Grund erkennbar ist.

Der Gleichbehandlungsgrundsatz gilt: Eigentümer und Mieter sind bei der Berechnung von Unterkunfts- und Heizkosten im Wesentlichen nach gleichen Maßstäben zu behandeln.

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Angemessen sind Instandhaltungsaufwendungen dann, wenn sie die jeweils geltende Angemessenheitsgrenze nicht überschreiten. Grundlegende Sanierungsarbeiten oder wertsteigernde Erneuerungsmaßnahmen – etwa eine vollständige Modernisierung einer Heizanlage auf den aktuellen Stand der Technik – fallen nicht darunter.

Sie sind keine notwendigen Unterkunftsaufwendungen. Entscheidend ist immer die Frage: Dient die Maßnahme dazu, die Wohnung nutzbar zu halten – oder soll sie den Standard verbessern? Im letztgenannten Fall ist die Übernahme ausgeschlossen.

Im konkreten Fall, den das Landessozialgericht Baden-Württemberg zu entscheiden hatte, diente die Installation der neuen Heiz- und Klimaanlage nach Gerichtsauffassung nicht der Erhaltung der Wohnnutzbarkeit, sondern ihrer Aufwertung.

Die Gebrauchsfähigkeit der Wohnung hing nicht von der Installation des Klimageräts ab. Ergebnis: Kosten nicht angemessen, keine Übernahme nach § 35 Abs. 1 SGB XII.

Was Betroffene wissen sollten

In der Praxis zeigt sich, dass Anträge auf Klimaanlage beim Sozialamt fast ausnahmslos abgelehnt werden – und die Gerichte diese Ablehnungen in aller Regel bestätigen. Wer dennoch einen Antrag stellt, sollte die Begründung des Ablehnungsbescheids sorgfältig prüfen und gegebenenfalls Widerspruch einlegen.

Rechtliche Wege sind nicht völlig ausgeschlossen – sie setzen aber eine sehr spezifische Fallkonstellation voraus, die über den bloßen Wunsch nach Kühlung hinausgeht.

Wer einen Pflegegrad hat, sollte zudem die Pflegekasse nicht aus dem Blick verlieren. Das ist ein anderer Rechtsweg – und dort sieht die Lage günstiger aus.

Mit Pflegegrad zur Pflegekasse – ein anderer Rechtsweg

Wer einen Pflegegrad hat, kann einen Weg gehen, den das Sozialamt versperrt. Nach § 40 Abs. 4 SGB XI können Pflegekassen Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfelds gewähren – bis zu 4.180 Euro je Maßnahme. Voraussetzung ist, dass die Maßnahme die häusliche Pflege ermöglicht, erheblich erleichtert oder eine selbstständige Lebensführung des Pflegebedürftigen wiederherstellt.

Eine Klimaanlage taucht in den Leistungskatalogen der Pflegeversicherung nicht ausdrücklich auf. Das bedeutet aber nicht automatisch Ablehnung.

Das Sozialgericht Mainz hat mit Urteil zu Az. S 9 P 76/23 zugunsten einer pflegebedürftigen Klägerin entschieden, die den Einbau einer Klimaanlage in ihrem Schlafzimmer als wohnumfeldverbessernde Maßnahme beantragt hatte. Die Pflegekasse hatte abgelehnt und die Maßnahme als unwirtschaftlich eingestuft.

Das Gericht sah das anders: Der Einbau erleichtere die häusliche Pflege erheblich, weil die Pflege in einem klimatisierten Raum für die Klägerin angenehmer und für die Pflegepersonen weniger anstrengend sei. Außerdem verhindere die Klimaanlage gefährliche gesundheitliche Risiken für die besonders hitzeanfällige Klägerin.

Das ist die rechtliche Einordnung, auf die es ankommt – nicht der Komfort, sondern die Pflegerelevanz.

Wichtig: Der Antrag muss vor der Anschaffung bei der zuständigen Pflegekasse gestellt werden. Wer das Gerät erst kauft und dann die Erstattung beantragt, hat schlechte Karten. Die Pflegekasse hat nach § 40 Abs. 7 SGB XI drei Wochen Zeit zur Entscheidung.

Antwortet sie nicht fristgemäß und nennt keinen Grund für die Verzögerung, gilt die Leistung als genehmigt. Wer einen Ablehnungsbescheid erhält, legt innerhalb eines Monats Widerspruch ein – mit Verweis auf § 40 Abs. 4 SGB XI, das Urteil des Sozialgerichts Mainz und ein ärztliches Attest, das die hitzebedingte Gesundheitsgefährdung belegt.

Anmerkung des Verfassers

Falls Sie einen Pflegegrad haben, können Sie bei Ihrer Pflegekasse einen Antrag auf Zuschüsse für Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung stellen. Hier gab es bereits positive Gerichtsurteile, in denen die Kassen den Einbau einer Klimaanlage (z. B. im Schlafzimmer) bezuschussen mussten.

Quellen

Sozialgericht Mainz, Az. S 9 P 76/23

Landessozialgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 8. April 2024, Az. L 2 SO 264/24 – ablehnend Bundessozialgericht, Beschluss vom 20. August 2024, Az. B 8 SO 20/24 BH

Landessozialgericht Baden-Württemberg, Beschluss vom 24. Februar 2025, Az. L 2 SO 3616/24

Sozialgericht Mannheim, Urteil vom 5. November 2024, Az. S 8 SO 2182/23, rechtskräftig